O’Leary su Ita Airways: “Non sarà mai profittevole, è come Alitalia” “Ita non sarà mai redditizia, così come non lo è mai stata Alitalia, che ha perso soldi per 75 anni, solo una volta artificialmente con Berlusconi ha realizzato un profitto e Ita è come Alitalia”: così Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, risponde all’Ansa, a margine della presentazione del nuovo operativo invernale della low cost da Roma. “Ita perderà sempre soldi, non hanno un business plan, Delta ed Air France sono partner sbagliati, sarebbe stata meglio Lufthansa. Non credo che apriranno ad Ita le rotte transatlantiche” ha proseguito O’Leary, sottolineando che l’altro problema che Ita deve affrontare è quello sul network domestico italiano, dove “non può competere con Ryanair sulle rotte di corto raggio“. Di fatto, ribadisce il ceo, la low cost irlandese detiene oggi il 40% di market share nel nostro Paese “e si avvia verso il 42-43%”. Intanto, per la stagione invernale in arrivo, Ryanair decollerà con un operativo in crescita del 20% rispetto al l’inverno del 2019. Tra aprile 2022 e marzo 2023 la compagnia prevede un totale di 9,4 milioni di passeggeri trasportati su Roma“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ita non sarà mai redditizia, così come non lo è mai stata Alitalia, che ha perso soldi per 75 anni, solo una volta artificialmente con Berlusconi ha realizzato un profitto e Ita è come Alitalia": così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, risponde all'Ansa, a margine della presentazione del nuovo operativo invernale della low cost da Roma. "Ita perderà sempre soldi, non hanno un business plan, Delta ed Air France sono partner sbagliati, sarebbe stata meglio Lufthansa. Non credo che apriranno ad Ita le rotte transatlantiche" ha proseguito O'Leary, sottolineando che l'altro problema che Ita deve affrontare è quello sul network domestico italiano, dove "non può competere con Ryanair sulle rotte di corto raggio". Di fatto, ribadisce il ceo, la low cost irlandese detiene oggi il 40% di market share nel nostro Paese "e si avvia verso il 42-43%". Intanto, per la stagione invernale in arrivo, Ryanair decollerà con un operativo in crescita del 20% rispetto al l'inverno del 2019. Tra aprile 2022 e marzo 2023 la compagnia prevede un totale di 9,4 milioni di passeggeri trasportati su Roma". [post_title] => O'Leary su Ita Airways: "Non sarà mai profittevole, è come Alitalia" [post_date] => 2022-10-18T15:37:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666107461000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts. La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni. Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora. [post_title] => Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection [post_date] => 2022-10-18T13:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666100087000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore. In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia. "Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo "vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120. [post_title] => Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino [post_date] => 2022-10-18T13:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666098509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 4 stelle siciliano Baia Taormina è l'ultima new entry della collezione Cdshotels. Circondata da un rigoglioso giardino, situata a un'ora dall'aeroporto di Catania, la struttura si compone di 120 camere, due piscine terrazzate dove gustare aperitivi o light lunch, un bar, due sale ristorante, anche queste con terrazza vista mare, che proporranno piatti della cucina italiana, internazionale e siciliana, una spa, area posteggio interna e spiaggia privata raggiungibile a piedi. Il Baia Taormina si aggiungerà quindi dal prossimo maggio ai cinque hotel e sette resort già gestiti dalla compagnia. “La Sicilia è un mercato strategico per noi che, nel medio-lungo termine, abbiamo come obiettivo l’espansione in tutto il Sud Italia, Sardegna compresa - spiega il direttore commerciale di CdsHotels, Ada Miraglia -. Cercavamo quindi da tempo una struttura nell’area capace di conciliare pause di relax e desiderio di scoperta del territorio e abbiamo trovato un hotel magnifico che non necessita di particolari lavori di restyling perché gode di una struttura solida e ben conservata nel tempo. Un hotel che punta dritto lo sguardo verso il mare, circondato dal verde e dal silenzio, inserito a pochi chilometri da un piccolo borgo medievale, Forza d’Agrò, molto curato, dominato da un castello e puntellato da un districarsi di case affacciate su stretti vicoli; noto per aver ospitato numerose riprese della saga Il Padrino, il famosissimo film di Martin Scorsese con Marlon Brando e Al Pacino. Baia Taormina aprirà, sotto il nostro brand CdsHotels, dal prossimo maggio, dandoci il tempo necessario per rinfrescarne l’immagine, con un cambio di alcuni arredi e complementi, nonché di mettere a punto un servizio attento e puntuale necessario per accogliere i clienti. La struttura avrà un taglio leisure e sarà prettamente consigliata