AirBaltic chiude il 2025 dei suoi primi 30 anni con il record di traffico passeggeri AirBaltic chiude il 2025 all’insegna della stabilità, trasportando a dicembre 422.900 passeggeri: un dato che riflette una domanda stabile su base annua per l’intero network di rotte servite. Sempre nel mese di dicembre la compagnia aerea ha operato 3.917 voli, con un aumento del 3,5% rispetto a dicembre 2024. Il numero di passeggeri e il load factor sono stati influenzati anche dalle interruzioni dei voli all’aeroporto di Vilnius durante il mese. Considerando l’intero 2025, airBaltic ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri a livello globale, per un incremento dell’1,4% rispetto al 2024: si tratta del numero più alto di passeggeri trasportati dalla compagnia aerea in un solo anno. Nel corso dell’anno, la compagnia aerea ha operato 47.600 voli, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Il coefficiente di riempimento annuale è stato dell’80,2%, rimanendo stabile. Il 2025 è stato l’anno del trentesimo compleanno della compagnia aerea, che lo ha celebrato focalizzandosi sull’affidabilità operativa, l’esperienza dei clienti e lo sviluppo del network, registrando un numero record di passeggeri e solide prestazioni nelle operazioni di linea, Acmi e charter. Sul fronte dell’esperienza dei passeggeri spicca l’introduzione della connettività in volo SpaceX Starlink, che ha reso airBaltic la prima compagnia aerea europea a offrire questo servizio. Alla fine dell’anno, Starlink era installato su 21 aeromobili, con un’ulteriore espansione prevista per quest’anno. La flotta ha continuato a crescere con la consegna di tre nuovi Airbus A220-300, tra cui il 50° A220 della compagnia aerea, presentato con una livrea speciale ispirata al Baltico. Le partnership sono state rafforzate grazie all’ampliamento dei codishare con il Gruppo Lufthansa e Turkish Airlines, oltre alla nuova collaborazione con Air India. Il Gruppo Lufthansa ha inoltre completato un investimento di minoranza nella compagnia aerea. Condividi

