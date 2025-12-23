Air Europa decolla alla volta del Sudafrica: rotta su Johannesburg dal 24 giugno Air Europa debutterà in Sudafrica con la rotta da Madrid a Johannesburg, il 24 giugno 2026. Il nuovo collegamento – i cui biglietti sono già in vendita – sarà operato con tre frequenze settimanali. I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con Boeing 787 Dreamliner: gli aeromobili dispongono di una classe Business, con sedili trasformabili in letti di due metri e un’offerta gastronomica a bordo firmata dallo chef Martín Berasategui. Il collegamento con Johannesburg apre numerose opportunità per i passeggeri europei: la città sudafricana rappresenta infatti il principale hub aereo del continente, da cui è possibile raggiungere le principali destinazioni locali e quelle dei Paesi limitrofi di grande interesse turistico, come Namibia o Botswana. Allo stesso tempo, costituisce una porta d’accesso ideale per scoprire la ricchezza paesaggistica del Sudafrica. Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano: durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del Madrid- Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa debutterà in Sudafrica con la rotta da Madrid a Johannesburg, il 24 giugno 2026. Il nuovo collegamento - i cui biglietti sono già in vendita - sarà operato con tre frequenze settimanali. I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con Boeing 787 Dreamliner: gli aeromobili dispongono di una classe Business, con sedili trasformabili in letti di due metri e un’offerta gastronomica a bordo firmata dallo chef Martín Berasategui. Il collegamento con Johannesburg apre numerose opportunità per i passeggeri europei: la città sudafricana rappresenta infatti il principale hub aereo del continente, da cui è possibile raggiungere le principali destinazioni locali e quelle dei Paesi limitrofi di grande interesse turistico, come Namibia o Botswana. Allo stesso tempo, costituisce una porta d’accesso ideale per scoprire la ricchezza paesaggistica del Sudafrica. Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano: durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del Madrid- Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica. [post_title] => Air Europa decolla alla volta del Sudafrica: rotta su Johannesburg dal 24 giugno [post_date] => 2025-12-23T15:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766504227000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iscrizioni aperte per partecipare all’AlUla Trail Race, che tornerà dal 22 al 23 gennaio 2026: un appuntamento per tutti gli appassionati runner che potranno cimentarsi in una selezione di percorsi e sfide immersi tra paesaggi spettacolari e siti storici. Diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario AlUla Moments, l’edizione 2026 continua a crescere per dimensione e ambizione, proponendo sei percorsi di distanze differenti, pensati per accogliere ogni tipo di partecipante: dai giovani alle prime esperienze fino agli atleti d’élite delle ultra-distanze. La serie di gare comprende la Kids Run (1,6 km) per bambini dai 5 ai 12 anni, la Sunset Run (3 km) per runner dai 13 anni in su, un trail da 10 km e una distanza di 23 km pensata per i runner più esperti. Per questi ultimi, il percorso impegnativo da 50 km rappresenta una vera prova di abilità e resistenza, mentre la gara ultra trail da 100 km è riservata ai runner più tenaci e preparati. Tutti i percorsi termineranno nella Old Town, garantendo un arrivo spettacolare sia per i partecipanti che per il pubblico. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, con quote a partire da circa 23 euro e circa 11 euro per la Kids Run. I partecipanti possono assicurarsi il proprio posto prenotando tramite il sito experiencealula.com. Race Arabia invierà successivamente il link di registrazione ufficiale e l’e-ticket finale, che includerà le mappe dei percorsi, le istruzioni di gara e le indicazioni utili per la preparazione. Con il numero di partecipanti in costante crescita di anno in anno e la comunità globale del trail running che riconosce sempre più AlUla come una destinazione di livello mondiale, l’interesse si preannuncia ancora una volta altissimo. L’AlUla Trail Race fa parte del calendario AlUla Moments 2025/26 – un programma annuale di eventi e festival pensato per celebrare e promuovere AlUla come destinazione d’eccellenza per turismo, sport, cultura e patrimonio. Tra gli altri eventi sportivi di livello mondiale figurano l’AlUla Tour di ciclismo professionistico, l’esclusivo AlUla Desert Polo e l’AlFursan Endurance AlUla – una delle gare di resistenza più prestigiose nel calendario equestre. [post_title] => AlUla Trail Race: iscrizioni aperte per la corsa che si svolgerà a gennaio 2026 [post_date] => 2025-12-23T15:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766502016000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una prima assoluta per il turismo della Tunisia: la destinazione ha infatti superato la soglia di 11 milioni di turisti in un solo anno. Sofiane Tekaia, ministro del turismo, ha definito risultato come una “vera ripresa” per il settore, nonostante le continue sfide globali e regionali. Il ministro ha attribuito questo risultato record a una strategia che bilancia il volume con un'esperienza di alta qualità per i visitatori. La Tunisia sta attualmente attraversando una trasformazione digitale per rimanere al passo con la concorrenza globale, a cominciare dalla promozione basata sull'intelligenza artificiale. E' stata lanciata una nuova campagna che sfrutta l'Ai e la digitalizzazione per ottimizzare gli itinerari turistici e semplificare l'esperienza dei visitatori. Una presenza