a coppie, anche se non mancano spazi per il segmento mice. Punteremo molto sulla clientela estera (Europa e Usa) soprattutto per i mesi di spalla all’alta stagione, mentre stiamo già studiando proposte di viaggio di differente durata in abbinamento al resort che abbiamo nei pressi di Palermo, il CdsHotels Terrasini - Città del Mare, così da offrire due punti di partenza differenti per scoprire la Sicilia”. [post_title] => Si amplia l'offerta siciliana di CdsHotels con il Baia Taormina [post_date] => 2022-10-17T12:05:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666008327000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove dichiarazioni per Michael O'Leary. Quest'estate che sta finendo, la maggior parte dell'Europa ha recuperato la normalità nelle sue operazioni di trasporto. Non tanto in Germania, che è ancora in calo del 28% rispetto al 2019. Michael O'Leary fa la sua interpretazione, mentre annuncia che quest'inverno chiuderà 19 rotte aeree da Berlino. Tutto è dovuto ai diritti aeroportuali e alla politica di sussidio di cui beneficia Lufthansa. Easyjet, tra l'altro, riduce i voli anche a Berlino, per lo stesso motivo e, in questo caso, è più grave perché è un operatore molto importante nella capitale tedesca. Drastico taglio Ryanair sta tagliando drasticamente il suo piano di volo a Berlino, dove opererà il 40% in meno di servizi questo inverno, 230 in meno a settimana. La colpa è degli «alti costi aeroportuali di Berlino. Che rendono più attraente la base di aerei negli aeroporti di altre parti della Germania e dell'Europa», ha affermato O'Leary. In precedenza, Ryanair aveva già chiuso la sua base a Francoforte, citando anche i prezzi. Ryanair ha colto l'occasione per attaccare Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, definendola "dipendente dai sussidi". Dicendo inoltre che i prezzi elevati della compagnia aerea, insieme alle tasse aeroportuali elevate, stavano impedendo la ripresa dei viaggi. «A causa di questi aumenti dei prezzi negli aeroporti e dei massicci sussidi a Lufthansa, il traffico in Germania è diminuito del 28% quest'estate. Rendendolo il mercato più lento a riprendersi in Europa», ha continuato O'Leary. [post_title] => O'Leary: «Ryanair chiude 19 rotte a Berlino. Massicci sussidi per Lufthansa» [post_date] => 2022-10-17T10:58:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666004325000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segnali positivi per Seychelles si sono registrati durante i tre giorni intensi di fiera in occasione di Ttg Travel Experience di Rimini: numerosi gli incontri con operatori ottimisti e entusiasti che hanno deciso di investire sulla destinazione o hanno potenziato l'offerta verso le Seychelles. Diversi elementi indicano dunque che la ripresa è netta e che l'Italia è tornato ad essere uno dei mercati di riferimento per il turismo nelle isole dell’arcipelago dell’Oceano Indiano. In questi stessi giorni si è raggiunto il numero di 241.000 presenze da inizio anno, più del doppio degli arrivi del 2021 nello stesso periodo (106.826) e si prevede di raggiungere l’obiettivo dei 300.000 visitatori già a fine ottobre con due mesi di anticipo. «Abbiamo riscontrato un forte ottimismo e un grande entusiasmo negli operatori del turismo e dell'ospitalità con cui ci siamo confrontati in questi giorni. Si prevede un forte incremento delle prenotazioni in vista del semestre e della stagione delle vacanze invernali che sono il periodo tradizionale in Europa per la programmazione dei viaggi a lungo raggio - afferma Bernadette Willemin direttore generale marketing di Tourism Seychelles -. La fiera è stata un’ottima occasione per incontrare e confrontarsi con tour operator, vettori e giornalisti e un'opportunità per parlare dei nuovi progetti per rilanciare la destinazione che è da sempre tra le più ambite dai turisti italiani». Le strategie adottate da ministero del turismo nel periodo post pandemia hanno portato ad un costante aumento del numero di arrivi dai principali mercati di riferimento attuali delle Seychelles, tra cui Francia, Germania, Russia, Regno Unito & Irlanda e Italia. Le Seychelles, d’altra parte, stanno investendo molto sul turismo senza perdere mai di vista il costante impegno a sostegno della sostenibilità e alla conservazione dell’ambiente che è da sempre un elemento fondamentale per la destinazione e la loro strategia sta chiaramente ripagando il Paese per il quale il turismo è il principale pilastro economico. Non si punta più solo a promuovere la destinazione come meta per le vacanze di mare, ma soprattutto come destinazione culturale per far avvicinare il visitatore alla popolazione locale che tanto ha da trasmettere in termini di storia e tradizioni. Il viaggio come esperienza unica ed indimenticabile. Le Seychelles da sempre offrono ai visitatori mille attrazioni per ogni esigenza: relax, spa e wellness, vacanze balneari e in famiglia, avventura, lune di miele, cultura e sport. Sono quindi diverse le motivazioni per guardare con grande ottimismo al futuro e in particolare al 2023. [post_title] => Seychelles: dal Ttg di Rimini segnali turistici molto positivi [post_date] => 2022-10-17T10:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666003745000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In concomitanza con l'annuncio dei nuovi indirizzi di Madrid e Barcellona, The Student Hotel (Tsh) annuncia il cambio di nome in The Social Hub. La nuova brand identity è stata creata per ampliare l'offerta di ospitalità ibrida della compagnia, riflettendo la domanda crescente di spazi flessibili che consentano alle persone di connettersi e trovare una community, sia che stiano conoscendo una nuova città o costruendo un business network. "Siamo davvero orgogliosi di annunciare l'evoluzione della nostra azienda insieme all'apertura delle nostre nuove proprietà in Spagna - sottolinea il fondatore di Tsh, Charlie MacGregor -. Abbiamo cambiato il nostro nome in The Social Hub per mettere l'impatto sociale al centro di tutto ciò che facciamo. Ora più che mai c'è bisogno di una vera connessione e di un cambiamento positivo: crediamo e insieme creiamo una società migliore". “The Social Hub vede la nostra community attraverso una nuova lente - gli fa eco il managing director, community & partnerships, Frank Uffen -: non solo come studenti, viaggiatori, nomadi digitali o imprenditori, ma come una comunità con una mentalità condivisa”. Il rebranding da The Student Hotel a The Social Hub è insomma il logico passo successivo per amplificare l’offerta di ospitalità ibrida e la missione focalizzarsi sulle connessioni della community. Con 11 mila camere in tutta Europa e un valore di 2,1 miliardi di euro nell'ultimo round di finanziamento, Tsh è passato dall'essere conosciuto semplicemente come un hotel per studenti a un nome che pone Social al centro della sua identità, che collega gli ospiti e la comunità locale. A testimonianza del successo del modello, a Madrid le camere degli studenti sono esaurite fino a marzo 2023 e le altre categorie di occupazione stanno superando le migliori previsioni. The Social Hub ha ospitato centinaia di aziende e migliaia di ospiti durante i suoi dieci anni di attività e ha visto aumentare la domanda di spazi di co-working, riunioni e aree community. L'azienda sta già dedicando il 15% del suo portafoglio a questo, con piani per raddoppiare la metratura quadrata nelle località future, nonché piani per aggiornare retroattivamente le attuali proprietà. Le nuove aperture nel 2022 fanno parte della prima ondata del piano di espansione della società che vuole aumentare il portafoglio del 100%, con altri sette strutture già in cantiere da lanciare entro il 2025. [post_title] => The Student Hotel diventa The Social Hub e si fa sempre più spazio di ospitalità ibrida [post_date] => 2022-10-17T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666002731000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Acque agitate in Ita Airways. Infatti il cda di Ita Airways, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. A questa decisione Altavilla ha scritto una lettera al ministero dell'economia contestando la legittimità del voto. Ma il ministro Franco lo ha gelato. Infatti il ministero considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere le deleghe senza aspettare l'Assemblea dei soci dell'8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata. Ecco alcuni estratti della risposta del ministero dell'economia. «In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società». «Il socio - cioè il ministero - per legge non esercita alcun potere gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega». [post_title] => Ita Airways: il cda sfiducia Altavilla. Tutte le deleghe a Lazzerini [post_date] => 2022-10-14T15:20:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760847000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione. Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions. Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021). Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi. Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale. Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata. Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%). La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap). A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili. Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche. La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti. La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi. [post_title] => Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due [post_date] => 2022-10-14T15:11:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665760289000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oleary su ita airways non sara mai profittevole e come alitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1395,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ita non sarà mai redditizia, così come non lo è mai stata Alitalia, che ha perso soldi per 75 anni, solo una volta artificialmente con Berlusconi ha realizzato un profitto e Ita è come Alitalia\": così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, risponde all'Ansa, a margine della presentazione del nuovo operativo invernale della low cost da Roma.\r

