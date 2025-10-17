Neos: oltre 10.000 passeggeri sulla Bari-New York, confermata anche nel 2026 Neos mette radici all’aeroporto di Bari dove, nella prima stagione di operatività, la rotta per New York ha registrato 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre. E la compagnia aerea di Alpitour World ha già confermato per la summer 2026 il collegamento per il Jfk di New York, che tornerà quindi attivo dal prossimo giugno, sempre con due frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9, configurato in due classi di servizio – Premium ed Economy – per un totale di 355 posti. «Il risultato ottenuto in questi primi mesi conferma l’ottima risposta del mercato pugliese e la validità della nostra strategia – afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. Bari è per noi uno scalo importante: crediamo fortemente nelle sue potenzialità e nel ruolo che può avere per connettere il Sud Italia con destinazioni internazionali, come appunto New York, Zanzibar, le Maldive, il Kenya, il Messico e la Repubblica Dominicana. Per questo abbiamo scelto di proseguire e rafforzare la nostra presenza, offrendo collegamenti sempre più capillari e di qualità, sia per il turismo leisure sia per i flussi business». Il rinnovo della Bari-New York per il 2026 si affianca infatti agli annunciati cinque voli Neos diretti in partenza da Bari verso alcune delle destinazioni esotiche di lungo raggio più amate, come Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana. «I 10.000 passeggeri trasportati da Neos sul collegamento diretto con New York rappresentano un risultato straordinario per la nostra rete aeroportuale – sottolinea Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia -. Un successo che dimostra l’efficacia della strategia di sviluppo del network intercontinentale condivisa con la Regione Puglia e le sue strutture. Questo volo non solo consolida il ruolo dell’aeroporto come hub internazionale, ma testimonia anche il valore della collaborazione con la compagnia aerea partner e con la rete delle agenzie di viaggio con cui intendiamo proseguire e rafforzare un percorso di crescita condiviso e orientato all’innovazione, alla qualità del servizio e all’ampliamento dell’offerta verso mercati strategici per la Puglia e per le aree che a questo territorio guardano come modello di sviluppo». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499487 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'associazione nazionale dei comuni italiani non ci sta. L'aumento dell'imposta di soggiorno previsto nella legge di bilancio continua a sollevare le critiche delle associazioni di categoria. L'ultima dichiarazione è quella del presidente dell’Anci Gaetano Manfredi: «Esprimiamo la nostra contrarietà in merito. Pur apprezzando la proroga dei limiti massimi dell’imposta di soggiorno anche per il 2026, ci preoccupa la disposizione che prevede di destinare una quota dell’eventuale gettito aggiuntivo alle coperture delle spese comunali per i minori e l’assistenza agli alunni disabili. Ribadiamo la priorità e l’urgenza della questione che abbiamo sollevato come Anci – prosegue Manfredi nell'intervento riportato da Ilfattoquotidiano – che riguarda la crescita significativa delle spese a carico dei bilanci comunali, ormai vicine al miliardo di euro annuo. La necessità di affrontare questo squilibrio finanziario è centrale per la sostenibilità dei servizi locali. Tuttavia ciò che il governo propone ci sembra una soluzione tampone e incerta nel quantum, che scarica sui bilanci comunali una spesa che spetta allo stato». Il significato dell'imposta «L’imposta di soggiorno non costituisce un’entrata libera, ma è stata concepita per finanziare le spese direttamente collegate all’impatto dei flussi turistici. L’utilizzo di questa imposta per finanziare spese obbligatorie per il sostegno a minori e disabili – che per loro natura sono spese statali – rischia di snaturare il principio fondante dell’imposta stessa» chiude il presidente Anci. La discussione assume un'importanza determinante, visto che il 2025 si preannuncia come un'annata da record. «Il 2025 sarà un nuovo anno record per quanto riguarda gli incassi dell’imposta di soggiorno che raggiungeranno 1 miliardo 186 milioni, segnando un incremento significativo rispetto all’anno scorso, pari al 15,8% – riferisce ad Ansa Massimo Feruzzi, responsabile dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc -. Dalle prime rilevazioni e stime riferite al 2026, gli incassi relativi all’imposta di soggiorno, tra incrementi di tariffe, modifiche al regolamento con ampliamento dei periodi di applicazione dell’imposta e altre amministrazioni che la introdurranno, potrebbero toccare quota 1 miliardo 300 milioni». [post_title] => Tassa di soggiorno, Anci: «L'imposta non è un'entrata libera» [post_date] => 2025-10-17T15:24:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760714671000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’espansione nel segmento dell’hotellerie messa in atto dalla famiglia Azzola non accenna a rallentare e i progetti messi a terra si susseguono senza soluzione di continuità. Ultimo nato in ordine di tempo quello che privilegia ancora una volta Zanzibar, con la realizzazione di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island. I dettagli della nuova avventura firmata Azzola sono raccontati dal founder & sales director Attilio Azzola. «Ci siamo inseriti nel solco dello sviluppo turistico che Zanzibar sta vivendo in questi ultimi anni. Da qualche tempo la destinazione ha alzato l’asticella sulla qualità dell’offerta, anche sulla scorta dell’ingresso di alcuni gruppi internazionali del calibro di Four Seasons, Park Hyatt o Anantara. La spinta decisiva è stata data dal nuovo aeroporto, che garantisce una connettività ideale dall’Europa: basti ricordare i quattro collegamenti settimanali con Air France, o i voli di Klm, Turkish Airlines, Etihad, flydubai o Qatar Airways, per non parlare dei charter in partenza dall’Europa continentale». Questa “seconda giovinezza” di Zanzibar ha dato modo alla famiglia Azzola di tornare a scommettere su una destinazione sulla quale aveva già