Ita Airways: aperta la data room al fondo Certares (e Delta Air Lines)

Ita Airways ha aperto la data room alla cordata Certares: il fondo statunitense e Delta Air Lines sono stati autorizzati ad accedere ai dati più sensibili della compagnia, come anticipato da Il Corriere della Sera, che cita fonti ministeriali. Air France-Klm, per ora, non sarebbe stato approvato “per questioni documentali relative all’accordo di non divulgazione dei numeri”.

La mossa di Ita arriva su richiesta di Equita, advisor del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), azionista unico dell’aviolinea. L’apertura della data room, a un mese circa di distanza dalla decisione del Tesoro a favore di Certares (a scapito della cordata Msc-Lufthansa) dovrebbe consentire alla cordata vincitrice di perfezionare i dettagli dell’offerta di acquisizione del 50% del vettore.

È ipotizzabile che il 28 settembre, giorno dell’”expert session” tra Certares e Ita (con delegati di Delta e Air France – Klm), il fondo Usa chieda la proroga della trattativa: decisione che, nel caso, spetterebbe al nuovo governo.