Nasce la Scuola di Volo targata Ita Airways, con il coinvolgimento di tutte le Regioni Una Scuola di Volo nazionale targata Ita Airways: questa l’iniziativa strategica lanciata dalla compagnia e dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale che mira a coinvolgere tutte le regioni italiane attraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni locali. questa l’iniziativa strategica lanciata dalla compagnia e dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale che mira a coinvolgereattraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni locali. La Scuola di volo Ita Airways si fonda su principi di meritocrazia, qualità e trasparenza, garantendo un accesso equo alla formazione e valorizzando il talento come leva di sviluppo per l’intero sistema Paese. L’iniziativa punta a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo i più elevati standard internazionali, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e la crescita professionale nei territori. Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento delle Regioni, chiamate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola di Volo e a valutare congiuntamente con Ita Airways le modalità di realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Il progetto potrà inoltre integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accessibilità alla formazione nel medio-lungo periodo. “Con la Scuola di Volo Ita Airways vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane”, ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale del vettore. Le Regioni interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. Ita Airways metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione della Scuola, con l’obiettivo di creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Scuola di Volo nazionale targata Ita Airways: questa l’iniziativa strategica lanciata dalla compagnia e dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale che mira a coinvolgere tutte le regioni italiane attraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni locali. La Scuola di volo Ita Airways si fonda su principi di meritocrazia, qualità e trasparenza, garantendo un accesso equo alla formazione e valorizzando il talento come leva di sviluppo per l’intero sistema Paese. L’iniziativa punta a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo i più elevati standard internazionali, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e la crescita professionale nei territori. Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento delle Regioni, chiamate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola di Volo e a valutare congiuntamente con Ita Airways le modalità di realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Il progetto potrà inoltre integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accessibilità alla formazione nel medio-lungo periodo. “Con la Scuola di Volo Ita Airways vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane”, ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale del vettore. Le Regioni interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. Ita Airways metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione della Scuola, con l’obiettivo di creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo. [post_title] => Nasce la Scuola di Volo targata Ita Airways, con il coinvolgimento di tutte le Regioni [post_date] => 2025-12-23T15:21:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766503295000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia ha già trasportato oltre 4,4 milioni di passeggeri a metà dicembre, quasi due settimane prima rispetto all'anno precedente. Una performance che riflette sia l'aumento della domanda sia l'ampliamento del network delle destinazioni servite. Secondo le proiezioni della compagnia, il 2025 dovrebbe chiudersi con un risultato record, con un aumento stimato di circa il 3% del numero di passeggeri rispetto al 2024. Air Serbia si appresta così a superare il risultato storico di 4,5 milioni di passeggeri stabilito dal precedente vettore servo, Jat Airways, che operava comunque su un mercato più vasto. «È un momento storico per la nostra compagnia. Abbiamo battuto i record e dimostrato che una compagnia nazionale può competere con i leader del settore a livello mondiale - ha dichiarato Jiří Marek, ceo di Air Serbia, sottolineando come l'impatto economico della compagnia sul Pil della Repubblica di Serbia raggiunga circa l'1,4%, una cifra che sottolinea il ruolo strutturale di Air Serbia nello sviluppo economico e turistico del Paese. «Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità dei nostri servizi, ampliare la nostra rete di destinazioni e rafforzare i voli a lungo raggio». [post_title] => Air Serbia proiettata verso la chiusura di un 2025 di traffico record [post_date] => 2025-12-23T09:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766481343000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La DMO Green Weekend lancia una open call per per candidare l’Italia leader mondiale nel settore del wedding e stimolare le istituzioni, in particolare i ministeri degli esteri, del turismo e le amministrazioni regionali, ad inserire il wedding in tutte le manifestazioni promozionali istituzionali con specifiche proposte pubblicitarie. Il lancio della raccolta firme avrà luogo domani a Roma presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini alle ore 10.00. