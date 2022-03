Ita Airways: sei consiglieri di amministrazione si dimettono

Mare agitato in casa di Ita Airways. A quanto riporta Repubblica, infatti, 6 su 9 consiglieri di amministrazione si sono dimessi. Il motivo? Il processo di privatizzazione della compagnia aerea.

Se da una parte i consiglieri avevano scelto JP Morgan e Mediobanca, per la parte finanziaria e Grande Stevens e Sullivan & Cromwell, per quella legale, come advisor per la vendita, dall’altra il ministero del tesoro ha deciso di puntare, sempre come advisor, su Equita e lo studio legale Onorati. In questo modo il tesoro ha ripreso in mano la questione della privatizzazione che vede scontrarsi da una parte Msc Lufthansa e dall’altra Air France e Delta.

Vista questa mossa del tesoro i consiglieri hanno chiesto di revocare la delibera del Cda con la scelta dei propri advisor. La preoccupazione dei consiglieri è che la Corte dei conti possa chiedere ragione di questa spesa milionaria. Una spesa che potrebbe risultare inutile e eccessiva, visto che il ministero ha i suoi advisor.

Insomma una lotta interna per chi deve decidere cosa. E’ naturale che l’azionista di riferimento voglia controllare questa fase delicata. Non si capisce invece la mossa dei consiglieri di operare autonomamente attraverso dei propri advisor.