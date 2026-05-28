Milano Bergamo è il primo aeroporto in Italia a proporre il noleggio di e-bike premium Debutta all’aeroporto di Milano Bergamo “NextBG – The New Way to Explore Bergamo”, il primo servizio di noleggio di biciclette elettriche premium attivato all’interno di un’aerostazione italiana. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Dif Spa e Sacbo, la società di gestione del Milan Bergamo Airport, con il supporto dei partner tecnici Würth e Bergamont, accomunati da una visione condivisa orientata all’innovazione e alla mobilità sostenibile. Sono oltre 25 le e-bike Bergamont (gruppo Scott Sports) di ultima generazione tra le quali si può scegliere a seconda di gusti e stile (e-Mtb premium dotate di vari comfort e disponibili in diverse varianti in base alle esigenze). Il punto forte è la proposta cicloturistica. Oltre al semplice noleggio, si possono infatti vivere alcune esperienze guidate: in Città Alta, ad esempio, con “Città Alta, dove Bergamo racconta la sua storia”, gita di 4 ore comprensiva di guida cicloturistica, oppure la variante da mezza giornata che include il pranzo tipico bergamasco; in alternativa si può optare per la pedalata guidata tra le vigne del Moscato di Scanzo o fino al Castello di Malpaga, anche in questi due casi con opzione visita guidata, degustazione e pranzo. Tutte le proposte già disponibili sono illustrate sul sito Nextbg.it e altre saranno implementate nelle prossime settimane. Per chi desidera qualcosa di ancora più personale, NextBG progetta esperienze su misura, adatte a famiglie, coppie o viaggiatori individuali. Milano Bergamo è del resto il primo scalo a livello europeo ad essere riconosciuto come bike friendly e il progetto si inserisce nel più ampio percorso intrapreso da Sacbo verso la sostenibilità, testimoniato dall’ottenimento nel 2021 della Certificazione Cycle Friendly Employere nel 2024 dal raggiungimento del livello Gold per la mobilità sostenibile. In collaborazione con Sacbo, NextBG presenta quindi non solo un nuovo servizio, ma un hub innovativo e attento alla mobilità sostenibile del futuro, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’idea di fondo, a cui ora si aggiunge il progetto NextBG, è creare le condizioni perché l’intera comunità che ruota attorno all’aeroporto possa utilizzare e valorizzare la bicicletta. Non solo i lavoratori aeroportuali, quindi, ma anche i viaggiatori, italiani e internazionali, che sempre più spesso ricercano infrastrutture e servizi che permettano loro di muoversi in modalità integrata, combinando diversi mezzi di trasporto sostenibili. «Il nostro aeroporto ha sposato il concetto di multimodalità, concentrando il proprio piano di sviluppo su linee di programma che condensassero la sostenibilità in senso lato, l’accessibilità e un approccio quanto più versatile alla mobilità connessa ai servizi di trasporto aereo – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Il perimetro ciclabile che circonda il sedime aeroportuale consente di accedere a una ramificazione sempre più estesa della rete ciclabile territoriale e interprovinciale. Ne conseguono opportunità di grande interesse turistico, una vocazione che Sacbo sostiene da sempre e ora si concretizza con l’affidamento di un servizio noleggio e-bike che va oltre la fornitura del mezzo e propone escursioni di sicuro richiamo per chi ama esplorare e conoscere i territori nelle loro peculiarità più nascoste». Condividi

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Più che un elenco di attività, il progetto punta a costruire un programma quotidiano capace di accompagnare gli ospiti alla scoperta del territorio, distribuendo lungo tutta la settimana escursioni, appuntamenti sportivi e proposte family con il supporto di professionisti della montagna, tra cui guide alpine, maestri di bike e accompagnatori di media montagna.\r

«Vogliamo rendere la vacanza ancora più semplice da vivere, aiutando chi arriva a orientarsi tra le tante possibilità offerte dal comprensorio - spiega Michele Bertolini, direttore del consorzio Pontedilegno-Tonal -. L’idea è permettere al pubblico di scegliere ogni giorno un’esperienza diversa, mettendo in connessione sport, natura e identità del territorio».\r