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio. Nell’organizzazione del matrimonio concorrono tutti gli ingredienti principali del Made in Italy – dagli abiti ai prodotti enogastronomici, alle straordinarie location presenti in tutto il territorio e non solo nelle grandi città. Per questo motivo, secondo la Destination Management Organization rappresentare nel mondo l’Italia quale Paese leader del settore del wedding può determinare una spinta importante nella vendita di prodotti e servizi e nel promuovere un traffico turistico, attivando una benefica azione sulle economie rurali e contribuendo alla diffusione dei benefici a livello locale e quindi alla preservazione delle aree interne. Il programma dell’evento proseguirà con un incentive per giornalisti ed operatori in Sabina, per arrivare infine a Casperia, dove avrà luogo una tavola rotonda e a seguire una degustazione di prodotti del territorio. L’intenzione della DMO è di estendere alle altre Regioni l’azione avviata nel Lazio. [post_title] => DMO Green Weekend: open call per candidare l'Italia come leader mondiale nel wedding [post_date] => 2025-12-22T15:11:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766416312000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Nicolaus amplia il portfolio delle strutture in Italia e aggiunge dall'estate 2026 anche il Valtur Sardegna Eos Costa Rei. Si tratta di un’acquisizione strategica, funzionale ad arricchire l'offerta del gruppo con prodotti di qualità nell’area del Sud Italia. Con questa acquisizione il gruppo Nicolaus aggiunge un importante tassello al proprio percorso di sviluppo nell’area, confermando la volontà di investire in Sardegna, attraverso i brand Valtur e Nicolaus Club tramite progetti di lungo periodo. Il progetto di ristrutturazione Tra i prodotti della destinazione più conosciuti e ambiti dal mercato, la struttura inaugura con Valtur un nuovo percorso di evoluzione orientato a un concept di vacanza più contemporaneo. Il progetto prevede, infatti, un importante piano di valorizzazione che prenderà avvio dalla ristrutturazione di alcune camere, con l’obiettivo di dare vita a un prodotto upscale, distintivo e unico nel panorama dell’ospitalità del Sud Sardegna, capace di coniugare autenticità, lifestyle e qualità dell’esperienza. La new entry rafforza il ruolo del gruppo Nicolaus di player di riferimento per la destinazione, grazie a oltre 3.000 posti letto al giorno e di una rete di collegamenti aerei capillare, con un’ampia disponibilità di posti, verso gli aeroporti di Olbia e Cagliari da Milano Malpensa, Bergamo, Linate, Verona, Torino, Bologna, Roma e Bari, affiancata da un’articolata offerta di trasferimenti su diverse tratte marittime. Location unica Il Valtur Sardegna Eos Costa Rei si distingue per una posizione mare straordinaria, con affaccio diretto sulla spiaggia di Piscina Rei, celebre per le sue acque e resa unica dalla presenza di una colonia di fenicotteri rosa. Tra gli elementi di pregio, lo stile architettonico, con edifici in pietra immersi in un parco privato di 3 ettari. «Con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, non solo arricchiamo la nostra offerta in una delle destinazioni più strategiche del Mare Italia, prima destinazione in assoluto all’interno della nostra offerta per numerosità di prodotti, ma accogliamo una struttura di grande valore, molto apprezzata dalla distribuzione e dai clienti, che si inserisce perfettamente nel nostro piano industriale che punta a plasmare progetti di ampio respiro, in cui ci sia un coinvolgimento diretto del gruppo nella costruzione su più fronti dell’offerta per poter esprimere al meglio la nostra filosofia votata a un prodotto upper upscale» commenta Paola Coccarelli, direttrice prodotto del gruppo Nicolaus. «Siamo soddisfatti dell’ingresso del nostro resort nel mondo Valtur, un progetto che sentiamo profondamente affine ai nostri valori e alla nostra visione imprenditoriale. Abbiamo riconosciuto nel gruppo Nicolaus un partner con cui condividiamo la stessa tensione all'eccellenza, una continua attenzione alla cura del dettaglio e un’idea di ospitalità in cui l’ospite è davvero al centro. Questo percorso rappresenta per noi l’inizio di una collaborazione solida e di lungo periodo, orientata a valorizzare ulteriormente la nostra struttura in cui crediamo molto e a offrire esperienze sempre più distintive e autentiche, in linea con la ricchezza del territorio che ci ospita e in pieno stile Valtur» aggiunge Stefano Carta, proprietario di Valtur Sardegna Eos Costa Rei. [post_title] => Valtur investe in Sardegna: dal 2026 arriva l'Eos Costa Rei [post_date] => 2025-12-22T14:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766413555000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il primo volo targato Aeroitalia sulla rotta Cuneo-Cagliari: i collegamenti sono attivi ogni venerdì e domenica con questo operativo: Cagliari-Cuneo, partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo-Cagliari, partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00. «Con l’inaugurazione della rotta Cuneo-Cagliari compiamo un passo concreto nel rafforzamento della nostra offerta commerciale e della rete nazionale di Aeroitalia. Questo collegamento nasce da un’attenta analisi della domanda e dalla volontà di creare nuove opportunità di viaggio tra due territori altamente complementari: la Sardegna, con il suo richiamo turistico e il suo tessuto economico, e il Piemonte, porta di accesso a un’area strategica che spazia dalle Alpi alle Langhe. Le due frequenze settimanali sono state pensate per rispondere sia alle esigenze del traffico leisure, in particolare nei weekend, sia a quelle del segmento business. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel ruolo dell’aeroporto di Cuneo. «Con questa nuova rotta Aeroitalia conferma il proprio impegno nello sviluppo di collegamenti strategici per il territorio, contribuendo a migliorare la connettività nazionale e a sostenere la mobilità di passeggeri, imprese e flussi turistici. L’apertura del collegamento Cuneo-Cagliari rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita della compagnia, orientata a valorizzare aeroporti regionali e a offrire soluzioni di viaggio sempre più efficienti e accessibili». «Quella con Cagliari è una rotta al servizio della numerosa comunità sarda presente in Piemonte, ma anche un collegamento strategico a supporto del turismo legato agli sport invernali e alla scoperta del nostro territorio. Auspichiamo che questa nuova rotta rappresenti l’inizio di una collaborazione duratura, volta allo sviluppo di nuove destinazioni» ha aggiunto Paolo Merlo, presidente e amministratore delegato di Cuneo Airport. [post_title] => Aeroitalia operativa sulla Cuneo-Cagliari con due voli settimanali [post_date] => 2025-12-22T12:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766406329000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traguardo storico per Roma Fiumicino che, per la prima volta, supera i 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, tra il 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180.000 attesi a Ciampino. Il 2025 si chiuderà, quindi, con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4% rispetto al 2024, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Una crescita resa possibile dal network di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che nel 2025 hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino. «Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. - I numeri confermano quindi il ruolo che questo aeroporto stellato è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana. Questo record rappresenta un ulteriore driver nell’implementazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile, progetto strategico pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni, in linea con le sfide ambientali e industriali che attendono il settore». Il lungo raggio si è confermato uno dei principali driver di sviluppo. In particolare, il Nord America ha mantenuto la leadership chiudendo l’anno con 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere e da un significativo rafforzamento della destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico è cresciuto del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid. Risultati altrettanto rilevanti si registrano sul fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16%, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific. In parallelo, è proseguito il rafforzamento del mercato di corto e medio raggio, alimentato da importanti progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet. Sul piano strategico, l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways rappresenta un passaggio di grande rilevanza, destinato a consolidare ulteriormente il ruolo del Leonardo da Vinci come hub di riferimento per il Sud Europa. Confermato per l’ottava volta consecutiva da Aci World come miglior scalo d’Europa e nominato “Airport of the Year” al recente International Airport Summit 2025 a Berlino, l’aeroporto di Roma Fiumicino si dimostra quindi sempre più un’infrastruttura chiave per la connettività internazionale dell’Italia e una piattaforma concreta e potenziale per lo sviluppo competitivo del sistema Paese. Questo posizionamento si inserisce nella visione delineata dal Piano di sviluppo sostenibile proposto alle istituzioni, che prevede oltre 9 miliardi di euro di investimenti interamente autofinanziati. [post_title] => Aeroporti di Roma: Fiumicino vola per la prima volta oltre i 50 mln di passeggeri [post_date] => 2025-12-22T09:30:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766395855000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la domanda di viaggi ferroviari nel Nord Italia, mentre accelerano i preparativi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: lo riferisce Rail Europe, sottolineando come i dati relativi alle prenotazioni indicano che Milano sta rafforzando il suo ruolo di principale gateway internazionale, mentre Venezia e Verona stanno emergendo come destinazioni chiave collegate dalla ferrovia all'interno degli itinerari di viaggio legati alle Olimpiadi. Rail Europe evidenzia una forte attività di prenotazione sulle principali linee ad alta velocità come Milano-Venezia e Milano-Verona. Allo stesso tempo, i flussi ferroviari transfrontalieri verso Milano dai principali hub europei, tra cui Parigi e Zurigo, rimangono costantemente elevati. “I grandi eventi internazionali mettono in luce la necessità di una mobilità affidabile e senza soluzione di continuità - ha affermato Björn Bender, ceo e presidente esecutivo di Rail Europe -. La ferrovia svolge un ruolo chiave nel collegare città, regioni e destinazioni alpine oltre i confini nazionali. Con l'avvicinarsi dei Giochi di Milano-Cortina, gli itinerari ferroviari offrono un modo flessibile ed efficiente per viaggiare nel Nord Italia, supportati da forti collegamenti internazionali e da una rete regionale ben sviluppata”. Milano occupa una posizione centrale in questo panorama turistico in continua evoluzione. Per molti visitatori delle Olimpiadi, rappresenta il principale scalo aereo internazionale più vicino. Parallelamente, la città funge da snodo ferroviario primario che collega il nord Italia con Francia, Svizzera, Germania e Austria. La connettività ferroviaria è fondamentale anche per accedere alle regioni alpine che ospitano gli eventi sportivi invernali. Destinazioni come la Valtellina sono raggiungibili tramite Tirano, con collegamenti ferroviari da Milano e collegamenti transfrontalieri dalla Svizzera attraverso il corridoio Coira-St. Moritz. I recenti miglioramenti infrastrutturali su queste tratte hanno aumentato il comfort e la frequenza dei servizi, rafforzando il ruolo delle ferrovie internazionali nei viaggi legati agli sport invernali. Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, è altrettanto ben integrata nella rete ferroviaria del nord Italia. La sua connettività consente a chi pianifica i viaggi di combinare la partecipazione alle Olimpiadi con itinerari più ampi in Veneto e nella regione alpina, posizionando la ferrovia come una pratica alternativa al viaggio su strada. Per Cortina d'Ampezzo, i viaggi in treno sono tipicamente combinati con il trasporto locale da stazioni ferroviarie vicine come Calalzo di Cadore o Dobbiaco. Questo modello mantiene la ferrovia al centro del viaggio, affrontando al contempo l'accesso all'ultimo miglio, con tempi di percorrenza totali da Milano che variano generalmente tra le cinque e le sei ore e mezza, a seconda dei collegamenti. [post_title] => Rail Europe: domanda di viaggio in crescita in Nord Italia, sulla scia dei Giochi Olimpici [post_date] => 2025-12-22T09:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766394906000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Collegare Ancona al resto del mondo: questa la mission di Dat Volidellemarche che grazie agli accordi di interlinea stipulati con diverse compagnie aeree internazionali consente ai passeggeri in partenza dalle Marche di volare ben oltre Roma. Da Fiumicino si possono infatti raggiungere numerose destinazioni in Europa, Africa, Americhe, Asia e Oceania, acquistando un solo biglietto aereo a tariffe interlineate vantaggiose e con la comodità di poter spedire i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport sulla destinazione finale. I vettori con cui gli accordi interlinea sono già operativi coinvolgono Finnair, Qatar Airways, Sas, e a breve Emirates, che in virtù dei loro network globali consentiranno al pubblico marchigiano coincidenze ottimizzate per il medio e lungo raggio attraverso Roma Fiumicino e i loro hub di riferimento, permettendo di raggiungere la destinazione finale ottimizzando tempi di viaggio e costi. “E’ un’ottima opportunità per viaggiare partendo direttamente dall’aeroporto di Ancona evitando lunghi spostamenti in auto per raggiungere altri aeroporti, consentendo ai cittadini delle Marche di viaggiare risparmiando tempo e denaro, ed è uno dei motivi principali per cui Dat Volidellemarche si è impegnata fin dall’inizio dei collegamenti per offrire un servizio di alto valore aggiunto al territorio - ha dichiarato Luigi Vallero direttore generale della Dat Volidellemarche -. "Abbiamo accolto le richieste di molti passeggeri che si muovono per motivi di lavoro e di piacere, offrendo loro un’ ulteriore occasione di mobilità facilitando le partenze e gli arrivi su Ancona anche in un’ottica di promozione del territorio e conoscenza della destinazione Marche in chiave turistica. Da oggi non si tratta più del collegamento Ancona-Roma, ma piuttosto di un servizio 'Ancona-Mondo', quale che sia la destinazione: da Helsinki a Tokyo, da Johannesburg a Sydney o Bangkok, tutte queste mete e decine di altre sono ora a portata di un biglietto unico interlineato con i nostri vettori partner, e con l’inizio del 2026 contiamo di offrire ulteriori importanti novità ai nostri passeggeri”. [post_title] => Dat Volidellemarche: "Grazie agli accordi di interlinea colleghiamo Ancona al mondo" [post_date] => 2025-12-19T12:58:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766149098000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc ha siglato un nuovo accordo di code-sharing con Malaysia Airlines che apre la strada a nuove opzioni per i passeggeri che viaggiano tra Casablanca e Kuala Lumpur attraverso i principali hub mondiali di Doha, Londra e Parigi. L'intesa prevede che Royal Air Maroc apporrà il proprio codice “AT” sui voli operati da Malaysia Airlines che collegano Kuala Lumpur a Doha, Londra-Heathrow e Parigi-Charles de Gaulle. Parallelamente, Malaysia Airlines apporrà il proprio codice “MH” sui voli di Royal Air Maroc tra Casablanca e gli stessi aeroporti. Questa reciprocità consente alle due compagnie - entrambe partner in oneworld - di offrire collegamenti fluidi tra le loro reti, offrendo ai passeggeri tariffe combinate e l'accumulo di miglia all'interno di oneworld. Per Royal Air Maroc l'accordo rientra in una fase dinamica di crescita del network a lungo raggio, in particolare verso il Sud-est asiatico, una regione in rapida espansione dal punto di vista turistico ed economico. Da parte sua, Malaysia Airlines consolida le partnership internazionali per catturare meglio il traffico tra l'Asia e l'Africa, ancora poco servito da voli diretti. La collaborazione con Malaysia Airlines si aggiunge ad altri accordi stipulati da Ram con Qatar Airways, Iberia, British Airways e American Airlines. Da parte malese, completa una serie di collaborazioni con operatori europei e mediorientali, in un contesto in cui il vettore cerca di rafforzare la propria redditività internazionale da Kuala Lumpur. [post_title] => Royal Air Maroc: nuova intesa di codeshare con Malaysia Airlines [post_date] => 2025-12-19T11:45:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766144712000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce la scuola di volo targata ita airways con il coinvolgimento di tutte le regioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":145,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1972,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Scuola di Volo nazionale targata Ita Airways: questa l’iniziativa strategica lanciata dalla compagnia e dedicata alla formazione di nuovi piloti per il trasporto aereo commerciale che mira a coinvolgere tutte le regioni italiane attraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni locali.\r