\r

\"Ita perderà sempre soldi, non hanno un business plan, Delta ed Air France sono partner sbagliati, sarebbe stata meglio Lufthansa. Non credo che apriranno ad Ita le rotte transatlantiche\" ha proseguito O'Leary, sottolineando che l'altro problema che Ita deve affrontare è quello sul network domestico italiano, dove \"non può competere con Ryanair sulle rotte di corto raggio\". Di fatto, ribadisce il ceo, la low cost irlandese detiene oggi il 40% di market share nel nostro Paese \"e si avvia verso il 42-43%\".\r

\r

Intanto, per la stagione invernale in arrivo, Ryanair decollerà con un operativo in crescita del 20% rispetto al l'inverno del 2019. Tra aprile 2022 e marzo 2023 la compagnia prevede un totale di 9,4 milioni di passeggeri trasportati su Roma\".","post_title":"O'Leary su Ita Airways: \"Non sarà mai profittevole, è come Alitalia\"","post_date":"2022-10-18T15:37:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666107461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts.\r

\r

La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni.\r

\r

Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora.\r

\r

","post_title":"Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection","post_date":"2022-10-18T13:34:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666100087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l'inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing \"Gamechanger\" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore.\r

In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia.\r

\"Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d'imbarco\", ha ribadito il ceo Michael O'Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo \"vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull'aeroporto di Ciampino\", perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120.\r

","post_title":"Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l'inverno da Fiumicino e Ciampino","post_date":"2022-10-18T13:08:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666098509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 4 stelle siciliano Baia Taormina è l'ultima new entry della collezione Cdshotels. Circondata da un rigoglioso giardino, situata a un'ora dall'aeroporto di Catania, la struttura si compone di 120 camere, due piscine terrazzate dove gustare aperitivi o light lunch, un bar, due sale ristorante, anche queste con terrazza vista mare, che proporranno piatti della cucina italiana, internazionale e siciliana, una spa, area posteggio interna e spiaggia privata raggiungibile a piedi. Il Baia Taormina si aggiungerà quindi dal prossimo maggio ai cinque hotel e sette resort già gestiti dalla compagnia.\r

\r

“La Sicilia è un mercato strategico per noi che, nel medio-lungo termine, abbiamo come obiettivo l’espansione in tutto il Sud Italia, Sardegna compresa - spiega il direttore commerciale di CdsHotels, Ada Miraglia -. Cercavamo quindi da tempo una struttura nell’area capace di conciliare pause di relax e desiderio di scoperta del territorio e abbiamo trovato un hotel magnifico che non necessita di particolari lavori di restyling perché gode di una struttura solida e ben conservata nel tempo. Un hotel che punta dritto lo sguardo verso il mare, circondato dal verde e dal silenzio, inserito a pochi chilometri da un piccolo borgo medievale, Forza d’Agrò, molto curato, dominato da un castello e puntellato da un districarsi di case affacciate su stretti vicoli; noto per aver ospitato numerose riprese della saga Il Padrino, il famosissimo film di Martin Scorsese con Marlon Brando e Al Pacino. Baia Taormina aprirà, sotto il nostro brand CdsHotels, dal prossimo maggio, dandoci il tempo necessario per rinfrescarne l’immagine, con un cambio di alcuni arredi e complementi, nonché di mettere a punto un servizio attento e puntuale necessario per accogliere i clienti. La struttura avrà un taglio leisure e sarà prettamente consigliata a coppie, anche se non mancano spazi per il segmento mice. Punteremo molto sulla clientela estera (Europa e Usa) soprattutto per i mesi di spalla all’alta stagione, mentre stiamo già studiando proposte di viaggio di differente durata in abbinamento al resort che abbiamo nei pressi di Palermo, il CdsHotels Terrasini - Città del Mare, così da offrire due punti di partenza differenti per scoprire la Sicilia”.","post_title":"Si amplia l'offerta siciliana di CdsHotels con il Baia Taormina","post_date":"2022-10-17T12:05:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666008327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove dichiarazioni per Michael O'Leary. Quest'estate che sta finendo, la maggior parte dell'Europa ha recuperato la normalità nelle sue operazioni di trasporto. Non tanto in Germania, che è ancora in calo del 28% rispetto al 2019.\r