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Il programma\r

Il programma cambia ogni giorno e segue il ritmo della settimana con un’offerta che attraversa tutte le anime della montagna estiva. Si va dai corsi di mountain bike per ragazzi al Junior Bike Park di Ponte di Legno ai tour guidati in e-bike tra il passo Tonale e Vermiglio; dai trekking lungo il sentiero della Pace e la galleria della Guerra Bianca sul Presena fino alle discese in rafting sul fiume Noce. Accanto alle attività più sportive trovano spazio anche percorsi faunistici nel parco nazionale dello Stelvio, barefoot walking, escursioni didattiche e giochi pensati per le famiglie. Tra gli appuntamenti non mancano esperienze dal taglio più culturale come le visite guidate a Vermiglio, il borgo della Val di Sole che ha fatto da sfondo all’omonimo film, premiato alla mostra del cinema di Venezia e ai David di Donatello.\r

Il meccanismo si basa sulla stretta collaborazione con le strutture ricettive del territorio: chi soggiorna nelle realtà convenzionate riceve gratuitamente l’Adamello Card o la Val di Sole Guest Card Pontedilegno-Tonale, che dà accesso ogni giorno a un’attività gratuita, oltre a sconti sulle altre esperienze in calendario e a tariffe agevolate per impianti e trasporti. Il programma completo con tutte le info è consultabile su questa pagina.\r

Per due finestre dell’estate, 11-19 luglio e 25 luglio-2 agosto, il calendario ordinario si interrompe per lasciare spazio alle Full Mountain Weeks, riservate esclusivamente ai possessori delle card: in programma un trekking teatrale in quota, uno show cooking dello chef Andrea Mainardi con i prodotti dei casari locali e un trekking con il trail runner Marco Olmo per scoprire i benefici dello sport, immersi nella natura.\r

Il programma estivo ha tra i suoi eventi di riferimento Water Music Festival, in calendario dal 3 luglio al 6 settembre. La rassegna porta la musica sui laghi alpini e sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l’acqua non è solo sfondo ma parte integrante del progetto.\r

Si rinnova infine anche l’appuntamento con Alba in Quota, cinque occasioni per vivere il sorgere del sole in alta montagna tra il Roccolo Ventura a 1.700 metri (il 19 luglio a Temù) e il ghiacciaio Presena a 3.000 metri (il 26 luglio, il 14, 21 e 26 agosto). Per consentire l’esperienza, gli impianti aprono prima dell’alba e accompagnano la salita in quota, fino ai punti panoramici da cui osservare la luce del mattino che raggiunge le vette dell’Adamello-Presanella.","post_title":"Pontedilegno Tonale lancia l'Active Summer: ogni giorno un'idea diversa","post_date":"2026-05-27T11:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779882508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swisstainable livello 3, un ristorante di pietra a 1.704 metri e un territorio che ha fatto del cicloturismo enogastronomico un prodotto maturo e vendibile. Il Ticino non si racconta più solo con le emozioni: si presenta con un’infrastruttura solida, certificata e costruita intorno alle esigenze del trade.\r

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Monte Generoso: dalla riva del lago alla vetta\r

Da Capolago, sul lago di Lugano, la ferrovia a cremagliera risale 9 km di paesaggio alpino fino a 1.704 metri. A metà percorso si trova il Buffet Bellavista (raggiungibile anche in auto o bus) con cucina a km0 in stile grotto autentico, carta dei vini esclusivamente ticinese e lo spazio disponibile per eventi privati. Il treno storico a vapore percorre lo stesso tracciato solo in occasioni speciali, ma vale la pena tenerlo in agenda per chi costruisce esperienze di gruppo fuori dall’ordinario.\r

In vetta, la prospettiva cambia completamente. Il Fiore di pietra, firmato dall’architetto Mario Botta nel 2017, è un edificio che nasce da un dialogo preciso con il territorio: base ottagonale in pietra locale, riscaldamento a pellet, grandi vetrate che inquadrano un panorama a 360°. La struttura ospita sia un self-service per chi cerca un’esperienza più immediata, sia il ristorante con 120 coperti, pensato anche per eventi aziendali di livello. La sala conferenze Belvedere da 100 posti lo rende una location Mice difficilmente replicabile altrove. A luglio inaugura una mostra storica: un argomento in più per itinerari con valenza culturale.\r