\r

La Scuola di volo Ita Airways si fonda su principi di meritocrazia, qualità e trasparenza, garantendo un accesso equo alla formazione e valorizzando il talento come leva di sviluppo per l’intero sistema Paese.\r

\r

L’iniziativa punta a formare piloti e personale tecnico altamente qualificati secondo i più elevati standard internazionali, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e la crescita professionale nei territori. \r

\r

Elemento centrale del progetto è il coinvolgimento delle Regioni, chiamate a manifestare il proprio interesse a ospitare la Scuola di Volo e a valutare congiuntamente con Ita Airways le modalità di realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Il progetto potrà inoltre integrarsi con strumenti di finanziamento pubblico, inclusi fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e accessibilità alla formazione nel medio-lungo periodo.\r

\r

“Con la Scuola di Volo Ita Airways vogliamo costruire un progetto di lungo periodo al servizio del sistema Paese, capace di valorizzare il merito, investire sui giovani e rafforzare le competenze aeronautiche italiane”, ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale del vettore.\r

\r

Le Regioni interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il 23 gennaio 2026. Ita Airways metterà a disposizione competenze, know-how e organizzazione per la gestione della Scuola, con l’obiettivo di creare un modello formativo di riferimento per il settore aeronautico italiano ed europeo.","post_title":"Nasce la Scuola di Volo targata Ita Airways, con il coinvolgimento di tutte le Regioni","post_date":"2025-12-23T15:21:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766503295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia ha già trasportato oltre 4,4 milioni di passeggeri a metà dicembre, quasi due settimane prima rispetto all'anno precedente. Una performance che riflette sia l'aumento della domanda sia l'ampliamento del network delle destinazioni servite.\r

\r

Secondo le proiezioni della compagnia, il 2025 dovrebbe chiudersi con un risultato record, con un aumento stimato di circa il 3% del numero di passeggeri rispetto al 2024. Air Serbia si appresta così a superare il risultato storico di 4,5 milioni di passeggeri stabilito dal precedente vettore servo, Jat Airways, che operava comunque su un mercato più vasto.\r

\r

«È un momento storico per la nostra compagnia. Abbiamo battuto i record e dimostrato che una compagnia nazionale può competere con i leader del settore a livello mondiale - ha dichiarato Jiří Marek, ceo di Air Serbia, sottolineando come l'impatto economico della compagnia sul Pil della Repubblica di Serbia raggiunga circa l'1,4%, una cifra che sottolinea il ruolo strutturale di Air Serbia nello sviluppo economico e turistico del Paese.\r

\r

«Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità dei nostri servizi, ampliare la nostra rete di destinazioni e rafforzare i voli a lungo raggio».","post_title":"Air Serbia proiettata verso la chiusura di un 2025 di traffico record","post_date":"2025-12-23T09:15:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766481343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La DMO Green Weekend lancia una open call per per candidare l’Italia leader mondiale nel settore del wedding e stimolare le istituzioni, in particolare i ministeri degli esteri, del turismo e le amministrazioni regionali, ad inserire il wedding in tutte le manifestazioni promozionali istituzionali con specifiche proposte pubblicitarie.\r

Il lancio della raccolta firme avrà luogo domani a Roma presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini alle ore 10.00. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio.\r

Nell’organizzazione del matrimonio concorrono tutti gli ingredienti principali del Made in Italy – dagli abiti ai prodotti enogastronomici, alle straordinarie location presenti in tutto il territorio e non solo nelle grandi città. Per questo motivo, secondo la Destination Management Organization rappresentare nel mondo l’Italia quale Paese leader del settore del wedding può determinare una spinta importante nella vendita di prodotti e servizi e nel promuovere un traffico turistico, attivando una benefica azione sulle economie rurali e contribuendo alla diffusione dei benefici a livello locale e quindi alla preservazione delle aree interne. Il programma dell’evento proseguirà con un incentive per giornalisti ed operatori in Sabina, per arrivare infine a Casperia, dove avrà luogo una tavola rotonda e a seguire una degustazione di prodotti del territorio. L’intenzione della DMO è di estendere alle altre Regioni l’azione avviata nel Lazio.","post_title":"DMO Green Weekend: open call per candidare l'Italia come leader mondiale nel wedding","post_date":"2025-12-22T15:11:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1766416312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus amplia il portfolio delle strutture in Italia e aggiunge dall'estate 2026 anche il Valtur Sardegna Eos Costa Rei. Si tratta di un’acquisizione strategica, funzionale ad arricchire l'offerta del gruppo con prodotti di qualità nell’area del Sud Italia.\r

