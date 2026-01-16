Civitatis: è David Fernández il nuovo responsabile comunicazione David Fernández è il nuovo head of communications & pr di Civitatis. Il nuovo responsabile della comunicazione riporterà direttamente alla direzione della compagnia e sarà responsabile della progettazione e dell’esecuzione della strategia di relazioni pubbliche nei principali mercati strategici di Civitatis: Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Francia, Italia e Spagna. Il suo ingresso avviene in un contesto di transizione nella leadership dell’azienda, dopo la recente nomina di Andrés Spitzer come nuovo ceo. Con un’esperienza professionale di oltre 8 anni nel campo della comunicazione corporate e nel settore travel tech, David Fernández ha ricoperto in passato ruoli di responsabilità in aziende come Hopscotch Spain e Brand Usa. La sua esperienza sarà fondamentale per coordinare la narrativa di Civitatis nei mercati principali e per incrementare la visibilità del brand verso il nuovo profilo di viaggiatore digitale. La strategia David Fernández assume questo ruolo con l’obiettivo di elevare la presenza globale dell’azienda: «È un privilegio guidare la comunicazione di un brand che ha ridefinito il settore del turismo esperienziale. La mia priorità sarà potenziare una strategia innovativa che accompagni la nostra crescita e garantisca che Civitatis continui a essere un punto di riferimento indiscusso per i viaggiatori a livello globale». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => David Fernández è il nuovo head of communications & pr di Civitatis. Il nuovo responsabile della comunicazione riporterà direttamente alla direzione della compagnia e sarà responsabile della progettazione e dell’esecuzione della strategia di relazioni pubbliche nei principali mercati strategici di Civitatis: Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Francia, Italia e Spagna. Il suo ingresso avviene in un contesto di transizione nella leadership dell’azienda, dopo la recente nomina di Andrés Spitzer come nuovo ceo. Con un’esperienza professionale di oltre 8 anni nel campo della comunicazione corporate e nel settore travel tech, David Fernández ha ricoperto in passato ruoli di responsabilità in aziende come Hopscotch Spain e Brand Usa. La sua esperienza sarà fondamentale per coordinare la narrativa di Civitatis nei mercati principali e per incrementare la visibilità del brand verso il nuovo profilo di viaggiatore digitale. La strategia David Fernández assume questo ruolo con l’obiettivo di elevare la presenza globale dell’azienda: «È un privilegio guidare la comunicazione di un brand che ha ridefinito il settore del turismo esperienziale. La mia priorità sarà potenziare una strategia innovativa che accompagni la nostra crescita e garantisca che Civitatis continui a essere un punto di riferimento indiscusso per i viaggiatori a livello globale». [post_title] => Civitatis: è David Fernández il nuovo responsabile comunicazione [post_date] => 2026-01-16T14:52:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768575120000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un modo diverso di raccontare una destinazione: nasce con questo spirito “Aussie Talks: yarning about Australia 2026 – Nuove Tendenze e Opportunità per il Turismo dall’Italia”, l’incontro ideato da Quality Group e dedicato all’Australia in programma martedì 20 gennaio presso gli uffici del gruppo. Il format è quello di una tavola rotonda pensata come un vero laboratorio: a confronto ci saranno Valeria Vitale e Matteo Prato di Tourism Australia, Caterina Colombo di Qatar Airways, Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group e Roberto Boni, product mManager di Discover Australia, insieme a fornitori e corrispondenti in collegamento online dagli antipodi del mondo. Insieme a loro una selezione di giornalisti e di agenti di viaggio provenienti da tutta Italia, già specialisti sulla destinazione. Una giornata costruita per mettere in circolo informazioni, punti di vista e strumenti concreti. Durante l’incontro, l’Australia verrà osservata da vicino con uno sguardo pratico e attuale: capire come viene percepita e scelta oggi dal pubblico italiano, quali desideri stanno guidando la domanda e quali spazi di crescita si stanno delineando tra nuove abitudini di viaggio, prodotti in evoluzione e opportunità ancora poco raccontate. La giornata di lavori Ad aprire la giornata sarà Marco Peci, che introdurrà il programma e guiderà il senso della discussione: non una sequenza di interventi, ma un percorso che arriverà a delineare quali strategie funzionino davvero oggi per far crescere l’Australia in Italia. Subito dopo, la parola passerà a Valeria Vitale e Matteo Prato di Tourism Australia, con un focus sulla promozione attuale nei mercati europei e con un approfondimento basato sui dati: arrivi, profili e segmenti dei viaggiatori italiani. L’obiettivo è partire da una base solida e misurabile e, se possibile, vedere anche come la destinazione si racconta nel mondo attraverso campagne, spot e materiali di comunicazione. La seconda parte della mattinata porterà l’Australia “in sala” in modo ancora più concreto grazie ai collegamenti live con i corrispondenti da Sydney e Melbourne, utili per restituire la temperatura reale della destinazione, i cambiamenti in atto, le esperienze che stanno funzionando e quelle che meritano di essere ripensate. Il cuore dell’incontro sarà dedicato all’appeal dell’Australia per il viaggiatore italiano, con l’intervento di Roberto Boni. Qui si entrerà nel merito delle richieste che oggi arrivano alle agenzie: il fascino dei grandi itinerari on the road, la ricerca di esperienze culturali e naturalistiche ad alto tasso di autenticità, le differenze tra generazioni e stili di viaggio – dai millennial ai senior traveler – e le esperienze che, più di altre, fanno scattare la decisione di partire. Ma, soprattutto, si affronterà senza filtri il tema delle barriere percepite: budget, distanza e durata del volo, stagionalità, e tutto ciò che può trasformare un sogno in un “magari più avanti”. L’obiettivo non è elencare ostacoli, ma individuare le strategie che aiutano a superarli: come rendere la destinazione più accessibile nella narrazione e nella proposta, come semplificare la scelta, come facilitare la vendita. A seguire, un passaggio chiave sarà dedicato a come arrivare in Australia, con l’intervento di Qatar Airways, per fare chiarezza sullo stato