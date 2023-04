Ita Airways e il biglietto unico aereo+treno: al via l’intesa con Trenitalia e Adr Decolla ufficialmente oggi il biglietto unico aereo + treno grazie all’accordo fra Ita Airways e Ferrovie dello Stato. Tramite la tecnologia Accesrail, è infatti possibile acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un’unica transazione: le principali città italiane servite dall’Alta Velocità di Frecciarossa vengono così connesse con lo scalo di Fiumicino. I passeggeri beneficiano di un’esperienza di viaggio semplificata, combinando la tratta ferroviaria e quella aerea con un biglietto unico e un check-in già in stazione presso i banchi dedicati nella stazione ferroviaria del Leonardo da Vinci. E sempre da oggi, grazie alla collaborazione con Adr, è presente presso la stazione ferroviaria dell’aeroporto di Fiumicino anche un banco check-in Ita Airways dedicato a chi raggiunge l’aeroporto in treno a bordo di un Frecciarossa, o con un Leonardo Express in congiunzione con un treno Alta Velocità fino a Roma Termini, per proseguire il proprio viaggio verso una destinazione internazionale o intercontinentale della compagnia aerea. Dopo questa fase di avvio, spiega una nota di Ita, “i partner presenteranno ufficialmente il prodotto a fine aprile“.

