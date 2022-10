Lo scatto di Ryanair su Roma: 18 nuove rotte per l’inverno da Fiumicino e Ciampino Ryanair alza la posta su Roma da dove, durante l’inverno 2022-23, opererà 18 nuove rotte dalle due basi di Ciampino e Fiumicino. Sono 13 gli aeromobili basati (per un investimento di 1,3 miliardi di dollari) inclusi 2 nuovi Boeing “Gamechanger” a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore. In pratica la low cost offrirà oltre il 10% in più di posti rispetto all’operativo invernale 2019, per un totale di 70 rotte e 900 voli a settimana, supportando oltre 7.000 posti di lavoro in loco e nel turismo a Roma. Le 18 nuove destinazioni sono: Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia. “Al nuovo Governo chiediamo di eliminare la tassa addizionale sui diritti d’imbarco“, ha ribadito il ceo Michael O’Leary, durante la presentazione del nuovo operativo dagli aeroporti romani, aggiungendo “vogliamo lavorare con il nuovo Governo italiano anche per eliminare le restrizioni sull’aeroporto di Ciampino“, perché a Roma serve un secondo aeroporto ed occorre raddoppiare il numero dei movimenti dagli attuali 60 a 100-120.

