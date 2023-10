Klm: 157 le destinazioni del network invernale. Crescita a doppia cifra sul Canada Klm entra nella stagione invernale con un network di 157 destinazioni. New entry europea è Marsiglia, che sarà servita dal 29 ottobre con tre voli al giorno. La compagnia si appresta ad offrire oltre il 20% di posti in più per il Canada rispetto all’anno scorso. Inoltre, i voli diretti per Pechino e Shanghai partiranno nuovamente ogni giorno. In pratica, del totale destinazioni servite, 92 sono in Europa e 65 sono intercontinentali. Quest’inverno saranno 19 le destinazioni in Nord America (Canada, Stati Uniti e Messico). L’incremento di capacità sul Canada prevede che ogni settimana ci saranno in media undici voli per Toronto, quattro per Montreal, tre per Edmonton, sette per Calgary e quattro per Vancouver. Tutti gli aeromobili Boeing 787-9 e 787-10 sono ora dotati di Premium Comfort, la nuova classe intermedia di Klm. La riconfigurazione della flotta di B777-300 con le nuove poltrone della World Business Class e della Premium Comfort Class sarà completata quest’inverno. Lo stesso processo di riconfigurazione inizierà poi per la flotta di B777-200. Condividi

