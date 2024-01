O’Leary, Ryanair: “Ota pirata, rincari da truffa. Governo contro competitività” In occasione della conferenza per il lancio dell’operativo estivo di Ryanair, Michael O’Leary è entrato a gamba tesa, come sua consuetudine, su alcune questioni di scenario e di attualità. Le “Ota pirata” Una delle stoccate più importanti, Ryanair la riserva per la distribuzione, le Ota in particolare, che attuerebbero pratiche ingannevoli nei confronti degli utenti. «Abbiamo iniziato una battaglia perché continuano a fare sovrapprezzi importanti sui costi di Ryanair, anche del +300%, e anche costi ingiustificati che il vettore non applica ma che le Ota vendono» spiega il country manager, Mauro Bolla, mostrando una slide dal titolo ‘Ota Pirata – esempi di truffa – Gen ’24‘. All’interno della slide, vengono mostrati i prezzi di portali come Kiwi.com, Opodo, eDreams, Lastminute.com, con i relativi incrementi di prezzo.

Il Governo danneggia la competitività dell’Italia La seconda stoccata è rivolta al Governo, che non aiuterebbe la connettività, «anzi la danneggia con l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco – spiega -. L’italia è l’unico Paese dell’Unione europea a proporre questa tassa, che è ingiustificata e rende gli aeroporti non competitivi». Un balzello che ci metterebbe in una situazione di svantaggio rispetto a Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, limitando le prospettive di sviluppo dei posti di lavoro e del turismo. «Vorrei incontrare Giorgia Meloni per parlarle dei nostri progetti e delle possibilità di crescita di questo Paese – continua l’ad -. Ryanair è l’unica compagnia che sta investendo fortemente in Italia, creando posti di lavoro e lanciando nuove rotte». Roma può crescere ancora: togliere vincoli a Ciampino Parlando degli impegni sugli aeroporti di Roma, O’Leary focalizza l’attenzione sulla creazione di 60 nuovi posti di lavoro tra personale di cabina, piloti e engineering, sul posizionamento di 2 nuovi aeromobili B737 e su una stima della crescita annuale del 15%, toccando gli 11 milioni di passeggeri all’anno. L’ad auspica, però, un incremento delle attività su Ciampino: «Roma ha bisogno di due aeroporti per accrescere la sua competitività sulle altre capitali europee – spiega -, ma Ciampino subisce dei vincoli importanti per le restrizioni ambientali: tra atterraggi e decolli sono permessi solo sei voli ogni ora, anche se stiamo utilizzando aerei molto più silenziosi». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della conferenza per il lancio dell'operativo estivo di Ryanair, Michael O'Leary è entrato a gamba tesa, come sua consuetudine, su alcune questioni di scenario e di attualità. Le "Ota pirata" Una delle stoccate più importanti, Ryanair la riserva per la distribuzione, le Ota in particolare, che attuerebbero pratiche ingannevoli nei confronti degli utenti. «Abbiamo iniziato una battaglia perché continuano a fare sovrapprezzi importanti sui costi di Ryanair, anche del +300%, e anche costi ingiustificati che il vettore non applica ma che le Ota vendono» spiega il country manager, Mauro Bolla, mostrando una slide dal titolo 'Ota Pirata - esempi di truffa - Gen '24'. All'interno della slide, vengono mostrati i prezzi di portali come Kiwi.com, Opodo, eDreams, Lastminute.com, con i relativi incrementi di prezzo. [gallery columns="2" ids="459960,459961"] Il Governo danneggia la competitività dell'Italia La seconda stoccata è rivolta al Governo, che non aiuterebbe la connettività, «anzi la danneggia con l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco - spiega -. L'italia è l'unico Paese dell'Unione europea a proporre questa tassa, che è ingiustificata e rende gli aeroporti non competitivi». Un balzello che ci metterebbe in una situazione di svantaggio rispetto a Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, limitando le prospettive di sviluppo dei posti di lavoro e del turismo. «Vorrei incontrare Giorgia Meloni per parlarle dei nostri progetti e delle possibilità di crescita di questo Paese - continua l'ad -. Ryanair è l'unica compagnia che sta investendo fortemente in Italia, creando posti di lavoro e lanciando nuove rotte». Roma può crescere ancora: togliere vincoli a Ciampino Parlando degli impegni sugli aeroporti di Roma, O'Leary focalizza l'attenzione sulla creazione di 60 nuovi posti di lavoro tra personale di cabina, piloti e engineering, sul posizionamento di 2 nuovi aeromobili B737 e su una stima della crescita annuale del 15%, toccando gli 11 milioni di passeggeri all'anno. L'ad