Sea Cloud Spirit fa tappa a Olbia per la crociera dedicata al golf Olbia capitale delle crociere a 5 stelle. Dopo gli scali della francese Le Dumont-d’Urville (gruppo Le Ponant), della Nautica (Oceania Cruises) e della Belle des Oceans (CroisiEurope) al porto ha approdato la Sea Cloud Spirit, nave del gruppo Sea Cloud Cruises. Come si legge su L’Unione Sarda, Sea Cloud Spirit è lunga 138 metri e dispone di tre alberi a vele quadre. E’ stata varata nel 2020 e si affianca operativamente alle navi gemelle Sea Cloud e Sea Cloud II nel segmento del crocierismo extra lusso. Golf a tutto campo A bordo 107 passeggeri americani appartenenti al gruppo Kalos Golf, tour operator con sede a Chapel Hill, in North Carolina, specializzato in viaggi di lusso che combinano golf di alto livello e crociere su “navi boutique”. L’approdo ad Olbia, che prevede un’esperienza al Pevero Golf Club, rientra nell’ambito dell’itinerario a cinque stelle di 10 giorni, denominato Riviera Golf Cruise, quotato per circa 10mila dollari a passeggero. Il tour prevede imbarco a Nizza e due notti al Terre Blanche Resort; partite di Golf al Cannes Mougins e al Terre Blanche – Le Château; navigazione lungo la Costa Azzurra con tappa a Saint-Tropez; scalo a Monte Carlo per giornata al Golf Club a Monaco; visita alle Cinque Terre con piccole imbarcazioni private; giornata di navigazione verso la Corsica con visita al Golf de Sperone di Bonifacio; tappa ad Olbia e in Costa Smeralda; rientro a Civitavecchia e trasferimento a Roma. A salutare il comandante del Sea Cloud Spirit, Vukota Stojanovic, per il consueto scambio crest di benvenuto, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà. Condividi

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Sul Danubio, gli ospiti possono sperimentare l'itinerario circolare Rapsodia del Danubio da Passau, con visite alle capitali imperiali di Vienna e Budapest, nonché il viaggio Danubio Blu da Norimberga a Passau.\r

Tra le proposte più esclusive, le crociere di 14 giorni tra Bucarest e Amsterdam e gli itinerari lungo il Danubio orientale fino a Bucarest e al delta del Danubio, alla scoperta dell’Europa centrale e balcanica attraverso culture, tradizioni e panorami in continua trasformazione. Durante il periodo delle feste natalizie, Amadeus Aurea opererà anche la crociera Magia dell'Avvento da Strasburgo a Colonia, combinando i tradizionali mercatini di Natale con l'eleganza delle crociere fluviali di lusso.\r

«Con Amadeus Aurea continuiamo il nostro impegno verso un futuro del turismo fluviale sempre più responsabile, senza rinunciare all’eccellenza e al comfort che contraddistinguono il marchio Amadeus – ha dichiarato Wolfgang Lüftner, fondatore e ceo di Lüftner Cruises -. I viaggiatori di oggi desiderano esperienze significative senza compromettere la qualità e il nostro obiettivo è offrire esattamente questo: un'esperienza di crociera fluviale raffinata che sia al tempo stesso responsabile e lussuosa senza compromessi». \r

«Siamo certi che questa nuova unità, pensata per un pubblico italiano sempre più attento alla qualità del viaggio e all’autenticità delle destinazioni, saprà conquistare sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle crociere fluviali, sia gli ospiti più esperti alla ricerca di comfort, esclusività e servizio di alto livello» aggiunge Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia.","post_title":"Lüftner Cruises: Amadeus Aurea ridefinisce gli standard del luxury river cruising","post_date":"2026-05-27T12:46:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779886004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Shiruq in pista con i nuovi viaggi programmati per la stagione autunnale: sono tutti itinerari di gruppo, rigorosamente culturali, rivolti a chi cerca un turismo consapevole, capace di valorizzare le tradizioni e di stimolare il dialogo interculturale.\r

