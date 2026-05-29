Royal Caribbean congela il progetto “Perfect Day Mexico” Dopo il diniego delle autorità messicane al progetto “Perfect Day Mexico” di Royal Caribbean, il gruppo crocieristico ha rilasciato una dichiarazione, riportata da Travelpulse, in merito all’abbandono del piano da 600 milioni di dollari che avrebbe ampliato le destinazioni con isole private del gruppo. Il progetto « Siamo delusi dalla decisione della Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e rispettiamo il ruolo delle autorità ambientali messicane – ha dichiarato un portavoce del Royal Caribbean Group a Travelpulse -. Mahahual è un luogo speciale che merita cura e protezione. Continuiamo a credere nel Messico e siamo ottimisti sulla possibilità di portare avanti i nostri investimenti in modo responsabile. Coinvolgeremo nuovamente le parti interessate per procedere in modo da garantire una prosperità condivisa attraverso lo sviluppo di infrastrutture ambientali essenziali, la creazione di migliaia di posti di lavoro a livello locale e programmi comunitari a sostegno della popolazione messicana» Il progetto è stato abbandonato il 20 maggio a causa di preoccupazioni ambientali, il giorno dopo che la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, aveva espresso timori riguardo al sito, che avrebbe accolto 21.000 visitatori al giorno. Perfect Day Mexico sarebbe stato situato a Mahahual, sulla costa caraibica messicana, facilmente accessibile alle navi da crociera. Il suo debutto era previsto per il 2027. Sheinbaum e il ministro dell’ambiente, Alicia Barcena, hanno spiegato che la regione è fondamentale per l'”equilibrio ecologico” e che ospita la barriera corallina mesoamericana, il secondo sistema di barriera corallina più grande al mondo, secondo solo alla Grande Barriera Corallina australiana. Inoltre, Mahahual è abitata da 3.000 persone. Condividi

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Diverse compagnie aeree partner stanno ampliando i collegamenti verso la Giamaica in risposta alla costante domanda di viaggiatori, migliorando così l'accesso all'isola. Porter Airlines lancerà voli diretti senza scalo per Montego Bay da Toronto Pearson, Ottawa e Hamilton, aggiungendo quasi 5,000 posti per la stagione invernale. \"Ogni nuova rotta sostiene l'occupazione. Ogni posto aggiuntivo sostiene le piccole imprese. Ogni volo crea un effetto a catena sull'economia che si estende ben oltre l'aeroporto\", ha dichiarato il ministro Bartlett. \"Questi annunci riflettono la straordinaria fiducia che le compagnie aeree e gli investitori continuano a riporre nella Giamaica come destinazione\".\r

La Giamaica ha in programma la realizzazione di circa 15.000-20.000 nuove camere nei prossimi 5-10 anni, per un investimento stimato di 5 miliardi di dollari. Tra i progetti principali figurano The Pinnacle, un emblematico complesso residenziale e alberghiero, e il continuo sviluppo del corridoio turistico di Rose Hall.\r

“Non si tratta di una crescita incrementale, bensì di un investimento trasformativo per il futuro del turismo in Giamaica. Stiamo costruendo un ecosistema turistico che comprende grandi resort, hotel boutique, gastronomia, benessere, musica e avventura. Perché il viaggiatore di oggi cerca esperienze significative e memorabili, e la Giamaica le offre in modo naturale”.","post_title":"Giamaica: nuove rotte aeree e 5 mld di dollari per il comparto alberghiero","post_date":"2026-05-25T09:17:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779700625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La partecipazione alle principali fiere di settore rappresenta per una società editrice specializzata nel turismo un’importante occasione di crescita, aggiornamento professionale e consolidamento della propria presenza nel mercato internazionale. Eventi di rilievo come la BIT Milano, il TTG Travel Experience di Rimini o il World Travel Market di Londra costituiscono infatti luoghi privilegiati di incontro tra operatori, enti del turismo, destinazioni, compagnie e stakeholder provenienti da tutto il mondo.\r

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La partecipazione a tali appuntamenti consente alla Travel Open Day S.r.l. di ampliare e rafforzare la propria rete di relazioni con operatori internazionali e partner strategici, favorendo nuove collaborazioni nell’ambito della promozione delle realtà turistiche internazionali. Allo stesso tempo, la presenza in fiera offre l’opportunità di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, approfondimenti e testimonianze dirette sui trend emergenti del comparto, contribuendo così ad arricchire l’attività editoriale e informativa della società.\r