auspica, però, un incremento delle attività su Ciampino: «Roma ha bisogno di due aeroporti per accrescere la sua competitività sulle altre capitali europee - spiega -, ma Ciampino subisce dei vincoli importanti per le restrizioni ambientali: tra atterraggi e decolli sono permessi solo sei voli ogni ora, anche se stiamo utilizzando aerei molto più silenziosi». [post_title] => O'Leary, Ryanair: "Ota pirata, rincari da truffa. Governo contro competitività" [post_date] => 2024-01-23T12:54:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706014461000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459932 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair accelera il passo sull'estate romana con il lancio di 7 nuove rotte dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (82 in totale) per Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. La low cost irlandese baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino (un investimento da 200 milioni di dollari) creando 60 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. Nel dettaglio l'operativo su Roma per la summer 2024 prevede 7 nuove rotte per un totale di 82, 82 rotte in totale, l'aggiunta di 60 nuovi posti di lavoro, un totale di 17 velivoli basati nei due scali e una crescita stimata del traffico del 15% a oltre 11 milioni di passeggeri all'anno. Sono poi oltre 8.600 i posti di lavoro, di cui oltre 500 per piloti, assistenti di volo e ingegneri. Il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, durante la presentazione dell'operativo romano è tornato a puntare il dito sull'addizionale municipale: «Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale. L'Italia è l'unico Stato dell'Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell'Ue, come Spagna, Portogallo e Grecia. Per far crescere il settore del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo di abolire questa addizionale municipale ingiustificata in tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair, e ad altre compagnie aeree, di offrire una crescita ancora maggiore del traffico, del turismo e dei posti di lavoro per l'Italia». [post_title] => Ryanair in allungo da Roma con sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino [post_date] => 2024-01-23T11:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706010429000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo. La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee). «Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio». [post_title] => Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo [post_date] => 2024-01-23T10:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706005396000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitMalta investe sull'Italia con una nuova campagna che nelle prossime settimane vestirà completamente la linea 5 della metropolitana di Milano, con l’obiettivo di promuovere anche la sua bellezza invernale. Un territorio di soli 316 km2 e il mare come prolungamento ideale dell'arcipelago, fanno di Malta una meta di viaggio che supera il concetto di stagionalità. I dati del 2023 l’hanno confermata come destinazione internazionale, registrando una espansione di notorietà come meta di viaggio. L’Italia in particolare è uno dei mercati più importanti per leisure, mice e business. Considerando le attuali tendenze del settore quindi c’è ancora spazio per crescere ulteriormente nel mercato italiano, puntando su un target di alta qualità che possa conoscere una Malta ancora inaspettata e inesplorata. Valletta e le Tre Città rappresentano il contesto più elegante, raffinato e radical chic. La cittadina di Sliema e la sua promenade in fase di restyling, sono adatte al pubblico giovane dei Millenial e Gen Z come alternativa all’area di St Julian’s. Per contro, il nord di Malta è invece meta ideale per il segmento famiglie. Gozo è un’alternativa più autentica alla vacanza a Malta. La si può considerare come una destinazione nella destinazione. Inoltre le nuove aperture di strutture alberghiere rappresentano il cambiamento in atto nelle varie aree, insieme ad azioni di valorizzazione del territorio da parte degli investimenti governativi. «Vogliamo coprire i periodi in cui si può godere a pieno dell’aspetto culturale e del meraviglioso paesaggio, avvolti dal piacevole clima del Mediterraneo - commenta Ester Tamasi, direttrice per l’Italia del Malta Tourism Authority (nella foto) -. E in questa stagione le quotazioni interessanti delle strutture di alto livello e i numerosi ristoranti di qualità, ci permettono di promuovere con successo anche l’offerta dei city break». Il 2024 