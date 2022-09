Norwegian proiettata nell’estate 2023 con la messa in vendita di 239 rotte

Focus confermato sui mercati nordici e un’offerta potenziata verso le città e le destinazioni balneari europee più richieste: questi i punti chiave dell’operativo Norwegian per l’estate 2023, che vede la messa in vendita 239 rotte.

“Il nuovo operativo contribuisce a rafforzare la nostra posizione di vettore leader nei Paesi nordici, con molte rotte ad alta frequenza nei e tra i Paesi nordici e verso destinazioni popolari in tutta Europa”, ha dichiarato il ceo Geir Karlsen.

Norwegian prevede di operare con una flotta di 85 aeromobili durante l’estate 2023, 15 in più rispetto alla stagione estiva 2022. “Sono felice che siamo riusciti ad aumentare gradualmente la nostra capacità per soddisfare la domanda del mercato. Per la prossima stagione estiva prevediamo di aumentare ulteriormente la capacità a vantaggio dei nostri viaggiatori”.

Nel dettaglio la programmazione estiva conterà in Norvegia, 131 rotte, in Danimarca, 51 rotte, in Svezia, 51 rotte e in Finlandia, 17 rotte.