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Tra le proposte più gettonate c’è il tour in Algeria “Memorie lontane dal Mediterraneo alle oasi” che, in partenza il 18 settembre, attraversa alcuni dei luoghi simbolo del Paese, dalla capitale Algeri ai siti archeologici romani di Djemila e Timgad, patrimonio Unesco. L’itinerario prosegue verso il Sahara tra oasi, laghi salati e villaggi fortificati come Timimoun.\r

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Il 28 settembre è prevista la partenza per esplorare la Mauritania con l’itinerario “Dune antiche e oasi perdute” che si inoltra nel cuore del Sahara attraverso le antiche città carovaniere di Ouadane, Chinguetti, Tichitt e Oualata. Tra dune, oasi e architetture in argilla, si visita una delle aree più autentiche e meno conosciute del deserto africano, fino alla capitale Nouakchott.\r

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“Dove vesti ocra danzano al vento” è il tour che si spinge nel cuore dell’antico regno Khmer, in Cambogia. Il viaggio in partenza il 25 ottobre tocca Phnom Penh, villaggi rurali, vie d’acqua e il complesso di Angkor, alternando la scoperta del patrimonio storico a quella della vita locale, strettamente legata all’acqua.\r

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Il 29 ottobre è prevista la partenza di “Grandi steppe adorne di blu e di oro”, la proposta per scoprire l’Uzbekistan in un itinerario che, tra moschee, madrase e architetture monumentali, ripercorre la Via della Seta attraversando le città di Khiva, Bukhara, Samarcanda e la capitale Tashkent, ma anche Nukus e il lago d’Aral.\r

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«Negli ultimi mesi il mercato ha mostrato un orientamento meno prevedibile rispetto al passato, ma emergono comunque alcuni trend chiari sul fronte della domanda - spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq -. L'Uzbekistan continua ad essere una delle destinazioni più richieste, probabilmente perché riesce ad intercettare un pubblico vario. Non è ancora una destinazione di massa ma è ormai tra le più note nel segmento dei viaggi culturali. Anche l'Algeria sta registrando un forte interesse, grazie al fatto che il brand Shiruq viene sempre più associato a questa destinazione da parte delle agenzie di viaggio e dei viaggiatori stessi. Più in generale - commenta ancora Lorusso -, stiamo osservando una domanda sempre più orientata verso la personalizzazione. In un contesto economico e geopolitico complesso, chi investe in un viaggio importante desidera vivere un’esperienza realmente costruita sulle proprie esigenze, che sia davvero “cucita addosso”. La Cina, ad esempio, è una delle destinazioni in cui il tailor made sta crescendo maggiormente”.\r

Nel Corno d’Africa\r

“Dove la terra si apre al cielo” è un’avventura in 4×4 dedicata alla scoperta della regione della Dancalia in Etiopia, dove si esplorano vulcani, distese di sale e villaggi Afar, accompagnati dal geologo Sergio Crocetti. Il tour partirà il 28 novembre e darà l’opportunità di ammirare il vulcano Erta Ale, la piana di Dallol con le pozze acide ribollenti, e numerosi mercati locali, partendo e rientrando ad Addis Abeba.\r

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“Sguardo tra le pieghe del tempo” è la proposta per conoscere l'Eritrea visitando Asmara, Keren e Massawa, per poi raggiungere l'arcipelago delle Dahlak. Un’avventura tra eredità italiana, tradizioni tigrine e influenze arabe, alla scoperta di siti axumiti, architetture Unesco e spiagge deserte.","post_title":"Shiruq in pista sull'autunno: itinerari di gruppo fra Africa e Asia","post_date":"2026-05-27T11:01:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779879689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pur segnata dall’incertezza derivante dagli effetti della crisi geopolitica a livello internazionale, il trend delle prenotazioni per l’estate 2026 non desta eccessive preoccupazioni.\r

Un’impresa su 4 (24,5%), infatti, registra un aumento delle prenotazioni, mentre il 45% degli operatori vede una sostanziale tenuta rispetto all’estate 2025.\r

Le tensioni internazionali stanno, nei fatti, ridisegnando i flussi turistici globali, favorendo quelle destinazioni, come l’Italia, che continuano ad essere percepite come sicure e facilmente accessibili. \r