attuale delle connessioni tra Italia e Australia, sulle opportunità di transito e sulle prospettive, incluse eventuali evoluzioni di rotte e combinazioni. Il tema delle estensioni mare aprirà poi un capitolo che, negli ultimi anni, ha smesso di essere un dettaglio e spesso diventa la chiave del racconto. Con Roberto Boni, si parlerà del perché integrare l’Australia con il mare abbia sia una scelta di equilibrio, una modalità per rendere il viaggio più armonioso e completo. [post_title] => Aussie Talks: Australia in primo piano a casa del Quality Group [post_date] => 2026-01-16T12:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768568157000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505256" align="alignleft" width="270"] Marco Depascale[/caption] Glamour rafforza il team commerciale con l’ingresso di due nuove risorse strategiche. L'operazione si inserisce in un percorso strutturato di potenziamento della rete vendita. La nuova fase di sviluppo conferma l’impegno di Glamour nell’incrementare l’efficacia delle relazioni commerciali e nel garantire un presidio mirato e capillare sui mercati chiave. Le new entry [caption id="attachment_505257" align="alignright" width="270"] Stefano Voliani[/caption] Stefano Voliani assume il ruolo di responsabile vendite per la Liguria (province di Genova e La Spezia) e per parte della Toscana, inserendosi come rafforzamento dell’attività commerciale in una regione dove è già operativa la sales Manuela Iarussi. Porta con sé un solido background nel settore travel, una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e una grande passione per l’ospitalità di qualità. La sua esperienza nella gestione commerciale e nella costruzione di relazioni strategiche con agenzie e partner rappresenta un elemento chiave per consolidare ulteriormente la presenza di Glamour sul territorio e garantire un approccio sempre più personalizzato ai clienti. [caption id="attachment_505259" align="alignleft" width="270"] Francesca Alladio[/caption] Francesca Alladio entra nel team come responsabile vendite del Piemonte e della Liguria (province di Savona e Imperia), contribuendo a rafforzare l’approccio di Glamour verso il Nord Italia. Grazie alle sue competenze consolidate nello sviluppo commerciale e nella gestione di relazioni Bb2b, Francesca Alladio avrà un ruolo strategico nel presidio dei mercati di riferimento. «Il rafforzamento della nostra struttura vendita è un passo fondamentale per sostenere la crescita e la visione strategica dell'azienda - afferma Marco Depascale, direttore vendite di Glamour -. Siamo certi che l’esperienza, l’energia e l’orientamento al risultato di queste nuove risorse saranno elementi chiave per raggiungere nuovi traguardi, consolidare rapporti e creare opportunità, portando valore aggiunto a partner e clienti». [post_title] => Glamour rafforza il team commerciale con due nuove risorse [post_date] => 2026-01-16T10:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768559824000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel network sta aprendo le porte a nuove affiliazioni. Con un investimento iniziale si può avviare un’attività imprenditoriale, che comprende un percorso formativo completo e professionalizzante che non richiede alcuna esperienza pregressa nel turismo. Oltre 950 consulenti di viaggio online in Italia e all'estero, un fatturato che ha raggiunto 43 milioni di euro, una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024: i numeri confermano che si tratta di una svolta del settore. I valori medi per pratica hanno raggiunto 4.892 euro, con un aumento del 6,86%, mentre il valore per passeggero è salito a 1.841 euro, segnando un +8,20%. Era il 2000 quando il network ha introdotto in Italia la figura del consulente di viaggio online. «Siamo stati i primi a promuovere questa figura professionale - sottolinea Tamara Magarotto - responsabile commerciale - e oggi dimostriamo la nostra capacità di continuare a innovare implementando il personale e dando supporto all'attività del consulente. Essere stati i primi non significa vivere di passato, ma aver costruito uno standard che oggi definisce il mercato, essere un punto di riferimento». In un settore oggi caratterizzato da numerose realtà concorrenti, ciò che fa davvero la differenza è l’affidabilità dei processi, supportata da strumenti di gestione sviluppati appositamente per un modello di business allora inesistente e affinatisi nel tempo. A questo si aggiungono rapporti consolidati con fornitori e partner in tutto il mondo, che garantiscono condizioni vantaggiose e margini superiori. Questo è ciò che significa essere leader. Ma è la formazione a caratterizzare Evolution Travel. «La maggior parte dei nostri consulenti non ha esperienza nel settore turistico. Parte da zero - spiega Francesco Schettini, responsabile commerciale - Attraverso il nostro metodo non solo si forma, ma costruisce un portafoglio clienti e diventa un riferimento per chi viaggia». Il percorso formativo, dalla teoria alla pratica fino a coaching online personalizzato è intenso ma accessibile. Di fondamentale importanza il contributo dell’IA, con la recente messa in funzione di due Chatbot professionali e personalizzati, costruiti e allenati su misura sulle specifiche esigenze del modello Evolution Travel. E poi c'è l'oceano della formazione continua: da 7 a 10 webinar live ogni settimana su destinazioni, tecniche di vendita, gestione delle assicurazioni, strategie di marketing. Chi lavora nel network può accedere anche dai 15 ai 20 open day all'anno organizzati in tutta Italia. E poi ci sono i fam trip, viaggi esclusivi riservati ai consulenti per provare in prima persona le destinazioni. Infine, la convention annuale, due giornate di formazione ad altissimi livelli, completamente gratuite. Non si punta sulla concorrenza interna: i consulenti si formano a vicenda, condividono esperienze, si aiutano nei momenti di difficoltà, creando un ecosistema dove tutti crescono insieme e il successo di uno diventa ispirazione per gli altri. Il portafoglio prodotti è vastissimo e l'offerta più ampia rispetto a qualsiasi altro operatore del settore. Evolution Travel mette a disposizione dei suoi consulenti, infatti, un arsenale di strumenti professionali. Se si decide di entrare nel Network si attiva il percorso formativo obbligatorio, che dura mediamente un mese e mezzo. Al termine si è consulenti di viaggi abilitati, pronti a fare preventivi e prenotazioni. Ma il supporto continua con la formazione e con l'affiancamento delle figure di riferimento, acquisendo sempre maggiore sicurezza e competenze. [post_title] => Evolution Travel apre a nuove affiliazioni, focus su un percorso formativo completo [post_date] => 2026-01-15T12:33:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768480397000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505144" align="alignleft" width="240"] Marloes Knippenberg (a destra) e Giacomo Nicolodi (a sinistra): ceo e direttore marketing e comunicazione di Kerten Hospitality[/caption] «Il mercato è cambiato. I proprietari di hotel non cercano più solo ubicazioni strategiche, ma destinazioni emergenti, edifici con una storia da raccontare, luoghi che li legano emotivamente al territorio - spiega Knippenberg.