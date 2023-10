Lynx Air ottiene i diritti per volare dal Canada all’Europa Lynx Air ha ottenuto il via libera dalla Canadian Transportation Agency per volare verso l’Europa. La ultra low cost canadese potrebbe quindi aggiungersi presto all’elenco delle compagnie aeree nordamericane protagoniste delle rotte transatlantiche. Dal lancio nella primavera del 2022, la compagnia aerea basata a Calgary ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione in Nord America, offrendo rotte da Toronto verso destinazioni canadesi e statunitensi tra cui Vancouver, Halifax, Los Angeles, Orlando, Las Vegas e Phoenix. Lynx Air opera attualmente con una flotta di nove Boeing 737-8, ma ha in ordine altri 38 aeromobili per soddisfare le esigenze della crescente rete internazionale. Con l’approvazione delle autorità canadesi, la compagnia si è garantita i diritti per volare verso gli stati membri dell’Unione europea, nonché Regno Unito, Islanda, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Costa Rica, Colombia, Bahamas e Barbados. Lynx non ha fornito dettagli sulla data di lancio delle nuove rotte e neppure su quale tipo di velivolo intenda utilizzare. Attualmente la low cost serve un network di 16 destinazioni tra Canada e Stati Uniti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disputa sul caro voli verso una soluzione? A gettare acqua sul fuoco che ha oltremodo surriscaldato l'estate dei cieli italiani è l'approvazione definitiva del decreto Asset. Da ieri, con il via libera della Camera, viene eliminato il divieto esplicito di applicare prezzi del 200% superiori alla tariffa media del volo, come era nella prima versione mentre, contemporaneamente, vengono garantiti all’Antitrust italiano maggiori poteri. In pratica sarà l'Antitrust Garante (Agcm), a cui sono riconosciuti ampi poteri istruttori e sanzionatori, a vigilare su pratiche anticoncorrenziali. In particolare, di fronte a condotte restrittive della concorrenza o abuso di posizione dominante da parte delle compagnie aeree, attuate con tecniche algoritmiche e con riferimento alle rotte insulari soprattutto nei periodi di picco della domanda o di emergenza nazionale, l'Agcm può avviare accertamenti a tutela del libero mercato e del consumatore, utilizzando come indicatore l'aumento delle tariffe del 200%. Il decreto vieta anche la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha dichiarato che le misure di contrasto al caro voli forniscono "forti poteri alle autorità competenti a tutela dei consumatori e per regolare in maniera trasparente il mercato del trasporto aereo". Il ministro, ripreso dall'Ansa, ha inoltre affermato "Che siamo sulla strada giusta: ce lo conferma l'Unione europea che proprio in queste ore ha deliberato in merito ai diritti del passeggero di avere un bagaglio a bordo adeguato e la stessa autorità della concorrenza e mercato che proprio l'altro giorno ha attivato un'altra procedura di accertamento nei confronti sempre di Ryanair, già sanzionata oltre 11 volte in pochi anni per aver violato le regole di mercato e aver violato i diritti di cittadini e utenti". [post_title] => Caro voli: la soluzione del decreto Asset, più potere all'Antitrust [post_date] => 2023-10-06T08:43:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696581813000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy. La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato). Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. [post_title] => Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain [post_date] => 2023-10-05T15:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696519023000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm entra nella stagione invernale con un network di 157 destinazioni. New entry europea è Marsiglia, che sarà servita dal 29 ottobre con tre voli al giorno. La compagnia si appresta ad offrire oltre il 20% di posti in più per il Canada rispetto all'anno scorso. Inoltre, i voli diretti per Pechino e Shanghai partiranno nuovamente ogni giorno. In pratica, del totale destinazioni servite, 92 sono in Europa e 65 sono intercontinentali. Quest'inverno saranno 19 le destinazioni in Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). L'incremento di capacità sul Canada prevede che ogni settimana ci saranno in media undici voli per Toronto, quattro per Montreal, tre per Edmonton, sette per Calgary e quattro per Vancouver. Tutti gli aeromobili Boeing 787-9 e 787-10 sono ora dotati di Premium Comfort, la nuova classe intermedia di Klm. La riconfigurazione della flotta di B777-300 con le nuove poltrone della World Business Class e della Premium Comfort Class sarà completata quest'inverno. Lo stesso processo di riconfigurazione inizierà poi per la flotta di B777-200. [post_title] => Klm: 157 le destinazioni del network invernale. Crescita a doppia cifra sul Canada [post_date] => 2023-10-05T10:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696503292000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state circa 40 le agenzie partner intervenute all’appuntamento napoletano che Mappamondo ha dedicato alla promozione di Dubai: l’evento in riva al mare, in una location informale ma raffinata, è stato organizzato in collaborazione con flydubai e il Dubai Economy and Tourism, con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento diretto da Napoli alla città emiratina può offrire al mercato campano e del Sud Italia in generale. Con voli diretti Emirates o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre pacchetti Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni. “La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiarano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo –. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva. Siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro due fortunati agenti hanno vinto due viaggi premio a Dubai, mentre altri tre hanno ricevuto il nuovo ed esclusivo kit da viaggio Mappamondo. [post_title] => Mappamondo spinge su Dubai: incontro con 40 adv a Napoli [post_date] => 2023-10-05T10:35:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696502138000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air alza, nuovamente, la posta sull'Italia con un investimento da 400 milioni di euro: in arrivo 4 nuovi Airbus A321neo nelle basi italiane, tra marzo e luglio 2024, mentre altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa. In parallelo saranno aperte 6 nuove rotte e potenziate le frequenze su 17 tratte già attive, entro la prossima estate. Nell'estate 2024 la compagnia conterà quindi 14 aerei basati a Roma e 8 a Milano con un network che include quasi 230 rotte in oltre 40 paesi. In pratica la low cost offrirà circa 1,5 milioni in più di posti all'anno. "Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo tre anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia - ha dichiarato il ceo del gruppo Wizz Air, József Váradi -. Con questo investimento, continuiamo a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità". Le sei nuove rotte attive dall'Italia dalla summer 2024 sono: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen; da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Londra Gatwick, Praga, Yerevan, Eindhoven, Amman, Sharm-el-Sheikh, Porto, Suceava, Resovia, Baku; da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo e Riyadh. [post_title] => Wizz Air e la rincorsa sull'Italia: investimento da 400 milioni di euro [post_date] => 2023-10-05T08:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696495509000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. «La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania». Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg). Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024 [post_date] => 2023-10-04T13:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424958000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali. «Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio». Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian. [post_title] => Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024» [post_date] => 2023-10-04T11:29:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696418993000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines si assicura un nuovo maxi ordine di aeromobili: la commessa include 50 ordini fermi di Boeing 787-9 Dreamliner e 60 ordini fermi di A321neo di Airbus. «Questo ordine ci permetterà di continuare a crescere a livello globale come riteniamo opportuno» ha dichiarato Andrew Nocella, chief commercial officer della compagnia aerea. L'ordine, ha aggiunto, riflette la crescente fiducia di United nel futuro a lungo termine della domanda globale di viaggi. I 50 ordini di Dreamliner derivano dalla conversione di metà delle opzioni di acquisto che United aveva messo a punto alla fine dello scorso anno, quando aveva piazzato 100 ordini fermi di 787 e si era assicurata 100 opzioni di acquisto. I 50 Dreamliner aggiuntivi saranno consegnati tra il 2028 e il 2031, aggiungendoli ai 71 787 già in flotta e ai 100 già ordinati. Questi aeromobili amplieranno la flotta di lungo raggio e in parte sostituiranno i più datati Boeing 767, entro il 2030 circa. Sul fronte Airbus il vettore spiega che prevede di prendere in consegna i 60 nuovi Airbus A321neo ordinati tra il 2028 e il 2030: si sommeranno ai 70 A321neo già ordinati dalla compagnia aerea, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato la prossima settimana. Gli A321neo si uniranno all'attuale flotta di aeromobili narrowbody, composta da Airbus A320 e Boeing 737, e contribuiranno al piano della compagnia di eliminare gradualmente la sua flotta di grandi aeromobili narrowbody Boeing 757 nei prossimi anni. United ha inoltre annunciato di essersi assicurata i diritti di acquisto per altri 40 A321neo. [post_title] => Nuovo maxi ordine per United Airlines: 50 Boeing 787-9 e 60 Airbus 321neo [post_date] => 2023-10-04T10:20:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696414813000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra i suoi primi 10 anni di voli diretti tra Milano e New York, periodo in cui ha trasportato sulla rotta oltre 1,8 milioni di passeggeri. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita, a favorire fruttuosi i collegamenti commerciali e turistici, oltre ad aver avvantaggiato entrambe le economie. Emirates è l'unica compagnia aerea a offrire un servizio di First Class per questa rotta e a operare in regime di quinta libertà dall'Italia; la tratta è servita da aeromobili Airbus A380 e Boeing 777. Per ospitare l'A380, Emirates ha aperto - nel 2013 - una lounge dedicata nell'aeroporto di Malpensa. Al termine del suo decimo anniversario di servizi tra la "capitale della moda del mondo" e la città più visitata degli Stati Uniti, « voli di Emirates hanno trasportato oltre 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York, con esportazioni dall'Italia che vanno dall'abbigliamento agli articoli alimentari e gioielli - sottolinea una nota del vettore di Dubai -. Dagli Stati Uniti, in cima alla lista delle materie prime frequentemente esportate in Italia, si trovano abbigliamento, tessuti, ricambi e prodotti chimici utilizzati in vari settori. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates Skycargo, trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway, a ulteriore dimostrazione dell’impegno di Emirates nel sostenere le economie e le imprese locali in entrambi i Paesi». Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l'Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona. [post_title] => Emirates e i dieci anni sulla Milano-New York: oltre 1,8 mln di passeggeri trasportati [post_date] => 2023-10-03T09:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696323621000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lynx air ottiene i diritti per volare dal canada alleuropa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1748,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disputa sul caro voli verso una soluzione? A gettare acqua sul fuoco che ha oltremodo surriscaldato l'estate dei cieli italiani è l'approvazione definitiva del decreto Asset. \r

