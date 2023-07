Jet Airways ottiene il rinnovo del Coa da parte delle autorità indiane La Direzione generale dell’aviazione civile dell’India ha rinnovato il certificato di operatore aereo a Jet Airways, lo scorso 28 luglio. La comunicazione arriva tramite una nota del consorzio Jalan-Kalrock, attuale proprietario della compagnia aerea indiana, che aveva smesso di volare nell’aprile 2019 a causa di difficoltà finanziarie. Attualmente, Jet Airways è in fase di rilancio in base all’Insolvency and Bankruptcy Code, secondo il piano di risoluzione approvato dal National Company Law Tribuna del Jalan Kalrock Consortium. In particolare, Jet Airways è la prima compagnia aerea nella storia dell’aviazione indiana che viene riportata in vita con il suo nome dopo essere rimasta a terra per un lungo periodo. Nel 2021, l’Nclt aveva approvato il piano di risoluzione presentato dal consorzio Jalan-Kalrock. Il consorzio comprende Murari Lal Jalan, indianoresidente negli Emirati Arabi Uniti, che deterrà azioni di Jet Airways a titolo personale, e Florian Fritsch, che deterrà azioni attraverso la sua holding di investimento Kalrock Capital Partners Ltd, Cayman. Condividi

Secondo quanto anticipato da Il Giornale, Italo ha tenuto la scorsa settimana un cda straordinario per definire gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto per i 1.300 dipendenti e oggi incontrerà i sindacati per la firma. Scaduto a dicembre 2021, il contratto dovrebbe ottenere il via libera ed essere rinnovato sino a fine 2024.\r

\r

Il rinnovo costituisce un tassello cruciale per il buon esito del progetto della società di Gianluigi Aponte: come più volte anticipato, Msc sborserà oltre 4 miliardi di euro per il 99% di Ntv, rilevando la quota di maggioranza dal fondo americano Gip, già socio di Msc in Til, la società tra le più grandi al mondo, che gestisce i terminal portuali di Msc. Ma a vendere le loro quote ad Aponte saranno praticamente tutti gli azionisti della società privata di trasporto ferroviario ad alta velocità dei passeggeri in Italia.\r

\r

Indiscrezioni di stampa indicano che l'ingresso potrebbe avvenire in due tempi, il primo al 50% del gruppo per poi salire al 100%. ","post_title":"Italo pronto al rinnovo del contratto per 1.300 dipendenti. L'intesa con Msc è imminente","post_date":"2023-07-31T12:53:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690807985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Direzione generale dell'aviazione civile dell'India ha rinnovato il certificato di operatore aereo a Jet Airways, lo scorso 28 luglio. La comunicazione arriva tramite una nota del consorzio Jalan-Kalrock, attuale proprietario della compagnia aerea indiana, che aveva smesso di volare nell'aprile 2019 a causa di difficoltà finanziarie. \r

\r

Attualmente, Jet Airways è in fase di rilancio in base all'Insolvency and Bankruptcy Code, secondo il piano di risoluzione approvato dal National Company Law Tribuna del Jalan Kalrock Consortium.\r

\r

In particolare, Jet Airways è la prima compagnia aerea nella storia dell'aviazione indiana che viene riportata in vita con il suo nome dopo essere rimasta a terra per un lungo periodo.\r

\r

Nel 2021, l'Nclt aveva approvato il piano di risoluzione presentato dal consorzio Jalan-Kalrock. Il consorzio comprende Murari Lal Jalan, indianoresidente negli Emirati Arabi Uniti, che deterrà azioni di Jet Airways a titolo personale, e Florian Fritsch, che deterrà azioni attraverso la sua holding di investimento Kalrock Capital Partners Ltd, Cayman.","post_title":"Jet Airways ottiene il rinnovo del Coa da parte delle autorità indiane","post_date":"2023-07-31T10:32:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690799543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432882\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Vago[/caption]\r

CLIA annuncia che sarà Genova ad ospitare dall’11 al 14 marzo 2024 il terzo CLIA European Summit e, contemporaneamente, il primo CLIA Innovation Expo. In collaborazione con regione, comune, autorità portuale e camera di commercio, si è deciso di replicare e “raddoppiare” la fortunata edizione del 2022, che si era già tenuta in Italia. E inoltre organizzare due eventi paralleli in una sola settimana durante i quali i vertici delle compagnie, politici e istituzioni, rappresentanti dei porti, delle destinazioni e dei cantieri navali, fornitori e stakeholders discuteranno di innovazione, sostenibilità e coesione delle comunità. Temi su cui il comparto crocieristico mantiene un ruolo di leadership, in particolar modo nello sviluppare e fornire soluzioni innovative per ciò che concerne il rispetto dell’ambiente e la gestione dei flussi turistici.\r