- Kerten Hospitality ha costruito la propria filosofia su questo principio: creare brand basati sullo spirito dei luoghi, non imporre format preconfezionati». Tendenze veloci L'adattabilità è diventata la parola chiave in un settore che, tradizionalmente, ha sempre preferito la standardizzazione. Ma i tempi sono cambiati in modo irreversibile. Le tendenze oggi durano dodici mesi, poi arriva qualcos'altro. Le nuove generazioni, ospiti e proprietari, sono sempre più giovani e richiedono flessibilità. Per questo il gruppo ha strutturato il proprio modello per essere pronta al cambiamento continuo. E i numeri del 2025 confermano che la scommessa sta pagando. Il gruppo già attivi quasi dieci progetti di ospitalità e ne sta aprendo altri sei, quindi ne conterà 16 in più entro il 2026 mentre in totale ne ha 57. Buoni risultati «Nel chiudere il 2025, sono molto orgogliosa di poter guardare a un anno di crescita significativa per Kerten Hospitality. - sottolinea Knippenberg -. I risultati parlano chiaro: l'incremento del 55% dei ricavi operativi, l'ingresso in nuovi mercati strategici come il Marocco con Cloud 7 Dersa Tetouan e Casadora Hotel & Residence by Cloud 7, il lancio di Cloud 7 Roma come primo presidio urbano del brand in Italia. Stiamo consolidando la nostra presenza in Europa, Africa e nell’area del golfo Persico, ponendo le basi per una futura innovazione ambientale». Il mercato è cambiato. I proprietari di hotel non cercano più solo ubicazioni strategiche, ma destinazioni, edifici con una storia da raccontare, luoghi che li legano emotivamente al territorio. Kerten Hospitality ha costruito la propria filosofia su questo principio: creare brand basati sullo spirito dei luoghi, senza imporre format preconfezionati. Tailor made, come un'opera d'arte o un vestito di sartoria. E non è un caso che proprio da questi mondi provenga il nuovo direttore marketing e comunicazione del gruppo, Giacomo Nicolodi. (Alessandra Favaro) [post_title] => Ospitalità cucita addosso su misura: la ricetta di Kerten Hospitality [post_date] => 2026-01-15T11:02:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768474949000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air taglia un nuovo traguardo a Roma Fiumicino con i 500 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio delle sue operazioni nel 2004 e alza ulteriormente la posta sullo scalo, dove posiziona il 16° Airbus A321neo. «Superare la soglia dei 500 milioni di passeggeri è un momento fondamentale per Wizz Air e una chiara testimonianza della forza della nostra visione a lungo termine - ha dichiarato József Váradi, ceo della low cost -. Celebrare questo traguardo a Roma ha un significato speciale, poiché Fiumicino è diventato il motore della nostra crescita in Italia e un pilastro della nostra rete europea. «L'aggiunta del 16° aeromobile rafforza l'impegno verso la Capitale, permettendoci di aprire nuove rotte, potenziare le frequenze chiave, creare nuovi posti di lavoro in Italia e offrire opportunità di viaggio ancora più convenienti. Con la flotta più giovane ed efficiente d'Europa, forti partnership nella regione e un focus costante sull'eccellenza operativa, siamo pronti a crescere in modo responsabile e a continuare ad avvicinare Roma al mondo». Grazie alla capacità aggiuntiva, Wizz Air lancerà progressivamente un'ampia gamma di nuove rotte nel corso del 2026, portando il numero totale di destinazioni servite da Fiumicino a 75. I nuovi collegamenti uniranno Roma con Bratislava, Malta, Târgu Mureș, Košice, Tallinn, Varna, Oslo, Podgorica, Oradea, Rodi, Chania, Cefalonia, Mahon, Alessandria d'Egitto, Costanza e Pristina, con frequenze da due a sette voli settimanali. Le nuove rotte saranno introdotte tra marzo e settembre 2026. Inoltre, verrano aumentate le frequenze su alcune delle rotte più frequentate: i voli tra Roma e Barcellona passeranno da 14 a 18 a settimana, la capacità sulla rotta Roma-Parigi Orly raddoppierà da 7 a 14 voli settimanali, e il collegamento Budapest-Roma arriverà fino a 17 frequenze settimanali. La nuova capacità alimenterà infine una massiccia espansione del programma estivo da Roma: i voli per Palma di Maiorca raddoppieranno, mentre i servizi per Ibiza, Lampedusa, Corfù e Santorini vedranno una crescita sostanziale. Diverse rotte stagionali - tra cui Tallinn, Varna e popolari destinazioni greche- saranno lanciate in anticipo rispetto al previsto per rispondere alla forte domanda per l'estate 2026. [post_title] => Wizz Air presidia Roma, Varadi: «Fiumicino motore della crescita in Italia» [post_date] => 2026-01-15T10:41:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768473685000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505158" align="alignleft" width="300"] Il team dell'ufficio italiano di Visit Flanders, con il nuovo direttore Daniele Manetti[/caption] Daniele Manetti è il nuovo direttore dell’ufficio Italiano di Visit Flanders. Professionista con una lunga esperienza nel turismo e nel travel marketing internazionale, Manetti ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende leader del settore travel-tech, in ultimo Expedia Group e Sojern, collaborando con enti del turismo, destinazioni e operatori in numerosi mercati europei.Nel suo nuovo incarico, Manetti sarà responsabile dello sviluppo della presenza delle Fiandre sul mercato italiano, in linea con la strategia Travel to Tomorrow di Visit Flanders, che promuove un modello di turismo sostenibile, di qualità e ad alto valore per i territori e le comunità locali. Il lavoro sarà svolto in stretta sinergia con il già consolidato team Italia di Visit Flanders: Mayra Caroppo Venturini, responsabile trade, Silvia Clarin, responsabile progetti digital e Irene Ghezzi, responsabile stampa, e con la rete internazionale dell’ente, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità, le