\r

Da ieri, con il via libera della Camera, viene eliminato il divieto esplicito di applicare prezzi del 200% superiori alla tariffa media del volo, come era nella prima versione mentre, contemporaneamente, vengono garantiti all’Antitrust italiano maggiori poteri.\r

\r

In pratica sarà l'Antitrust Garante (Agcm), a cui sono riconosciuti ampi poteri istruttori e sanzionatori, a vigilare su pratiche anticoncorrenziali. In particolare, di fronte a condotte restrittive della concorrenza o abuso di posizione dominante da parte delle compagnie aeree, attuate con tecniche algoritmiche e con riferimento alle rotte insulari soprattutto nei periodi di picco della domanda o di emergenza nazionale, l'Agcm può avviare accertamenti a tutela del libero mercato e del consumatore, utilizzando come indicatore l'aumento delle tariffe del 200%.\r

\r

Il decreto vieta anche la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione.\r

\r

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha dichiarato che le misure di contrasto al caro voli forniscono \"forti poteri alle autorità competenti a tutela dei consumatori e per regolare in maniera trasparente il mercato del trasporto aereo\". Il ministro, ripreso dall'Ansa, ha inoltre affermato \"Che siamo sulla strada giusta: ce lo conferma l'Unione europea che proprio in queste ore ha deliberato in merito ai diritti del passeggero di avere un bagaglio a bordo adeguato e la stessa autorità della concorrenza e mercato che proprio l'altro giorno ha attivato un'altra procedura di accertamento nei confronti sempre di Ryanair, già sanzionata oltre 11 volte in pochi anni per aver violato le regole di mercato e aver violato i diritti di cittadini e utenti\".","post_title":"Caro voli: la soluzione del decreto Asset, più potere all'Antitrust","post_date":"2023-10-06T08:43:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696581813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy.\r

\r

La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato).\r

\r

Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. ","post_title":"Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain","post_date":"2023-10-05T15:17:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696519023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm entra nella stagione invernale con un network di 157 destinazioni. New entry europea è Marsiglia, che sarà servita dal 29 ottobre con tre voli al giorno. La compagnia si appresta ad offrire oltre il 20% di posti in più per il Canada rispetto all'anno scorso. Inoltre, i voli diretti per Pechino e Shanghai partiranno nuovamente ogni giorno. In pratica, del totale destinazioni servite, 92 sono in Europa e 65 sono intercontinentali.\r

\r

Quest'inverno saranno 19 le destinazioni in Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). L'incremento di capacità sul Canada prevede che ogni settimana ci saranno in media undici voli per Toronto, quattro per Montreal, tre per Edmonton, sette per Calgary e quattro per Vancouver.\r

\r

Tutti gli aeromobili Boeing 787-9 e 787-10 sono ora dotati di Premium Comfort, la nuova classe intermedia di Klm. La riconfigurazione della flotta di B777-300 con le nuove poltrone della World Business Class e della Premium Comfort Class sarà completata quest'inverno. Lo stesso processo di riconfigurazione inizierà poi per la flotta di B777-200.","post_title":"Klm: 157 le destinazioni del network invernale. Crescita a doppia cifra sul Canada","post_date":"2023-10-05T10:54:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696503292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state circa 40 le agenzie partner intervenute all’appuntamento napoletano che Mappamondo ha dedicato alla promozione di Dubai: l’evento in riva al mare, in una location informale ma raffinata, è stato organizzato in collaborazione con flydubai e il Dubai Economy and Tourism, con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento diretto da Napoli alla città emiratina può offrire al mercato campano e del Sud Italia in generale.\r

\r

Con voli diretti Emirates o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre pacchetti Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni.\r

\r

“La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiarano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo –. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva. Siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro due fortunati agenti hanno vinto due viaggi premio a Dubai, mentre altri tre hanno ricevuto il nuovo ed esclusivo kit da viaggio Mappamondo.","post_title":"Mappamondo spinge su Dubai: incontro con 40 adv a Napoli","post_date":"2023-10-05T10:35:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696502138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Wizz Air alza, nuovamente, la posta sull'Italia con un investimento da 400 milioni di euro: in arrivo 4 nuovi Airbus A321neo nelle basi italiane, tra marzo e luglio 2024, mentre altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa.\r