La ferrovia aderisce all’iniziativa “causewecare” - impegno concreto nella riduzione dell’impatto ambientale - e al “percentuale culturale” del gruppo Migros, con cui è collegata: le aziende del gruppo destinano l’1% del fatturato a iniziative culturali e territoriali locali.\r

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Mendrisiotto: bike, vino e filiera corta\r

Nel Mendrisiotto, la zona con più vigneti del Ticino, il cicloturismo enogastronomico si è strutturato attorno a un’offerta che valorizza produttori locali, cantine di territorio e una filiera cortissima. Il Bike’n’Wine di Mendrisiotto Terroir è l’esempio più riuscito: un tour guidato tra vigneti e realtà produttive che racconta il territorio attraverso chi lo abita. Partner del Ticino Ticket.\r

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Gli strumenti per il trade\r

Lo Swiss Travel Pass - libera circolazione su una rete di 29.000 km, 50% sulle ferrovie di montagna, ingresso in oltre 500 musei, trasporto bici incluso sui treni - è lo strumento più versatile per costruire pacchetti. Il Ticino Ticket, rilasciato automaticamente a ogni ospite in pernottamento, include i trasporti locali e sconti su attività partner: va comunicato al cliente come benefit immediato, non come optional. A completare il quadro, una rete crescente di bike hotel attrezzati che segnala quanto il Ticino abbia compreso il proprio turista tipo e lavori attivamente per facilitarne l’esperienza.\r

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[gallery ids=\"515215,515217,515216\"]","post_title":"Ticino: il cicloturismo enogastronomico è un prodotto maturo e vendibile","post_date":"2026-05-27T10:26:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779877614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skytrax le ha nuovamente assegnato a Ita Airways una valutazione di 4 stelle per il 2026: un risultato che riflette l’elevata qualità del servizio e i rigorosi standard della compagnia aerea.\r

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Il rating complessivo del vettore nei vari parametri è rimasto stabile rispetto al 2025, con alcuni indicatori (cibo e bevande, servizi a bordo, atmosfera in cabina e servizi aeroportuali) che hanno registrato un miglioramento rispetto all’anno precedente.\r

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«Mantenendo la valutazione Skytrax a 4 stelle anche per il 2026, Ita Airways ribadisce con orgoglio che l’attenzione al cliente è al centro della propria strategia - ha dichiarato Lorenza Maggio, chief strategy, integration, It & touchpoints della compagnia aerea -. Questo risultato riflette il forte impegno di tutto il nostro team nel garantire un’esperienza memorabile ai nostri stimati ospiti, mentre continuiamo a rafforzare la nostra offerta di servizi».\r

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Skytrax è un’organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito specializzata nella valutazione e nel confronto della qualità dei servizi offerti da compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo. La sua analisi comparativa, basata su audit professionali, è riconosciuta come un benchmark mondiale per gli standard di qualità del servizio: le compagnie aeree vengono valutate secondo un quadro globale unificato e coerente, con diverse centinaia di criteri di valutazione che coprono le principali aree di servizio.","post_title":"Ita Airways: Skytrax conferma le 4 stelle alla compagnia aerea","post_date":"2026-05-27T09:00:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779872424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa Experience amplia l'offerta dedicata all'Alaska. Per l’estate 2026 spiccano tre itinerari pensati per scoprire lo Stato più grande e selvaggio degli Stati Uniti. È possibile scegliere tra la formula partenza garantita in gruppo con itinerari già costruiti, oppure tra proposte fly & drive che includono il noleggio auto e i pernottamenti prenotati in anticipo.\r

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I tre itinerari\r

\"Sognando l'Alaska\" è un tour di gruppo a partenza garantita il 18 agosto della durata di 10 giorni. Si parte da Anchorage per poi raggiungere il ghiacciaio Matanuska e l'antico sito minerario di Kennicott, nel cuore del Wrangell-St. Elias, raggiungibile a bordo di un bush plane. Tra le esperienze, un'escursione con i ramponi sul Root Glacier e una crociera nel Prince William Sound fino al ghiacciaio Meares, tra balene, orche e puffins. Il viaggio si chiude con il parco nazionale Denali con tour guidato e una visita all'Iditarod Headquarters di Wasilla, tempio delle leggendarie corse con i cani da slitta.\r

