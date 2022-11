L’aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019 L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l’ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015. Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri. Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana.

Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022.\r

\r

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi.\r

\r

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. \r

\r

Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022\r

\r

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.\r

\r

Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia.\r

\r

Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.\r

\r

Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.","post_title":"Le proposte per il Black friday di Costa Crociere","post_date":"2022-11-09T12:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667997469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell’Umbria ha chiuso il mese di ottobre con ottimi risultati: l'ultimo mese estivo ha infatti confermato la ripresa del traffico con un totale di 42.743 passeggeri, pari ad una crescita del +114% sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 2019 e del +9% sul 2015.\r

\r

Un risultato che consente a Perugia di raggiungere nei primi dieci mesi dell’anno quota 334.034 passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi di oltre 2.400 passeggeri giornalieri.\r

\r

Come precisato dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, l’orario invernale in vigore fino al 26 marzo prossimo, vede Ryanair confermare le rotte da/per Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra Stansted (4 voli settimanali); Wizz Air opera i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti settimanali con Tirana.","post_title":"L'aeroporto di Perugia archivia un ottobre record: passeggeri a +114% sul 2019","post_date":"2022-11-09T11:29:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667993376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’obiettivo dei prossimi mesi della Liguria è confermare l’andamento positivo dell’estate, che ha visto il turismo aumentare significativamente rispetto al periodo pre-pandemico. Per questo si punta a promuovere sempre di più la regione come destinazione per il turismo artistico, fra musei, mostre e borghi caratteristici, ma anche per le attività outdoor. Oltre a questo Genova e le altre città cardine saranno protagoniste di diversi eventi dal sapore internazionale come The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo.\r

\r

«La stagione estiva è stata incredibilmente positiva per il turismo della Liguria – commenta Matteo Garnero, Direttore Generale dell’Agenzia In liguria - nella prima settimana di agosto + 15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019. Si segnala anche un significativo aumento del turismo straniero, con un +15% rispetto al periodo pre-pandemico».\r

\r

L’agenzia di promozione proseguirà l’impegno per essere presenti a livello nazionale e internazionale nei principali eventi legati al turismo. «Per quest’anno saremo sicuramente presenti all’American Film Market di Santa Monica - aggiunge Garnero - un’opportunità per far conoscere la destinazione Liguria come attrattiva per le produzioni estere. A livello nazionale siamo stati a Golosaria di Milano (5-7 Novembre), con un’area espositiva dove abbiamo promosso i principali prodotti agroalimentari del territorio e saremo alla fiera del lusso ILTM a Cannes (5-8 dicembre)».\r

\r

Per quanto riguarda il turismo sostenibile per In Liguria l’impegno si traduce in azioni specifiche.\r

\r

«Nel primo semestre 2023 – conclude Garnero - la protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. A Ocean Race è collegato il progetto GENOVA PROCESS la realizzazione della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà presentata all’ONU».\r

\r

\r

\r

","post_title":"In Liguria, turismo sostenibile, mare, storia e arte protagonisti della promozione","post_date":"2022-11-09T10:27:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667989628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' di scena oggi, all’Hotel Best Western Premier BHR di Treviso, l’edizione invernale 2022-2023 del Vaw - Venezia Airport Workshop, appuntamento che chiama a raccolta le agenzie di viaggio del Triveneto in un faccia a faccia con le compagnie aeree e gli enti del turismo che operano nel network dell’aeroporto Marco Polo.\r

Sono oltre 100 agenti di viaggio e circa 30 tra vettori di linea ed enti nazionali di promozione turistica, interessati ad approfondire le opportunità di business in relazione ai collegamenti offerti da Venezia durante l’inverno. \r

La winter che va dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023, vede il Marco Polo collegato con 73 destinazioni, operate da 34 vettori di linea ed una capacità posti complessiva che eguaglia la stagione invernale 2019/20, ultima pre-pandemia. \r

In prospettiva, lo scalo veneziano si appresta a chiudere il 2022 con 9,2 milioni di passeggeri, pari all’80% del 2019.\r