sarà caratterizzato anche da numerose attività di promozione dedicate alle agenzie di viaggio con fam trip per vivere l’esperienza diretta dei luoghi. Oltre a percorsi di supporto continuo e formazione mirata agli agenti, con azioni sul territorio e accordi di collaborazione con i top Player. E una presenza anche alle fiere di settore, a partire dal ritorno in Bit e Bmt. Tutte azioni che, complice anche l’ampliamento dello scheduling voli soprattutto nel Nord Italia, vanno nella direzione giusta per stimolare il riconoscimento di Malta come meta ideale per un viaggio a base di cultura e divertimento, in qualunque periodo dell’anno. [post_title] => Malta punta a diventare la prima scelta per una vacanza nel Mediterraneo [post_date] => 2024-01-23T09:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => malta [1] => malta-tourism-authority ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Malta [1] => Malta Tourism Authority ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706000405000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair mantiene elevate le aspettative di crescita sul mercato Italia, a dispetto delle problematiche legate ai ritardi delle consegue da parte di Boeing per i B737 Max. Nel mirino della low cost irlandese un +10% con l'apertura di altre due basi nel Belpaese, che si sommeranno alle 17 già operative. Il nostro si conferma quindi un mercato chiave per la compagnia, dove nel 2023 ha trasportato 60 milioni di passeggeri: come si legge da Il Sole 24 Ore, Ryanair si è confermata l'anno scorso primo vettore nazionale, come lo è del resto in Spagna e in altri otto paesi europei. La posizione della low cost riguardo all'operazione Lufthansa-Ita Airways punta il dito su Linate: «Siamo sempre aperti alle novità, ma non vogliamo crescere a costi eccessivi. Se altri vogliono farlo, vorrà dire che dovranno liberare spazi a Malpensa dandoci la possibilità di crescere ancora» ha affermato il ceo del gruppo, Michael O'Leary. Una crescita in Italia che, come sovente ricordato dal ceo, è minata dai costi ritenuti elevati della tassa di imbarco: «L’Italia potrebbe crescere di più se venisse abolita l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani». Da segnalare, infine, la decisione di restare a Palermo, dopo la lunga querelle con Gesap, società di gestione dello scalo siciliano: Ryanair ha trovato l'intesa per un nuovo accordo a lungo termine - 5 anni - con l'0biettivo di aumentare di un ulteriore milione di passeggeri il traffico, crescita che vale mezzo miliardo di euro di giro d’affari. [post_title] => Ryanair punta a due nuove basi in Italia. Trovata l'intesa su Palermo [post_date] => 2024-01-22T09:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705917210000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità": l’appuntamento formativo in calendario in occasione del Travel Open Village Hospitality, che si terrà dal 4 al 5 febbraio all’interno del Tove al Meliá Milano. L'obiettivo, spiega il presidente di Federalberghi Milano, Lodi e Monza – Brianza, Maurizio Naro, è quello di rimanere al passo coi tempi e non sottovalutare i fenomeni emergenti, per non rimanere scottati come è già accaduto in passato con le Ota. Il nuovo format, che il Gruppo Travel dedica al mondo dell’ospitalità, è stato infatti questa volta organizzato in collaborazione con la stessa Federalberghi Milano e con Federalberghi Lombardia. Oltre al tradizionale workshop, occasione di incontro tra albergatori, gestori di strutture ricettive e fornitori, la due giorni prevede quindi una serie di seminari dedicati a cyber security, intelligenza artificiale, metaverso e startup innovative. «Un’opportunità, tra le altre cose, per scoprire quali siano le migliori prospettive per un settore che sconta spesso notevoli difficoltà nel reperire risorse adeguate – prosegue Naro -. Nel nostro comparto la presenza umana non potrà mai essere sostituita, ma per alcuni compiti ripetitivi sono convinto che le nuove tecnologie possano rivelarsi di grande aiuto». Tra i fenomeni emergenti c’è sicuramente quello dell’intelligenza artificiale, destinata a condizionare presto l’intero mondo dell’hôtellerie: «La mole di dati a cui può accedere la Ia è davvero impressionante. Ma non è solo una questione di nuove possibilità: l’intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di costruire un viaggio a partire da poche, semplici richieste fornite dagli utenti. Le informazioni vengono naturalmente prese dalla rete. Ma come garantire a tutti gli operatori la medesima visibilità per evitare quello che già accade con i portali online, per cui chi paga di più