partnership e l’attrattività delle Fiandre in Italia. Con la nomina di Daniele Manetti si apre una nuova fase dopo gli anni di guida di Giovanna Sainaghi, che ha rafforzato significativamente il posizionamento delle Fiandre come destinazione culturale di riferimento per il mercato italiano. [post_title] => Visit Flanders: Daniele Manetti è il nuovo direttore dell'ufficio italiano [post_date] => 2026-01-15T09:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768470744000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505080" align="alignleft" width="309"] Presentazione FITUR 2026[/caption] FITUR, fiera internazionale del turismo organizzata da IFEMA MADRID, quest'anno si svolgerà dal 21 al 25 gennaio 2026 ospitando 10 mila aziende di 161 Paesi, di cui 111 con rappresentanza ufficiale ( 10 in più rispetto alla scorsa edizione) e 967 espositori titolari in 9 padiglioni, annunciando una crescita dell'11% in termini di partecipazione internazionale; sono infatti previsti oltre 150 mila professionisti e quasi 100 mila presenze non professionali durante il fine settimana. A FITUR si sono aggiunti 18 nuovi Paesi, principalmente appartenenti ad Africa e Asia-Pacifico, che hanno aumentato la loro presenza rispettivamente del 34% e del 22% in termini di superficie occupata. Le nuove destinazioni che partecipano a questa edizione includono Abu Dhabi, Dubai, Zanzibar e regioni di Germania e Regno Unito.Per questa 46ª edizione il Padiglione della Conoscenza sarà un centro strategico del pensiero turistico, con 8 auditorium, 10 programmi di conferenze, oltre 200 appuntamenti e più di 250 relatori di alto livello. Ospiterà FITUR Experience, incentrato sul turismo esperienziale come una delle dinamiche più trasformative del settore, e il 1° Summit Internazionale su Comunicazione e Turismo, che affronterà le sfide della comunicazione turistica insieme a esperti e rappresentanti del settore pubblico e privato. Inoltre, l'area Travel Technology raddoppia il suo spazio e comprenderà più di 190 aziende leader nell'innovazione. FITUR continua a essere un importante motore economico per Madrid, con un impatto che ha raggiunto i 487 milioni di euro nella precedente edizione. Il Messico sarà il Paese partner di FITUR 2026, con un'esposizione eccezionale in fiera, in un contesto di crescita turistica tra gennaio e settembre 2025 del 13,9%, secondo Sectur, e con l'obiettivo di consolidare la sua posizione come quinto Paese più visitato al mondo. Durante il fine settimana, FITUR aprirà le porte ai viaggiatori con un ricco programma di attività, workshop ed esperienze, consolidando il suo ruolo di grande evento del turismo. [post_title] => FITUR Madrid, quest'anno con Fitur Experience e il 1° Summit Internazionale su Comunicazione e Turismo [post_date] => 2026-01-14T10:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768388399000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505078" align="alignleft" width="450"] Laura Antonioli[/caption] Welcome Travel Group annuncia il lancio di un nuovo format di programmi di viaggio dedicati alle agenzie Welcome e Geo, nati con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del prodotto, migliorare le performance di vendita e consolidare la relazione tra network, agenzie e partner commerciali. Il progetto prende forma attraverso due declinazioni complementari, “Feel The World” e “Feel The Sea”, sviluppate in collaborazione con alcuni dei principali Partner del Network, oltre ad Alpitour World e Costa Crociere. Due format distinti, ma uniti dalla stessa filosofia: offrire agli agenti una conoscenza diretta, concreta e altamente qualificante, capace di trasformare la conoscenza delle destinazioni e dei prodotti in valore commerciale. Feel The World accompagna le agenzie del network alla scoperta delle destinazioni più affascinanti e di tendenza della programmazione dei Tour Operator Partner, con un calendario di viaggi che si svilupperà tra gennaio e novembre 2026. Gli agenti avranno l’opportunità di conoscere in modo diretto i plus delle mete, le esperienze distintive e le peculiarità che caratterizzano ogni proposta di viaggio, grazie anche a un accompagnamento qualificato garantito per tutta la durata del programma da rappresentanti dei tour operator partner Organizzatori e del Network. L’esperienza sul campo diventa così uno strumento strategico per approfondire il prodotto, potenziare il posizionamento dei Partner e costruire nuove opportunità commerciali, oltre che rafforzare le relazioni. Parallelamente Feel The Sea nasce per valorizzare il mondo delle Crociere da una prospettiva diversa, più immersiva ed esperienziale. Grazie alla collaborazione con Costa Crociere, il programma – attivo tra gennaio e aprile 2026 – consente alle agenzie Welcome e Geo di approfondire le evoluzioni del prodotto crocieristico e di viverne in prima persona le unicità, sia a bordo, sia a terra, con l'obiettivo di arricchire lo storytelling di vendita e offrire al Cliente una consulenza sempre più consapevole e qualificata. “Con i format ‘Feel The World’ e ‘Feel The Sea’ rinnoviamo il nostro impegno nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto dedicate alle Agenzie del Network - commenta Laura Antonioli, responsabile marketing & comunicazione di Welcome Travel - . Crediamo fortemente nella formazione esperienziale, nella qualità delle relazioni con i nostri Partner Commerciali e in una conoscenza sempre più approfondita dei prodotti come leve strategiche per supportare la competitività delle agenzie in un mercato in continua evoluzione”. [post_title] => Welcome, due format "Feel the world" e "Feel the sea" per conoscere i prodotti [post_date] => 2026-01-14T10:41:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768387304000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "civitatis e david fernandez il nuovo responsabile comunicazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1280,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"David Fernández è il nuovo head of communications & pr di Civitatis. Il nuovo responsabile della comunicazione riporterà direttamente alla direzione della compagnia e sarà responsabile della progettazione e dell’esecuzione della strategia di relazioni pubbliche nei principali mercati strategici di Civitatis: Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Francia, Italia e Spagna. Il suo ingresso avviene in un contesto di transizione nella leadership dell’azienda, dopo la recente nomina di Andrés Spitzer come nuovo ceo.\r