\"Il meglio dell'Alaska\" è una proposta fly & drive di 10 giorni che attraversa in autonomia alcune delle destinazioni più spettacolari dell'Alaska. Da Anchorage si scende verso Seward e i Kenai Fjords, si risale verso Talkeetna e si attraversa il parco nazionale Denali. Il percorso prosegue verso Copper Center, nel Wrangell-St. Elias, e si conclude a Valdez prima del rientro lungo la Richardson Highway e il Keystone Canyon. L’itinerario è disponibile da giugno a settembre 2026\r

Infine, il fly & drive di 12 giorni dedicato ai \"Parchi dell'Alaska\" tocca il parco nazionale Denali con due notti nella tundra con avvistamenti di grizzly, caribù e aquile calve, Fairbanks, il villaggio minerario di Kennicott tra i ghiacciai del Wrangell e Valdez, da cui si naviga nel Prince William Sound tra balene e Columbia Glacier. Il viaggio si chiude a Seward, porta d'accesso ai Kenai Fjords. L’itinerario è disponibile da giugno ad ottobre 2026\r

","post_title":"Usa Experience: ecco i nuovi itinerari in Alaska","post_date":"2026-05-26T13:49:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779803393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 14 giugno 2026, i Rosadira Bike Days trasformano Nova Levante, Nova Ponente e Obereggen nelle tappe obbligate di un tour nel sogno di ogni ciclista.\r

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Se già si presenta come un paradiso a misura di ciclista, in quei giorni l’area diventa ancor più una tappa imprescindibile nell’ideale tour dei luoghi da percorrere in sella almeno una volta nella vita.\r

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Negli ultimi giorni di primavera, Rosadira Bike Days taglia il traguardo del 2026 con un pacchetto tutto compreso per patiti di mountain bike ed e-mountain bike, tra itinerari guidati, workshop tecnici e piaceri gastronomici, con la cornice naturale offerta dalle Dolomiti.\r

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Ogni giorno, si potrà scegliere tra un programma ricco e diversificato con sessioni di tecnica di guida, workshop di meccanica e numerose immersioni enogastronomiche della tradizione altoatesina. Anche i più piccoli avranno ampio spazio, grazie a proposte ludiche su misura.\r

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Le guide bike locali e 16 strutture partner a Nova Levante, Nova Ponente e Obereggen trasformeranno ancora una volta i Rosadira Bike Days in un punto d’incontro per la community ciclistica, abbinando tour di diversi livelli di difficoltà e appuntamenti tecnici con pomeriggi all’insegna del relax, tra musica dal vivo, drink e snack. Una conviviale serata in una malga, accompagnata da specialità altoatesine, chiuderà la manifestazione.\r

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Prenotabile direttamente presso le strutture partner della Val d’Ega, il pacchetto Rosadira Bike Days include tour guidati in mountain bike per ogni livello, workshop di tecnica per imparare dai professionisti come affrontare i sentieri in modo ancora più sicuro e fluido, test e consigli sugli ultimi modelli, esperienze gastronomiche tra le specialità culinarie del repertorio altoatesino, sessioni di relax in cui scambiare idee con altri biker e godersi la musica dal vivo in un accogliente ritrovo.\r

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","post_title":"Rosadira bike days, dal 10 al 14 giugno pacchetto per mountain bike ed e-mountain bike","post_date":"2026-05-26T12:32:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779798766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515089\" align=\"alignleft\" width=\"282\"] Dario De Lisi e Marcello Mangia[/caption]\r

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Mangia’s prosegue il suo percorso di valorizzazione delle proprie destinazioni: grazie alla partnership con Nomad dal 28 maggio sarà operativo l’Oasi Nomad Beach House all’interno del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, a Santa Teresa Gallura.\r