digitale globale: gli sforzi promozionali online della Tunisia hanno raccolto milioni di visualizzazioni, attirando con successo i principali marchi turistici internazionali ad avviare attività nel paese. Il Paese si sta inoltre preparando attivamente al suo ruolo di “Capitale araba del turismo” nel 2027, un titolo che il ministro ritiene essere un naturale trampolino di lancio verso la trasformazione della Tunisia in “capitale mondiale del turismo”. [post_title] => La riscossa della Tunisia, per la prima volta oltre gli 11 mln di visitatori in un anno [post_date] => 2025-12-23T14:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766501146000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hilton e Higuerón Developments hanno annunciato la firma del contratto per il Waldorf Astoria Marbella, che segna la prima struttura Waldorf Astoria nella provincia spagnola di Malaga. L'apertura del resort è prevista per il 2029 e porterà il lusso contemporaneo e il servizio personalizzato del marchio nel sud della Spagna. Situato nella città costiera di Marbella, con vista sul Mediterraneo, il nuovo resort disporrà di 120 camere e suite, oltre a 120 residenze esclusive. Come riporta TravelDailyNews, il progetto è pensato per attrarre sia i viaggiatori internazionali che il mercato residenziale di fascia alta, rafforzando lo status di Marbella come destinazione di lusso leader sulla Costa del Sol. Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton, ha dichiarato: «Waldorf Astoria Hotels & Resorts è da tempo sinonimo di lusso senza pari nelle destinazioni più ambite al mondo. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Higuerón Developments per introdurre il marchio a Marbella, portando il marchio Waldorf Astoria nella provincia spagnola di Malaga. Questa firma rappresenta un altro passo importante nella nostra strategia di espansione globale del portfolio di lusso di Hilton, che ora include oltre 550 hotel commerciali, dal leggendario Waldorf Astoria New York al Conrad Hamburg e al Waldorf Astoria Osaka. Non vedo l'ora che Waldorf Astoria Marbella accolga i suoi ospiti nel 2029, con l'hotel pronto a offrire un servizio elegante ed esperienze indimenticabili per le generazioni a venire». Un punto di riferimento nella Spagna del sud Javier Rodríguez , ceo di Higuerón Developments, ha aggiunto: «L'Higuerón Marbella Golf Resort mira a diventare un punto di riferimento globale nel segmento delle vacanze extra-lusso. L'arrivo di questo resort Waldorf Astoria in Spagna rafforza e convalida questo impegno per l'eccellenza e consolida Marbella come destinazione privilegiata per il turismo extra-lusso. La visione di questo progetto futuro è in linea con i valori fondamentali della nostra azienda, ovvero umanesimo, autenticità, innovazione e sostenibilità. Questi valori ci hanno accompagnato nei nostri 30 anni di storia all'Higuerón Gran Málaga Resort e, insieme al nostro team, rappresentano una parte fondamentale del dna di questo progetto futuro». Dal punto di vista operativo, il Waldorf Astoria Marbella offrirà una gamma completa di servizi di lusso, tra cui piscine interne ed esterne, una spa di 750 metri quadrati con quattro sale trattamenti, un centro fitness e ampie sale per riunioni ed eventi. Tra queste, una grande sala da ballo, uno spazio eventi multifunzionale, due sale riunioni collegate e una sala riunioni executive. [post_title] => Waldorf Astoria apre nella Spagna del sud: prossima tappa a Marbella [post_date] => 2025-12-23T14:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766498910000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Verona ha raggiunto oggi i 4 milioni di passeggeri registrati da gennaio: un risultato arriva dopo mesi di crescita costante del traffico, con il 2024 che si era chiuso con 3,7 milioni di passeggeri, +8% rispetto all’anno precedente. Lo stesso andamento positivo è proseguito nei dodici mesi del 2025 che, con oltre 4 milioni di passeggeri, chiuderà con un incremento del 9% sul 2024, superiore alla media nazionale che, sulla base di dati ad oggi disponibili, si dovrebbe attestare intorno al 5%. La dimensione raggiunta dall’aeroporto è innanzitutto il prodotto di un lavoro basato su solide relazioni con le compagnie aeree, in una partnership che oggi si concretizza in 30 vettori che operano dal Catullo su 90 destinazioni. La crescita è guidata innanzitutto dai vettori basati allo scalo: Neos che risponde alla forte domanda di traffico turistico del bacino d’utenza veronese verso mete di medio e lungo raggio, Volotea che a novembre ha festeggiato i dieci anni di operatività della sua base a Verona, Air Dolomiti con i suoi collegamenti sugli hub di Francoforte e Monaco di Baviera. Forte spinta al traffico di lungo raggio è data da Air France con il suo collegamento per Parigi esteso anche al periodo invernale che, attraverso l’hub di Charles De Gaulle, garantisce un’ampia offerta di voli in prosecuzione su tutto il suo network internazionale. Senza dimenticare il contributo di Ryanair e Wizz Air. Diverse le novità già annunciate per il 2026: tra queste, il nuovo volo su Casablanca di Royal Air Maroc, cui si affiancano le novità di Volotea, con il ritorno del volo su Comiso e la nuova linea su Aalborg, in Danimarca, entrambi a partire dalla prossima primavera. Prosegue in parallelo all'ampliamento del network, il rinnovo infrastrutturale del terminal, i cui lavori che si concluderanno in tempo per l’avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. «Il traguardo odierno è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti al Catullo di costante ampliamento della rete dei voli sta dando i suoi frutti - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Il bacino d’utenza dello scalo sta rispondendo