puntato 25 anni fa, all’inizio come tour oeprator e successivamente come investitore alberghiero, quando lo sviluppo turistico era solo agli albori. «Da allora la strada percorsa è stata lunga e ci ha permesso di stringere relazioni solide con la comunità e le istituzioni locali. Relazioni che ancor oggi ci hanno avvantaggiato nell’avvio della nuova avventura. Zanzibar è infatti una meta particolare, dove è fondamentale scegliere bene la location dove posizionare un resort. Il nostro Gold Zanzibar a Kendwa si trova sul punto spiaggia più bello di tutta l’isola e anche Bawe Island, fedele alla filosofia di “one island, one resort”, si trova in una location d’eccezione. A questo punto, sono state proprio le autorità governative di Zanzibar a indurci ad acquistare anche Prison Island, una vera chicca a 10 minuti di barca da Stone Town, che rappresenta un unicum nel panorama dell’area». Il progetto Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, la famiglia Azzola intende conservare e valorizzare quanto esiste già, dando vita a un progetto in due fasi. «La prima, già in essere, riguarda la ristrutturazione dell’antica prigione degli schiavi, dove abbiamo creato un museo sulla storia dell’isola aperto a tutti, uno spazio dove gli artigiani locali possono presentare il proprio lavoro e, in futuro, un centro dedicato alla cultura dell’East Africa. Inoltre, data la presenza delle tartarughe giganti, abbiamo predisposto un’area ad hoc e una nursery per i piccoli di tartaruga. La seconda parte del progetto, che partirà a novembre per terminare in tempo per la stagione invernale 2026-27, prevede la realizzazione di 40 ville di 120-200 metri quadrati ognuna nell’area dove attualmente si trovano i bungalow sulla spiaggia di un piccolo hotel creato negli anni Novanta». Quel che cambia a Prison Island è il concetto di vacanza: «Si tratta di una destinazione dal forte storytelling, dove vivere la natura a 360 gradi, molto facile da vendere in agenzia». Come per gli altri prodotti a brand Cocoon, anche Prison Island si indirizza a una clientela internazionale: «A Bawe Island, il nostro primo mercato è quello Dac, il secondo è quello italiano e a seguire quelli francese e tedesco. Cominciano ad arrivare anche gli statunitensi, un bacino molto interessante per il target lusso, che intendiamo presidiare con sempre maggiore impegno». Il futuro I piani della famiglia Azzola non si fermano qui: già in pipeline lo sviluppo di un nuovo resort alle Maldive: «Un progetto ancora da finalizzare, che richiederà un investimento quasi doppio rispetto a Prison Island». E proprio sul fronte degli investimenti, Azzola tiene a precisare che «non abbiamo alle spalle fondi, ma solo la nostra forza e l’aiuto delle banche». E le Maldive potrebbero non essere l’ultima novità in cantiere, con un possibile futuro sviluppo anche in Europa. [post_title] => Neos: oltre 10.000 passeggeri sulla Bari-New York, confermata anche nel 2026 [post_date] => 2025-10-17T13:41:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760708500000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => World Travel Market (WTM) London ha annunciato che il programma conferenze per il 2025 è ora online, con 40 sessioni già confermate e altre in arrivo. Quest’anno, per la prima volta, tutte le aree e le sessioni saranno unite da un tema comune: “Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia”. Questo filo conduttore offrirà ai relatori l’opportunità di condividere le proprie riflessioni su come il turismo e i viaggi stiano evolvendo, dalle nuove politiche globali ai cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori. Il programma conferenze di WTM London 2025 è stato progettato per consolidare il grande successo dello scorso anno, quando la partecipazione complessiva è aumentata del 19%. In particolare, il Sustainability Summit ha registrato un incremento del 128% nel numero di partecipanti, mentre i summit dedicati a Marketing e Tecnologia hanno visto una crescita del 75%. Il programma prevede il ritorno di numerose sessioni ormai consolidate. Tra queste, il WTM Trends Report, in collaborazione con Oxford Economics, seguito da una tavola rotonda di alto profilo per discutere i risultati. L’incontro si terrà al Yellow Theatre martedì 4 novembre dalle 11:30 alle 12:45. Anche il WTM Ministers’ Summit, giunto alla sua 19ª edizione, è in programma per martedì 4 novembre, presso le nuove ICC Maritime Suites, dalle 10:30 alle 12:30. L’evento, moderato dalla BBC, riunirà ancora una volta leader globali del turismo per delineare il futuro dei viaggi attraverso dibattiti dinamici su politiche, strategie e investimenti. Il ministro britannico del turismo, Sir Chris Bryant, parteciperà inoltre a un panel di alto livello dal titolo “From Fortnum to F1”, dedicato all’evoluzione di Londra come destinazione per grandi eventi. L’incontro si terrà al Yellow Theatre, martedì 4 novembre dalle 15:00 alle 15:45. WTM London 2025 includerà anche una serie di summit tematici, in linea con le diverse aree del programma: DEAI Summit, a cura di Uwern Jong, Experientialist®-in-Chief di OutThere, dedicato al tema “Reclaiming Global Inclusion”. Si terrà al Orange Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00. Technology Summit, a cura di Timothy O’Neil-Dunne, Presidente di T2Impact LLC, incentrato su “The Technology Case for Empathy in Travel”. Si terrà al Purple Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00. Geo-economics Summit, curato da Mark Frary, autore e consulente, dedicato a “Macro-economic Shifts in Travel”. Si terrà al Orange Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15. Marketing Summit, organizzato da Matthew Gardiner (Travel Massive) e Tina Charisma (Charisma Campaign), sul tema “Travel Marketing Evolution”. Si terrà al Yellow Theatre, giovedì 6 novembre dalle 10:30 alle 14:45. Sustainability Summit, a cura di Tina O’Dwyer, fondatrice e CEO di The Tourism Space, dal titolo “Sustainable Tourism is Dead – Long Live Sustainable Tourism”. Si terrà al Purple Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15. Inoltre, è prevista una serie di sessioni dedicate esclusivamente a media e influencer, incentrate sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei media di viaggio. Si terranno nel Media Centre mercoledì 5 novembre dalle 14:00 alle 16:30. Tra le altre sessioni di rilievo, il futurologo del cibo Tony Hunter esplorerà l’intersezione tra gastronomia, tecnologia e turismo, con un focus su come la Generazione Alpha stia ridefinendo il turismo gastronomico. L’incontro si terrà al Yellow Theatre mercoledì 5 novembre dalle 11:30 alle 12:15. La Conference Manager, Brooke Gilbertson, ha dichiarato: “Lo scorso anno abbiamo alzato l’asticella, e il nostro team ha raccolto la sfida di rendere le sessioni e i summit di WTM London 2025 ancora più coinvolgenti. Il ritmo del cambiamento nel mondo dei viaggi sta accelerando: per questo motivo abbiamo chiesto a tutti i relatori di riflettere sul tema ‘Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia’ e di aiutare i partecipanti a trovare nuovi modi per prosperare in questo periodo cruciale per l’industria del turismo e dei viaggi.” [post_title] => WTM London 2025 presenta il programma delle conferenze [post_date] => 2025-10-17T12:39:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => wtm-london ) [post_tag_name] => Array ( [0] => wtm london ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760704782000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499436" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro[/caption] Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale. Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico». Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato. Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa. «Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro. [post_title] => Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice [post_date] => 2025-10-17T12:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760703122000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera di Padova ospiterà la Fiera del cicloturismo , la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist . Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la fiera arriva in Veneto e conta di restarvi per le prossime tre edizioni, fino al 2028. Il cicloturismo in Italia genera ogni anno 89 milioni di presenze e ha un impatto economico, diretto e indotto, di 9,8 miliardi di euro (fonte Isnart/Legambiente 2025). Il Veneto è una delle mete d'eccellenza per il cicloturismo, grazie a infrastrutture di alto livello. Ne è un esempio la sua rete escursionistica di ben 1.430 km, completamente segnalata e supportata da 18 cartografie cicloturistiche e applicazioni digitali di ultima generazione. Un altro dato economico significativo è la spesa media giornaliera per l'alloggio: 65 euro per i turisti italiani e 70 euro per quelli stranieri. La permanenza media è elevata rispetto ad altri settori, raggiungendo le tre notti per il 65% dei turisti. Padova in particolare rappresenta da anni un modello di mobilità sostenibile , grazie a una delle più estese reti ciclabili italiane, che arriva a quasi 300 chilometri e connette la città ei suoi dintorni con servizi integrati di tram e bike sharing (anche elettrico). La rete di ciclovie, tra cui una fluviale molto suggestiva che circonda il centro cittadino, collega Padova a importanti percorsi nazionali ed europei, promuovendo il turismo eco-sostenibile. Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si trova il cuore del distretto della bici del Veneto , un'area ad alta specializzazione nella produzione di biciclette e componentistica. Qui sostengono aziende storiche che contribuiscono in modo significativo all'economia del settore ciclistico, sia a livello regionale che nazionale. La fiera del cicloturismo è il punto di riferimento in Italia per il mondo delle vacanze in bicicletta, e rappresenta un punto di incontro per destinazioni, tour operator, marchi di biciclette e appassionati: insieme per connettersi, condividere idee e promuovere un turismo attivo e sostenibile. L'ultima edizione della fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest'anno si pone l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'iniziativa. Infatti, lo sviluppo internazionale dell'evento è al centro dell'attenzione di Bikenomist, l'azienda organizzatrice. «L'Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - ha dichiarato Pinar Pinzuti , direttrice della fiera del cicloturismo -. Con la prossima edizione della fiera a Padova vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l'evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cicloturismo Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende privati ​​ed enti pubblici ». «Con l'edizione 2026 puntiamo ad avere un'alta integrazione tra turismo in bicicletta e tecnologia: nel giorno di apertura presenteremo un agente di intelligenza artificiale programmato per assistere tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle vacanze in bicicletta o che vogliono fare un passo ulteriore e sfidare se stessi» - aggiunge Pinar Pinzuti -. Il cicloturismo rappresenta una forma di turismo sostenibile in forte crescita , che porta numerosi vantaggi ai territori che lo promuovono e lo supportano. È un'opportunità strategica e la sua importanza si riflette su diversi piani. Durante il Forum si svolge il workshop B2B della Fiera del Cicloturismo: un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore . Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un'opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. [post_title] => Padova, a marzo 2026 la quinta edizione della fiera del cicloturismo [post_date] => 2025-10-17T10:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760696715000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai è un mantra: il turismo dei tempi moderni passa attraverso esperienze, incontri ed emozioni, tema ricorrente di analisi e studi mirati. SiViaggia.it e Hopscotch Italy hanno presentato una nuova ricerca, realizzata in collaborazione con la piattaforma Travellyze, che analizza l’evoluzione delle motivazioni e dei comportamenti dei viaggiatori europei. Focus dello studio, il crescente valore delle esperienze nella scelta delle destinazioni turistiche. La ricerca ha coinvolto oltre 20.000 viaggiatori in 12 Paesi europei, con l’obiettivo di comprendere l’impatto delle esperienze – culturali, naturalistiche, gastronomiche, di benessere o scoperta – sul processo decisionale e sulla percezione di valore del viaggio, che diventa una forma di partecipazione, ricerca di autenticità e appartenenza, e il cui valore si sposta dall’offerta al significato. In Italia, il 40% dei viaggiatori sceglie la meta in base alle esperienze che potrà vivere: dai borghi alle degustazioni, dai laboratori artigianali agli eventi culturali. Il viaggio non è più solo spostamento, ma occasione di connessione autentica con il territorio e le persone, di condivisione di momenti. Il processo decisionale in genere si basa su alcuni fattori: passaparola (58%), ricerche sul web (56%) e recensioni online (51%). Elementi a cui si aggiungono gli input che vengono da social media e programmi tv e giocano un ruolo chiave nel costruire desideri e immaginari di viaggio, ma che seguono comunque due dati imprescindibili come pulizia (65%) e sicurezza (64%). La spesa media per le vacanze si attesta tra i 1.000 e i 2.999 euro a persona, budget di spesa che per oltre la metà degli intervistati si riconferma anche per il 2026, indicando una stabilità economica orientata più alla qualità dell’esperienza che alla quantità. L'importanza dell'enogastronomia Tra le chiavi di lettura più autorevoli di un luogo, brilla la tradizione culinaria. «L’enogastronomia è una delle esperienze più potenti per raccontare un territorio - ha dichiarato Matteo Lefebvre, managing director di Hopscotch Italy -. Attraverso cibo e vino, i viaggiatori scoprono cultura, persone e identità». Sul ruolo della consapevolezza si è invece soffermata Barbara Del Pio, responsabile editoriale di Italiaonline: “Chi viaggia oggi è più attento ed esigente – ha dichiarato la manager -. Il tempo per sé è un bene prezioso e SiViaggia si conferma una bussola per chi cerca ispirazione e qualità»”. La partnership tra SiViaggia.it e Hopscotch Italy si inserisce in un progetto più ampio di analisi continua del settore. Grazie all’approccio data-driven di Travellyze, è possibile mappare preferenze e comportamenti dei viaggiatori in chiave strategica, offrendo strumenti concreti a brand, istituzioni e operatori del turismo. [post_title] => Hopscotch Italy e SiViaggia.it: i trend di viaggio sotto la lente [post_date] => 2025-10-17T09:53:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694784000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia spedito verso il 2027 il progetto che prevede il collegamento ferroviario della stazione di Mestre all'aeroporto di Venezia. Con la stazione di testa interrata che sarà pronta entro giugno 2026, e i primi treni entro dicembre. A seguire, nel 2027 appunto, la circolazione anche lungo il cosiddetto “cappio”. La tabella di marcia è stata confermata ieri, 16 ottobre, in occasione del sopralluogo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Tessera. I numeri parlano di una linea di 8 chilometri, dei quali 3,5 in superficie e il resto sotto terra, per allacciare la Venezia-Trieste al Marco Polo. Un’opera da 644 milioni di euro, con un’importante viadotto, 540 metri, 18 campate, sul fiume Dese. La stazione ferroviaria dell’aeroporto di Venezia sarà situata a 30 metri di profondità, e disporrà di due binari in grado di accogliere fino a 60 treni al giorno. Per Enrico Marchi, presidente di Save, la società che gestisce lo scalo veneziano e che contribuisce all’opera con 50 milioni di euro, cambierà la qualità dell’esperienza aeroportuale. «C’è stato qualche ritardo, dovuto ai ricorsi che sono stati presentati e ad alcuni ritrovamenti archeologici, ma adesso possiamo indicare il periodo compreso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 come una meta raggiungibile, per la partenza del primo treno» ha sottolineato Marchi. [post_title] => In treno all'aeroporto di Venezia: le prime corse tra fine 2026 e inizio 2027 [post_date] => 2025-10-17T09:45:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694310000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499420" align="alignleft" width="300"] Arianna Savona[/caption] The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale. «Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente». Le strutture in portfolio Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero. Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo». Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota». Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana». Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera». Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale. In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo. (Vannina Patanè) [post_title] => The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo» [post_date] => 2025-10-17T09:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694160000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "neos oltre 10 000 passeggeri sulla bari new york confermata anche nel 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2287,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499487","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione nazionale dei comuni italiani non ci sta. L'aumento dell'imposta di soggiorno previsto nella legge di bilancio continua a sollevare le critiche delle associazioni di categoria. L'ultima dichiarazione è quella del presidente dell’Anci Gaetano Manfredi: «Esprimiamo la nostra contrarietà in merito. Pur apprezzando la proroga dei limiti massimi dell’imposta di soggiorno anche per il 2026, ci preoccupa la disposizione che prevede di destinare una quota dell’eventuale gettito aggiuntivo alle coperture delle spese comunali per i minori e l’assistenza agli alunni disabili. Ribadiamo la priorità e l’urgenza della questione che abbiamo sollevato come Anci – prosegue Manfredi nell'intervento riportato da Ilfattoquotidiano – che riguarda la crescita significativa delle spese a carico dei bilanci comunali, ormai vicine al miliardo di euro annuo. La necessità di affrontare questo squilibrio finanziario è centrale per la sostenibilità dei servizi locali. Tuttavia ciò che il governo propone ci sembra una soluzione tampone e incerta nel quantum, che scarica sui bilanci comunali una spesa che spetta allo stato».\r