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Il beach club aprirà ufficialmente il 6 giugno e arricchirà l’offerta del resort 5 stelle affacciato sulla costa settentrionale della Sardegna. «Stiamo costruendo una compagnia di ospitalità italiana nel mondo 5 stelle premium che offra brand internazionali riconosciuti: è nata così la collaborazione con Nomad per il Mangia’s Santa Teresa Sardinia - afferma Marcello Mangia, ceo di Mangia’s -. Offriamo un livello di qualità che funziona sul mercato, insieme con il nostro modo di fare ospitalità, completata dal savoir-faire del gruppo Nomad, che porta dentro questo modello il lifestyle italiano, qualcosa che è essenziale nel nuovo lusso. Grazie al ruolo di Nomad completeremo quel puzzle che si propone di offrire a una clientela di alto livello e a un turismo internazionale la capacità di fare intrattenimento con i giusti equilibri. Nasce così il Beach Club della Baia di Santa Reparata, dove il gruppo Blackstone, con il quale siamo in jointventure, sta investendo tanto per creare un cluster importante sul 5 stelle e 5stelle lusso». \r

Esperienza completa\r

Verrà quindi completata l’esperienza sul mare degli ospiti attraverso un format contemporaneo, capace di unire ospitalità, design, cucina, musica e lifestyle mediterraneo. Nomad è un ampio progetto, un’esperienza in evoluzione, dove il lusso non è ostentazione, ma qualità del tempo. Nato nel cuore di Milano Certosa District, è volto a creare spazi da vivere e abitare, sviluppato in collaborazione con Gibeon Partners e Lai Studio. Grazie alla collaborazione con Mangia’s, Nomad porterà in Sardegna l’idea di Metropolitan Utopia, dove il tempo sarà centrale.\r

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«Il nostro progetto nasce dalla volontà di evolvere il mondo dell'entertainment in Italia, sulla falsa riga delle esperienze internazionali - aggiunge infatti Dario De Lisi, cso di Nomad -. L’idea era iniziare a costruire degli asset per rispondere alle esigenze del mercato nazionale e internazionale milanese rispetto al mondo del lifestyle. Con ristorazione, fine dining e somministrazione, oltre a una parte club. In due anni di lavoro abbiamo compreso che si poteva fare di più unendo le conoscenze e la condivisione di intenti. Con il gruppo Mangia’s è nata l’idea di dialogare su come il modello Nomad potesse diventare un mondo, un ecosistema di offerta. In questo dialogo è emersa l’opportunità di sviluppo di un asset in Sardegna».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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","post_title":"Mangia’s: la partnership con Nomad per un intrattenimento lifestyle","post_date":"2026-05-26T11:54:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779796442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al decollo l'estate firmata BiHoliday in Italia e Croazia. Al centro del progetto per il 2026 ci sono le nuove aree premium in spiaggia, i servizi dedicati agli ospiti che viaggiano con animali domestici e un calendario di eventi pensato per regalare qualità del tempo vissuto alla vacanza di ciascuno, secondo le diverse esigenze.\r

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Nei due villaggi del gruppo BiHoliday in Italia e in Croazia, Villaggio San Francesco di Caorle e BiVillage di Fazana in Istria, il mare si trasforma nel cuore della vacanza grazie al rinnovamento delle aree spiaggia: la novità della stagione è rappresentata dalle nuove zone premium, create per offrire agli ospiti un’esperienza ancora più esclusiva tra gazebo vista mare, comfort elevato e servizi personalizzati direttamente sulla sabbia. In queste aree è possibile anche godere del servizio ristorazione direttamente all’ombrellone. Rimane centrale anche il valore della libertà, grazie alle spiagge libere presenti in entrambi i villaggi, dedicate a chi preferisce un’esperienza più spontanea, naturale e informale del mare.\r

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Accanto alle tradizionali aree attrezzate, BiHoliday rafforza anche la propria identità di ospitalità dedicata agli animali domestici, con l’evoluzione di BiDog Beach, la spiaggia dedicata che da questa stagione introduce nuove aree per chi desidera vivere il mare insieme al proprio amico a 4 zampe senza rinunciare a comodità e relax. Anche le aree retrostanti le spiagge sono state Gli ripensate con nuovi spazi dedicati alla dog agility e alle attività dedicate agli animali domestici.\r

