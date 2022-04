Kenya Airways aumenta il numero dei voli su Londra e Amsterdam

Kenya Airways investe sull’estate con un aumento delle frequenze da Nairobi per Londra e Amsterdam: la compagnia di bandiera del Kenya e membro dell’alleanza SkyTeam arriverà così a offrire sino a 19 voli a settimana dall’Europa.

Al volo giornaliero da Londra Heathrow si aggiunge, dal 5 al 27 giugno, una seconda frequenza il lunedì (la domenica da Nairobi), mentre da Amsterdam verrà offerto un nuovo volo il lunedì; da Parigi Kenya Airways continuerà ad offrire, nella stagione estiva, 6 voli settimanali. Gli avvicinamenti dall’Italia ad Amsterdam e Parigi sono effettuati in partnership con Ita Airways, Air France e Klm.

Kenya Airways offre inoltre comode coincidenze da Nairobi per Mombasa, Johannesburg, Zanzibar, Seychelles e Mauritius, collegando 42 destinazioni in tutto il mondo – 35 delle quali in Africa – e trasportando annualmente più di quattro milioni di passeggeri.

Kenya Airways e Global Gsa – che rappresenta la compagnia in Italia – saranno presenti in Bit per incontrare agenzie di viaggi e tour operator presso l’area Fto (pad 4 – stand C133).