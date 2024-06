Ita Airways: l’Hangar Lounge di Fiumicino ottiene la certificazione Leed per la sostenibilità Ita Airways ha ottenuto la certificazione Leed – livello Gold nella categoria “Interior Design and Construction: Retail”- per l’Hangar Lounge, la nuova lounge inaugurata un anno fa al Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. La certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) attesta il livello di sostenibilità di un edificio, basandosi su una serie di criteri per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e della salute. Questo riconoscimento è un’ulteriore conferma dell’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità e per la tutela dell’ambiente. «Ita dimostra così il proprio ruolo di leadership nel promuovere una trasformazione positiva all’interno del settore edilizio a livello aeroportuale e si allinea alla missione più ampia di promuovere pratiche eco-sostenibili nel settore dell’aviazione». Le aziende che ottengono la certificazione LEED svolgono un ruolo essenziale per creare un futuro più sano e sostenibile. «Il vettore italiano – spiega una nota ufficiale – rimane saldo nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e si impegna a continuare i propri sforzi per ridurre le proprie emissioni di carbonio e promuovere pratiche eco-consapevoli, a partire dal rinnovo della flotta che a fine 2024 conterà 96 aerei di cui il 67% di nuova generazione». Condividi