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Attraverso queste partecipazioni, Travel Open Day S.r.l. promuove le proprie pubblicazioni e presenta al pubblico professionale tutte le novità editoriali, i prossimi eventi in programma e i fam trip in calendario, rafforzando ulteriormente la visibilità del brand e il proprio posizionamento quale punto di riferimento nell’informazione turistica professionale.\r

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Le fiere internazionali rappresentano inoltre un contesto qualificato per sviluppare nuove opportunità commerciali, avviare accordi di collaborazione e sostenere concretamente la promozione e la valorizzazione del turismo internazionale, favorendo il dialogo tra i diversi attori della filiera e contribuendo alla diffusione di informazioni aggiornate sull’evoluzione del mercato turistico globale.\r

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La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano e di ItaliAbsolutely, alla BIT 2026 e alle prossime edizioni di TTG Travel Experience e World Travel Market, è resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 erogato per ciascuna fiera dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 di cui alla Det.n.G13369 del 15 ottobre 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione.\r

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","post_title":"Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, l'importanza della presenza nelle fiere","post_date":"2026-05-22T16:13:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779466408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 28 maggio The Sense Experience Resort 5 stelle lusso, nel cuore del golfo di Follonica, ospiterà un esclusivo recruiting day dedicato alla selezione di nuove figure da inserire all’interno della struttura per la stagione 2026.\r

Immerso nella natura della Maremma Toscana, il resort si conferma punto di riferimento dell’hôtellerie di alta gamma e luogo ideale dove costruire un percorso professionale dinamico, stimolante e orientato alla crescita. L’evento, promosso da Icon Collection, rappresenta molto più di una semplice giornata di colloqui: sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con una realtà che mette al centro le persone, valorizzando talento, motivazione e spirito di squadra.\r

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Le figure richieste\r

Durante il recruiting day sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure professionali, tra cui front office & shift lLeader, personale di sala (commis de rang e chef de rang), facchini. Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, offrendo ai candidati la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente, i valori e le prospettive professionali offerte dal gruppo.\r

Icon Collection investe costantemente nella crescita delle proprie persone attraverso percorsi formativi dedicati, opportunità di carriera e benefit pensati per garantire benessere e qualità della vita lavorativa.\r

Tra i principali benefit offerti concrete opportunità di crescita professionale all’interno del gruppo, formazione continua e percorsi di sviluppo personalizzati, premi stagionali, alloggio dedicato, mensa aziendale attiva anche nei giorni off, un giorno libero extra in occasione del compleanno.\r

È possibile partecipare presentandosi direttamente il 28 maggio oppure inviando il proprio curriculum vitae in anticipo all’indirizzo hr@iconcollection.it.","post_title":"The Sense Experience Resort: appuntamento di recruiting il 28 maggio","post_date":"2026-05-21T11:30:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779363044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viesca Toscana, a pochi minuti da Firenze, Arezzo e Chianti, ha inaugurato la stagione 2026 ampliando le esperienze tra percorsi benessere e degustazioni enogastronomiche.\r

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Storica tenuta della famiglia Ferragamo dal 1952, la struttura è stata sottoposta ad un restauro che ha interessato i saloni di Villa Viesca, l’ingresso e l’area di Pian Rinaldi, oggi arricchita con nuovi gazebi e aiuole fiorite.\r

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All’interno della tenuta Il Tuscan Bistro di Viesca è aperto sia agli ospiti della Tenuta sia ai visitatori esterni. Guidata dall’Executive Chef Andrea Campani, l’offerta gastronomica celebra la filosofia farm to table attraverso menù stagionali che valorizzano ingredienti locali, selezionati nel pieno rispetto della natura e dei suoi ritmi.\r

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Per la nuova stagione, Viesca Toscana propone inoltre appuntamenti gastronomici settimanali aperti a tutti: il giovedì la Cena Contadina e la serata BBQ, e la domenica il Pizza Party.\r

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Anche la Spa La Corte apre le sue porte agli ospiti esterni, offrendo percorsi pensati per rigenerare corpo e mente, dai massaggi tradizionali ai trattamenti olistici. Accanto a massaggi e trattamenti viso e corpo, Viesca Toscana propone esperienze immersive come The Sound of Viesca, un percorso nel parco della Tenuta dedicato all’ascolto delle vibrazioni della natura, e il Viesca Chakra Walk, una passeggiata meditativa per il riequilibrio energetico. Alcune di queste esperienze si svolgeranno nella nuova Serra, uno spazio immerso nel verde e concepito in continuità con la natura circostante grazie alle sue ampie vetrate, adatta anche ad eventi privati.\r

