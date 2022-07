Milano Bergamo è lo scalo più puntuale d’Europa. Bruxelles il peggiore

Primo gradino del podio per l’Aeroporto di Milano Bergamo che detiene il migliore indice di puntualità in Europa, nella prima decade di luglio. Secondo il report dell’agenzia specializzata Hopper Inc. sulla base dei dati raccolti attraverso Official Aviation Guide, in questo periodo caratterizzato dalla difficile situazione nella gestione del traffico aereo nei cieli europei, che ha comportato un numero elevato di ritardi (con percentuali tra il 60 e il 70%) e cancellazioni nei maggiori aeroporti internazionali, lo scalo di Milano Bergamo risulta quello in cui l’impatto è stato più contenuto e meglio gestito, con il 3% di voli in ritardo e un volo cancellato ogni 100 programmati.

La classifica vede un altro aeroporto italiano, quello di Catania, al quinto posto e con un sesto dei voli decollati in ritardo. Sia Bergamo che Catania, tra l’altro, durante il periodo hanno anche superato i volumi del 2019.

Il record negativo spetta invece all’aeroporto di Bruxelles, con solo il 28% dei collegamenti che è decollato in orario. Seguono Francoforte (68% di voli in ritardo), Eindhoven (67%) e Londra Luton (66%). Performance negative anche per gli scali di Lisbona, con il 65% di decolli oltre l’orario programmato, Parigi-Charles de Gaulle, con il 62% e Amsterdam con il 61%.