Con questa acquisizione il gruppo Nicolaus aggiunge un importante tassello al proprio percorso di sviluppo nell’area, confermando la volontà di investire in Sardegna, attraverso i brand Valtur e Nicolaus Club tramite progetti di lungo periodo.\r

\r

Il progetto di ristrutturazione\r

Tra i prodotti della destinazione più conosciuti e ambiti dal mercato, la struttura inaugura con Valtur un nuovo percorso di evoluzione orientato a un concept di vacanza più contemporaneo. Il progetto prevede, infatti, un importante piano di valorizzazione che prenderà avvio dalla ristrutturazione di alcune camere, con l’obiettivo di dare vita a un prodotto upscale, distintivo e unico nel panorama dell’ospitalità del Sud Sardegna, capace di coniugare autenticità, lifestyle e qualità dell’esperienza.\r

La new entry rafforza il ruolo del gruppo Nicolaus di player di riferimento per la destinazione, grazie a oltre 3.000 posti letto al giorno e di una rete di collegamenti aerei capillare, con un’ampia disponibilità di posti, verso gli aeroporti di Olbia e Cagliari da Milano Malpensa, Bergamo, Linate, Verona, Torino, Bologna, Roma e Bari, affiancata da un’articolata offerta di trasferimenti su diverse tratte marittime.\r

\r

Location unica\r

Il Valtur Sardegna Eos Costa Rei si distingue per una posizione mare straordinaria, con affaccio diretto sulla spiaggia di Piscina Rei, celebre per le sue acque e resa unica dalla presenza di una colonia di fenicotteri rosa. Tra gli elementi di pregio, lo stile architettonico, con edifici in pietra immersi in un parco privato di 3 ettari.\r

«Con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, non solo arricchiamo la nostra offerta in una delle destinazioni più strategiche del Mare Italia, prima destinazione in assoluto all’interno della nostra offerta per numerosità di prodotti, ma accogliamo una struttura di grande valore, molto apprezzata dalla distribuzione e dai clienti, che si inserisce perfettamente nel nostro piano industriale che punta a plasmare progetti di ampio respiro, in cui ci sia un coinvolgimento diretto del gruppo nella costruzione su più fronti dell’offerta per poter esprimere al meglio la nostra filosofia votata a un prodotto upper upscale» commenta Paola Coccarelli, direttrice prodotto del gruppo Nicolaus.\r

«Siamo soddisfatti dell’ingresso del nostro resort nel mondo Valtur, un progetto che sentiamo profondamente affine ai nostri valori e alla nostra visione imprenditoriale. Abbiamo riconosciuto nel gruppo Nicolaus un partner con cui condividiamo la stessa tensione all'eccellenza, una continua attenzione alla cura del dettaglio e un’idea di ospitalità in cui l’ospite è davvero al centro. Questo percorso rappresenta per noi l’inizio di una collaborazione solida e di lungo periodo, orientata a valorizzare ulteriormente la nostra struttura in cui crediamo molto e a offrire esperienze sempre più distintive e autentiche, in linea con la ricchezza del territorio che ci ospita e in pieno stile Valtur» aggiunge Stefano Carta, proprietario di Valtur Sardegna Eos Costa Rei.","post_title":"Valtur investe in Sardegna: dal 2026 arriva l'Eos Costa Rei","post_date":"2025-12-22T14:25:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1766413555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per il primo volo targato Aeroitalia sulla rotta Cuneo-Cagliari: i collegamenti sono attivi ogni venerdì e domenica con questo operativo: Cagliari-Cuneo, partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo-Cagliari, partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00.\r

«Con l’inaugurazione della rotta Cuneo-Cagliari compiamo un passo concreto nel rafforzamento della nostra offerta commerciale e della rete nazionale di Aeroitalia. Questo collegamento nasce da un’attenta analisi della domanda e dalla volontà di creare nuove opportunità di viaggio tra due territori altamente complementari: la Sardegna, con il suo richiamo turistico e il suo tessuto economico, e il Piemonte, porta di accesso a un’area strategica che spazia dalle Alpi alle Langhe. Le due frequenze settimanali sono state pensate per rispondere sia alle esigenze del traffico leisure, in particolare nei weekend, sia a quelle del segmento business. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel ruolo dell’aeroporto di Cuneo.\r

«Con questa nuova rotta Aeroitalia conferma il proprio impegno nello sviluppo di collegamenti strategici per il territorio, contribuendo a migliorare la connettività nazionale e a sostenere la mobilità di passeggeri, imprese e flussi turistici. L’apertura del collegamento Cuneo-Cagliari rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita della compagnia, orientata a valorizzare aeroporti regionali e a offrire soluzioni di viaggio sempre più efficienti e accessibili».\r