\r

Con un’esperienza professionale di oltre 8 anni nel campo della comunicazione corporate e nel settore travel tech, David Fernández ha ricoperto in passato ruoli di responsabilità in aziende come Hopscotch Spain e Brand Usa. La sua esperienza sarà fondamentale per coordinare la narrativa di Civitatis nei mercati principali e per incrementare la visibilità del brand verso il nuovo profilo di viaggiatore digitale.\r

La strategia\r

David Fernández assume questo ruolo con l’obiettivo di elevare la presenza globale dell’azienda: «È un privilegio guidare la comunicazione di un brand che ha ridefinito il settore del turismo esperienziale. La mia priorità sarà potenziare una strategia innovativa che accompagni la nostra crescita e garantisca che Civitatis continui a essere un punto di riferimento indiscusso per i viaggiatori a livello globale».\r

\r

","post_title":"Civitatis: è David Fernández il nuovo responsabile comunicazione","post_date":"2026-01-16T14:52:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1768575120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modo diverso di raccontare una destinazione: nasce con questo spirito “Aussie Talks: yarning about Australia 2026 – Nuove Tendenze e Opportunità per il Turismo dall’Italia”, l’incontro ideato da Quality Group e dedicato all’Australia in programma martedì 20 gennaio presso gli uffici del gruppo.\r

Il format è quello di una tavola rotonda pensata come un vero laboratorio: a confronto ci saranno Valeria Vitale e Matteo Prato di Tourism Australia, Caterina Colombo di Qatar Airways, Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group e Roberto Boni, product mManager di Discover Australia, insieme a fornitori e corrispondenti in collegamento online dagli antipodi del mondo. Insieme a loro una selezione di giornalisti e di agenti di viaggio provenienti da tutta Italia, già specialisti sulla destinazione.\r

Una giornata costruita per mettere in circolo informazioni, punti di vista e strumenti concreti. Durante l’incontro, l’Australia verrà osservata da vicino con uno sguardo pratico e attuale: capire come viene percepita e scelta oggi dal pubblico italiano, quali desideri stanno guidando la domanda e quali spazi di crescita si stanno delineando tra nuove abitudini di viaggio, prodotti in evoluzione e opportunità ancora poco raccontate.\r

\r

La giornata di lavori\r

Ad aprire la giornata sarà Marco Peci, che introdurrà il programma e guiderà il senso della discussione: non una sequenza di interventi, ma un percorso che arriverà a delineare quali strategie funzionino davvero oggi per far crescere l’Australia in Italia.\r

Subito dopo, la parola passerà a Valeria Vitale e Matteo Prato di Tourism Australia, con un focus sulla promozione attuale nei mercati europei e con un approfondimento basato sui dati: arrivi, profili e segmenti dei viaggiatori italiani. L’obiettivo è partire da una base solida e misurabile e, se possibile, vedere anche come la destinazione si racconta nel mondo attraverso campagne, spot e materiali di comunicazione.\r

La seconda parte della mattinata porterà l’Australia “in sala” in modo ancora più concreto grazie ai collegamenti live con i corrispondenti da Sydney e Melbourne, utili per restituire la temperatura reale della destinazione, i cambiamenti in atto, le esperienze che stanno funzionando e quelle che meritano di essere ripensate.\r

Il cuore dell’incontro sarà dedicato all’appeal dell’Australia per il viaggiatore italiano, con l’intervento di Roberto Boni. Qui si entrerà nel merito delle richieste che oggi arrivano alle agenzie: il fascino dei grandi itinerari on the road, la ricerca di esperienze culturali e naturalistiche ad alto tasso di autenticità, le differenze tra generazioni e stili di viaggio – dai millennial ai senior traveler – e le esperienze che, più di altre, fanno scattare la decisione di partire. Ma, soprattutto, si affronterà senza filtri il tema delle barriere percepite: budget, distanza e durata del volo, stagionalità, e tutto ciò che può trasformare un sogno in un “magari più avanti”. L’obiettivo non è elencare ostacoli, ma individuare le strategie che aiutano a superarli: come rendere la destinazione più accessibile nella narrazione e nella proposta, come semplificare la scelta, come facilitare la vendita.\r

A seguire, un passaggio chiave sarà dedicato a come arrivare in Australia, con l’intervento di Qatar Airways, per fare chiarezza sullo stato attuale delle connessioni tra Italia e Australia, sulle opportunità di transito e sulle prospettive, incluse eventuali evoluzioni di rotte e combinazioni.\r

Il tema delle estensioni mare aprirà poi un capitolo che, negli ultimi anni, ha smesso di essere un dettaglio e spesso diventa la chiave del racconto. Con Roberto Boni, si parlerà del perché integrare l’Australia con il mare abbia sia una scelta di equilibrio, una modalità per rendere il viaggio più armonioso e completo.","post_title":"Aussie Talks: Australia in primo piano a casa del Quality Group","post_date":"2026-01-16T12:55:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1768568157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505256\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Marco Depascale[/caption]\r