\r

Michael O'Leary fa la sua interpretazione, mentre annuncia che quest'inverno chiuderà 19 rotte aeree da Berlino. Tutto è dovuto ai diritti aeroportuali e alla politica di sussidio di cui beneficia Lufthansa. Easyjet, tra l'altro, riduce i voli anche a Berlino, per lo stesso motivo e, in questo caso, è più grave perché è un operatore molto importante nella capitale tedesca.\r

Drastico taglio\r

Ryanair sta tagliando drasticamente il suo piano di volo a Berlino, dove opererà il 40% in meno di servizi questo inverno, 230 in meno a settimana. La colpa è degli «alti costi aeroportuali di Berlino. Che rendono più attraente la base di aerei negli aeroporti di altre parti della Germania e dell'Europa», ha affermato O'Leary. In precedenza, Ryanair aveva già chiuso la sua base a Francoforte, citando anche i prezzi.\r

\r

Ryanair ha colto l'occasione per attaccare Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, definendola \"dipendente dai sussidi\". Dicendo inoltre che i prezzi elevati della compagnia aerea, insieme alle tasse aeroportuali elevate, stavano impedendo la ripresa dei viaggi. «A causa di questi aumenti dei prezzi negli aeroporti e dei massicci sussidi a Lufthansa, il traffico in Germania è diminuito del 28% quest'estate. Rendendolo il mercato più lento a riprendersi in Europa», ha continuato O'Leary.","post_title":"O'Leary: «Ryanair chiude 19 rotte a Berlino. Massicci sussidi per Lufthansa»","post_date":"2022-10-17T10:58:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666004325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segnali positivi per Seychelles si sono registrati durante i tre giorni intensi di fiera in occasione di Ttg Travel Experience di Rimini: numerosi gli incontri con operatori ottimisti e entusiasti che hanno deciso di investire sulla destinazione o hanno potenziato l'offerta verso le Seychelles. Diversi elementi indicano dunque che la ripresa è netta e che l'Italia è tornato ad essere uno dei mercati di riferimento per il turismo nelle isole dell’arcipelago dell’Oceano Indiano. In questi stessi giorni si è raggiunto il numero di 241.000 presenze da inizio anno, più del doppio degli arrivi del 2021 nello stesso periodo (106.826) e si prevede di raggiungere l’obiettivo dei 300.000 visitatori già a fine ottobre con due mesi di anticipo.\r

\r

«Abbiamo riscontrato un forte ottimismo e un grande entusiasmo negli operatori del turismo e dell'ospitalità con cui ci siamo confrontati in questi giorni. Si prevede un forte incremento delle prenotazioni in vista del semestre e della stagione delle vacanze invernali che sono il periodo tradizionale in Europa per la programmazione dei viaggi a lungo raggio - afferma Bernadette Willemin direttore generale marketing di Tourism Seychelles -. La fiera è stata un’ottima occasione per incontrare e confrontarsi con tour operator, vettori e giornalisti e un'opportunità per parlare dei nuovi progetti per rilanciare la destinazione che è da sempre tra le più ambite dai turisti italiani».\r

\r

Le strategie adottate da ministero del turismo nel periodo post pandemia hanno portato ad un costante aumento del numero di arrivi dai principali mercati di riferimento attuali delle Seychelles, tra cui Francia, Germania, Russia, Regno Unito & Irlanda e Italia. Le Seychelles, d’altra parte, stanno investendo molto sul turismo senza perdere mai di vista il costante impegno a sostegno della sostenibilità e alla conservazione dell’ambiente che è da sempre un elemento fondamentale per la destinazione e la loro strategia sta chiaramente ripagando il Paese per il quale il turismo è il principale pilastro economico. Non si punta più solo a promuovere la destinazione come meta per le vacanze di mare, ma soprattutto come destinazione culturale per far avvicinare il visitatore alla popolazione locale che tanto ha da trasmettere in termini di storia e tradizioni. Il viaggio come esperienza unica ed indimenticabile.\r