Il significato dell'imposta\r

«L’imposta di soggiorno non costituisce un’entrata libera, ma è stata concepita per finanziare le spese direttamente collegate all’impatto dei flussi turistici. L’utilizzo di questa imposta per finanziare spese obbligatorie per il sostegno a minori e disabili – che per loro natura sono spese statali – rischia di snaturare il principio fondante dell’imposta stessa» chiude il presidente Anci.\r

\r

La discussione assume un'importanza determinante, visto che il 2025 si preannuncia come un'annata da record. «Il 2025 sarà un nuovo anno record per quanto riguarda gli incassi dell’imposta di soggiorno che raggiungeranno 1 miliardo 186 milioni, segnando un incremento significativo rispetto all’anno scorso, pari al 15,8% – riferisce ad Ansa Massimo Feruzzi, responsabile dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc -. Dalle prime rilevazioni e stime riferite al 2026, gli incassi relativi all’imposta di soggiorno, tra incrementi di tariffe, modifiche al regolamento con ampliamento dei periodi di applicazione dell’imposta e altre amministrazioni che la introdurranno, potrebbero toccare quota 1 miliardo 300 milioni».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tassa di soggiorno, Anci: «L'imposta non è un'entrata libera»","post_date":"2025-10-17T15:24:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760714671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’espansione nel segmento dell’hotellerie messa in atto dalla famiglia Azzola non accenna a rallentare e i progetti messi a terra si susseguono senza soluzione di continuità. Ultimo nato in ordine di tempo quello che privilegia ancora una volta Zanzibar, con la realizzazione di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island.\r

\r

I dettagli della nuova avventura firmata Azzola sono raccontati dal founder & sales director Attilio Azzola. «Ci siamo inseriti nel solco dello sviluppo turistico che Zanzibar sta vivendo in questi ultimi anni. Da qualche tempo la destinazione ha alzato l’asticella sulla qualità dell’offerta, anche sulla scorta dell’ingresso di alcuni gruppi internazionali del calibro di Four Seasons, Park Hyatt o Anantara. La spinta decisiva è stata data dal nuovo aeroporto, che garantisce una connettività ideale dall’Europa: basti ricordare i quattro collegamenti settimanali con Air France, o i voli di Klm, Turkish Airlines, Etihad, flydubai o Qatar Airways, per non parlare dei charter in partenza dall’Europa continentale».\r

\r

Questa “seconda giovinezza” di Zanzibar ha dato modo alla famiglia Azzola di tornare a scommettere su una destinazione sulla quale aveva già puntato 25 anni fa, all’inizio come tour oeprator e successivamente come investitore alberghiero, quando lo sviluppo turistico era solo agli albori.\r

\r

«Da allora la strada percorsa è stata lunga e ci ha permesso di stringere relazioni solide con la comunità e le istituzioni locali. Relazioni che ancor oggi ci hanno avvantaggiato nell’avvio della nuova avventura. Zanzibar è infatti una meta particolare, dove è fondamentale scegliere bene la location dove posizionare un resort. Il nostro Gold Zanzibar a Kendwa si trova sul punto spiaggia più bello di tutta l’isola e anche Bawe Island, fedele alla filosofia di “one island, one resort”, si trova in una location d’eccezione. A questo punto, sono state proprio le autorità governative di Zanzibar a indurci ad acquistare anche Prison Island, una vera chicca a 10 minuti di barca da Stone Town, che rappresenta un unicum nel panorama dell’area».\r

Il progetto\r

Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, la famiglia Azzola intende conservare e valorizzare quanto esiste già, dando vita a un progetto in due fasi. «La prima, già in essere, riguarda la ristrutturazione dell’antica prigione degli schiavi, dove abbiamo creato un museo sulla storia dell’isola aperto a tutti, uno spazio dove gli artigiani locali possono presentare il proprio lavoro e, in futuro, un centro dedicato alla cultura dell’East Africa. Inoltre, data la presenza delle tartarughe giganti, abbiamo predisposto un’area ad hoc e una nursery per i piccoli di tartaruga. La seconda parte del progetto, che partirà a novembre per terminare in tempo per la stagione invernale 2026-27, prevede la realizzazione di 40 ville di 120-200 metri quadrati ognuna nell’area dove attualmente si trovano i bungalow sulla spiaggia di un piccolo hotel creato negli anni Novanta».\r

\r

Quel che cambia a Prison Island è il concetto di vacanza: «Si tratta di una destinazione dal forte storytelling, dove vivere la natura a 360 gradi, molto facile da vendere in agenzia».\r

\r

Come per gli altri prodotti a brand Cocoon, anche Prison Island si indirizza a una clientela internazionale: «A Bawe Island, il nostro primo mercato è quello Dac, il secondo è quello italiano e a seguire quelli francese e tedesco. Cominciano ad arrivare anche gli statunitensi, un bacino molto interessante per il target lusso, che intendiamo presidiare con sempre maggiore impegno».\r