È quanto emerge dall’ultima indagine, rivolta a 2.500 imprese ricettive, svolta da Isnart per Unioncamere nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio. \r

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Domanda internazionale\r

Per il periodo estivo luglio-agosto 2026, le previsioni Isnart stimano 171,8 milioni di presenze turistiche complessive, di cui oltre 89 milioni riconducibili alla componente non residente (pari al 52,0% del totale), confermando il ruolo centrale della domanda internazionale nella stagione estiva italiana. \r

In questo scenario, rispetto allo stesso periodo del 2025, si avrebbe una crescita media del +4,6%, sostenuta soprattutto dalla componente estera (+8,3%), mentre la domanda italiana si manterrebbe su livelli sostanzialmente stabili. \r

A supporto del quadro previsivo, il mercato ricettivo alternativo registra già 9,6 milioni di prenotazioni acquisite per il core estivo 2026, in aumento del +18,4% rispetto agli stessi mesi del 2025 (8,1 milioni). \r

Le prenotazioni già registrate equivalgono al 56,8% del consuntivo estivo 2025, contro il 47,6% rilevato nel 2024, segnalando un rafforzamento dell’anticipo di prenotazione e, soprattutto, una stagione che presenta volumi già rilevanti di domanda acquisita.\r

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Domanda internazionale in rafforzamento, stabilità della domanda interna\r

Il 48,7% degli operatori segnala la tenuta delle prenotazioni della domanda interna ed il 31,8% un aumento della clientela domestica; dato che sale al 34,7% per le prenotazioni dall’estero. Tra i mercati più promettenti spiccano Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, seguiti dai principali Paesi europei. \r

Le imprese hanno reagito per tempo all’aumento dell’incertezza, puntando su una maggiore flessibilità nelle prenotazioni ed il rafforzamento dei canali diretti (34,9%) e investendo sul consolidamento del mercato di prossimità (sia domestico che europeo, a discapito del long haul).\r

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Prezzi\r

Sul fronte dei prezzi, dalle Elaborazioni Isnart e Bmti su dati Istat, continuano a crescere i prezzi dei servizi turistici: ad aprile 2026 ristoranti, bar, pizzerie e simili segnano +3,2% annuo e oltre +10% rispetto a tre anni fa. Anche il comparto ricettivo registra un +1,7% annuo e +13,9% sul 2023, con aumenti più marcati per villaggi vacanze e campeggi (+7,1% su base annua).","post_title":"Isnart: 171 milioni di presenze in estate. Bene gli stranieri. Salgono i prezzi","post_date":"2026-05-27T10:58:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779879527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515220\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Biella[/caption]\r

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In occasione di Arte al Centro 2026, la storica rassegna annuale a Biella giunta alla sua ventottesima edizione, si è parlato di accoglienza, intesa come pratica culturale e civile capace di generare ascolto e incontro, affiancata da una visione del turismo come strumento di consapevolezza e responsabilità.\r

A dare forma a questa visione, due grandi novità strettamente collegate: l'inaugurazione di hotel Cittadellarte, un vero e proprio \"dispositivo artistico\" in cui soggiornare tra camere d'autore e mostre diffuse, e il lancio di Terme Culturali, percorsi immersivi per gruppi e aziende dove la pratica artistica partecipata fa per la mente e la creatività ciò che l’acqua e i massaggi fanno per il corpo.\r

Arte cantiere per il futuro\r

Arte al Centro 2026 è la conferma di una vocazione che Cittadellarte porta avanti da quasi trent'anni: l'arte non è solo specchio singolare del presente, ma cantiere plurale del futuro. Con questa giornata inaugurale, che ha fatto da apripista a un programma espositivo visitabile fino al 31 dicembre, la Fondazione mantiene salda una rotta chiara in cui arte, sostenibilità e impatto sociale non sono più mondi separati, ma tappe di uno stesso viaggio.\r

L’hotel Cittadellarte è una struttura ricettiva concepita come dispositivo artistico. Le 31 camere hanno accolto la mostra “L’ospite inatteso” di Giuseppe Stampone, curata da Ilaria Bernardi: ogni stanza presenta un’opera dell’artista, trasformando l’hotel in uno spazio espositivo da vivere attraverso l’esperienza del soggiorno.\r