viene spesso messo più in alto nei risultati di ricerca? In questo caso specifico, si aprirebbe anche un'importante questione di trasparenza…». Non va infine neppure sottovalutato il tema della sicurezza informatica: «Molti albergatori indipendenti non ci pensano finché non avviene il patatrac. A quel punto, però, è ormai troppo tardi – conclude Naro -. E gli incidenti informatici sono sempre dietro l’angolo. Non è infrequente, per esempio, incappare in hacker capaci di bloccare l’emissione delle chiavi elettroniche e impedire in questo modo l’accesso alle stanze degli ospiti sino al pagamento di un oneroso. Ecco perché è così importante informarsi e formarsi». [post_title] => Le nuove frontiere del digital al centro del Travel Open Village Hospitality [post_date] => 2024-01-19T09:15:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705655740000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459702" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption] È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit. Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto. L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca. «Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile. «I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste». [gallery ids="459703,459704,459705"] [gallery ids="459710,459711"] [post_title] => Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile [post_date] => 2024-01-19T09:05:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => sci [1] => turismo-invernale ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sci [1] => turismo invernale ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705655103000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha rinnovato l'intesa con Travelport per la distribuzione dei contenuti, inclusi quelli Ndc. L'accordo approfondisce la partnership tra il gds e la compagnia di Abu Dhabi, dato che le due aziende collaboreranno per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati. "Man mano che continuiamo a modernizzare e migliorare la nostra strategia di distribuzione in Etihad, la nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggio e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita", ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l'accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri." "Noi stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio Ndc, e il nostro nuovo accordo di lunga durata con Etihad Airways offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l'assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente", ha dichiarato Jason Clarke, cco Travel Partners del gds -. La nostra soluzione Ndc è progettata per supportare i retailer di viaggi con funzionalità di servizio complete che vanno ben oltre la semplice prenotazione, in modo che gli agenti possano gestire le modifiche al viaggio senza complicazioni per qualsiasi prenotazione. Travelport+ continua a fornire il valore che i nostri clienti si aspettano" [post_title] => Etihad Airways e Travelport ampliano la partnership con i contenuti Ndc [post_date] => 2024-01-19T08:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705653141000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair a caccia di personale da assumere in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2024. La low cost irlandese ricerca assistenti di volo un po' in tutta Italia e nello specifico anche in Sicilia, a Palermo e Catania. Appuntamento nel capoluogo siciliano mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10:30 all’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi. A Catania, invece, giovedì 25 gennaio a partire dalle 10:30 si svolgerà un appuntamento al BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27. Gli interessati dovranno presentarsi ai colloqui, portando una copia (digitale o fisica) di curriculum vitae (aggiornato), foto a figura intera, copia del passaporto e passaporto effettivo. È possibile consultare il sito della compagnia nella sezione dedicata per avere maggiori informazioni. [post_title] => Ryanair recluta assistenti di volo in Sicilia: a Palermo e Catania il 24 e 25 gennaio [post_date] => 2024-01-18T12:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705579788000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oleary ryanair ota pirata" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":980,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della conferenza per il lancio dell'operativo estivo di Ryanair, Michael O'Leary è entrato a gamba tesa, come sua consuetudine, su alcune questioni di scenario e di attualità.\r

