Nightjet: il treno notturno collegherà la Riviera Romagnola a Monaco di Baviera e Vienna Nightjet, il treno notturno targato Öbb in collaborazione con Trenitalia, la prossima estate raggiungerà anche la riviera romagnola: le nuove tratte del treno saranno attive dal 10 giugno al 9 settembre 2023, con partenze da Vienna e Monaco (alle 19.18 e alle 20.09), per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto, con tariffe a partire da 28,80 euro. Salgono quindi complessivamente a tre i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera in aggiunta al giornaliero diurno Monaco-Rimini (con tappa a Cesena). “I segnali dai mercati di lingua tedesca per la prossima stagione estiva sono molto incoraggianti e con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna stiamo lavorando per potenziare al massimo le attività promozionali – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo della regione, Andrea Corsini, ripreso da BolognaToday -. La collaborazione con le ferrovie tedesche ed austriache, già avviata da tempo, verrà ottimizzata per promuovere i nuovi collegamenti 2023″. Al via oggi, 10 gennaio, la nuova campagna promozionale per la tv della Riviera in Germania. Nightjet ha fatto il suo debutto lo scorso 12 dicembre sulla tratta da Genova verso Vienna e prevede servizi giornalieri tra la Liguria e l’Austria e Germania (Monaco di Baviera).