Gli appuntamenti in calendario\r

Tra gli appuntamenti simbolo dell’estate torna anche BauWatch, il format dedicato alla vacanza condivisa con il proprio cane, in programma il 6 e 7 giugno al Villaggio San Francesco di Caorle e il 5 e 6 settembre al BiVillage di Fazana. Arrivato alla sua nona edizione, l’evento è diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi della filosofia pet-friendly di BiHoliday attirando grande partecipazione e attenzione: attività in spiaggia, agility dog, passeggiate guidate, dimostrazioni di salvataggio in acqua con unità cinofile, lezioni di primo soccorso coinvolgono grandi e piccini.\r

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L’estate 2026 sarà accompagnata anche da un ricco calendario di eventi e intrattenimento che punta a trasformare i villaggi in veri luoghi di aggregazione e stile di vita: dj set e aperitivi in terrazza, beach e pool party, performance di tribute band internazionali, si susseguiranno. Il programma comprende anche musical, comedy show, karaoke, sport night, games night e attività dedicate alla famiglia per tutta la stagione, con proposte per ospiti di tutte le età.\r

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Anche lo sport è un elemento identitario di BiHoliday: sarà ancora sponsor ufficiale di Benetton Rugby, con giornate specali durante la stagione sportiva presso lo stadio Monigo di Treviso, oltre al sostegno di numerose realtà sportive territoriali. Parallelamente, entrambi i villaggi ospitano gruppi ed eventi legati a pallacanestro, pallavolo, rugby e attività sportive internazionali dedicate a tutti, grazie anche alla presenza di aree sportive polivalenti attrezzate. Tra le attività più amate il sup al tramonto in programma il 27 maggio a Caorle, per unire sport, natura e scoperta del territorio e il parco acquatico di Caorle Acquafollie, che dedica agevolazioni speciali per gli ospiti BiHoliday.\r

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Tra i temi centrali dello sviluppo BiHoliday la sostenibiltà ha un ruolo strategico: entrambi i villaggi procedono con l’implementazione di nuove soluzioni orientate all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di pannelli solari, il potenziamento delle infrastrutture energetiche e il raddoppio delle colonnine elettriche per auto realizzato in collaborazione con Repower. Senza dimenticare la collaborazione con Bike & Go per le e-bike.\r

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","post_title":"BiHoliday inaugura la stagione estiva con le nuove aree premium in spiaggia","post_date":"2026-05-26T09:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779789250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia ha accolto in flotta il suo primo A321Xlr, diventando così la prima compagnia aerea in Medio Oriente e Africa a operare il nuovo aeromobile Airbus a corridoio singolo e a lunghissimo raggio.\r

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L’aeromobile, equipaggiato con motori Cfm International Leap-1A, è il primo dei 15 A321Xlr ordinati dal vettore. Questa consegna rappresenta un elemento chiave dell’ampio programma di modernizzazione della flotta di Saudia e supporta direttamente l’espansione del network internazionale della compagnia in linea con la Saudi Vision 2030. Grazie all’aumento della connettività e della capacità, l’A321Xlr contribuirà all’obiettivo del Regno di attrarre oltre 150 milioni di visitatori all’anno entro la fine del decennio.\r

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Oggi gli aeromobili Airbus restano al centro delle operazioni di Saudia, accompagnando la compagnia nell’espansione della flotta e nello sviluppo del network.\r

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Attualmente Saudia serve oltre 100 destinazioni su quattro continenti e l’A321Xlr supporterà l’ulteriore espansione verso nuovi mercati internazionali. Con un’autonomia fino a 4.700 miglia nautiche, l’A321Xlr consente a Saudia di ampliare il proprio network internazionale utilizzando un aeromobile a corridoio singolo. Rotte che tradizionalmente sarebbero state operate con aeromobili widebody potranno così essere servite mantenendo al contempo un’esperienza premium per i passeggeri.\r

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Il velivolo è configurato con un layout premium a bassa densità, che comprende 24 poltrone di Business Class full flat con accesso diretto al corridoio, oltre a 120 posti in Economy Class. È inoltre dotato della cabina Airspace di Airbus, che porta su un aeromobile a singolo il comfort tipico dei widebody. Tra gli elementi distintivi figuarno ampie cappelliere XL, sistemi di illuminazione di ultima generazione e una delle cabine più silenziose della categoria.","post_title":"Saudia è il primo vettore in Medio Oriente e Africa che opera un A321Xlr","post_date":"2026-05-26T09:23:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779787401000]}]}}