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Per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva di relax, è disponibile il “Day Spa” di coppia: un percorso che include armonizzazione sonora con campane tibetane, un massaggio o trattamento viso a scelta, pranzo al Tuscan Bistro della Tenuta e accesso per l’intera giornata alla piscina di Pian Rinaldi.\r

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","post_title":"Viesca Toscana, nuovi percorsi benessere ed esperienze enogastronomiche in Valdarno","post_date":"2026-05-21T10:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779360508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo del benessere, come accertato dal Global Wellness Institute, è ormai diventato una scelta culturale.\r

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È in questo scenario che nasce e si sviluppa il modello Five Dimensions Wellness, il primo brand italiano di ospitalità rigenerativa ideato da Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere e autrice del libro 'F.R.A.M.S. – Le cinque dimensioni del benessere', che ora annuncia un importante sviluppo: un questionario di self-assessment da compilare al check-in e al check-out. Una misurazione concreta dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite - prima e dopo il soggiorno - per trasformare ogni permanenza in un atto consapevole di rigenerazione personale, da vivere durante il viaggio e da portare a casa come nuova competenza per la propria quotidianità.\r

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Il modello Five Dimensions Wellness non misura solo il benessere individuale: portando l'attenzione anche sulla dimensione ambientale, mette in relazione l'ospite con il territorio che lo accoglie, stimolando una consapevolezza più profonda del proprio impatto sul contesto naturale e culturale circostante.\r

Il questionario\r

Il questionario è uno strumento semplice e accessibile, validato da un comitato scientifico multidisciplinare. È già attivo in via di sperimentazione presso l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) e presso Casa Raphael di Roncegno Terme (TN) - dove viene consegnato agli ospiti non coinvolti in percorsi terapeutici - ed è in fase di attivazione al Vojon – Bioagriturismo e Cantina Biologica di Ponti sul Mincio (MN). L'obiettivo è estenderlo progressivamente a tutte le realtà che aderiranno al progetto.ranno al progetto.\r

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«Molte persone hanno capito che andare in vacanza oggi non significa soltanto prendersi una pausa dalla routine quotidiana - afferma Vincenzo Primitivo, medico-chirurgo esperto in Longevity Medicine, Biohacking & Health Optimization, membro dell'Expert Hub di Five Dimensions Wellness® - ma anche un'occasione per migliorare la propria qualità di vita. L'intenzione a volte non è sufficiente: riuscire a valutare tramite test e questionari specifici gli effetti di un soggiorno su vari aspetti del benessere è un passo significativo. Significa far comprendere all'ospite come il proprio equilibrio si ripercuota sulla salute — informazioni che possono davvero influenzare lo stile di vita e diventare fondamentali anche da un punto di vista strettamente clinico».\r

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Non basta offrire esperienze di qualità se l'ospite non è invitato a riflettere su di sé prima e dopo il soggiorno. Il questionario si articola in due momenti distinti. Al check-in, l'ospite fotografa il proprio stato di partenza sulle cinque dimensioni del modello FRAMS - fisica, relazionale, ambientale, mentale, spirituale - cuore filosofico e scientifico del brand. Al check-out, risponde agli stessi quesiti, misurando in modo concreto i cambiamenti percepiti e porta a casa consapevolezza nuova di sé.\r

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Un doppio vantaggio: l'ospite viene guidato a scoprire il proprio benessere e a osservarne l'evoluzione nel corso del soggiorno, mentre la struttura ottiene una comprensione più profonda dei bisogni reali dei propri ospiti e dell'impatto concreto dell'esperienza offerta.\r

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«L'obiettivo non è stilare una classifica o certificare uno stato di salute - spiega Paola Rizzitelli - ma fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: chiedere all'ospite come sta. Davvero. Una struttura dedicata al benessere ha il dovere di farselo raccontare. Ma c'è di più: proporre questo questionario significa anche mettere l'ospite di fronte a domande che raramente si pone. Hai capito cosa ti manca per stare bene? Sei disposto a fermarti un momento per ascoltarti? Sai guardare il tuo benessere nelle sue cinque dimensioni? Trovare il tempo per dedicarsi tempo, sperimentare nuove pratiche e portarle a casa come competenze per la propria quotidianità: è questo che vogliamo che l'ospite scopra, non solo durante il soggiorno, ma anche a casa».","post_title":"Turismo del benessere: la ricerca di Five Dimensions Wellness","post_date":"2026-05-21T09:40:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779356442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stime positive per l'estate di United Airlines, tanto da spingere al rialzo le azioni della compagnia aerea del 6%: a fare da traino all'andamento in crescita ci sarebbe la forte domanda sulla scia dei grandi eventi globali, dal picco dei viaggi per le vacanze e dal continuo slancio delle prenotazioni internazionali.\r