Glamour rafforza il team commerciale con l’ingresso di due nuove risorse strategiche. L'operazione si inserisce in un percorso strutturato di potenziamento della rete vendita. La nuova fase di sviluppo conferma l’impegno di Glamour nell’incrementare l’efficacia delle relazioni commerciali e nel garantire un presidio mirato e capillare sui mercati chiave.\r

\r

Le new entry\r

[caption id=\"attachment_505257\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Stefano Voliani[/caption]\r

\r

Stefano Voliani assume il ruolo di responsabile vendite per la Liguria (province di Genova e La Spezia) e per parte della Toscana, inserendosi come rafforzamento dell’attività commerciale in una regione dove è già operativa la sales Manuela Iarussi. Porta con sé un solido background nel settore travel, una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e una grande passione per l’ospitalità di qualità. La sua esperienza nella gestione commerciale e nella costruzione di relazioni strategiche con agenzie e partner rappresenta un elemento chiave per consolidare ulteriormente la presenza di Glamour sul territorio e garantire un approccio sempre più personalizzato ai clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_505259\" align=\"alignleft\" width=\"270\"] Francesca Alladio[/caption]\r

\r

Francesca Alladio entra nel team come responsabile vendite del Piemonte e della Liguria (province di Savona e Imperia), contribuendo a rafforzare l’approccio di Glamour verso il Nord Italia. Grazie alle sue competenze consolidate nello sviluppo commerciale e nella gestione di relazioni Bb2b, Francesca Alladio avrà un ruolo strategico nel presidio dei mercati di riferimento.\r

«Il rafforzamento della nostra struttura vendita è un passo fondamentale per sostenere la crescita e la visione strategica dell'azienda - afferma Marco Depascale, direttore vendite di Glamour -. Siamo certi che l’esperienza, l’energia e l’orientamento al risultato di queste nuove risorse saranno elementi chiave per raggiungere nuovi traguardi, consolidare rapporti e creare opportunità, portando valore aggiunto a partner e clienti».\r

\r

","post_title":"Glamour rafforza il team commerciale con due nuove risorse","post_date":"2026-01-16T10:37:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1768559824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel network sta aprendo le porte a nuove affiliazioni. Con un investimento iniziale si può avviare un’attività imprenditoriale, che comprende un percorso formativo completo e professionalizzante che non richiede alcuna esperienza pregressa nel turismo.\r

\r

Oltre 950 consulenti di viaggio online in Italia e all'estero, un fatturato che ha raggiunto 43 milioni di euro, una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024: i numeri confermano che si tratta di una svolta del settore. I valori medi per pratica hanno raggiunto 4.892 euro, con un aumento del 6,86%, mentre il valore per passeggero è salito a 1.841 euro, segnando un +8,20%.\r

\r

Era il 2000 quando il network ha introdotto in Italia la figura del consulente di viaggio online. «Siamo stati i primi a promuovere questa figura professionale - sottolinea Tamara Magarotto - responsabile commerciale - e oggi dimostriamo la nostra capacità di continuare a innovare implementando il personale e dando supporto all'attività del consulente. Essere stati i primi non significa vivere di passato, ma aver costruito uno standard che oggi definisce il mercato, essere un punto di riferimento».\r

\r

In un settore oggi caratterizzato da numerose realtà concorrenti, ciò che fa davvero la differenza è l’affidabilità dei processi, supportata da strumenti di gestione sviluppati appositamente per un modello di business allora inesistente e affinatisi nel tempo. A questo si aggiungono rapporti consolidati con fornitori e partner in tutto il mondo, che garantiscono condizioni vantaggiose e margini superiori. Questo è ciò che significa essere leader.\r

\r

Ma è la formazione a caratterizzare Evolution Travel. «La maggior parte dei nostri consulenti non ha esperienza nel settore turistico. Parte da zero - spiega Francesco Schettini, responsabile commerciale - Attraverso il nostro metodo non solo si forma, ma costruisce un portafoglio clienti e diventa un riferimento per chi viaggia». Il percorso formativo, dalla teoria alla pratica fino a coaching online personalizzato è intenso ma accessibile.\r

\r

Di fondamentale importanza il contributo dell’IA, con la recente messa in funzione di due Chatbot professionali e personalizzati, costruiti e allenati su misura sulle specifiche esigenze del modello Evolution Travel.\r

\r

E poi c'è l'oceano della formazione continua: da 7 a 10 webinar live ogni settimana su destinazioni, tecniche di vendita, gestione delle assicurazioni, strategie di marketing. Chi lavora nel network può accedere anche dai 15 ai 20 open day all'anno organizzati in tutta Italia. E poi ci sono i fam trip, viaggi esclusivi riservati ai consulenti per provare in prima persona le destinazioni. Infine, la convention annuale, due giornate di formazione ad altissimi livelli, completamente gratuite.\r

\r

Non si punta sulla concorrenza interna: i consulenti si formano a vicenda, condividono esperienze, si aiutano nei momenti di difficoltà, creando un ecosistema dove tutti crescono insieme e il successo di uno diventa ispirazione per gli altri.\r

\r

Il portafoglio prodotti è vastissimo e l'offerta più ampia rispetto a qualsiasi altro operatore del settore. Evolution Travel mette a disposizione dei suoi consulenti, infatti, un arsenale di strumenti professionali.\r

\r

Se si decide di entrare nel Network si attiva il percorso formativo obbligatorio, che dura mediamente un mese e mezzo. Al termine si è consulenti di viaggi abilitati, pronti a fare preventivi e prenotazioni. Ma il supporto continua con la formazione e con l'affiancamento delle figure di riferimento, acquisendo sempre maggiore sicurezza e competenze.","post_title":"Evolution Travel apre a nuove affiliazioni, focus su un percorso formativo completo","post_date":"2026-01-15T12:33:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1768480397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505144\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] Marloes Knippenberg (a destra) e Giacomo Nicolodi (a sinistra): ceo e direttore marketing e comunicazione di Kerten Hospitality[/caption]\r