Le \"Ota pirata\"\r

Una delle stoccate più importanti, Ryanair la riserva per la distribuzione, le Ota in particolare, che attuerebbero pratiche ingannevoli nei confronti degli utenti.\r

\r

«Abbiamo iniziato una battaglia perché continuano a fare sovrapprezzi importanti sui costi di Ryanair, anche del +300%, e anche costi ingiustificati che il vettore non applica ma che le Ota vendono» spiega il country manager, Mauro Bolla, mostrando una slide dal titolo 'Ota Pirata - esempi di truffa - Gen '24'. All'interno della slide, vengono mostrati i prezzi di portali come Kiwi.com, Opodo, eDreams, Lastminute.com, con i relativi incrementi di prezzo.\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"459960,459961\"]\r

Il Governo danneggia la competitività dell'Italia\r

La seconda stoccata è rivolta al Governo, che non aiuterebbe la connettività, «anzi la danneggia con l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco - spiega -. L'italia è l'unico Paese dell'Unione europea a proporre questa tassa, che è ingiustificata e rende gli aeroporti non competitivi». Un balzello che ci metterebbe in una situazione di svantaggio rispetto a Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, limitando le prospettive di sviluppo dei posti di lavoro e del turismo.\r

\r

«Vorrei incontrare Giorgia Meloni per parlarle dei nostri progetti e delle possibilità di crescita di questo Paese - continua l'ad -. Ryanair è l'unica compagnia che sta investendo fortemente in Italia, creando posti di lavoro e lanciando nuove rotte».\r

Roma può crescere ancora: togliere vincoli a Ciampino\r

Parlando degli impegni sugli aeroporti di Roma, O'Leary focalizza l'attenzione sulla creazione di 60 nuovi posti di lavoro tra personale di cabina, piloti e engineering, sul posizionamento di 2 nuovi aeromobili B737 e su una stima della crescita annuale del 15%, toccando gli 11 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

L'ad auspica, però, un incremento delle attività su Ciampino: «Roma ha bisogno di due aeroporti per accrescere la sua competitività sulle altre capitali europee - spiega -, ma Ciampino subisce dei vincoli importanti per le restrizioni ambientali: tra atterraggi e decolli sono permessi solo sei voli ogni ora, anche se stiamo utilizzando aerei molto più silenziosi».\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: \"Ota pirata, rincari da truffa. Governo contro competitività\"","post_date":"2024-01-23T12:54:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706014461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair accelera il passo sull'estate romana con il lancio di 7 nuove rotte dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (82 in totale) per Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga.\r

\r

La low cost irlandese baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino (un investimento da 200 milioni di dollari) creando 60 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.\r

\r

Nel dettaglio l'operativo su Roma per la summer 2024 prevede 7 nuove rotte per un totale di 82, 82 rotte in totale, l'aggiunta di 60 nuovi posti di lavoro, un totale di 17 velivoli basati nei due scali e una crescita stimata del traffico del 15% a oltre 11 milioni di passeggeri all'anno. Sono poi oltre 8.600 i posti di lavoro, di cui oltre 500 per piloti, assistenti di volo e ingegneri.\r

\r

Il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, durante la presentazione dell'operativo romano è tornato a puntare il dito sull'addizionale municipale: «Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale. L'Italia è l'unico Stato dell'Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell'Ue, come Spagna, Portogallo e Grecia. Per far crescere il settore del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo di abolire questa addizionale municipale ingiustificata in tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair, e ad altre compagnie aeree, di offrire una crescita ancora maggiore del traffico, del turismo e dei posti di lavoro per l'Italia».","post_title":"Ryanair in allungo da Roma con sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino","post_date":"2024-01-23T11:47:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706010429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo.\r

La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee).\r

«Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio».","post_title":"Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo","post_date":"2024-01-23T10:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706005396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta investe sull'Italia con una nuova campagna che nelle prossime settimane vestirà completamente la linea 5 della metropolitana di Milano, con l’obiettivo di promuovere anche la sua bellezza invernale. Un territorio di soli 316 km2 e il mare come prolungamento ideale dell'arcipelago, fanno di Malta una meta di viaggio che supera il concetto di stagionalità.\r

\r

I dati del 2023 l’hanno confermata come destinazione internazionale, registrando una espansione di notorietà come meta di viaggio. L’Italia in particolare è uno dei mercati più importanti per leisure, mice e business. Considerando le attuali tendenze del settore quindi c’è ancora spazio per crescere ulteriormente nel mercato italiano, puntando su un target di alta qualità che possa conoscere una Malta ancora inaspettata e inesplorata.\r

Valletta e le Tre Città rappresentano il contesto più elegante, raffinato e radical chic. La cittadina di Sliema e la sua promenade in fase di restyling, sono adatte al pubblico giovane dei Millenial e Gen Z come alternativa all’area di St Julian’s. Per contro, il nord di Malta è invece meta ideale per il segmento famiglie. Gozo è un’alternativa più autentica alla vacanza a Malta. La si può considerare come una destinazione nella destinazione.\r