Il progetto ha esplorato il tema dell’ospitalità nelle sue molteplici dimensioni - culturale, sociale ed esistenziale - invitando a riflettere sul rapporto con l’altro e sul significato dell’accoglienza. Le opere hanno instaurato un dialogo intimo con gli ospiti, mentre negli spazi comuni una selezione di fotografie d’archivio ha raccontato la storia della Fondazione e delle precedenti edizioni della rassegna.","post_title":"Hotel Cittadellarte: a Biella un \"dispositivo artistico\" in cui soggiornare","post_date":"2026-05-27T10:29:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779877776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515200\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci e Luigi Leone[/caption]\r

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Creo sta lavorando a una selezione di proposte pensate per l’estate 2026 che combinano accessibilità, qualità e tutte le garanzie del turismo organizzato. «Le persone hanno ancora voglia di viaggiare, di staccare e fare un’esperienza di valore - commenta Anya Bracci, direttrice commerciale di Creo -. Quello che cambia oggi è il modo di scegliere: c’è più attenzione al budget, più prudenza e maggiore bisogno di sentirsi tutelati. Per questo stiamo costruendo proposte che rendano il viaggio più accessibile senza rinunciare a qualità e serenità».\r

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Il tour operator sta preparando una programmazione dedicata a partenze estive con quote indicative entro i 3.000 euro a coppia, con itinerari che spaziano dalle destinazioni a breve e medio raggio fino a quelle a lungo raggio.\r

Summer city break\r

Tra le proposte già disponibili ci sono i “Summer city break” dedicati a Canada e Stati Uniti, weekend lunghi e soggiorni urbani costruiti con attenzione ai servizi e ad esperienze selezionate, attraverso formule pensate per rendere più accessibili destinazioni spesso percepite come impegnative.\r

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Accanto al Nord America, la programmazione comprende anche itinerari in Europa, come il Portogallo di “Fado flow”, il Cammino di Santiago negli ultimi 100 chilometri da Sarria e la Boemia con la Piccola Polonia, oltre a proposte in Marocco tra città imperiali, deserto e kasbah, viaggi in Turchia alla scoperta della Cappadocia, soggiorni a Malta e destinazioni a lungo raggio come Sudafrica, Thailandia e Sri Lanka, in formula smart.\r

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«Non parliamo di viaggi costruiti semplicemente sul prezzo - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto -. Dietro ogni proposta c’è un lavoro attento di costruzione dell’itinerario, di selezione dei servizi e di ricerca del miglior equilibrio tra qualità, comfort e accessibilità. L’obiettivo è permettere ai viaggiatori di partire sapendo di poter contare su un itinerario ben costruito e servizi affidabili».\r

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Accanto alla costruzione del viaggio, Creo continua inoltre a investire sulle formule di tutela incluse nel turismo organizzato. La copertura “Viaggio Sicuro Plus”, con un contributo integrativo contenuto rispetto alla formula base, consente infatti di riconsiderare la partenza fino a 11 giorni prima del viaggio, per qualsiasi motivo, ampliando al tempo stesso coperture e assistenza durante tutta l’esperienza.\r

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«Crediamo che oggi il valore del turismo organizzato sia questo - conclude Luigi Leone -: permettere alle persone di continuare a viaggiare con costi chiari, itinerari costruiti bene e qualcuno che si occupi realmente di tutto, dalla partenza al rientro».","post_title":"Creo rilancia sull'estate con i \"Summer city break\"","post_date":"2026-05-27T09:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779875717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515192\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Manuela Brambilla[/caption]\r

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Travel Expert annuncia l'ingresso di Manuela Brambilla, chiamata a sviluppare la divisione dedicata ai viaggi d'affari e all’incentivazione. Nel suo nuovo ruolo, avrà il compito di mettere a disposizione il proprio know-how al servizio dei Personal Travel Expert, affiancandoli per la migliore gestione delle opportunità Mice: la sua nomina si inserisce nella visione strategica di Travel Expert volta a consolidare l’operatività di un’area che risponde con precisione sartoriale alle complesse istanze del mercato corporate.\r