«Quella con Cagliari è una rotta al servizio della numerosa comunità sarda presente in Piemonte, ma anche un collegamento strategico a supporto del turismo legato agli sport invernali e alla scoperta del nostro territorio. Auspichiamo che questa nuova rotta rappresenti l’inizio di una collaborazione duratura, volta allo sviluppo di nuove destinazioni» ha aggiunto Paolo Merlo, presidente e amministratore delegato di Cuneo Airport.","post_title":"Aeroitalia operativa sulla Cuneo-Cagliari con due voli settimanali","post_date":"2025-12-22T12:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766406329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traguardo storico per Roma Fiumicino che, per la prima volta, supera i 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, tra il 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180.000 attesi a Ciampino.\r

\r

Il 2025 si chiuderà, quindi, con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4% rispetto al 2024, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Una crescita resa possibile dal network di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che nel 2025 hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino.\r

\r

«Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. - I numeri confermano quindi il ruolo che questo aeroporto stellato è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana. Questo record rappresenta un ulteriore driver nell’implementazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile, progetto strategico pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni, in linea con le sfide ambientali e industriali che attendono il settore».\r

\r

Il lungo raggio si è confermato uno dei principali driver di sviluppo. In particolare, il Nord America ha mantenuto la leadership chiudendo l’anno con 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere e da un significativo rafforzamento della destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico è cresciuto del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid.\r

\r

Risultati altrettanto rilevanti si registrano sul fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16%, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific. In parallelo, è proseguito il rafforzamento del mercato di corto e medio raggio, alimentato da importanti progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet. Sul piano strategico, l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways rappresenta un passaggio di grande rilevanza, destinato a consolidare ulteriormente il ruolo del Leonardo da Vinci come hub di riferimento per il Sud Europa.\r

\r

Confermato per l’ottava volta consecutiva da Aci World come miglior scalo d’Europa e nominato “Airport of the Year” al recente International Airport Summit 2025 a Berlino, l’aeroporto di Roma Fiumicino si dimostra quindi sempre più un’infrastruttura chiave per la connettività internazionale dell’Italia e una piattaforma concreta e potenziale per lo sviluppo competitivo del sistema Paese. Questo posizionamento si inserisce nella visione delineata dal Piano di sviluppo sostenibile proposto alle istituzioni, che prevede oltre 9 miliardi di euro di investimenti interamente autofinanziati.\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Roma: Fiumicino vola per la prima volta oltre i 50 mln di passeggeri","post_date":"2025-12-22T09:30:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766395855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda di viaggi ferroviari nel Nord Italia, mentre accelerano i preparativi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: lo riferisce Rail Europe, sottolineando come i dati relativi alle prenotazioni indicano che Milano sta rafforzando il suo ruolo di principale gateway internazionale, mentre Venezia e Verona stanno emergendo come destinazioni chiave collegate dalla ferrovia all'interno degli itinerari di viaggio legati alle Olimpiadi.\r

\r

Rail Europe evidenzia una forte attività di prenotazione sulle principali linee ad alta velocità come Milano-Venezia e Milano-Verona. Allo stesso tempo, i flussi ferroviari transfrontalieri verso Milano dai principali hub europei, tra cui Parigi e Zurigo, rimangono costantemente elevati. \r

\r

“I grandi eventi internazionali mettono in luce la necessità di una mobilità affidabile e senza soluzione di continuità - ha affermato Björn Bender, ceo e presidente esecutivo di Rail Europe -. La ferrovia svolge un ruolo chiave nel collegare città, regioni e destinazioni alpine oltre i confini nazionali. Con l'avvicinarsi dei Giochi di Milano-Cortina, gli itinerari ferroviari offrono un modo flessibile ed efficiente per viaggiare nel Nord Italia, supportati da forti collegamenti internazionali e da una rete regionale ben sviluppata”.\r

\r

Milano occupa una posizione centrale in questo panorama turistico in continua evoluzione. Per molti visitatori delle Olimpiadi, rappresenta il principale scalo aereo internazionale più vicino. Parallelamente, la città funge da snodo ferroviario primario che collega il nord Italia con Francia, Svizzera, Germania e Austria. \r

\r

La connettività ferroviaria è fondamentale anche per accedere alle regioni alpine che ospitano gli eventi sportivi invernali. Destinazioni come la Valtellina sono raggiungibili tramite Tirano, con collegamenti ferroviari da Milano e collegamenti transfrontalieri dalla Svizzera attraverso il corridoio Coira-St. Moritz. I recenti miglioramenti infrastrutturali su queste tratte hanno aumentato il comfort e la frequenza dei servizi, rafforzando il ruolo delle ferrovie internazionali nei viaggi legati agli sport invernali.\r

\r

Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, è altrettanto ben integrata nella rete ferroviaria del nord Italia. La sua connettività consente a chi pianifica i viaggi di combinare la partecipazione alle Olimpiadi con itinerari più ampi in Veneto e nella regione alpina, posizionando la ferrovia come una pratica alternativa al viaggio su strada.\r