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Il vettore prevede di trasportare oltre 53 milioni di passeggeri nel periodo compreso tra giugno e agosto, con un aumento di circa 3 milioni rispetto alla scorsa estate.\r

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United ha dichiarato di registrare aumenti a doppia cifra nelle prenotazioni verso destinazioni legate a questi «momenti irripetibili»: ad esempio verso le città europee come Bilbao, Madrid, Barcellona e Reykjavík, che saranno interessate dall'eclissi solare del 12 agosto. Secondo la compagnia, la sola domanda di astro-turismo è cresciuta di oltre il 50% su alcune rotte.\r

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La compagnia aerea ha inoltre segnalato un aumento di quasi il 20% delle prenotazioni verso le città nordamericane che ospiteranno le partite di calcio del Campionato del mondo, in programma tra l'11 e il 27 giugno, tra cui Città del Messico, Toronto e Los Angeles.\r

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Nel frattempo, anche i viaggi verso mete quali Amsterdam e Londra registrano un trend al rialzo in vista di importanti concerti e programmi di spettacoli estivi.\r

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United prevede un periodo del Memorial Day particolarmente intenso, con circa 3,9 milioni di passeggeri tra il 21 e il 27 maggio, ovvero circa 575.000 viaggiatori al giorno su circa 5.000 voli giornalieri. Questo dato è in contrasto con i circa 270.000 passeggeri in meno registrati nello stesso periodo festivo dello scorso anno.","post_title":"United Airlines: la domanda forte fa prevedere oltre 53 mln di passeggeri per l'estate","post_date":"2026-05-21T09:39:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779356373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sugli Stati Uniti per Royal Air Maroc, con un programma di voli speciali, su misura per i fan che raggiungeranno gli Usa in vista dei Mondiali di calcio. La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell'Atlante.\r

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Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all'operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini.\r

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La compagnia sottolinea il carattere inedito dell'iniziativa, in particolare l'apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l'annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles.\r

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Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l'11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l'intero torneo, rendendo New York la principale porta d'ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio.\r

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Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale.\r

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Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti.","post_title":"Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio","post_date":"2026-05-20T14:46:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779288391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean in prima fila per offrire ai crocieristi la possibilità di seguire in diretta la Fifa World Cup 2026, trasmessa da Sport 24. Dall'11 giugno al 19 luglio 2026, gli ospiti e gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni dello stadio durante le crociere a bordo delle sue navi.\r

Durante il torneo, Royal Caribbean trasformerà tutte le navi della flotta in centri di energia e i tifosi non perderanno mai una partita: tutte le sfide della competizione saranno trasmesse in tempo reale su Sport 24 Special Event Channels sui televisori delle cabine e in tutti gli spazi a bordo, come i ponti piscina, i teatri, il Playmakers Sports Bar & Arcade.\r

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Attività a tema\r

Gli ospiti potranno inoltre partecipare ad attività a bordo incentrate sul torneo. In qualità di host city supporter ufficiale di Miami per la World Cup 2026, Royal Caribbean collabora con il Fifa World Cup 2026 Miami Host Committee per offrire ai tifosi, ai viaggiatori e alla comunità locale la possibilità di vivere il più grande evento sportivo del mondo attraverso una serie di iniziative interattive in tutta la città di Miami.\r

In dettaglio, il Fifa Fan Festival Miami dedicato alle famiglie si svolgerà durante i 23 giorni del torneo al Bayfront Park nel centro di Miami, con trasmissioni in diretta di tutte le partite su maxischermi, intrattenimento dal vivo di alto livello, specialità gastronomiche locali ed esperienze di brand immersive.\r

Inoltre, il marchio di Royal Caribbean prenderà vita in tutta la città di Miami con un branding dinamico nei punti chiave della città, portando in ogni strada tutta l'energia e l'entusiasmo dei Mondiali.","post_title":"Royal Caribbean porta la Fifa World Cup 2026 in crociera","post_date":"2026-05-20T11:48:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779277718000]}]}}