Il nuovo profilo\r

La figura di Manuela Brambilla si distingue per un background professionale di altissimo livello, costruito attraverso un’esperienza trasversale nella distribuzione turistica e nel business travel. La sua carriera vanta radici in realtà storiche come Cit Viaggi, Di Lauro Viaggi e Robintur, dove ha maturato una competenza verticale nello sviluppo del segmento incentive e congressuale. Di particolare rilievo il trascorso pluriennale come senior product manager in Last Minute Tour, ruolo che le ha permesso di presidiare l'intera filiera operativa: dalla contrattazione internazionale alla gestione della marginalità del prodotto, sino alla formazione delle reti agenziali e all'implementazione di sistemi di prenotazione avanzati.\r

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Parallelamente a questa solida base nel travel, il suo profilo ha visto un impegno significativo anche nell'ambito dello sport panagement: in qualità di co-fondatrice di realtà dedicate alla procura sportiva, si è occupata della ricerca di nuovi talenti e della gestione di eventi nel mondo del basket.\r

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«L'ingresso di Manuela Brambilla segna un momento decisivo per lo sviluppo della divisione Mice - dichiara Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert -. La sua profonda competenza ci permette di offrire una regia unica e un supporto notevole ai nostri Pte. Grazie a questo coordinamento, ci poniamo l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il segmento, che attualmente incide per il 15% sul fatturato complessivo, con l’ambizione di incrementare significativamente i volumi».","post_title":"Travel Expert: Manuela Brambilla alla guida della divisione Mice","post_date":"2026-05-27T09:33:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779874380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways, partner aereo ufficiale della Fifa fino al 2030, alza il sipario sul Boeing 777-300Er con una livrea speciale «Fifa World Cup 2026» e una cabina decorata con i colori del campionato.\r

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L’aereo, già utilizzato per promuovere i Mondiali del 2022, opererà prossimamente su rotte verso l’Europa, l’Asia e il Nord America, portando in volo la scenografia di un evento destinato a diventare la più grande Coppa del Mondo della storia, con 48 nazionali e 16 città ospitanti distribuite tra Stati Uniti, Canada e Messico.\r

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La nuova livrea riprende l'identità visiva della Fifa World Cup 2026™ con un disegno grafico dinamico, concepito per essere immediatamente riconoscibile sulla rete a lungo raggio della compagnia.\r

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Oltre all’esterno, il vettore ha personalizzato anche gli interni dell’aereo, con un allestimento della cabina ispirato ai Mondiali del 2026. La compagnia sottolinea che questi elementi sono stati «progettati esclusivamente per questa livrea speciale», al fine di «portare l’atmosfera e l’entusiasmo del torneo nell’esperienza di volo».\r

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Qatar Airways aggiunge che questa iniziativa non sarà di breve durata: dopo i Mondiali, il 777 continuerà a volare con la livrea speciale e l’allestimento commemorativo della cabina, trasformando l’aereo in una vetrina volante dell’edizione 2026. L'iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a moltiplicare le livree speciali della compagnia, già messa in evidenza per altre partnership sportive, in particolare con la Formula 1 sul Boeing 777-300Er.","post_title":"Qatar Airways svela la livrea speciale dedicata ai Mondiali di calcio sul B777-300Er","post_date":"2026-05-27T09:25:59+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1779873959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietjet Air lancerà il suo primo collegamento di linea a lungo raggio verso l'Europa il prossimo ottobre, segnando una tappa fondamentale per la compagnia aerea low cost vietnamita nell'espansione del proprio business model oltre i confini asiatici.\r

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A partire dal 10 ottobre, Vietjet effettuerà quindi voli bisettimanali tra Hanoi e Praga utilizzando l'Airbus A330, con uno scalo tecnico ad Almaty, in Kazakistan. La nuova rotta fa di Praga la prima destinazione di linea della compagnia aerea in Europa, dopo i precedenti voli charter verso la Russia e il Kazakistan.\r

