Il futuro dell’aviazione fra nuove dinamiche di mercato e sfide pressanti L’aviazione sta affrontando sfide senza precedenti. Il rapido cambiamento nelle dinamiche di mercato, il ripristino progressivo delle rotte, la gestione della capacità, il personale, l’obiettivo Net Zero 2050 e i ritardi nella consegna dei nuovi velivoli hanno generato scenari di concorrenza e forti oscillazioni nei prezzi dei biglietti. Nel corso del panel “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio?”, che si è tenuto durante l’ultima Bit, ci si è chiesti come superare questa fase complessa e garantire al settore un futuro prospero. «Gli impegni e le sfide del settore – ha sottolineato Michele Mauri, managing director di AlixPartners – sono quelli di mantenere la profittabilità del momento, anche se l’impegno per la decarbonizzazione porterà a una crescita dei prezzi per l’utente finale, visti anche i costi del Saf e la difficoltà nel reperirlo. Sarà difficile raggiungere il target del Net Zero nel 2050: le compagnie si attrezzano acquistando nuovi aeromobili, ma la lista di attesa fa sì che un velivolo ordinato oggi venga consegnato solo nel 2029». Positivo lo sguardo di Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways che afferma: «Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti e di riequilibrio tra domanda e offerta. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità lavoriamo al massimo riempimento dei nostri voli, c’è una grande attenzione alle tariffe. Inoltre siamo molto legati al sostegno del trade: su 100 passeggeri 65 sono generati attraverso i nostri partner. Per noi è cruciale il sostegno degli agenti di viaggio. Tutto questo si traduce in una crescita. Nel 2024 è previsto un incremento del 25% dell’offerta sui tre settori di rete e di oltre il 40% sull’intercontinentale. Ci sono rotte in partenza sulla summer come la Roma-Chicago ad aprile e la Roma-Toronto a partire da maggio e c’è un forte focus coll’apertura di 3 rotte sull’area del Golfo e 2 sull’Arabia Saudita, poi Djerba ad agosto, Kuwait-City e quindi la West Africa. Abbiamo anche un’attenzione sui prodotti storici di lungo raggio come la Roma-Buenos Aires, dove aggiungeremo due frequenze durante l’estate. In più c’è la riapertura del Tel Aviv, che è un segnale di speranza perché il conflitto in corso arrivi a una soluzione definitiva». Tra le voci dei relatori, fondamentale lo sguardo di chi si occupa del supporto al cliente. «Abbiamo parlato di numeri, retailing e ancillary, ma noi stiamo vivendo un periodo davvero difficile, inedito nella storia dell’aviazione civile. – afferma Claudio Cristofaro, ceo di Contur – Le complessità del passato hanno portato alla nascita di tecnologie adatte alla vendita, che hanno però causato un aumento delle problematiche. Quelle che prima erano emergenze che venivano gestite facilmente, adesso richiedono più impegno. Noi siamo sempre rimasti “in azione”. Dalla pandemia a oggi la situazione non si è normalizzata e il numero dei nostri interventi è molto elevato e superiore al passato. Sono problematiche globali, non legate a una singola compagnia. L’aviazione è un organismo complesso: in aeroporto ci sono la sicurezza, l’handling, le compagnie… un piccolo contrattempo può portare grandi problematiche. Ma fornendo supporto la nostra clientela si è fidelizzata. Noi trattiamo perlopiù con agenzie e stiamo crescendo, non solo perché le tariffe sono alle stelle, ma perché le adv si sentono più sicure nel vendere, sapendo che hanno una struttura alle spalle». Condividi

Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di \"terra\", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente \"territorio\", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare \"l’attenzione\" verso gli altri, alle risorse e al mondo.\r

\r

Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione.\r

\r

La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile.\r

\r

Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia","post_title":"Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024","post_date":"2024-02-12T10:36:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707734192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 800 partecipanti, 80 compagnie internazionali - di bandiera e low cost -, 300 rappresentanti di aeroporti di tutto il mondo. Sono le cifre da record della 20aesima Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la più grande di sempre, che si è chiusa a Torino, lo scorso 9 febbraio.\r

Per la seconda volta in Italia, dopo l'edizione Cagliari nel 2019, è stata coordinata a livello internazionale dalla società francese da The Airport Agency e realizzata grazie all’impegno della Regione Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte.\r

I risultati concreti dei contatti fra compagnie, aeroporti e tutti gli attori del trasporto aereo si vedranno fra qualche tempo, ma è certo che il Piemonte ha avuto l’opportunità di mostrare ai delegati (molti dei quali per la prima volta nel capoluogo subalpino) le potenzialità del territorio e l’offerta di 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità.\r