con interesse alle proposte di collegamenti e destinazioni che compongo l’offerta complessiva dell’aeroporto, nello stesso tempo la collaborazione con enti e istituzioni si dimostra un efficace strumento per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio». [post_title] => L'allungo dell'aeroporto di Verona che oltrepassa oggi i 4 mln di passeggeri [post_date] => 2025-12-23T12:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766493867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha incaricato oggi (martedì 23 dicembre) i propri legali di presentare ricorso immediato sia contro la sentenza bizzarra/infondata sia contro la sanzione di 256 milioni di euro, ingiustamente irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che cerca di ignorare - e annullare - la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair "avvantaggia indubbiamente i consumatori" e porta a "tariffe competitive". La sentenza odierna convalida gli attuali accordi di distribuzione di Ryanair, che garantiscono la trasparenza dei prezzi per i consumatori e salvaguardano la continua disponibilità delle tariffe promozionali più basse su ryanair.com. Gli infondati tentativi dell'AGCM di ridefinire un periodo di tempo dopo la sentenza del Tribunale di Milano e di affermare erroneamente che Ryanair detiene una posizione dominante sui servizi aerei da/per l'Italia saranno annullati. Questa sentenza e la sanzione sono giuridicamente infondate e saranno annullate in appello. O'Leary «Questa sentenza dell'AGCM è un affronto alla precedente sentenza del Tribunale di Milano - ha affermato il ceo del vettore Michael O'Leary -, nonché un affronto alla tutela dei consumatori e al diritto della concorrenza. Ryanair è cresciuta rapidamente in Italia - e in molti altri mercati in Europa - offrendo sempre le tariffe aeree più basse in ogni singolo mercato in cui operiamo. Questa sentenza dell'AGCM, giuridicamente infondata, e la sua assurda sanzione da 256 milioni di euro, violano la tutela dei consumatori e il diritto della concorrenza e saranno annullate in appello. Ryanair si batte da anni per offrire ai consumatori le tariffe più basse prenotando direttamente sul sito web ryanair.com. Questo modello di distribuzione diretta è stato dichiarato "indubbiamente vantaggioso per i consumatori" dal Tribunale di Milano, già nel gennaio 2024. Tuttavia, sotto la pressione di un'OTA spagnola (che ha ripetutamente applicato tariffe eccessive a consumatori ignari) e di un numero esiguo di agenzie di viaggio fisiche in Italia, l'AGCM ha emesso oggi una sentenza (e questa assurda sanzione) che contrasta con la sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024. Quota di mercato L'AGCM ha ignorato il fatto che Ryanair non detiene una quota di mercato dominante (poco più del 30%) nel mercato italiano, manipolando i gerrymandering per escludere sia i viaggi aerei a lungo raggio che l'accesso a corto raggio a diversi altri Paesi, in modo da poter inventare l'affermazione secondo cui Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato aereo italiano. Cerca inoltre di escludere dalla definizione di mercato i viaggi concorrenti su treno, autobus, traghetto e autostrada, in quella che è chiaramente una definizione di mercato inventata, ma insostenibile. La sentenza dell'AGCM sembra accettare che gli attuali accordi ota e Travel Agent Direct approvati da Ryanair, che consentono a tutte le ota e alle agenzie di viaggio fisiche l'accesso "gratuito" e illimitato alle tariffe aeree Ryanair (con la sola eccezione delle tariffe promozionali di Ryanair) a condizione che si impegnino a non applicare prezzi eccessivi ai consumatori nella vendita delle tariffe e dei servizi accessori di Ryanair, siano conformi al diritto della concorrenza. Ciononostante, questa sentenza contorta e la sua assurda sanzione contrastano con la sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024 e non possono che essere il frutto di un'analisi distorta e infondata dei prezzi favorevoli ai consumatori applicati da Ryanair in ogni mercato italiano in cui opera. [post_title] => O'Leary: «Sentenza dell'AGCM è un affronto». Ricorso immediato [post_date] => 2025-12-23T12:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766493260000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due destinazioni in una “come nessun’altra in Europa”. Non solo patrimonio culturale, antico e moderno, Atene e l’Attica, meta tipicamente mediterranea, offrono una riviera balneabile equiparabile alle isole Egina, Agistri, Salamina, Poros, Hydra, Spetses, Kythera-Antikythera, Methana, parte della sua grande regione metropolitana, meta dalle numerose attività ed escursioni: sport, benessere e outdoor, dal mare alla montagna, tutto in pochi chilometri. «Atene e la sua regione Attica sono una destinazione unica. City break e long weekend durante tutto l’anno, speciale in estate come in primavera. L’esperienza della Pasqua greca è bellissima - spiega Maria Terranova, key account manager Italia di Aegean -. Si parte dall’Italia con doppia carta d’imbarco per proseguire dall’aeromobile ai mezzi pubblici». La venticinquenne Aegean assicura un collegamento diretto sulla vivace Atene a solo un’ora e dieci, due ore di volo dai 10 principali aeroporti italiani. Quattro voli stagionali da Olbia, Palermo, Catania e Pisa e sei che operano tutto l’anno da Milano,Venezia Bologna, Firenze Roma e Napoli. Milano e Roma collegano anche Salonicco. L’aeroporto di Atene, terminal unico, si divide in zona Schengen e non. Lo scalo mette inoltre a disposizione la figura del connection ambassador che accoglie e aiuta i viaggiatori dei voli internazionali in transito. Rinnovo della flotta in progress con nuovi aeromobili in arrivo e 131 destinazioni internazionali. Gli