«Il mercato è cambiato. I proprietari di hotel non cercano più solo ubicazioni strategiche, ma destinazioni emergenti, edifici con una storia da raccontare, luoghi che li legano emotivamente al territorio - spiega Knippenberg.- Kerten Hospitality ha costruito la propria filosofia su questo principio: creare brand basati sullo spirito dei luoghi, non imporre format preconfezionati».\r

\r

Tendenze veloci\r

L'adattabilità è diventata la parola chiave in un settore che, tradizionalmente, ha sempre preferito la standardizzazione. Ma i tempi sono cambiati in modo irreversibile. Le tendenze oggi durano dodici mesi, poi arriva qualcos'altro. Le nuove generazioni, ospiti e proprietari, sono sempre più giovani e richiedono flessibilità. Per questo il gruppo ha strutturato il proprio modello per essere pronta al cambiamento continuo.\r

E i numeri del 2025 confermano che la scommessa sta pagando. Il gruppo già attivi quasi dieci progetti di ospitalità e ne sta aprendo altri sei, quindi ne conterà 16 in più entro il 2026 mentre in totale ne ha 57.\r

\r

Buoni risultati\r

«Nel chiudere il 2025, sono molto orgogliosa di poter guardare a un anno di crescita significativa per Kerten Hospitality. - sottolinea Knippenberg -. I risultati parlano chiaro: l'incremento del 55% dei ricavi operativi, l'ingresso in nuovi mercati strategici come il Marocco con Cloud 7 Dersa Tetouan e Casadora Hotel & Residence by Cloud 7, il lancio di Cloud 7 Roma come primo presidio urbano del brand in Italia. Stiamo consolidando la nostra presenza in Europa, Africa e nell’area del golfo Persico, ponendo le basi per una futura innovazione ambientale».\r

Il mercato è cambiato. I proprietari di hotel non cercano più solo ubicazioni strategiche, ma destinazioni, edifici con una storia da raccontare, luoghi che li legano emotivamente al territorio. Kerten Hospitality ha costruito la propria filosofia su questo principio: creare brand basati sullo spirito dei luoghi, senza imporre format preconfezionati. Tailor made, come un'opera d'arte o un vestito di sartoria. E non è un caso che proprio da questi mondi provenga il nuovo direttore marketing e comunicazione del gruppo, Giacomo Nicolodi. \r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Ospitalità cucita addosso su misura: la ricetta di Kerten Hospitality","post_date":"2026-01-15T11:02:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1768474949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air taglia un nuovo traguardo a Roma Fiumicino con i 500 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio delle sue operazioni nel 2004 e alza ulteriormente la posta sullo scalo, dove posiziona il 16° Airbus A321neo.\r

«Superare la soglia dei 500 milioni di passeggeri è un momento fondamentale per Wizz Air e una chiara testimonianza della forza della nostra visione a lungo termine - ha dichiarato József Váradi, ceo della low cost -. Celebrare questo traguardo a Roma ha un significato speciale, poiché Fiumicino è diventato il motore della nostra crescita in Italia e un pilastro della nostra rete europea.\r

«L'aggiunta del 16° aeromobile rafforza l'impegno verso la Capitale, permettendoci di aprire nuove rotte, potenziare le frequenze chiave, creare nuovi posti di lavoro in Italia e offrire opportunità di viaggio ancora più convenienti. Con la flotta più giovane ed efficiente d'Europa, forti partnership nella regione e un focus costante sull'eccellenza operativa, siamo pronti a crescere in modo responsabile e a continuare ad avvicinare Roma al mondo».\r

Grazie alla capacità aggiuntiva, Wizz Air lancerà progressivamente un'ampia gamma di nuove rotte nel corso del 2026, portando il numero totale di destinazioni servite da Fiumicino a 75. I nuovi collegamenti uniranno Roma con Bratislava, Malta, Târgu Mureș, Košice, Tallinn, Varna, Oslo, Podgorica, Oradea, Rodi, Chania, Cefalonia, Mahon, Alessandria d'Egitto, Costanza e Pristina, con frequenze da due a sette voli settimanali. Le nuove rotte saranno introdotte tra marzo e settembre 2026. \r

Inoltre, verrano aumentate le frequenze su alcune delle rotte più frequentate: i voli tra Roma e Barcellona passeranno da 14 a 18 a settimana, la capacità sulla rotta Roma-Parigi Orly raddoppierà da 7 a 14 voli settimanali, e il collegamento Budapest-Roma arriverà fino a 17 frequenze settimanali.\r

La nuova capacità alimenterà infine una massiccia espansione del programma estivo da Roma: i voli per Palma di Maiorca raddoppieranno, mentre i servizi per Ibiza, Lampedusa, Corfù e Santorini vedranno una crescita sostanziale. Diverse rotte stagionali - tra cui Tallinn, Varna e popolari destinazioni greche- saranno lanciate in anticipo rispetto al previsto per rispondere alla forte domanda per l'estate 2026.","post_title":"Wizz Air presidia Roma, Varadi: «Fiumicino motore della crescita in Italia»","post_date":"2026-01-15T10:41:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768473685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505158\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il team dell'ufficio italiano di Visit Flanders, con il nuovo direttore Daniele Manetti[/caption]\r

\r

Daniele Manetti è il nuovo direttore dell’ufficio Italiano di Visit Flanders. Professionista con una lunga esperienza nel turismo e nel travel marketing internazionale, Manetti ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende leader del settore travel-tech, in ultimo Expedia Group e Sojern, collaborando con enti del turismo, destinazioni e operatori in numerosi mercati europei.Nel suo nuovo incarico, Manetti sarà responsabile dello sviluppo della presenza delle Fiandre sul mercato italiano, in linea con la strategia Travel to Tomorrow di Visit Flanders, che promuove un modello di turismo sostenibile, di qualità e ad alto valore per i territori e le comunità locali.\r

