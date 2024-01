Ryanair in allungo da Roma con sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino Ryanair accelera il passo sull’estate romana con il lancio di 7 nuove rotte dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (82 in totale) per Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. La low cost irlandese baserà due nuovi aeromobili B737 a Fiumicino (un investimento da 200 milioni di dollari) creando 60 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. Nel dettaglio l’operativo su Roma per la summer 2024 prevede 7 nuove rotte per un totale di 82, 82 rotte in totale, l’aggiunta di 60 nuovi posti di lavoro, un totale di 17 velivoli basati nei due scali e una crescita stimata del traffico del 15% a oltre 11 milioni di passeggeri all’anno. Sono poi oltre 8.600 i posti di lavoro, di cui oltre 500 per piloti, assistenti di volo e ingegneri. Il ceo del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, durante la presentazione dell’operativo romano è tornato a puntare il dito sull’addizionale municipale: «Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale. L’Italia è l’unico Stato dell’Ue che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell’Ue, come Spagna, Portogallo e Grecia. Per far crescere il settore del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo di abolire questa addizionale municipale ingiustificata in tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair, e ad altre compagnie aeree, di offrire una crescita ancora maggiore del traffico, del turismo e dei posti di lavoro per l’Italia». Condividi