\r

Le Seychelles da sempre offrono ai visitatori mille attrazioni per ogni esigenza: relax, spa e wellness, vacanze balneari e in famiglia, avventura, lune di miele, cultura e sport. Sono quindi diverse le motivazioni per guardare con grande ottimismo al futuro e in particolare al 2023.","post_title":"Seychelles: dal Ttg di Rimini segnali turistici molto positivi","post_date":"2022-10-17T10:49:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666003745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In concomitanza con l'annuncio dei nuovi indirizzi di Madrid e Barcellona, The Student Hotel (Tsh) annuncia il cambio di nome in The Social Hub. La nuova brand identity è stata creata per ampliare l'offerta di ospitalità ibrida della compagnia, riflettendo la domanda crescente di spazi flessibili che consentano alle persone di connettersi e trovare una community, sia che stiano conoscendo una nuova città o costruendo un business network.\r

\r

\"Siamo davvero orgogliosi di annunciare l'evoluzione della nostra azienda insieme all'apertura delle nostre nuove proprietà in Spagna - sottolinea il fondatore di Tsh, Charlie MacGregor -. Abbiamo cambiato il nostro nome in The Social Hub per mettere l'impatto sociale al centro di tutto ciò che facciamo. Ora più che mai c'è bisogno di una vera connessione e di un cambiamento positivo: crediamo e insieme creiamo una società migliore\". “The Social Hub vede la nostra community attraverso una nuova lente - gli fa eco il managing director, community & partnerships, Frank Uffen -: non solo come studenti, viaggiatori, nomadi digitali o imprenditori, ma come una comunità con una mentalità condivisa”.\r

\r

Il rebranding da The Student Hotel a The Social Hub è insomma il logico passo successivo per amplificare l’offerta di ospitalità ibrida e la missione focalizzarsi sulle connessioni della community. Con 11 mila camere in tutta Europa e un valore di 2,1 miliardi di euro nell'ultimo round di finanziamento, Tsh è passato dall'essere conosciuto semplicemente come un hotel per studenti a un nome che pone Social al centro della sua identità, che collega gli ospiti e la comunità locale. A testimonianza del successo del modello, a Madrid le camere degli studenti sono esaurite fino a marzo 2023 e le altre categorie di occupazione stanno superando le migliori previsioni. The Social Hub ha ospitato centinaia di aziende e migliaia di ospiti durante i suoi dieci anni di attività e ha visto aumentare la domanda di spazi di co-working, riunioni e aree community. L'azienda sta già dedicando il 15% del suo portafoglio a questo, con piani per raddoppiare la metratura quadrata nelle località future, nonché piani per aggiornare retroattivamente le attuali proprietà. Le nuove aperture nel 2022 fanno parte della prima ondata del piano di espansione della società che vuole aumentare il portafoglio del 100%, con altri sette strutture già in cantiere da lanciare entro il 2025.","post_title":"The Student Hotel diventa The Social Hub e si fa sempre più spazio di ospitalità ibrida","post_date":"2022-10-17T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666002731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Acque agitate in Ita Airways. Infatti il cda di Ita Airways, ha tolto al presidente esecutivo Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative per assegnarle all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. A questa decisione Altavilla ha scritto una lettera al ministero dell'economia contestando la legittimità del voto. Ma il ministro Franco lo ha gelato. \r

\r

Infatti il ministero considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere le deleghe senza aspettare l'Assemblea dei soci dell'8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata.\r

\r

Ecco alcuni estratti della risposta del ministero dell'economia. «In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società».\r

\r

«Il socio - cioè il ministero - per legge non esercita alcun potere gestorio, tantomeno in sede assembleare, né esercita alcuna direzione e coordinamento dell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega».","post_title":"Ita Airways: il cda sfiducia Altavilla. Tutte le deleghe a Lazzerini","post_date":"2022-10-14T15:20:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665760847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come cambiano i “turismi” e quali sono le sfide per le imprese ricettive per affrontare uno scenario che vede 4 aziende su 10 prevedere perdite in bilancio per il 2022, a causa principalmente del drammatico aumento dei costi di gestione.\r