Il CLIA European Summit, alla terza edizione dopo Parigi nel 2023 e Genova nel 2022, metterà a confronto istituzioni e rappresentanti di tutta la filiera sui principali temi di policy. Il CLIA Innovation Expo, invece, è un nuovo forum pensato per le aziende fornitrici del settore delle crociere. Uno spazio in cui, con particolare attenzione alle tecnologie degli equipaggiamenti utilizzati in ambito marittimo e alle soluzioni nel settore dell’ospitalità, verranno presentati prodotti e idee provenienti dai vari Paesi europei, dall’Italia e dalla Liguria e dai territori circostanti. Inoltre, ci sarà un padiglione chiamato “Taste of Cruise” in cui, oltre a dimostrazioni culinarie, per i fornitori di food and beverage ci sarà l’occasione di entrare in contatto con i responsabili delle compagnie in materia di approvvigionamento.\r

“Questa settimana dimostrerà quanto sostenibilità e innovazione siano tratti distintivi della crocieristica – dice Pierfrancesco Vago, global chairman di CLIA ed executive chairman di Msc Crociere – a Genova arriveranno rappresentanti di tutto il settore, il quale ha una catena di approvvigionamento che spazia dalle piccole imprese ai fornitori internazionali. Genova è un porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, ed è per questo il luogo perfetto per ospitare questo evento. Si tratta di un’opportunità unica per chiunque voglia presentare prodotti, soluzioni o servizi, o voglia entrare in contatto con i manager del settore”.","post_title":"CLIA: il summit europeo del 2024 si terrà a Genova","post_date":"2023-07-31T10:12:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690798366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet conta oggi il maggior numero di aeromobili \"Neo\" di nuova tecnologia e più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante rispetto al passato, grazie all'entrata in servizio, questo mese, del 67° aeromobile della Famiglia A320neo.\r

\r

Con il proseguimento del programma di rinnovo della flotta, parte integrante della sua roadmap verso il net zero, la compagnia aerea eliminerà gradualmente i più datati velivoli della Famiglia A320ceo, sostituendoli con aeromobili di nuova tecnologia, con un'efficienza del carburante superiore di almeno il 15% e una riduzione del rumore fino al 50% durante il rullaggio, il decollo e l'atterraggio.\r

\r

In base agli attuali piani di consegna, gli aeromobili della Famiglia A320neo costituiranno il 25% della flotta complessiva entro ottobre del prossimo anno. easyJet prevede 19 consegne di A320neo Family entro la fine del 2024 e altre 27 nel 2025.","post_title":"EasyJet sempre più green: entro fine 2024 il 25% della flotta sarà composto da velivoli Neo","post_date":"2023-07-31T09:45:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690796753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia al rialzo la stagione 2023 di Air Europa che archivia il primo semestre con 53 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di utili fiscali, con un obiettivo di chiusura anno che supera i 200 milioni. \r

\r

Nei primi sei mesi dell'anno l'offerta di posti volo è aumentata di oltre 7 milioni e sono stati trasportati oltre 5,7 milioni di passeggeri, il 38% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nella business class, che ha registrato un aumento del 36% dei passeggeri. In questo periodo, il load factor medio di Air Europa è stato dell'81%.\r

\r

Prosegue intanto l'iter di rinnovo della flotta che questo mese di luglio è stata riunificata attorno ai modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Tale processo consentirà alla compagnia aerea di sviluppare il suo nuovo piano strategico 2023-2025, rafforzando principalmente i pilastri della redditività, della sostenibilità e dell’innovazione.\r

\r

Il piano di ampliamento della flotta prevede l'ingresso di altri sei Boeing 787-9 nel corso del prossimo esercizio, ai quali se ne aggiungeranno altri due, a noleggio, nel 2025. Durante l’estate sul corto e medio raggio, saranno incorporati cinque Boeing 737-800. Nel 2024 è previsto l'arrivo dei primi tre Boeing 737 Max, ai quali se ne aggiungeranno 17 in leasing, tra il 2025 e il 2027. Air Europa sarà la prima compagnia spagnola ad adottare questo modello di velivolo.","post_title":"Air Europa: il risultato del semestre supera le previsioni","post_date":"2023-07-28T12:05:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690545902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Trend positivo per gli arrivi a Mauritius che entro fine 2023 dovrebbero raggiungere il 90%-95% dei livelli pre-pandemia. A supportare la crescita ci sono la ripresa del mercato europeo ma anche l'emergere di nuovi mercati, come quello del Medio Oriente. \r

\r

Le previsioni elaborate da Statistics Mauritius indicano che il numero di arrivi sfiorerà quota 1,3 milioni di visitatori, pari ad un tasso di recupero del 93,6% rispetto al numero di arrivi del 2019. Il miglioramento della connettività aerea e gli sforzi per promuovere l'attrattiva di Mauritius come destinazione turistica daranno ulteriore impulso al settore.\r

\r

Intanto, secondo i dati della Central Bank, nei primi cinque mesi dell'anno le entrate turistiche dell'isola dell'oceano Indiano sono aumentate di quasi il 70% fino a 35,8 miliardi di rupie (779 milioni di dollari) rispetto allo stesso periodo del 2022; per l'intero anno si prevede un aumento del 23% a 80 miliardi di rupie. \r

\r

Nel primo semestre il numero di visitatori complessivo è salito del 58% fino a quota 596.466, di cui 12.932 italiani.\r