\r

Per Cortina d'Ampezzo, i viaggi in treno sono tipicamente combinati con il trasporto locale da stazioni ferroviarie vicine come Calalzo di Cadore o Dobbiaco. Questo modello mantiene la ferrovia al centro del viaggio, affrontando al contempo l'accesso all'ultimo miglio, con tempi di percorrenza totali da Milano che variano generalmente tra le cinque e le sei ore e mezza, a seconda dei collegamenti.","post_title":"Rail Europe: domanda di viaggio in crescita in Nord Italia, sulla scia dei Giochi Olimpici","post_date":"2025-12-22T09:15:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766394906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Collegare Ancona al resto del mondo: questa la mission di Dat Volidellemarche che grazie agli accordi di interlinea stipulati con diverse compagnie aeree internazionali consente ai passeggeri in partenza dalle Marche di volare ben oltre Roma.\r

\r

Da Fiumicino si possono infatti raggiungere numerose destinazioni in Europa, Africa, Americhe, Asia e Oceania, acquistando un solo biglietto aereo a tariffe interlineate vantaggiose e con la comodità di poter spedire i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport sulla destinazione finale.\r

\r

I vettori con cui gli accordi interlinea sono già operativi coinvolgono Finnair, Qatar Airways, Sas, e a breve Emirates, che in virtù dei loro network globali consentiranno al pubblico marchigiano coincidenze ottimizzate per il medio e lungo raggio attraverso Roma Fiumicino e i loro hub di riferimento, permettendo di raggiungere la destinazione finale ottimizzando tempi di viaggio e costi. \r

\r

“E’ un’ottima opportunità per viaggiare partendo direttamente dall’aeroporto di Ancona evitando lunghi spostamenti in auto per raggiungere altri aeroporti, consentendo ai cittadini delle Marche di viaggiare risparmiando tempo e denaro, ed è uno dei motivi principali per cui Dat Volidellemarche si è impegnata fin dall’inizio dei collegamenti per offrire un servizio di alto valore aggiunto al territorio - ha dichiarato Luigi Vallero direttore generale della Dat Volidellemarche -.\r

\r

\"Abbiamo accolto le richieste di molti passeggeri che si muovono per motivi di lavoro e di piacere, offrendo loro un’ ulteriore occasione di mobilità facilitando le partenze e gli arrivi su Ancona anche in un’ottica di promozione del territorio e conoscenza della destinazione Marche in chiave turistica.\r

\r

Da oggi non si tratta più del collegamento Ancona-Roma, ma piuttosto di un servizio 'Ancona-Mondo', quale che sia la destinazione: da Helsinki a Tokyo, da Johannesburg a Sydney o Bangkok, tutte queste mete e decine di altre sono ora a portata di un biglietto unico interlineato con i nostri vettori partner, e con l’inizio del 2026 contiamo di offrire ulteriori importanti novità ai nostri passeggeri”.","post_title":"Dat Volidellemarche: \"Grazie agli accordi di interlinea colleghiamo Ancona al mondo\"","post_date":"2025-12-19T12:58:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766149098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc ha siglato un nuovo accordo di code-sharing con Malaysia Airlines che apre la strada a nuove opzioni per i passeggeri che viaggiano tra Casablanca e Kuala Lumpur attraverso i principali hub mondiali di Doha, Londra e Parigi.\r

\r

L'intesa prevede che Royal Air Maroc apporrà il proprio codice “AT” sui voli operati da Malaysia Airlines che collegano Kuala Lumpur a Doha, Londra-Heathrow e Parigi-Charles de Gaulle. Parallelamente, Malaysia Airlines apporrà il proprio codice “MH” sui voli di Royal Air Maroc tra Casablanca e gli stessi aeroporti. Questa reciprocità consente alle due compagnie - entrambe partner in oneworld - di offrire collegamenti fluidi tra le loro reti, offrendo ai passeggeri tariffe combinate e l'accumulo di miglia all'interno di oneworld.\r

\r

Per Royal Air Maroc l'accordo rientra in una fase dinamica di crescita del network a lungo raggio, in particolare verso il Sud-est asiatico, una regione in rapida espansione dal punto di vista turistico ed economico. Da parte sua, Malaysia Airlines consolida le partnership internazionali per catturare meglio il traffico tra l'Asia e l'Africa, ancora poco servito da voli diretti.\r

\r

La collaborazione con Malaysia Airlines si aggiunge ad altri accordi stipulati da Ram con Qatar Airways, Iberia, British Airways e American Airlines. Da parte malese, completa una serie di collaborazioni con operatori europei e mediorientali, in un contesto in cui il vettore cerca di rafforzare la propria redditività internazionale da Kuala Lumpur.","post_title":"Royal Air Maroc: nuova intesa di codeshare con Malaysia Airlines","post_date":"2025-12-19T11:45:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766144712000]}]}}