investimenti sono rivolti anche alla formazione dei piloti, simulatori di volo e centri di assistenza per aeromobili. Il servizio di bordo è gratuito con attenzione alla sostenibilità. La business dei nuovi Airbus versione europea prevede sedili più larghi e letti reclinabili a 180 gradi. Il menù a la càrte e i vini sono su proposta dello chef. Il wi-fi, già a bordo dei nuovi aeromobili, è fruibile tramite l’iscrizione al programma di fidelizzazione Miles and Bonus. Le nuove lounge di business class sono situate nell’aeroporto di Atene, Salonicco e Larnaca. Per gli agenti di viaggio è disponibile il portale Aegean Hub per contatti, assistenza, help desk e ufficio gruppi. Anna Morrone [post_title] => Aegean: riflettori puntati sul long weekend fra Atene e l’Attica [post_date] => 2025-12-23T12:25:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => aegean [1] => atene [2] => attica ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Aegean [1] => atene [2] => Attica ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766492740000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manageritalia e Federalberghi hanno sottoscritto il rinnovo del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere”, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028. Contratto che ad oggi riguarda circa 219 dirigenti in un settore, quello alberghiero, che rappresenta circa il 10,8% del PIL nazionale stando agli ultimi dati Enit. La firma in prossimità della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2025), rappresenta una scelta di responsabilità e di visione strategica, volta a garantire stabilità, continuità e qualità nelle relazioni sindacali. Un segnale forte in un contesto economico ancora incerto, che tutela il potere d’acquisto dei manager e consente alle imprese una pianificazione efficace dei costi del lavoro. Ma le vere novità sono l’ulteriore investimento in welfare e l’innovazione sul tema dell’invecchiamento attivo al lavoro e misure per genitorialità e parità di genere e gli incentivi all’autoformazione. Punti chiave Incremento retributivo: aumento lordo mensile a regime di 690 euro, suddiviso in tre tranche di pari importo (230 euro) che scatteranno il 1° gennaio di ogni anno, dal 2026 al 2028. Aumento di 110 euro del valore del vitto e dell’alloggio. Welfare contrattuale rafforzato: credito welfare annuale di 1500 €, potenziamento del fondo Mario Negri, conferma dei valori di universalità delle coperture assicurative dell’Antonio Pastore, revisione delle agevolazioni contributive contrattuali. Nuove tutele sociali e demografiche: innovazione sul tema dell’“Invecchiamento Attivo”, che supporta lo scambio intergenerazionale permettendo ai dirigenti vicini alla pensione di continuare ad operare con funzioni di tutoraggio dei colleghi più giovani, sostegno alla genitorialità e mantenimento della copertura sanitaria per dirigenti con gravi patologie. Formazione e politiche attive: promozione dell’auto-formazione e estensione dell’ambito di applicazione delle Politiche attive per la ricollocazione. Equità e trasparenza: misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva e il contrasto al dumping contrattuale. Bocca Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, ha dichiarato: “L’intesa raggiunta costituisce un risultato importante per la valorizzazione delle figure manageriali del settore, che svolgono un ruolo essenziale nel presidiare la qualità dei servizi, promuovendo l’innovazione e sostenendo la competitività complessiva dell’ospitalità italiana sui mercati nazionali e internazionali, in una fase economica particolarmente complessa. L’accordo rappresenta, in questa prospettiva, un passo significativo nel rafforzamento del capitale umano manageriale, fattore imprescindibile per accompagnare lo sviluppo sostenibile e l’evoluzione del sistema turistico, uno dei principali asset del Paese.” [post_title] => Federalberghi: firmato il Ccnl per i dirigenti di aziende alberghiere [post_date] => 2025-12-23T12:01:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766491260000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Level aprirà una nuova rotta diretta tra Barcellona e Lima che sarà operativa dal 3 giugno 2026: la compagnia aerea del gruppo Iag diventerà così l'unico vettore a operare voli tra le due città. La Barcellona-Lima, i cui biglietti sono già in vendita, avrà inizialmente tre frequenze settimanali - mercoledì, venerdì e domenica - con orari studiati per facilitare i collegamenti con altre destinazioni in Europa e America. Sarà supportata dalla rete di partnership di Level, che consentirà di offrire ai passeggeri collegamenti con 17 destinazioni aggiuntive all'interno del Perù attraverso i canali di Iberia. Per i passeggeri provenienti dal Paese sudamericano, i voli Level si collegheranno con quelli di Vueling a Barcellona, offrendo più di 75 destinazioni in Spagna, Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Level è solo una delle nuove compagnie aeree che il prossimo anno aggiungeranno ai loro network la destinazione Perù: tra queste ci saranno infatti Turkish Airlines, Emirates e il gruppo Lufthansa. [post_title] => Level debutta in Perù con la rotta, finora inedita, da Barcellona a Lima [post_date] => 2025-12-23T09:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766482825000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa decolla alla volta del sudafrica rotta su johannesburg dal 24 giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4972,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa debutterà in Sudafrica con la rotta da Madrid a Johannesburg, il 24 giugno 2026. Il nuovo collegamento - i cui biglietti sono già in vendita - sarà operato con tre frequenze settimanali. \r