I vettori network europei, con frequenze multi giornaliere verso gli hub di riferimento, garantiscono un’ampia gamma di soluzioni per le connessioni intercontinentali, in risposta alla domanda crescente registrata da questo segmento di traffico, che nel periodo estivo è stato affiancato dai voli diretti transatlantici, operati dai principali vettori di linea statunitensi e canadesi.\r

Guardando a Oriente, Emirates prosegue il collegamento Venezia-Dubai, operato con 5 frequenze settimanali. La presenza di quattro vettori basati a Venezia - easyJet, Ryanair, Volotea e Wizz Air - consolida la capillarità del network domestico ed europeo e contribuisce all’espansione dei collegamenti di medio raggio, come testimoniano i recenti annunci delle nuove rotte Venezia – Amman e Venezia - Yerevan, programmati da Wizz Air con frequenza bisettimanale. ","post_title":"L'aeroporto di Venezia chiama a raccolta il trade per il workshop invernale","post_date":"2022-11-08T13:27:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667914049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita importante, soprattutto sulla Sardegna, e un'ottima ripresa della Corsica, tornata ai livelli del 2019, prima stagione di programmazione della destinazione da parte dell'operatore toscano. Si è chiusa con soddisfazione la stagione 2022 di Napoleon Tour Operator. Tra le sue mete più gettonate si confermano poi anche l’isola d’Elba e la costa continentale della Toscana, particolarmente apprezzata dalla clientela straniera. La crescita descritta dai numeri si accompagna tuttavia a un andamento della domanda altalenante: dopo un exploit a giugno, a luglio i numeri si sono stabilizzati, fino a rallentare in qualche caso, per poi crescere di nuovo ad agosto. Anche a settembre il riscontro è stato ampiamente positivo, nonostante le elezioni di fine mese: a favorire il trend è stato il clima, soleggiato su tutta la Penisola e con temperature spesso al di sopra della media stagionale.\r

\r

“Il 2022 è stato per noi l’anno della ripresa, non solo in termini di vendite, ma anche perché, nonostante i picchi della domanda, abbiamo sempre garantito un servizio di qualità, sia in fase di consulenza prevendita e preventivazione, sia in fase operativa - spiega il responsabile commerciale Napoleon, Marco Rosselli -. Un valore aggiunto importante per le agenzie di viaggio, quest’anno più che mai alle prese con tantissime problematiche operative, ma anche una sfida vinta insieme ai nostri partner, nonostante l’indebolimento di tutto il settore avvenuto nei due anni precedenti a causa della pandemia”.\r

\r

Dall’analisi dei dati emerge anche il profilo di un consumatore sempre più attento, esigente e consapevole: “Rispetto al passato – conclude Rosselli – i clienti arrivano in agenzia molto preparati, chiedono più preventivi per una singola prenotazione e verificano tutte le informazioni online. La qualità del servizio deve essere ineccepibile e questo, specialmente in alta stagione, ha spinto molte più persone verso l'intermediazione, affidandosi a partner esperti”.","post_title":"Napoleon Tour Operator archivia un buon 2022 nonostante la domanda ancora altalenante","post_date":"2022-11-08T12:46:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667911581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Tui Blue Olhuveli Romance Island ed è la nuova terza isola del Sun Siyam Olhuveli Maldives. Include 111 sistemazioni, tutte con letto rotondo, in romantiche ville sulla spiaggia o overwater con piscina privata. La Romance Island è collegata alle altre due isole dell'Olhuveli da un ponte e sarà gestita dal team del resort maldiviano in collaborazione con Tui Blue for Two: il marchio adults only del gruppo Tui. A disposizione degli ospiti pacchetti in pensione completa e all-inclusive e, soprattutto, nuove attività e strutture, tra cui la Blue Spa, un centro acquatico ricreativo e sportivo di ultima generazione, un centro immersioni certificato Ssi, una palestra Blue Fit e una piattaforma Fit e due infinity pool. Sensazionali anche i nuovi ristoranti, tra cui un Teppanyaki, la cantina The Bite alfresco dining sulla spiaggia, The Cullinarium, che serve cucina mediterranea in uno scenografico overwater e Thea's, uno specialty coffee shop.\r

