L’A350-900 di Korean Air potrebbe volarea anche su Roma tra qualche mese L’A350-900 di Korean Air potrebbe atterrare anche all’aeroporto di Roma Fiumicino entro la seconda metà dell’anno. La compagnia aerea ha infatti iniziato le operazioni con i primi due Airbus A350-900 – sul totale dei 33 in ordine – sulle rotte di corto raggio tra Seoul Incheon e Osaka, oltre che tra Seoul e Fukuoka.

Il vettore prevede poi di impiegarli nei collegamenti per Taipei a marzo, per poi utilizzarli anche sui voli europei a lungo raggio, compresi quelli per Madrid e, appunto, Roma. L’accordo con Airbus per l’acquisto di 33 velivoli di questa tipologia comprende sei A350-900 e 27 della versione -1000. Gli A350-900 sono configurati per ospitare 311 passeggeri in una configurazione a due classi, con 28 posti in classe business e 283 in economy. Korean non ha reso nota la configurazione dei più grandi -1000. Gli A350 dovrebbero sostituire i vecchi widebody che includono Boeing 777, 747, 787, nonché Airbus A330 e A380. In vista dell’entrata in servizio, Korean Air afferma di aver “messo insieme un team dedicato di piloti esperti per le operazioni con l’A350, selezionando veterani con una vasta esperienza su vari aeromobili Airbus”. La compagnia aerea ha anche “implementato un programma completo di manutenzione tecnica”. La mossa arriva nel momento in cui la compagnia sta procedendo all’integrazione con la connazionale Asiana Airlines, anch’essa operatore di A350. Korean ha completato l’acquisizione di Asiana nel dicembre 2024 e prevede la totale integrazione delle operazioni entro la fine del 2026. Condividi