\r

I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con Boeing 787 Dreamliner: gli aeromobili dispongono di una classe Business, con sedili trasformabili in letti di due metri e un’offerta gastronomica a bordo firmata dallo chef Martín Berasategui.\r

\r

Il collegamento con Johannesburg apre numerose opportunità per i passeggeri europei: la città sudafricana rappresenta infatti il principale hub aereo del continente, da cui è possibile raggiungere le principali destinazioni locali e quelle dei Paesi limitrofi di grande interesse turistico, come Namibia o Botswana. Allo stesso tempo, costituisce una porta d’accesso ideale per scoprire la ricchezza paesaggistica del Sudafrica.\r

\r

Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano: durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del Madrid- Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica.\r

\r

","post_title":"Air Europa decolla alla volta del Sudafrica: rotta su Johannesburg dal 24 giugno","post_date":"2025-12-23T15:37:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766504227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iscrizioni aperte per partecipare all’AlUla Trail Race, che tornerà dal 22 al 23 gennaio 2026: un appuntamento per tutti gli appassionati runner che potranno cimentarsi in una selezione di percorsi e sfide immersi tra paesaggi spettacolari e siti storici.\r

\r

Diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario AlUla Moments, l’edizione 2026 continua a crescere per dimensione e ambizione, proponendo sei percorsi di distanze differenti, pensati per accogliere ogni tipo di partecipante: dai giovani alle prime esperienze fino agli atleti d’élite delle ultra-distanze.\r

\r

La serie di gare comprende la Kids Run (1,6 km) per bambini dai 5 ai 12 anni, la Sunset Run (3 km) per runner dai 13 anni in su, un trail da 10 km e una distanza di 23 km pensata per i runner più esperti.\r

\r

Per questi ultimi, il percorso impegnativo da 50 km rappresenta una vera prova di abilità e resistenza, mentre la gara ultra trail da 100 km è riservata ai runner più tenaci e preparati. Tutti i percorsi termineranno nella Old Town, garantendo un arrivo spettacolare sia per i partecipanti che per il pubblico.\r

\r

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, con quote a partire da circa 23 euro e circa 11 euro per la Kids Run. I partecipanti possono assicurarsi il proprio posto prenotando tramite il sito experiencealula.com. Race Arabia invierà successivamente il link di registrazione ufficiale e l’e-ticket finale, che includerà le mappe dei percorsi, le istruzioni di gara e le indicazioni utili per la preparazione.\r

\r

Con il numero di partecipanti in costante crescita di anno in anno e la comunità globale del trail running che riconosce sempre più AlUla come una destinazione di livello mondiale, l’interesse si preannuncia ancora una volta altissimo.\r

\r

L’AlUla Trail Race fa parte del calendario AlUla Moments 2025/26 – un programma annuale di eventi e festival pensato per celebrare e promuovere AlUla come destinazione d’eccellenza per turismo, sport, cultura e patrimonio. Tra gli altri eventi sportivi di livello mondiale figurano l’AlUla Tour di ciclismo professionistico, l’esclusivo AlUla Desert Polo e l’AlFursan Endurance AlUla – una delle gare di resistenza più prestigiose nel calendario equestre.","post_title":"AlUla Trail Race: iscrizioni aperte per la corsa che si svolgerà a gennaio 2026","post_date":"2025-12-23T15:00:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1766502016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una prima assoluta per il turismo della Tunisia: la destinazione ha infatti superato la soglia di 11 milioni di turisti in un solo anno. Sofiane Tekaia, ministro del turismo, ha definito risultato come una “vera ripresa” per il settore, nonostante le continue sfide globali e regionali.\r

\r

Il ministro ha attribuito questo risultato record a una strategia che bilancia il volume con un'esperienza di alta qualità per i visitatori. La Tunisia sta attualmente attraversando una trasformazione digitale per rimanere al passo con la concorrenza globale, a cominciare dalla promozione basata sull'intelligenza artificiale. E' stata lanciata una nuova campagna che sfrutta l'Ai e la digitalizzazione per ottimizzare gli itinerari turistici e semplificare l'esperienza dei visitatori.\r

\r

Una presenza digitale globale: gli sforzi promozionali online della Tunisia hanno raccolto milioni di visualizzazioni, attirando con successo i principali marchi turistici internazionali ad avviare attività nel paese. \r

\r

Il Paese si sta inoltre preparando attivamente al suo ruolo di “Capitale araba del turismo” nel 2027, un titolo che il ministro ritiene essere un naturale trampolino di lancio verso la trasformazione della Tunisia in “capitale mondiale del turismo”.","post_title":"La riscossa della Tunisia, per la prima volta oltre gli 11 mln di visitatori in un anno","post_date":"2025-12-23T14:45:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1766501146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hilton e Higuerón Developments hanno annunciato la firma del contratto per il Waldorf Astoria Marbella, che segna la prima struttura Waldorf Astoria nella provincia spagnola di Malaga. L'apertura del resort è prevista per il 2029 e porterà il lusso contemporaneo e il servizio personalizzato del marchio nel sud della Spagna.\r