\r

Nuova domanda turistica e nuove professionalità necessarie agli operatori sono stati i temi al centro del convegno Isnart – Unioncamere organizzato al TTG di Rimini con la partecipazione di Roberto Di Vincenzo, Presidente di Isnart, Marco Damiano, Area Formazione e Politiche attive del lavoro di Unioncamere e Annalisa Bonifacio, Head of Talent Acquisition & Sales di Randstad Hr Solutions.\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, elaborati da Isnart-Unioncamere, nell’estate 2022, le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51,5% delle camere disponibili nel mese di giugno, il 72,6% a luglio e il 78,8% ad agosto, andamento sostenuto anche rispetto al 2019. Il 64,2% dei turisti era italiano e il 35,8% internazionale (componente in decisa ripresa rispetto all’estate 2021).\r

\r

Il turismo è quindi in netta in ripresa ed è da rilevare che le decisioni di viaggio dei cittadini europei non sembrano tanto condizionate dalla guerra in Ucraina, quanto invece da inflazione e aumento dei costi. Dall’indagine emerge infatti un bilancio in chiaroscuro: vendite superiori agli anni passati (2019 compreso), ma crescita dei costi che mette in difficoltà 1 impresa su 2, e per l’Autunno 1 impresa su 3 prevede di aumentare i prezzi.\r

\r

Il Covid-19 è stato un formidabile acceleratore di tendenze già in atto prima della pandemia. Le indagini di Isnart mostrano cambiamenti motivazionali profondi, soprattutto per la ricerca di nuove conoscenze ed esperienze inedite, meglio se in un contesto naturale e con maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale.\r

\r

Tra le nuove tendenze della domanda: la riservatezza, ricerca di uno spazio riservato per sé stessi o da condividere con poche persone selezionate; il benessere, attenzione verso l’aspetto emotivo e affettivo della vacanza; la libertà, esperienze fuori dagli schemi della «normalità», osare verso nuove dimensioni del turismo; la dimensione “on life”, esperienze immersive e a fisicità aumentata.\r

\r

Le prime 10 motivazioni di visita dei turisti in Italia per la stagione estiva 2022 sono state: posto ideale per riposarsi (18,8%); il risparmio tramite ospitalità da parenti e amici (17%); la natura (16,8%); il desiderio di vedere un posto mai visto (16,1%); la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (15%); balneare: svago e relax (14,8%); il rapporto qualità-prezzo (14,1%); la facilità di raggiungimento (12,6%); la vicinanza della meta (11,8%); la conoscenza della struttura ricettiva (11,7%).\r

\r

La ripresa della domanda nell’Estate 2022 si è scontrata con uno shortage occupazionale: il 60,7 % delle strutture alberghiere e il 14,1% di quelle extra alberghiere hanno incontrato grandi difficoltà a reperire personale stagionale. Il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima di Covid-19. Nel periodo più acuto della pandemia, i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell’economia (3 milioni di posti di lavoro in meno in Europa). Il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne. Il mismatch (difficoltà di reperimento) tra domanda ed offerta di lavoro è ormai un fenomeno strutturale. Il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal stima per il 2022 circa 2 milioni di “assunzioni difficili”, di cui 400mila per figure professionali nel settore del turismo, principalmente a causa della mancanza di candidati (shortage gap) nel 25% dei casi (+9% sul 2019), mentre nel 10% dei casi emerge un disallineamento rispetto alle competenze richieste (skill gap).\r

\r

A questo si aggiunge, secondo Randstad, la necessità di sostenere la riconversione e l’aggiornamento delle competenze per far crescere la massa critica delle opportunità per risorse umane qualificate e per rispondere al fabbisogno delle aziende anche anticipando la domanda di nuovi profili.\r

\r

Tra le nuove figure professionali più richieste: energy manager, social media manager, data analyst, digital marketing manager ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche.\r

\r

La sfida oggi è dunque soprattutto quella delle competenze. Come rileva l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, oggi per il 51,9 % delle persone Internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno, sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati (37%) e il passaparola (33%). Sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi, si progettano e co-progettano le esperienze, si confrontano offerte e soluzioni. Serve quindi una nuova formazione che tenga il passo con la crescita del settore, laddove oggi le risorse sono concentrate sugli investimenti in infrastrutture e i programmi di formazione sono obsoleti.\r

\r

La competizione tra imprese e tra destinazioni turistiche si giocherà sempre più sulle skill digitali e sulla capacità di applicare e gestire una data governance anche in termini predittivi.\r

\r

","post_title":"Isnart, la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due","post_date":"2022-10-14T15:11:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665760289000]}]}}