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Sebbene Vietjet operi da tempo con aeromobili A330 su rotte verso mete quali l’Australia, l’India e il Kazakistan, offrendo un mix orientato al valore che combina posti in business class in stile low cost e tariffe in classe economica, la compagnia aerea sta ora rapidamente ampliando le proprie ambizioni.\r

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Con oltre 120 aeromobili già in servizio e un portafoglio ordini che supera i 400 velivoli, Vietjet si sta posizionando come uno dei gruppi aerei in più rapida crescita in Asia, nonché come un ambizioso concorrente di operatori low cost a lungo raggio affermati come Scoot e AirAsia X.\r

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«Questa nuova rotta rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di Vietjet volta a diventare un gruppo aeronautico globale» ha dichiarato il ceo del vettore, Nguyen Thanh Son. Ha inoltre aggiunto che la compagnia aerea intende lanciare ulteriori rotte europee nel prossimo futuro per collegare maggiormente il Vietnam e la Thailandia con il Vecchio Continente.","post_title":"Vietjet vara l'espansione europea con il decollo della Hanoi-Praga in ottobre","post_date":"2026-05-27T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779873349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis e TurEspaña insieme per raccontare la fisionomia dell'estate 2026.\r

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La piattaforma punto di riferimento mondiale per le esperienze di viaggio in lingua italiana e spagnola e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno tracciato insieme il bilancio delle principali tendenze di viaggio, restituendo un ritratto del viaggiatore italiano: profondamente legato alla Spagna, come conferma la crescita record del +18,4% di prenotazioni nel primo trimestre verso la destinazione, ma sempre più orientato verso storie nuove da vivere e luoghi in cui respirare.\r

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La vera tendenza dell'anno è il Coolcationing, quella fuga consapevole dalle alte temperature verso mete che offrono clima mite e paesaggi spettacolari. Civitatis e TurEspaña hanno tracciato un itinerario inedito nella \"Spagna Verde\", lontano dai flussi più battuti. Un viaggio che inizia dall’eleganza di San Sebastián e dall'energia di Bilbao, dove l’avanguardia del design incontra la cultura gastronomica più celebrata al mondo, per poi perdersi nella natura della Cantabria. Qui, tra i palazzi nobiliari di Santander e i picchi montuosi che guardano l'oceano, l'estate ritrova la sua dimensione più chic e rigenerante. Per chi cerca il silenzio assoluto, lo sguardo si sposta sulla Spagna \"verticale\" dei Pirenei in Aragona, una terra di borghi medievali e canyon che sembrano sospesi nel tempo.\r

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«Viaggiare nel 2026 significa cercare una connessione reale con il territorio, senza lo stress della barriera linguistica - ha commentato Sofia Visinoni, responsabile di comunicazione con il mercato italiano di Civitatis - Vogliamo che ogni tour sia un patrimonio di ricordi personali. La collaborazione con TurEspaña nasce proprio da questa visione: offrire una Spagna autentica, sicura e sorprendente, dove ogni guida racconta non solo una storia, ma l'anima di un luogo».\r

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Orizzonti di libertà: i nuovi rifugi dell’estate \r

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Ma il 2026 non si ferma alla penisola iberica. La visione strategica condivisa oggi racconta un’estate fatta di \"porti sicuri\" e mete di disconnessione totale. Il Mediterraneo resta la bussola, ma si declina nell’anima autentica e speziata di Palermo, nella luce lunare delle scogliere greche di Milos o nel lusso della sostenibilità pura a Minorca, l’isola che più di ogni altra ha saputo proteggere il proprio spirito selvaggio. Per chi invece vuole spingere l'orizzonte oltre, il trend premia i paradisi atlantici del Portogallo: l'eterna primavera di Madeira e l'avventura naturale delle Azzorre, regno del whale watching. Infine, il grande sogno esotico si conferma la Riviera Maya, dove il blu dei Caraibi si fonde con il misticismo delle rovine Maya e dei cenotes.","post_title":"Civitatis e Turespaña insieme per raccontare la Spagna autentica","post_date":"2026-05-26T15:19:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779808744000]}]}}