Situato nella città costiera di Marbella, con vista sul Mediterraneo, il nuovo resort disporrà di 120 camere e suite, oltre a 120 residenze esclusive. Come riporta TravelDailyNews, il progetto è pensato per attrarre sia i viaggiatori internazionali che il mercato residenziale di fascia alta, rafforzando lo status di Marbella come destinazione di lusso leader sulla Costa del Sol.\r

Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton, ha dichiarato: «Waldorf Astoria Hotels & Resorts è da tempo sinonimo di lusso senza pari nelle destinazioni più ambite al mondo. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Higuerón Developments per introdurre il marchio a Marbella, portando il marchio Waldorf Astoria nella provincia spagnola di Malaga. Questa firma rappresenta un altro passo importante nella nostra strategia di espansione globale del portfolio di lusso di Hilton, che ora include oltre 550 hotel commerciali, dal leggendario Waldorf Astoria New York al Conrad Hamburg e al Waldorf Astoria Osaka. Non vedo l'ora che Waldorf Astoria Marbella accolga i suoi ospiti nel 2029, con l'hotel pronto a offrire un servizio elegante ed esperienze indimenticabili per le generazioni a venire».\r

\r

Un punto di riferimento nella Spagna del sud\r

Javier Rodríguez , ceo di Higuerón Developments, ha aggiunto: «L'Higuerón Marbella Golf Resort mira a diventare un punto di riferimento globale nel segmento delle vacanze extra-lusso. L'arrivo di questo resort Waldorf Astoria in Spagna rafforza e convalida questo impegno per l'eccellenza e consolida Marbella come destinazione privilegiata per il turismo extra-lusso. La visione di questo progetto futuro è in linea con i valori fondamentali della nostra azienda, ovvero umanesimo, autenticità, innovazione e sostenibilità. Questi valori ci hanno accompagnato nei nostri 30 anni di storia all'Higuerón Gran Málaga Resort e, insieme al nostro team, rappresentano una parte fondamentale del dna di questo progetto futuro».\r

\r

Dal punto di vista operativo, il Waldorf Astoria Marbella offrirà una gamma completa di servizi di lusso, tra cui piscine interne ed esterne, una spa di 750 metri quadrati con quattro sale trattamenti, un centro fitness e ampie sale per riunioni ed eventi. Tra queste, una grande sala da ballo, uno spazio eventi multifunzionale, due sale riunioni collegate e una sala riunioni executive.\r

","post_title":"Waldorf Astoria apre nella Spagna del sud: prossima tappa a Marbella","post_date":"2025-12-23T14:08:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1766498910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Verona ha raggiunto oggi i 4 milioni di passeggeri registrati da gennaio: un risultato arriva dopo mesi di crescita costante del traffico, con il 2024 che si era chiuso con 3,7 milioni di passeggeri, +8% rispetto all’anno precedente.\r

\r

Lo stesso andamento positivo è proseguito nei dodici mesi del 2025 che, con oltre 4 milioni di passeggeri, chiuderà con un incremento del 9% sul 2024, superiore alla media nazionale che, sulla base di dati ad oggi disponibili, si dovrebbe attestare intorno al 5%.\r

\r

La dimensione raggiunta dall’aeroporto è innanzitutto il prodotto di un lavoro basato su solide relazioni con le compagnie aeree, in una partnership che oggi si concretizza in 30 vettori che operano dal Catullo su 90 destinazioni.\r

\r

La crescita è guidata innanzitutto dai vettori basati allo scalo: Neos che risponde alla forte domanda di traffico turistico del bacino d’utenza veronese verso mete di medio e lungo raggio, Volotea che a novembre ha festeggiato i dieci anni di operatività della sua base a Verona, Air Dolomiti con i suoi collegamenti sugli hub di Francoforte e Monaco di Baviera.\r

\r

Forte spinta al traffico di lungo raggio è data da Air France con il suo collegamento per Parigi esteso anche al periodo invernale che, attraverso l’hub di Charles De Gaulle, garantisce un’ampia offerta di voli in prosecuzione su tutto il suo network internazionale. Senza dimenticare il contributo di Ryanair e Wizz Air.\r

\r

Diverse le novità già annunciate per il 2026: tra queste, il nuovo volo su Casablanca di Royal Air Maroc, cui si affiancano le novità di Volotea, con il ritorno del volo su Comiso e la nuova linea su Aalborg, in Danimarca, entrambi a partire dalla prossima primavera. \r

\r

Prosegue in parallelo all'ampliamento del network, il rinnovo infrastrutturale del terminal, i cui lavori che si concluderanno in tempo per l’avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.\r

\r

«Il traguardo odierno è il segno che il lavoro che stiamo portando avanti al Catullo di costante ampliamento della rete dei voli sta dando i suoi frutti - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Il bacino d’utenza dello scalo sta rispondendo con interesse alle proposte di collegamenti e destinazioni che compongo l’offerta complessiva dell’aeroporto, nello stesso tempo la collaborazione con enti e istituzioni si dimostra un efficace strumento per la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio».","post_title":"L'allungo dell'aeroporto di Verona che oltrepassa oggi i 4 mln di passeggeri","post_date":"2025-12-23T12:44:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766493867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha incaricato oggi (martedì 23 dicembre) i propri legali di presentare ricorso immediato sia contro la sentenza bizzarra/infondata sia contro la sanzione di 256 milioni di euro, ingiustamente irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che cerca di ignorare - e annullare - la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair \"avvantaggia indubbiamente i consumatori\" e porta a \"tariffe competitive\".\r