\r

","post_title":"Mauritius punta a raggiungere quota 1,3 milioni di visitatori per fine 2023","post_date":"2023-07-28T09:15:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690535730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada trasferisce da oggi, 26 luglio, le sue operazioni al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai: migliora così l'esperienza di connessione per i viaggiatori, grazie anche alla partnership con Emirates, avviata nel novembre 2022.\r

Proprio la collaborazione tra le due compagnie aeree consente ai passeggeri di Air Canada in viaggio tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l'Africa e che transitano a Dubai di godere di un'esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal.\r

Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è per oggi, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto decollerà domani, 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business Class, mentre la Premium Economy e l'Economy saranno situati all'ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3.\r

Dal novembre 2022, i vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea sottostante, hanno sviluppato una partnership di fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti, hanno migliorato la cooperazione tra le loro attività cargo e hanno aumentato la capacità nei rispettivi hub. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai. \r

Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.","post_title":"Air Canada da oggi trasferisce la propria attività su Dubai al Terminal 3","post_date":"2023-07-26T10:35:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690367716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha operato il primo volo commerciale fra Italia e Libia dopo dieci anni. «Ita Airways supporta con orgoglio il Sistema Paese italiano nella storica riapertura dei collegamenti aerei tra Italia e Libia operando questo primo volo commerciale e sta valutando di prevedere un operativo strutturale tra i due Paesi sin dalla prossima stagione invernale».\r

\r

\r

\r

\r

Il collegamento fra Tripoli e Roma Fiumicino ha visto la presenza a bordo del primo ministro libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, che ha partecipato alla Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni, che si è svolta nella Capitale italiana.\r

\r

Il volo «è il frutto di un lungo lavoro portato avanti da Enac, Aise e Ambasciata italiana a Tripoli» spiega una nota dell'Enac che ricorda come il volo di ritorno in Libia abbia coinvolto una rappresentanza del sistema del trasporto italiano, guidata dal presidente stesso dell’Enac Pierluigi Di Palma, dal direttore generale Alessio Quaranta e da Fabio Nicolai, direttore centrale operatività e standard tecnici. La delegazione era composta inoltre dal presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata; dalla presidente di Enav Alessandra Bruni; Alberico Parente, responsabile del marketing di Enav; Francesco Presicce Accountable Manager di Ita Airways; il presidente di Aeneas, consorzio di aziende italiane impegnate nella ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli, Elio Franci e il Console in Libia Eleonora Bonvini.\r

\r

\r

\r

Dal prossimo autunno anche Medsky, compagnia aerea libica, inizierà ad operare verso l’Italia, rafforzando le connessioni con il nostro Paese.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways sulla rotta Italia-Libia: «Valutiamo operativo strutturale per l'inverno»","post_date":"2023-07-26T10:07:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690366053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa nelle mani degli spagnoli di Civitfun, software di check-in online per hotel e catene alberghiere, la società It italiana Group Reservation System (Grs), focalizzata sulla creazione, automazione e gestione online delle prenotazioni di gruppo: un mercato che supera i 140 miliardi di euro a livello mondiale, con oltre 10 milioni di viaggi realizzati ogni anno. Civitfun e Grs aspirano in questo modo a risolvere i problemi derivati ​​dal caricamento dei dati degli ospiti delle prenotazioni di gruppo nei property management system, grazie al know-how della società iberica in materia di integrazione con oltre 70 pms.\r

\r

\"Questa operazione rafforza la nostra crescita in termini di soluzioni di digitalizzazione alberghiera, e ci consente di entrare in una nicchia di mercato molto interessante nel settore, come le prenotazioni per gruppi\", sottolinea il ceo di Civitfun, Mariano de Oleza. Grs, fondata da Paolo Medeghini nel 2020, è una soluzione tecnologica che consente agli albergatori di digitalizzare completamente la vendita di camere per i gruppi e la gestione delle relative prenotazioni. L'innovazione sta nel fatto che si tratta di un sistema b2b che funge da canale distributivo progettato esclusivamente per gruppi, per facilitare i processi di hotel, ostelli e tour operator.\r

\r

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita che l'azienda spagnola sta attraversando. Il fatturato nella prima metà del 2023 è aumentato del 150% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un trend in costante miglioramento, in continuità con la crescita registrata tra il 2021 e il 2022, che aveva segnato un +107%. La società ha appena lanciato quattro nuovi prodotti per ridurre le mansioni a basso valore aggiunto di hotel e catene: Registrazione Viaggiatori consente in particolare di automatizzare l'invio dei dati degli ospiti alle autorità. Guestlink avvisa gli ospiti via e-mail per il check-in online e, tramite i tool Upselling e Cross-selling, propone l'inserimento di servizi aggiuntivi o di offerte complementari. Lo sviluppo di Civitfun è avvenuto anche in termini di numero di professionisti che fanno parte del team: 35 lavoratori a inizio 2023 rispetto ai dieci dello stesso periodo dello scorso anno. Un dato che equivale a una crescita del 250%.","post_title":"Hotel technology: l'italiana Group Reservation System (Grs) acquisita dagli spagnoli di Civitfun","post_date":"2023-07-25T10:46:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690282008000]}]}}