Il futuro\r

I piani della famiglia Azzola non si fermano qui: già in pipeline lo sviluppo di un nuovo resort alle Maldive: «Un progetto ancora da finalizzare, che richiederà un investimento quasi doppio rispetto a Prison Island». E proprio sul fronte degli investimenti, Azzola tiene a precisare che «non abbiamo alle spalle fondi, ma solo la nostra forza e l’aiuto delle banche». E le Maldive potrebbero non essere l’ultima novità in cantiere, con un possibile futuro sviluppo anche in Europa.\r

\r

","post_title":"Prison Island, a Zanzibar la nuova avventura della famiglia Azzola","post_date":"2025-10-17T14:43:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760712200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos mette radici all'aeroporto di Bari dove, nella prima stagione di operatività, la rotta per New York ha registrato 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre.\r

\r

E la compagnia aerea di Alpitour World ha già confermato per la summer 2026 il collegamento per il Jfk di New York, che tornerà quindi attivo dal prossimo giugno, sempre con due frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9, configurato in due classi di servizio – Premium ed Economy – per un totale di 355 posti.\r

\r

«Il risultato ottenuto in questi primi mesi conferma l’ottima risposta del mercato pugliese e la validità della nostra strategia - afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. Bari è per noi uno scalo importante: crediamo fortemente nelle sue potenzialità e nel ruolo che può avere per connettere il Sud Italia con destinazioni internazionali, come appunto New York, Zanzibar, le Maldive, il Kenya, il Messico e la Repubblica Dominicana. Per questo abbiamo scelto di proseguire e rafforzare la nostra presenza, offrendo collegamenti sempre più capillari e di qualità, sia per il turismo leisure sia per i flussi business».\r

\r

Il rinnovo della Bari-New York per il 2026 si affianca infatti agli annunciati cinque voli Neos diretti in partenza da Bari verso alcune delle destinazioni esotiche di lungo raggio più amate, come Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana. \r

\r

«I 10.000 passeggeri trasportati da Neos sul collegamento diretto con New York rappresentano un risultato straordinario per la nostra rete aeroportuale - sottolinea Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia -. Un successo che dimostra l’efficacia della strategia di sviluppo del network intercontinentale condivisa con la Regione Puglia e le sue strutture. Questo volo non solo consolida il ruolo dell'aeroporto come hub internazionale, ma testimonia anche il valore della collaborazione con la compagnia aerea partner e con la rete delle agenzie di viaggio con cui intendiamo proseguire e rafforzare un percorso di crescita condiviso e orientato all'innovazione, alla qualità del servizio e all'ampliamento dell'offerta verso mercati strategici per la Puglia e per le aree che a questo territorio guardano come modello di sviluppo».\r

\r

","post_title":"Neos: oltre 10.000 passeggeri sulla Bari-New York, confermata anche nel 2026","post_date":"2025-10-17T13:41:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760708500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"World Travel Market (WTM) London ha annunciato che il programma conferenze per il 2025 è ora online, con 40 sessioni già confermate e altre in arrivo.\r

Quest’anno, per la prima volta, tutte le aree e le sessioni saranno unite da un tema comune: “Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia”. Questo filo conduttore offrirà ai relatori l’opportunità di condividere le proprie riflessioni su come il turismo e i viaggi stiano evolvendo, dalle nuove politiche globali ai cambiamenti nei comportamenti dei viaggiatori.\r

Il programma conferenze di WTM London 2025 è stato progettato per consolidare il grande successo dello scorso anno, quando la partecipazione complessiva è aumentata del 19%. In particolare, il Sustainability Summit ha registrato un incremento del 128% nel numero di partecipanti, mentre i summit dedicati a Marketing e Tecnologia hanno visto una crescita del 75%.\r

Il programma prevede il ritorno di numerose sessioni ormai consolidate. Tra queste, il WTM Trends Report, in collaborazione con Oxford Economics, seguito da una tavola rotonda di alto profilo per discutere i risultati. L’incontro si terrà al Yellow Theatre martedì 4 novembre dalle 11:30 alle 12:45.\r

Anche il WTM Ministers’ Summit, giunto alla sua 19ª edizione, è in programma per martedì 4 novembre, presso le nuove ICC Maritime Suites, dalle 10:30 alle 12:30. L’evento, moderato dalla BBC, riunirà ancora una volta leader globali del turismo per delineare il futuro dei viaggi attraverso dibattiti dinamici su politiche, strategie e investimenti.\r

Il ministro britannico del turismo, Sir Chris Bryant, parteciperà inoltre a un panel di alto livello dal titolo “From Fortnum to F1”, dedicato all’evoluzione di Londra come destinazione per grandi eventi. L’incontro si terrà al Yellow Theatre, martedì 4 novembre dalle 15:00 alle 15:45.\r

WTM London 2025 includerà anche una serie di summit tematici, in linea con le diverse aree del programma:\r

\r

\r

\t\r

DEAI Summit, a cura di Uwern Jong, Experientialist®-in-Chief di OutThere, dedicato al tema “Reclaiming Global Inclusion”. Si terrà al Orange Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00.\r

\r

\t\r

Technology Summit, a cura di Timothy O’Neil-Dunne, Presidente di T2Impact LLC, incentrato su “The Technology Case for Empathy in Travel”. Si terrà al Purple Theatre, mercoledì 5 novembre dalle 10:45 alle 14:00.\r