\r

La sentenza odierna convalida gli attuali accordi di distribuzione di Ryanair, che garantiscono la trasparenza dei prezzi per i consumatori e salvaguardano la continua disponibilità delle tariffe promozionali più basse su ryanair.com. Gli infondati tentativi dell'AGCM di ridefinire un periodo di tempo dopo la sentenza del Tribunale di Milano e di affermare erroneamente che Ryanair detiene una posizione dominante sui servizi aerei da/per l'Italia saranno annullati. Questa sentenza e la sanzione sono giuridicamente infondate e saranno annullate in appello.\r

O'Leary\r

«Questa sentenza dell'AGCM è un affronto alla precedente sentenza del Tribunale di Milano - ha affermato il ceo del vettore Michael O'Leary -, nonché un affronto alla tutela dei consumatori e al diritto della concorrenza. Ryanair è cresciuta rapidamente in Italia - e in molti altri mercati in Europa - offrendo sempre le tariffe aeree più basse in ogni singolo mercato in cui operiamo. Questa sentenza dell'AGCM, giuridicamente infondata, e la sua assurda sanzione da 256 milioni di euro, violano la tutela dei consumatori e il diritto della concorrenza e saranno annullate in appello.\r

\r

Ryanair si batte da anni per offrire ai consumatori le tariffe più basse prenotando direttamente sul sito web ryanair.com. Questo modello di distribuzione diretta è stato dichiarato \"indubbiamente vantaggioso per i consumatori\" dal Tribunale di Milano, già nel gennaio 2024. Tuttavia, sotto la pressione di un'OTA spagnola (che ha ripetutamente applicato tariffe eccessive a consumatori ignari) e di un numero esiguo di agenzie di viaggio fisiche in Italia, l'AGCM ha emesso oggi una sentenza (e questa assurda sanzione) che contrasta con la sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024.\r

Quota di mercato\r

L'AGCM ha ignorato il fatto che Ryanair non detiene una quota di mercato dominante (poco più del 30%) nel mercato italiano, manipolando i gerrymandering per escludere sia i viaggi aerei a lungo raggio che l'accesso a corto raggio a diversi altri Paesi, in modo da poter inventare l'affermazione secondo cui Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato aereo italiano. Cerca inoltre di escludere dalla definizione di mercato i viaggi concorrenti su treno, autobus, traghetto e autostrada, in quella che è chiaramente una definizione di mercato inventata, ma insostenibile.\r

\r

La sentenza dell'AGCM sembra accettare che gli attuali accordi ota e Travel Agent Direct approvati da Ryanair, che consentono a tutte le ota e alle agenzie di viaggio fisiche l'accesso \"gratuito\" e illimitato alle tariffe aeree Ryanair (con la sola eccezione delle tariffe promozionali di Ryanair) a condizione che si impegnino a non applicare prezzi eccessivi ai consumatori nella vendita delle tariffe e dei servizi accessori di Ryanair, siano conformi al diritto della concorrenza. Ciononostante, questa sentenza contorta e la sua assurda sanzione contrastano con la sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024 e non possono che essere il frutto di un'analisi distorta e infondata dei prezzi favorevoli ai consumatori applicati da Ryanair in ogni mercato italiano in cui opera.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"O'Leary: «Sentenza dell'AGCM è un affronto». Ricorso immediato","post_date":"2025-12-23T12:34:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1766493260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Due destinazioni in una “come nessun’altra in Europa”. Non solo patrimonio culturale, antico e moderno, Atene e l’Attica, meta tipicamente mediterranea, offrono una riviera balneabile equiparabile alle isole Egina, Agistri, Salamina, Poros, Hydra, Spetses, Kythera-Antikythera, Methana, parte della sua grande regione metropolitana, meta dalle numerose attività ed escursioni: sport, benessere e outdoor, dal mare alla montagna, tutto in pochi chilometri.\r

\r

«Atene e la sua regione Attica sono una destinazione unica. City break e long weekend durante tutto l’anno, speciale in estate come in primavera. L’esperienza della Pasqua greca è bellissima - spiega Maria Terranova, key account manager Italia di Aegean -. Si parte dall’Italia con doppia carta d’imbarco per proseguire dall’aeromobile ai mezzi pubblici».\r

\r

La venticinquenne Aegean assicura un collegamento diretto sulla vivace Atene a solo un’ora e dieci, due ore di volo dai 10 principali aeroporti italiani. Quattro voli stagionali da Olbia, Palermo, Catania e Pisa e sei che operano tutto l’anno da Milano,Venezia Bologna, Firenze Roma e Napoli. Milano e Roma collegano anche Salonicco. L’aeroporto di Atene, terminal unico, si divide in zona Schengen e non. Lo scalo mette inoltre a disposizione la figura del connection ambassador che accoglie e aiuta i viaggiatori dei voli internazionali in transito.\r