Occasione unica per supportare l’attività dei due aeroporti di riferimento, Torino Airport e Cuneo Airport, e l’avvio delle linee ferroviarie che da qualche settimana collegano direttamente lo scalo di Caselle alla stazione torinese di Porta Susa, ma anche alle Langhe e a numerose località della pianura cuneese, in attesa di raggiungere Asti e in futuro anche le Valli Olimpiche. Terreno più che fertile per conolidare le tratte attive e incrementare le rotte del 35%, sull’onda di quanto avvenuto nelle città che hanno accolto le passate edizioni della business convention.","post_title":"Connect 2024: numeri da record a Torino per il forum dell'aviazione","post_date":"2024-02-12T09:48:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707731308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Di Cesare[/caption]\r

\r

Si alza il sipario sulla settima edizione di Shopping Tourism, il forum ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L'evento, in programma venerdì 23 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano, torna nel capoluogo lombardo dopo cinque anni e sarà, ancora una volta, occasione di incontro, dibattito e business networking per gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico che vede nell’Italia una destinazione dalle grandi potenzialità.\r

\r

\"La scelta di riportare a Milano Shopping Tourism è stata naturale perché la città è da sempre in testa, nell’immaginario collettivo e nelle scelte effettive, alla classifica delle mete ideali per una vacanza all’insegna dello shopping - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. L’edizione di quest’anno assume particolare importanza, perché si svolge all’interno della Settimana della moda: un appuntamento che accende i riflettori su un tassello fondamentale del made in Italy e dell’offerta commerciale del Paese\".\r

\r

Ricco come sempre il programma del forum, che prevede una serie cospicua di appuntamenti tra presentazioni e tavole rotonde, a cui parteciperanno oltre trenta relatori in rappresentanza del mondo del turismo, del retail e del sistema moda. Dopo i saluti introduttivi, lo stesso di Cesare presenterà la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il report di ricerca di Risposte Turismo, che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio e ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse sul fenomeno. L'evento proseguirà con la tavola rotonda di apertura: La moda made In Italy come traino per lo shopping tourism, un momento di confronto e dibattito sulla centralità degli articoli fashion realizzati nel nostro Paese nelle decisioni di acquisto dello shopping tourist estero, che sceglie l’Italia come meta delle proprie vacanze. A seguire, il focus si sposterà sui luoghi dello shopping con la tavola rotonda Un punto fermo per lo shopping tourism: gli outlet. I relatori, al vertice di alcune delle principali realtà retail presenti nel nostro Paese, il secondo in Europa dopo il Regno Unito per numero di outlet (27) e per superficie commerciale (748 mila mq, + 130 mila mq tra il 2011 e il 2024), si confronteranno sulle possibili strategie e azioni per intercettare e soddisfare le esigenze della domanda dei turisti dello shopping.\r

\r

Con la tavola rotonda Le vie dello shopping: attrattori turistici sempre più forti, il forum darà poi voce alle associazioni territoriali delle cinque grandi destinazioni italiane protagoniste dei flussi turistici internazionali (Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia), per comprendere quali soluzioni sia possibile adottare con l’obiettivo di attrarre e soddisfare le esigenze dello shopping tourist. Nel pomeriggio, il forum riprenderà con la tavola rotonda Le città accolgono i turisti dello shopping, dove i rappresentanti di alcune città italiane si confronteranno sugli impegni e le azioni volte ad aumentare la capacità di attrazione e soddisfazione dei turisti dello shopping. A seguire, un focus sullo shopping all’aria aperta, con la presentazione di due casi: i mercatini di Natale di Bolzano, da anni tra i principali eventi turistici del nord Italia durante le festività natalizie, e i mercati cittadini, da sempre elemento caratterizzante l’offerta commerciale di tantissime città italiane. Tra i temi al centro del forum anche l’innovazione, con la tavola rotonda Tecnologia e creatività per gli shopping tourist, durante la quale si passeranno in rassegna alcuni degli strumenti che arricchiscono l’attività di shopping rendendola al contempo più divertente, nonché la domanda turistica emiratina, a cui sarà dedicata una presentazione di dati con discussione a seguire.\r