\r

\"Siamo entusiasti dell'apertura di Romance Island in collaborazione con Tui Blue: sarà senza dubbio una bellissima perla della nostra collezione\", sottolinea il direttore esecutivo di Sun Siyam, Zuley Manik. \"L'apertura di TUI Blue Olhuveli Romance accresce ulteriormente l’offerta del nostro resort - gli fa eco il direttore generale dell'Olhuveli, Hassan Adil -. Gli ospiti della nuova isola potranno infatti contare sulla nostra più cordiale ospitalità e godersi l’assoluta privacy di questo splendido retreat per soli adulti\".\r

\r

","post_title":"Al Sun Siyam Olhuveli Maldives apre una nuova isola adults-only in collaborazione con Tui Blue","post_date":"2022-11-08T11:57:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667908673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Abbiamo portato un pizzico di Arabia Saudita nel cuore di Milano - ha esordito Alberto Truffa del Saudi Tourism Authority -. Una destinazione turistica ancora poco conosciuta e che ha tanto da offrire. Un territorio immenso da scoprire, 12esima nazione più grande del mondo ricca di storia, cultura, natura, paesaggi e territori diversissimi tra loro, dalle infinite bellezze. Un Paese che ha aperto le porte al turismo internazionale, soltanto dal 2019; una nazione totalmente inesplorata che per i turisti di oggi significa essere pionieri”.\r

Obiettivi e sviluppo turistico\r

“Un popolo estremamente dinamico e ambizioso, una popolazione al 70% al disotto dei 35 anni, estremamente giovane desiderosa di far crescere la propria nazione. L’obiettivo è raggiungere i 100 milioni di visitatori, incrementare il Pil del 15%, contribuire alla creazione di posti di lavoro e rafforzare il settore privato. Non sarà più solo un turismo di pellegrini verso le città sante di la Mecca e Medina, ma accoglienza e apertura anche al turismo leisure. Cultura e tradizione elementi di un Paese da mantenere e condividere ma nello stesso tempo da proteggere”.\r

Scoprire e sperimentare un ricco patrimonio culturale, 6 siti patrimoni Unesco e i mega progetti dei dmo regionali di Royal Commission for AlUla, Red Sea Global e Neom che stanno mettendo in campo, dal mare alla montagna, dal deserto alle oasi.\r

L’ente del turismo ha individuato 13 siti di interessi turistico che vanno dalla regione di Tabuk ad AlUla con Hegra e le tombe rupestri, dalla costa sul Mar Rosso all’oasi più grande del mondo l’Edge of The World, al deserto più grande del mondo Rabat Khali, detto il quarto vuoto, la sabbia quarto elemento e il Maraya Concerts edificio tutto specchi. E poi Ryad la capitale ultra moderna e tradizionale con la Kingdom Tower simbolo della città e Jeddah seconda città del Paese moderna e antica, ricca di storia e cultura.\r

I collegamenti diretti dall’Italia sono garantiti dai voli Saudi Arabian Airlines da Roma e Milano per Jeddah e Ryad e da Wizz Air da Roma, Milano, Venezia, Pisa, Napoli e Catania per Jeddah, Ryad e Dammam.\r

I turisti provenienti dai 49 paesi ammessi nel Paese tra cui l'Italia, possono richiedere il visto turistico online attraverso la piattaforma eVisa prima del viaggio, valido per 90 giorni e multi accesso, oppure all'arrivo in Arabia in aeroporto.","post_title":"L’Arabia Saudita scommette sui flussi leisure dal mercato italiano","post_date":"2022-11-08T10:53:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667904789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ripresa del traffico nel mese di settembre ha dato conferma di una domanda stabile e forte: i dati elaborati dalla Iata mettono in mosta un aumento del +57% rispetto a settembre 2021. A livello globale, il traffico è ora al 73,8% dei livelli di settembre 2019.\r

\r

Il segmento domestico è aumentato del 6,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, raggiungendo l’81% del livello di settembre 2019. Il traffico internazionale è aumentato del 122,2% rispetto al 2021, salendo al 69,9% dei livelli di settembre 2019. Tutti i mercati hanno registrato una forte crescita, guidati dall’Asia-Pacifico.\r