\r

Rinnovo della flotta in progress con nuovi aeromobili in arrivo e 131 destinazioni internazionali. Gli investimenti sono rivolti anche alla formazione dei piloti, simulatori di volo e centri di assistenza per aeromobili. Il servizio di bordo è gratuito con attenzione alla sostenibilità. La business dei nuovi Airbus versione europea prevede sedili più larghi e letti reclinabili a 180 gradi. Il menù a la càrte e i vini sono su proposta dello chef. Il wi-fi, già a bordo dei nuovi aeromobili, è fruibile tramite l’iscrizione al programma di fidelizzazione Miles and Bonus. Le nuove lounge di business class sono situate nell’aeroporto di Atene, Salonicco e Larnaca. Per gli agenti di viaggio è disponibile il portale Aegean Hub per contatti, assistenza, help desk e ufficio gruppi.\r

\r

\r

\r

Anna Morrone","post_title":"Aegean: riflettori puntati sul long weekend fra Atene e l’Attica","post_date":"2025-12-23T12:25:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["aegean","atene","attica"],"post_tag_name":["Aegean","atene","Attica"]},"sort":[1766492740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manageritalia e Federalberghi hanno sottoscritto il rinnovo del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere”, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028. Contratto che ad oggi riguarda circa 219 dirigenti in un settore, quello alberghiero, che rappresenta circa il 10,8% del PIL nazionale stando agli ultimi dati Enit.\r

\r

La firma in prossimità della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2025), rappresenta una scelta di responsabilità e di visione strategica, volta a garantire stabilità, continuità e qualità nelle relazioni sindacali. Un segnale forte in un contesto economico ancora incerto, che tutela il potere d’acquisto dei manager e consente alle imprese una pianificazione efficace dei costi del lavoro. Ma le vere novità sono l’ulteriore investimento in welfare e l’innovazione sul tema dell’invecchiamento attivo al lavoro e misure per genitorialità e parità di genere e gli incentivi all’autoformazione.\r

Punti chiave\r

Incremento retributivo: aumento lordo mensile a regime di 690 euro, suddiviso in tre tranche di pari importo (230 euro) che scatteranno il 1° gennaio di ogni anno, dal 2026 al 2028. Aumento di 110 euro del valore del vitto e dell’alloggio.\r

\r

Welfare contrattuale rafforzato: credito welfare annuale di 1500 €, potenziamento del fondo Mario Negri, conferma dei valori di universalità delle coperture assicurative dell’Antonio Pastore, revisione delle agevolazioni contributive contrattuali.\r

\r

Nuove tutele sociali e demografiche: innovazione sul tema dell’“Invecchiamento Attivo”, che supporta lo scambio intergenerazionale permettendo ai dirigenti vicini alla pensione di continuare ad operare con funzioni di tutoraggio dei colleghi più giovani, sostegno alla genitorialità e mantenimento della copertura sanitaria per dirigenti con gravi patologie.\r

\r

Formazione e politiche attive: promozione dell’auto-formazione e estensione dell’ambito di applicazione delle Politiche attive per la ricollocazione.\r

\r

Equità e trasparenza: misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva e il contrasto al dumping contrattuale.\r

Bocca\r

Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, ha dichiarato: “L’intesa raggiunta costituisce un risultato importante per la valorizzazione delle figure manageriali del settore, che svolgono un ruolo essenziale nel presidiare la qualità dei servizi, promuovendo l’innovazione e sostenendo la competitività complessiva dell’ospitalità italiana sui mercati nazionali e internazionali, in una fase economica particolarmente complessa. L’accordo rappresenta, in questa prospettiva, un passo significativo nel rafforzamento del capitale umano manageriale, fattore imprescindibile per accompagnare lo sviluppo sostenibile e l’evoluzione del sistema turistico, uno dei principali asset del Paese.”\r

\r

","post_title":"Federalberghi: firmato il Ccnl per i dirigenti di aziende alberghiere","post_date":"2025-12-23T12:01:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1766491260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Level aprirà una nuova rotta diretta tra Barcellona e Lima che sarà operativa dal 3 giugno 2026: la compagnia aerea del gruppo Iag diventerà così l'unico vettore a operare voli tra le due città.\r

\r

La Barcellona-Lima, i cui biglietti sono già in vendita, avrà inizialmente tre frequenze settimanali - mercoledì, venerdì e domenica - con orari studiati per facilitare i collegamenti con altre destinazioni in Europa e America.\r

\r

Sarà supportata dalla rete di partnership di Level, che consentirà di offrire ai passeggeri collegamenti con 17 destinazioni aggiuntive all'interno del Perù attraverso i canali di Iberia. Per i passeggeri provenienti dal Paese sudamericano, i voli Level si collegheranno con quelli di Vueling a Barcellona, offrendo più di 75 destinazioni in Spagna, Europa, Nord Africa e Medio Oriente.\r

\r

Level è solo una delle nuove compagnie aeree che il prossimo anno aggiungeranno ai loro network la destinazione Perù: tra queste ci saranno infatti Turkish Airlines, Emirates e il gruppo Lufthansa. ","post_title":"Level debutta in Perù con la rotta, finora inedita, da Barcellona a Lima","post_date":"2025-12-23T09:40:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766482825000]}]}}