\r

Tra i relatori che hanno già confermato la propria partecipazione, Marco Barbieri, segretario generale Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Gabriele Bosi, assessore al Turismo comune di Prato; Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente; Donatella Doppio, managing director Italy McArthurGlen; Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo comune di Sanremo; Giulio Felloni, presidente Federmoda; Marco Funel, commercial manager Sea Prime – Aeroporti di Milano; Simona Leone, head of marketing, customer journey, ux & phygital Aeroporti di Roma; Barbara Manfredini, assessore al Turismo comune di Cremona; Gabriele Masselli, presidente associazione Esercizi storici fiorentini; Giorgio Motta, general manager The Mall Luxury Outlets; Saverio Mucci, vice president - government engagement lead Mastercard; Luca Nasi, direttore Arcus Real Estate; Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico comune di Bari; Maria Letizia Rapetti, presidente associazione Via del Babuino Roma; Stefano Rizzi, managing director Italy Global Blue; Claudio Vernier, presidente associazione Piazza San Marco Venezia.\r

\r

","post_title":"Al via a Milano il 23 febbraio l'edizione 2024 del forum Shopping Tourism: il programma dell'evento","post_date":"2024-02-09T13:20:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707484848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli.\r

\r

Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta.\r

\r

“Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno\".\r

\r

Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. \"Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione\".","post_title":"CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019","post_date":"2024-02-09T12:35:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707482115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono colorati, vivaci e portatori di allegria. Ma soprattutto permettono di assaporare le vere tradizioni locali. I food truck ora si possono sperimentare anche all'interno di strutture luxury included, come in alcuni Sandals Resorts e al Beaches Turks and Caicos: soluzioni per gustare i sapori indigeni, con il vantaggio di assaggiare il piatto scelto in tutta tranquillità, seduti e senza fretta, lasciandosi sedurre dallo spettacolo che solo la vista del mare può regalare.\r

\r

E' così che al Sandals Royal Curaçao è possibile fare un viaggio culinario intorno al mondo, approfittando dei tre nuovissimi food truck collocati nei pressi della spiaggia, aperti da mezzogiorno a tarda sera: al Toteki si trovano piatti tradizionali di Curaçao, La Palma serve tapas spagnole e, infine, al Kishi si gusta la cucina fusion asiatica. I due food truck presenti al Sandals Royal Bahamian accompagnano in un viaggio culinario denso di sapori e profumi. Il l Coco Queen propone in particolare piatti della cucina fusion delle Bahamas, tacos di ispirazione locale e frutti di mare freschi, aperto a pranzo e cena. Dedicato a chi desidera iniziare la giornata con un dolce e un caffè, lo Sweet ‘N’ Tings permette di scegliere tra crepes Sandals signature o di crearne una a scelta.\r

\r

Al Sandals South Coast, in Giamaica, si possono poi gustare i tacos del Taquiero: nuovissimo food truck che fonde la tradizionale cucina messicana con i sapori esotici e piccanti dei Caraibi. Per una serata informale sulla spiaggia o un pranzo con i bambini, nei pressi del parco acquatico sono ben quattro i food truck tra cui scegliere al Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa: dai mac ’n cheese artigianali ai frappè cremosi e all’autentico jerk, fino alle bevande dai sapori locali.","post_title":"Nelle proprietà del gruppo Sandals arrivano i food truck gourmet","post_date":"2024-02-09T10:36:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707474980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso dicembre, in occasione della presentazione della partnership con Bit Milano, Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, aveva dichiarato: “È la nostra prima convention dopo il Covid, sarà un evento senza precedenti, dove Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e un attrattore d’eccellenza della nostra Convention sulla quale puntiamo molto” . E i risultati ottenuti oggi confermano la sua previsione.\r

\r

Superate le aspettative, dunque, per un evento senza eguali nella Travel Industry. Per la prima volta, infatti, una Convention è stata organizzata in concomitanza e in partnership con una fiera, coinvolgendo oltre 2000 addetti ai lavori per tutta la durata della manifestazione.\r

\r

“In OrBita - Insieme verso il turismo di domani” il tema dell’edizione 2024, scelto perché rappresenta perfettamente l’equilibrio tra il Network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i Partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle Agenzie che vi orbitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al \"pianeta\" giusto.\r

\r

Durante la Convention si sono svolte due sessioni plenarie moderate una da Matteo Caccia, conosciuto attore teatrale, autore e conduttore radiofonico e l’altra da Marco Berry, conduttore televisivo, mago, illusionista ed escapologo.\r

\r

Adriano Apicella, affiancato da Simona Greco, direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, ha dato il via ai lavori con l’apertura della sessione plenaria del primo giorno che ha visto la presenza del Ministro del Turismo on. Daniela Santanchè e l’intervento di Nicola Minasi, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina che, sul tema della sicurezza, ha manifestato grande vicinanza alle Agenzie di Viaggio e lo ha fatto direttamente dal luogo in cui si trova attualmente in missine speciale per la tutela e il salvataggio di bambini coinvolti nel conflitto Medio Orientale.\r

\r

Dopo il momento dedicato alle Istituzioni, sono saliti sul palco Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World e Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere.\r