In parallelo saranno aperte 6 nuove rotte e potenziate le frequenze su 17 tratte già attive, entro la prossima estate. Nell'estate 2024 la compagnia conterà quindi 14 aerei basati a Roma e 8 a Milano con un network che include quasi 230 rotte in oltre 40 paesi.\r

In pratica la low cost offrirà circa 1,5 milioni in più di posti all'anno. \"Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo tre anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia - ha dichiarato il ceo del gruppo Wizz Air, József Váradi -. Con questo investimento, continuiamo a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità\".\r

Le sei nuove rotte attive dall'Italia dalla summer 2024 sono: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen; da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Londra Gatwick, Praga, Yerevan, Eindhoven, Amman, Sharm-el-Sheikh, Porto, Suceava, Resovia, Baku; da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo e Riyadh.\r

\r

","post_title":"Wizz Air e la rincorsa sull'Italia: investimento da 400 milioni di euro","post_date":"2023-10-05T08:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696495509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).\r

Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. \r

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania».\r

Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).\r

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. \r

","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024","post_date":"2023-10-04T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696424958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. \r

\r

A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali.\r

\r

«Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio».\r

\r

Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. \r

\r

Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian.","post_title":"Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024»","post_date":"2023-10-04T11:29:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696418993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines si assicura un nuovo maxi ordine di aeromobili: la commessa include 50 ordini fermi di Boeing 787-9 Dreamliner e 60 ordini fermi di A321neo di Airbus.\r

\r

«Questo ordine ci permetterà di continuare a crescere a livello globale come riteniamo opportuno» ha dichiarato Andrew Nocella, chief commercial officer della compagnia aerea. L'ordine, ha aggiunto, riflette la crescente fiducia di United nel futuro a lungo termine della domanda globale di viaggi.\r

\r

I 50 ordini di Dreamliner derivano dalla conversione di metà delle opzioni di acquisto che United aveva messo a punto alla fine dello scorso anno, quando aveva piazzato 100 ordini fermi di 787 e si era assicurata 100 opzioni di acquisto. I 50 Dreamliner aggiuntivi saranno consegnati tra il 2028 e il 2031, aggiungendoli ai 71 787 già in flotta e ai 100 già ordinati. Questi aeromobili amplieranno la flotta di lungo raggio e in parte sostituiranno i più datati Boeing 767, entro il 2030 circa.\r

\r

Sul fronte Airbus il vettore spiega che prevede di prendere in consegna i 60 nuovi Airbus A321neo ordinati tra il 2028 e il 2030: si sommeranno ai 70 A321neo già ordinati dalla compagnia aerea, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato la prossima settimana.\r

\r

Gli A321neo si uniranno all'attuale flotta di aeromobili narrowbody, composta da Airbus A320 e Boeing 737, e contribuiranno al piano della compagnia di eliminare gradualmente la sua flotta di grandi aeromobili narrowbody Boeing 757 nei prossimi anni. United ha inoltre annunciato di essersi assicurata i diritti di acquisto per altri 40 A321neo.","post_title":"Nuovo maxi ordine per United Airlines: 50 Boeing 787-9 e 60 Airbus 321neo","post_date":"2023-10-04T10:20:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696414813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates celebra i suoi primi 10 anni di voli diretti tra Milano e New York, periodo in cui ha trasportato sulla rotta oltre 1,8 milioni di passeggeri. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita, a favorire fruttuosi i collegamenti commerciali e turistici, oltre ad aver avvantaggiato entrambe le economie.\r

Emirates è l'unica compagnia aerea a offrire un servizio di First Class per questa rotta e a operare in regime di quinta libertà dall'Italia; la tratta è servita da aeromobili Airbus A380 e Boeing 777. Per ospitare l'A380, Emirates ha aperto - nel 2013 - una lounge dedicata nell'aeroporto di Malpensa. \r

Al termine del suo decimo anniversario di servizi tra la \"capitale della moda del mondo\" e la città più visitata degli Stati Uniti, « voli di Emirates hanno trasportato oltre 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York, con esportazioni dall'Italia che vanno dall'abbigliamento agli articoli alimentari e gioielli - sottolinea una nota del vettore di Dubai -. Dagli Stati Uniti, in cima alla lista delle materie prime frequentemente esportate in Italia, si trovano abbigliamento, tessuti, ricambi e prodotti chimici utilizzati in vari settori. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates Skycargo, trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway, a ulteriore dimostrazione dell’impegno di Emirates nel sostenere le economie e le imprese locali in entrambi i Paesi».\r

Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l'Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona. ","post_title":"Emirates e i dieci anni sulla Milano-New York: oltre 1,8 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2023-10-03T09:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696323621000]}]}}