\r

Il lavoro sarà svolto in stretta sinergia con il già consolidato team Italia di Visit Flanders: Mayra Caroppo Venturini, responsabile trade, Silvia Clarin, responsabile progetti digital e Irene Ghezzi, responsabile stampa, e con la rete internazionale dell’ente, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità, le partnership e l’attrattività delle Fiandre in Italia.\r

\r

Con la nomina di Daniele Manetti si apre una nuova fase dopo gli anni di guida di Giovanna Sainaghi, che ha rafforzato significativamente il posizionamento delle Fiandre come destinazione culturale di riferimento per il mercato italiano.","post_title":"Visit Flanders: Daniele Manetti è il nuovo direttore dell'ufficio italiano","post_date":"2026-01-15T09:52:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1768470744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505080\" align=\"alignleft\" width=\"309\"] Presentazione FITUR 2026[/caption]\r

\r

FITUR, fiera internazionale del turismo organizzata da IFEMA MADRID, quest'anno si svolgerà dal 21 al 25 gennaio 2026 ospitando 10 mila aziende di 161 Paesi, di cui 111 con rappresentanza ufficiale ( 10 in più rispetto alla scorsa edizione) e 967 espositori titolari in 9 padiglioni, annunciando una crescita dell'11% in termini di partecipazione internazionale; sono infatti previsti oltre 150 mila professionisti e quasi 100 mila presenze non professionali durante il fine settimana. A FITUR si sono aggiunti 18 nuovi Paesi, principalmente appartenenti ad Africa e Asia-Pacifico, che hanno aumentato la loro presenza rispettivamente del 34% e del 22% in termini di superficie occupata. Le nuove destinazioni che partecipano a questa edizione includono Abu Dhabi, Dubai, Zanzibar e regioni di Germania e Regno Unito.Per questa 46ª edizione il Padiglione della Conoscenza sarà un centro strategico del pensiero turistico, con 8 auditorium, 10 programmi di conferenze, oltre 200 appuntamenti e più di 250 relatori di alto livello. Ospiterà FITUR Experience, incentrato sul turismo esperienziale come una delle dinamiche più trasformative del settore, e il 1° Summit Internazionale su Comunicazione e Turismo, che affronterà le sfide della comunicazione turistica insieme a esperti e rappresentanti del settore pubblico e privato. Inoltre, l'area Travel Technology raddoppia il suo spazio e comprenderà più di 190 aziende leader nell'innovazione.\r

\r

FITUR continua a essere un importante motore economico per Madrid, con un impatto che ha raggiunto i 487 milioni di euro nella precedente edizione.\r

\r

Il Messico sarà il Paese partner di FITUR 2026, con un'esposizione eccezionale in fiera, in un contesto di crescita turistica tra gennaio e settembre 2025 del 13,9%, secondo Sectur, e con l'obiettivo di consolidare la sua posizione come quinto Paese più visitato al mondo.\r

\r

Durante il fine settimana, FITUR aprirà le porte ai viaggiatori con un ricco programma di attività, workshop ed esperienze, consolidando il suo ruolo di grande evento del turismo.\r

\r

","post_title":"FITUR Madrid, quest'anno con Fitur Experience e il 1° Summit Internazionale su Comunicazione e Turismo","post_date":"2026-01-14T10:59:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1768388399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505078\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Laura Antonioli[/caption]\r

Welcome Travel Group annuncia il lancio di un nuovo format di programmi di viaggio dedicati alle agenzie Welcome e Geo, nati con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del prodotto, migliorare le performance di vendita e consolidare la relazione tra network, agenzie e partner commerciali.\r

Il progetto prende forma attraverso due declinazioni complementari, “Feel The World” e “Feel The Sea”, sviluppate in collaborazione con alcuni dei principali Partner del Network, oltre ad Alpitour World e Costa Crociere. Due format distinti, ma uniti dalla stessa filosofia: offrire agli agenti una conoscenza diretta, concreta e altamente qualificante, capace di trasformare la conoscenza delle destinazioni e dei prodotti in valore commerciale.\r

Feel The World accompagna le agenzie del network alla scoperta delle destinazioni più affascinanti e di tendenza della programmazione dei Tour Operator Partner, con un calendario di viaggi che si svilupperà tra gennaio e novembre 2026. Gli agenti avranno l’opportunità di conoscere in modo diretto i plus delle mete, le esperienze distintive e le peculiarità che caratterizzano ogni proposta di viaggio, grazie anche a un accompagnamento qualificato garantito per tutta la durata del programma da rappresentanti dei tour operator partner Organizzatori e del Network.\r

L’esperienza sul campo diventa così uno strumento strategico per approfondire il prodotto, potenziare il posizionamento dei Partner e costruire nuove opportunità commerciali, oltre che rafforzare le relazioni.\r

Parallelamente Feel The Sea nasce per valorizzare il mondo delle Crociere da una prospettiva diversa, più immersiva ed esperienziale. Grazie alla collaborazione con Costa Crociere, il programma – attivo tra gennaio e aprile 2026 – consente alle agenzie Welcome e Geo di approfondire le evoluzioni del prodotto crocieristico e di viverne in prima persona le unicità, sia a bordo, sia a terra, con l'obiettivo di arricchire lo storytelling di vendita e offrire al Cliente una consulenza sempre più consapevole e qualificata.\r

\r

“Con i format ‘Feel The World’ e ‘Feel The Sea’ rinnoviamo il nostro impegno nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto dedicate alle Agenzie del Network - commenta Laura Antonioli, responsabile marketing & comunicazione di Welcome Travel - . Crediamo fortemente nella formazione esperienziale, nella qualità delle relazioni con i nostri Partner Commerciali e in una conoscenza sempre più approfondita dei prodotti come leve strategiche per supportare la competitività delle agenzie in un mercato in continua evoluzione”.","post_title":"Welcome, due format \"Feel the world\" e \"Feel the sea\" per conoscere i prodotti","post_date":"2026-01-14T10:41:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1768387304000]}]}}