\r

\t\r

Geo-economics Summit, curato da Mark Frary, autore e consulente, dedicato a “Macro-economic Shifts in Travel”. Si terrà al Orange Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15.\r

\r

\t\r

Marketing Summit, organizzato da Matthew Gardiner (Travel Massive) e Tina Charisma (Charisma Campaign), sul tema “Travel Marketing Evolution”. Si terrà al Yellow Theatre, giovedì 6 novembre dalle 10:30 alle 14:45.\r

\r

\t\r

Sustainability Summit, a cura di Tina O’Dwyer, fondatrice e CEO di The Tourism Space, dal titolo “Sustainable Tourism is Dead – Long Live Sustainable Tourism”. Si terrà al Purple Theatre, martedì 4 novembre dalle 11:00 alle 14:15.\r

\r

\r

Inoltre, è prevista una serie di sessioni dedicate esclusivamente a media e influencer, incentrate sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei media di viaggio. Si terranno nel Media Centre mercoledì 5 novembre dalle 14:00 alle 16:30.\r

Tra le altre sessioni di rilievo, il futurologo del cibo Tony Hunter esplorerà l’intersezione tra gastronomia, tecnologia e turismo, con un focus su come la Generazione Alpha stia ridefinendo il turismo gastronomico. L’incontro si terrà al Yellow Theatre mercoledì 5 novembre dalle 11:30 alle 12:15.\r

La Conference Manager, Brooke Gilbertson, ha dichiarato:\r

\r

\r

“Lo scorso anno abbiamo alzato l’asticella, e il nostro team ha raccolto la sfida di rendere le sessioni e i summit di WTM London 2025 ancora più coinvolgenti. Il ritmo del cambiamento nel mondo dei viaggi sta accelerando: per questo motivo abbiamo chiesto a tutti i relatori di riflettere sul tema ‘Reimmaginare il viaggio in un mondo che cambia’ e di aiutare i partecipanti a trovare nuovi modi per prosperare in questo periodo cruciale per l’industria del turismo e dei viaggi.”\r

","post_title":"WTM London 2025 presenta il programma delle conferenze","post_date":"2025-10-17T12:39:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["wtm-london"],"post_tag_name":["wtm london"]},"sort":[1760704782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499436\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro[/caption]\r

\r

Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale.\r

\r

Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico».\r

\r

Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato.\r

\r

Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa.\r

\r

«Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro.","post_title":"Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice","post_date":"2025-10-17T12:12:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760703122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera di Padova ospiterà la Fiera del cicloturismo , la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist .\r

\r

Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la fiera arriva in Veneto e conta di restarvi per le prossime tre edizioni, fino al 2028.\r

\r

Il cicloturismo in Italia genera ogni anno 89 milioni di presenze e ha un impatto economico, diretto e indotto, di 9,8 miliardi di euro (fonte Isnart/Legambiente 2025). Il Veneto è una delle mete d'eccellenza per il cicloturismo, grazie a infrastrutture di alto livello. Ne è un esempio la sua rete escursionistica di ben 1.430 km, completamente segnalata e supportata da 18 cartografie cicloturistiche e applicazioni digitali di ultima generazione.\r

\r

Un altro dato economico significativo è la spesa media giornaliera per l'alloggio: 65 euro per i turisti italiani e 70 euro per quelli stranieri. La permanenza media è elevata rispetto ad altri settori, raggiungendo le tre notti per il 65% dei turisti.\r

\r

Padova in particolare rappresenta da anni un modello di mobilità sostenibile , grazie a una delle più estese reti ciclabili italiane, che arriva a quasi 300 chilometri e connette la città ei suoi dintorni con servizi integrati di tram e bike sharing (anche elettrico). La rete di ciclovie, tra cui una fluviale molto suggestiva che circonda il centro cittadino, collega Padova a importanti percorsi nazionali ed europei, promuovendo il turismo eco-sostenibile.\r

\r

Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si trova il cuore del distretto della bici del Veneto , un'area ad alta specializzazione nella produzione di biciclette e componentistica. Qui sostengono aziende storiche che contribuiscono in modo significativo all'economia del settore ciclistico, sia a livello regionale che nazionale.\r

\r

La fiera del cicloturismo è il punto di riferimento in Italia per il mondo delle vacanze in bicicletta, e rappresenta un punto di incontro per destinazioni, tour operator, marchi di biciclette e appassionati: insieme per connettersi, condividere idee e promuovere un turismo attivo e sostenibile.\r

\r

L'ultima edizione della fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest'anno si pone l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'iniziativa. Infatti, lo sviluppo internazionale dell'evento è al centro dell'attenzione di Bikenomist, l'azienda organizzatrice.\r

\r

«L'Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - ha dichiarato Pinar Pinzuti , direttrice della fiera del cicloturismo -. Con la prossima edizione della fiera a Padova vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l'evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cicloturismo Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende privati ​​ed enti pubblici ».\r

\r

«Con l'edizione 2026 puntiamo ad avere un'alta integrazione tra turismo in bicicletta e tecnologia: nel giorno di apertura presenteremo un agente di intelligenza artificiale programmato per assistere tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle vacanze in bicicletta o che vogliono fare un passo ulteriore e sfidare se stessi» - aggiunge Pinar Pinzuti -.\r

Il cicloturismo rappresenta una forma di turismo sostenibile in forte crescita , che porta numerosi vantaggi ai territori che lo promuovono e lo supportano. È un'opportunità strategica e la sua importanza si riflette su diversi piani.\r

