Ita Airways marca stretto il Regno Unito: oltre 90 voli settimanali per Londra da Roma e Milano Ita Airways marca da vicino il mercato del Regno Unito: da una parte con la partecipazione al Wtm di Londra (dal 7 al 9 novembre), dall’altra con una campagna pubblicitaria multicanale che sarà on-air a Londra fino al 1° dicembre. Declinata sul claim “Destination: You”, la nuova campagna è visibile sugli schermi digitali delle principali stazioni ferroviarie e metropolitane della città, tra cui Waterloo, Bond Street, Euston, Kings Cross, Piccadilly Circus e nell’imponente edificio NOW di Tottenham Court Road. Sarà inoltre avviata un’incisiva campagna di banner pubblicitari online. Ita Airways è presente nel Padiglione Italia (al fianco dall’area Piazza Italia, stand EU 200): obiettivo della presenza al Wtm la promozione dell’offerta per il mercato britannico, dove la compagnia opera più di 90 voli settimanali di andata e ritorno tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Anche l’impegno nel campo della sostenibilità sarà al centro delle attività della Compagnia al World Travel Market: l’obiettivo di Ita Airways è infatti quello di diventare uno dei vettori aerei più ‘green’ d’Europa entro il 2026, con l’80% della flotta dotata di aeromobili di nuova generazione. Sono due i collegamenti giornalieri da Roma e Milano Linate per Londra Heathrow, per un totale di 28 voli settimanali di andata e ritorno rispettivamente da Roma Fiumicino e Milano Linate, e 36 voli settimanali di andata e ritorno da Linate per il London City Airport. A fianco della nuova iniziativa pubblicitaria, debutta anche la nuova offerta commerciale dedicata ai clienti nel Regno Unito, che prevede tariffe speciali per volare da Londra verso selezionate destinazioni in Italia a partire da 90 sterline all-inclusive fino al 17 novembre 2022. Intanto Ita Airways continua ad ampliare il network intercontinentale: l’operativo della winter conta 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali, 22 internazionali e 20 domestiche e si concentra soprattutto sul progetto di espansione del lungo raggio con alcune nuove importanti rotte come Nuova Delhi, Maldive (Malé) e Tokyo-Haneda, che si aggiungono a quelle per New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo inaugurate dall’inizio dell’anno.