Inoltre le nuove aperture di strutture alberghiere rappresentano il cambiamento in atto nelle varie aree, insieme ad azioni di valorizzazione del territorio da parte degli investimenti governativi.\r

\r

«Vogliamo coprire i periodi in cui si può godere a pieno dell’aspetto culturale e del meraviglioso paesaggio, avvolti dal piacevole clima del Mediterraneo - commenta Ester Tamasi, direttrice per l’Italia del Malta Tourism Authority (nella foto) -. E in questa stagione le quotazioni interessanti delle strutture di alto livello e i numerosi ristoranti di qualità, ci permettono di promuovere con successo anche l’offerta dei city break».\r

\r

Il 2024 sarà caratterizzato anche da numerose attività di promozione dedicate alle agenzie di viaggio con fam trip per vivere l’esperienza diretta dei luoghi. Oltre a percorsi di supporto continuo e formazione mirata agli agenti, con azioni sul territorio e accordi di collaborazione con i top Player. E una presenza anche alle fiere di settore, a partire dal ritorno in Bit e Bmt. Tutte azioni che, complice anche l’ampliamento dello scheduling voli soprattutto nel Nord Italia, vanno nella direzione giusta per stimolare il riconoscimento di Malta come meta ideale per un viaggio a base di cultura e divertimento, in qualunque periodo dell’anno.","post_title":"Malta punta a diventare la prima scelta per una vacanza nel Mediterraneo","post_date":"2024-01-23T09:00:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["malta","malta-tourism-authority"],"post_tag_name":["Malta","Malta Tourism Authority"]},"sort":[1706000405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair mantiene elevate le aspettative di crescita sul mercato Italia, a dispetto delle problematiche legate ai ritardi delle consegue da parte di Boeing per i B737 Max. Nel mirino della low cost irlandese un +10% con l'apertura di altre due basi nel Belpaese, che si sommeranno alle 17 già operative.\r

\r

Il nostro si conferma quindi un mercato chiave per la compagnia, dove nel 2023 ha trasportato 60 milioni di passeggeri: come si legge da Il Sole 24 Ore, Ryanair si è confermata l'anno scorso primo vettore nazionale, come lo è del resto in Spagna e in altri otto paesi europei.\r

\r

La posizione della low cost riguardo all'operazione Lufthansa-Ita Airways punta il dito su Linate: «Siamo sempre aperti alle novità, ma non vogliamo crescere a costi eccessivi. Se altri vogliono farlo, vorrà dire che dovranno liberare spazi a Malpensa dandoci la possibilità di crescere ancora» ha affermato il ceo del gruppo, Michael O'Leary.\r

Una crescita in Italia che, come sovente ricordato dal ceo, è minata dai costi ritenuti elevati della tassa di imbarco: «L’Italia potrebbe crescere di più se venisse abolita l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani».\r

Da segnalare, infine, la decisione di restare a Palermo, dopo la lunga querelle con Gesap, società di gestione dello scalo siciliano: Ryanair ha trovato l'intesa per un nuovo accordo a lungo termine - 5 anni - con l'0biettivo di aumentare di un ulteriore milione di passeggeri il traffico, crescita che vale mezzo miliardo di euro di giro d’affari.\r

\r

","post_title":"Ryanair punta a due nuove basi in Italia. Trovata l'intesa su Palermo","post_date":"2024-01-22T09:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705917210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità\": l’appuntamento formativo in calendario in occasione del Travel Open Village Hospitality, che si terrà dal 4 al 5 febbraio all’interno del Tove al Meliá Milano. L'obiettivo, spiega il presidente di Federalberghi Milano, Lodi e Monza – Brianza, Maurizio Naro, è quello di rimanere al passo coi tempi e non sottovalutare i fenomeni emergenti, per non rimanere scottati come è già accaduto in passato con le Ota. Il nuovo format, che il Gruppo Travel dedica al mondo dell’ospitalità, è stato infatti questa volta organizzato in collaborazione con la stessa Federalberghi Milano e con Federalberghi Lombardia. Oltre al tradizionale workshop, occasione di incontro tra albergatori, gestori di strutture ricettive e fornitori, la due giorni prevede quindi una serie di seminari dedicati a cyber security, intelligenza artificiale, metaverso e startup innovative.\r