\r

Durante il Forum si svolge il workshop B2B della Fiera del Cicloturismo: un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore . Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un'opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. \r

\r

","post_title":"Padova, a marzo 2026 la quinta edizione della fiera del cicloturismo","post_date":"2025-10-17T10:25:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760696715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai è un mantra: il turismo dei tempi moderni passa attraverso esperienze, incontri ed emozioni, tema ricorrente di analisi e studi mirati. SiViaggia.it e Hopscotch Italy hanno presentato una nuova ricerca, realizzata in collaborazione con la piattaforma Travellyze, che analizza l’evoluzione delle motivazioni e dei comportamenti dei viaggiatori europei. Focus dello studio, il crescente valore delle esperienze nella scelta delle destinazioni turistiche.\r

\r

La ricerca ha coinvolto oltre 20.000 viaggiatori in 12 Paesi europei, con l’obiettivo di comprendere l’impatto delle esperienze – culturali, naturalistiche, gastronomiche, di benessere o scoperta – sul processo decisionale e sulla percezione di valore del viaggio, che diventa una forma di partecipazione, ricerca di autenticità e appartenenza, e il cui valore si sposta dall’offerta al significato.\r

\r

In Italia, il 40% dei viaggiatori sceglie la meta in base alle esperienze che potrà vivere: dai borghi alle degustazioni, dai laboratori artigianali agli eventi culturali. Il viaggio non è più solo spostamento, ma occasione di connessione autentica con il territorio e le persone, di condivisione di momenti. Il processo decisionale in genere si basa su alcuni fattori: passaparola (58%), ricerche sul web (56%) e recensioni online (51%). Elementi a cui si aggiungono gli input che vengono da social media e programmi tv e giocano un ruolo chiave nel costruire desideri e immaginari di viaggio, ma che seguono comunque due dati imprescindibili come pulizia (65%) e sicurezza (64%).\r

\r

La spesa media per le vacanze si attesta tra i 1.000 e i 2.999 euro a persona, budget di spesa che per oltre la metà degli intervistati si riconferma anche per il 2026, indicando una stabilità economica orientata più alla qualità dell’esperienza che alla quantità.\r

L'importanza dell'enogastronomia\r

Tra le chiavi di lettura più autorevoli di un luogo, brilla la tradizione culinaria. «L’enogastronomia è una delle esperienze più potenti per raccontare un territorio - ha dichiarato Matteo Lefebvre, managing director di Hopscotch Italy -. Attraverso cibo e vino, i viaggiatori scoprono cultura, persone e identità». Sul ruolo della consapevolezza si è invece soffermata Barbara Del Pio, responsabile editoriale di Italiaonline: “Chi viaggia oggi è più attento ed esigente – ha dichiarato la manager -. Il tempo per sé è un bene prezioso e SiViaggia si conferma una bussola per chi cerca ispirazione e qualità»”.\r

\r

La partnership tra SiViaggia.it e Hopscotch Italy si inserisce in un progetto più ampio di analisi continua del settore. Grazie all’approccio data-driven di Travellyze, è possibile mappare preferenze e comportamenti dei viaggiatori in chiave strategica, offrendo strumenti concreti a brand, istituzioni e operatori del turismo.\r

\r

","post_title":"Hopscotch Italy e SiViaggia.it: i trend di viaggio sotto la lente","post_date":"2025-10-17T09:53:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760694784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia spedito verso il 2027 il progetto che prevede il collegamento ferroviario della stazione di Mestre all'aeroporto di Venezia. \r

\r

Con la stazione di testa interrata che sarà pronta entro giugno 2026, e i primi treni entro dicembre. A seguire, nel 2027 appunto, la circolazione anche lungo il cosiddetto “cappio”. La tabella di marcia è stata confermata ieri, 16 ottobre, in occasione del sopralluogo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Tessera.\r

\r

I numeri parlano di una linea di 8 chilometri, dei quali 3,5 in superficie e il resto sotto terra, per allacciare la Venezia-Trieste al Marco Polo. Un’opera da 644 milioni di euro, con un’importante viadotto, 540 metri, 18 campate, sul fiume Dese.\r

\r

La stazione ferroviaria dell’aeroporto di Venezia sarà situata a 30 metri di profondità, e disporrà di due binari in grado di accogliere fino a 60 treni al giorno. Per Enrico Marchi, presidente di Save, la società che gestisce lo scalo veneziano e che contribuisce all’opera con 50 milioni di euro, cambierà la qualità dell’esperienza aeroportuale. \r

\r

\r

«C’è stato qualche ritardo, dovuto ai ricorsi che sono stati presentati e ad alcuni ritrovamenti archeologici, ma adesso possiamo indicare il periodo compreso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 come una meta raggiungibile, per la partenza del primo treno» ha sottolineato Marchi.\r

\r

\r

","post_title":"In treno all'aeroporto di Venezia: le prime corse tra fine 2026 e inizio 2027","post_date":"2025-10-17T09:45:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760694310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_499420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Arianna Savona[/caption]\r

\r

The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale.\r

\r

\r

«Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente».\r

Le strutture in portfolio\r

Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero.\r

Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo».\r

\r

Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota».\r

Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana».\r

Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera».\r

Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale.\r

In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo.\r

(Vannina Patanè)","post_title":"The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo»","post_date":"2025-10-17T09:42:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760694160000]}]}}