\r

“Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, la domanda di trasporto aereo continua a recuperare terreno - ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale Iata -. Il dato anomalo è ancora la Cina con il suo perseguimento di una strategia zero Covid che mantiene i confini in gran parte chiusi, con settembre in calo del 46,4% rispetto all’anno precedente. Ciò è in netto contrasto con il resto dell’Asia-Pacifico che, nonostante la pessima performance cinese, ha registrato un aumento del 464,8% per il traffico internazionale rispetto allo stesso periodo di un anno fa”.\r

\r

In particolare, il traffico dei vettori europei a settembre è aumentato del 78,3% rispetto a settembre 2021; la capacità è aumentata del 43,8% e il load factor è salito di 16,3 punti percentuali, all’84,1%, il secondo più alto tra le regioni.\r

\r

Le compagnie del Nord America hanno registrato un aumento del traffico del 128,9% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2021; la capacità è aumentata del 63% e il load factor è salito di 24,6 punti percentuali, all’85,4%, il valore più alto tra le regioni per il quarto mese consecutivo.","post_title":"Trasporto aereo: domanda forte a settembre, traffico passeggeri al 73,8% del 2019","post_date":"2022-11-08T10:22:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667902969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeromexico arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto da Città del Messico a Roma Fiumicino. Inizialmente la compagnia opererà con un Boeing 787 tre collegamenti alla settimana, che saliranno a cinque entro il 1° giugno. Con i nuovi voli, l'offerta di Aeromexico per collegare l’Europa con il Messico aumenterà di oltre il 20% rispetto all'estate del 2022, per un totale di 54 frequenze settimanali.\r

\r

Dall'Italia, in particolare, i passeggeri in partenza da città quali Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Catania e Bologna, potranno poi usufruire dei collegamenti domestici in Messico oltre che verso Centro-Sud America e Caraibi.\r

\r

“Siamo molto entusiasti di aggiungere un'altra destinazione nel continente europeo - ha commentato Pasquale Speranza, direttore commerciale Europa ed Asia della compagnia - che è il risultato del lavoro costante e dell'impegno di Aeromexico per collegare la regione con il resto del mondo. Con questo nuovo volo continuiamo a fare la storia dell'aviazione tra l'Europa ed il Messico\".\r

\r

”Secondo fonti Iata, nel 2019 oltre 220.000 passeggeri hanno volato tra l’Italia ed il Messico rappresentando un bacino di traffico ad elevato potenziale per la connettività aerea, economica e culturale tra i 2 Paesi – ha sottolineato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Siamo sicuri che il lancio di questa rotta contribuirà a migliorare l’accessibilità, sviluppando flussi e scambi tra il Centro-Sud Europa e l’America Centrale. Dopo un’estate record per le compagnie nordamericane che ad ottobre hanno registrato il +20% di passeggeri rispetto a pari mese 2019, Roma si conferma essere una tra le destinazioni più ambite anche per la prossima Summer 2023”.\r

\r

L'ambasciatore messicano in Italia, Carlos García de Alba, ha dichiarato che \"L'apertura del volo è il risultato di diversi anni di lavoro e rappresenta un riconoscimento da parte del Gruppo Aeromexico del potenziale delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Questa nuova rotta non solo favorirà il turismo e lo scambio culturale reciproco, ma servirà anche a promuovere una maggiore crescita economica e sociale tra i nostri Paesi”.\r

\r

La compagnia aerea aumenterà anche il numero di voli settimanali diretti a Madrid da Monterrey e Guadalajara, da tre a cinque a partire dal 27 marzo, con voli giornalieri dal 1° giugno. Infine, il vettore tornerà a volare anche su Tokyo, dal 25 marzo con frequenze giornaliere; la rotta era stata sospesa tre anni fa.","post_title":"Aeromexico: volo diretto Città del Messico-Roma Fiumicino, dal 26 marzo 2023","post_date":"2022-11-08T08:55:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667897744000]}]}}