\r

«Un’opportunità, tra le altre cose, per scoprire quali siano le migliori prospettive per un settore che sconta spesso notevoli difficoltà nel reperire risorse adeguate – prosegue Naro -. Nel nostro comparto la presenza umana non potrà mai essere sostituita, ma per alcuni compiti ripetitivi sono convinto che le nuove tecnologie possano rivelarsi di grande aiuto». Tra i fenomeni emergenti c’è sicuramente quello dell’intelligenza artificiale, destinata a condizionare presto l’intero mondo dell’hôtellerie: «La mole di dati a cui può accedere la Ia è davvero impressionante. Ma non è solo una questione di nuove possibilità: l’intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di costruire un viaggio a partire da poche, semplici richieste fornite dagli utenti. Le informazioni vengono naturalmente prese dalla rete. Ma come garantire a tutti gli operatori la medesima visibilità per evitare quello che già accade con i portali online, per cui chi paga di più viene spesso messo più in alto nei risultati di ricerca? In questo caso specifico, si aprirebbe anche un'importante questione di trasparenza…».\r

\r

Non va infine neppure sottovalutato il tema della sicurezza informatica: «Molti albergatori indipendenti non ci pensano finché non avviene il patatrac. A quel punto, però, è ormai troppo tardi – conclude Naro -. E gli incidenti informatici sono sempre dietro l’angolo. Non è infrequente, per esempio, incappare in hacker capaci di bloccare l’emissione delle chiavi elettroniche e impedire in questo modo l’accesso alle stanze degli ospiti sino al pagamento di un oneroso. Ecco perché è così importante informarsi e formarsi».","post_title":"Le nuove frontiere del digital al centro del Travel Open Village Hospitality","post_date":"2024-01-19T09:15:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705655740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption]\r

\r

È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit.\r

Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto.\r

\r

L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca.\r

\r

«Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.\r

\r

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile.\r

\r

«I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste».\r

\r

[gallery ids=\"459703,459704,459705\"]\r

\r

[gallery ids=\"459710,459711\"]","post_title":"Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile","post_date":"2024-01-19T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sci","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sci","turismo invernale"]},"sort":[1705655103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha rinnovato l'intesa con Travelport per la distribuzione dei contenuti, inclusi quelli Ndc. L'accordo approfondisce la partnership tra il gds e la compagnia di Abu Dhabi, dato che le due aziende collaboreranno per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati. \r

\r

\"Man mano che continuiamo a modernizzare e migliorare la nostra strategia di distribuzione in Etihad, la nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggio e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita\", ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l'accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri.\" \r

\r

\"Noi stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio Ndc, e il nostro nuovo accordo di lunga durata con Etihad Airways offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l'assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente\", ha dichiarato Jason Clarke, cco Travel Partners del gds -. La nostra soluzione Ndc è progettata per supportare i retailer di viaggi con funzionalità di servizio complete che vanno ben oltre la semplice prenotazione, in modo che gli agenti possano gestire le modifiche al viaggio senza complicazioni per qualsiasi prenotazione. Travelport+ continua a fornire il valore che i nostri clienti si aspettano\" ","post_title":"Etihad Airways e Travelport ampliano la partnership con i contenuti Ndc","post_date":"2024-01-19T08:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705653141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair a caccia di personale da assumere in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2024. La low cost irlandese ricerca assistenti di volo un po' in tutta Italia e nello specifico anche in Sicilia, a Palermo e Catania.\r

\r

Appuntamento nel capoluogo siciliano mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10:30 all’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi.\r

\r

A Catania, invece, giovedì 25 gennaio a partire dalle 10:30 si svolgerà un appuntamento al BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27.\r

\r

Gli interessati dovranno presentarsi ai colloqui, portando una copia (digitale o fisica) di curriculum vitae (aggiornato), foto a figura intera, copia del passaporto e passaporto effettivo. È possibile consultare il sito della compagnia nella sezione dedicata per avere maggiori informazioni.","post_title":"Ryanair recluta assistenti di volo in Sicilia: a Palermo e Catania il 24 e 25 gennaio","post_date":"2024-01-18T12:09:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705579788000]}]}}