\r

Neos, la compagnia aerea del Gruppo, Allianz Partners, ITA Airways, Amex e Sekurest, si sono poi intrattenuti con Adriano Apicella in un interessante talk show per delineare l’evoluzione del mercato turistico e la sua inevitabile trasformazione.\r

\r

La seconda giornata di lavori ha visto come protagonisti i vertici delle direzioni generali e commerciali di Alpitour World e Costa Crociere, quindi, il ceo Adriano Apicella, insieme al direttore network Dante Colitta e al chief information officer Ludovico Baiano, ha condiviso il percorso del Network presentando iniziative, progetti e servizi. Il focus è stato posto sulla chiara visione del futuro e sugli strumenti messi in campo per sostenere le Agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell'evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni.\r

\r

Un processo che andrà gestito con l’impegno e la collaborazione di tutti e dunque: “ InOrbita insieme verso il turismo di domani”.\r

\r

A chiudere la Convention, è stato l'eccezionale intervento di Maurizio Cheli, Ufficiale pilota, è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Pur consapevole dei rischi e pericoli di una missione spaziale, ha eseguito i delicati compiti con determinazione, slancio e altissima competenza, guadagnandosi l'apprezzamento della pubblica opinione e dando lustro all'Aeronautica Militare e all'intera Nazione.\r

\r

Attraverso il suo motivante intervento, Cheli è riuscito a coinvolgere la platea, portando davvero \"in Orbita\" tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando fantastiche immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, noti in particolare agli Agenti per i quali quei luoghi sono i “prodotti in vendita” e suscitando in essi grande emozione e apprezzamento.","post_title":"Grande perfomance della Convention del gruppo Welcome","post_date":"2024-02-08T12:14:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707394486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda internazionale verso gli hotel italiani: +7% nel 2023 rispetto all'anno precedente secondo gli ultimi dati SiteMinder, elaborati in base a oltre 115 milioni di prenotazioni globali. “I numeri mostrano che l'aumento dei prezzi non ha scoraggiato i viaggiatori nel 2023 - spiega il regional manager di SiteMinder per l'Italia, Simone Portaluri -: gli arrivi internazionali sono cresciuti in percentuale rispetto a tutti i soggiorni, raggiungendo una quota tra le più alte in Europa, e con viaggiatori che hanno prenotato in media con una settimana di anticipo rispetto al 2022. Siamo di fronte però a uno scenario che ci svela un turista diverso dagli anni passati. Dalle nostre ricerche sappiamo che, nonostante il rinvigorito entusiasmo per i viaggi e la crescente propensione a spendere di più per gli extra, l'aumento dei prezzi sta costringendo gli ospiti a esplorare altre formule, con un numero maggiore di persone che cercano di acquistare pacchetti turistici. Per il prossimo anno, quindi, gli albergatori dovranno adottare un approccio dinamico nella gestione del proprio business, al fine di rimanere allineati alle aspettative dei clienti e dovranno dotarsi di strumenti per comprendere come ogni interazione possa rappresentare un'opportunità per generare profitto”.\r

\r

Tra le altre evidenza della ricerca SiteMinder, si segnala che la tariffa media giornaliera italiana ha registrato una crescita del 20% pari a 42 euro in più: un aumento superiore a quello degli altri paesi europei presi in esame e più alto della media mondiale (+11%). Il picco massimo degli aumenti è stato raggiunto in particolare a giugno, quando l'adr ha raggiunto quota 267 euro. Tra i canali di vendita online, Booking.com si è infine confermato quello capace di generare i maggiori volumi, seguito da Expedia Group e dalle prenotazioni dirette attraverso i siti proprietari. L’aumento dei viaggiatori internazionali ha tuttavia contribuito anche al ritorno di Trip.com (soluzione preferita dai viaggiatori cinesi), e all'ascesa di Hotel Reservation Service (il sistema di preferenza degli utenti tedeschi).","post_title":"SiteMinder: gli stranieri tornano negli hotel italiani ma cercano più pacchetti e meno solo soggiorni","post_date":"2024-02-08T11:57:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707393460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv (gruppo Msc) ha annunciato durante la Bit di Milano una speciale promozione di San Valentino valida dal 14 al 18 febbraio: i viaggiatori potranno godere di sconti fino al 40% sulle prenotazioni per viaggi programmati fino al 30 settembre 2024, escluse le opzioni e le prevendite. La promo si applicherà a diverse linee della compagnia, coprendo una vasta gamma di destinazioni nel Mediterraneo, comprese le rotte italiane verso la Sardegna, la Sicilia, il Marocco, l'Albania e la Tunisia.\r

\r

Interrogato sui risultati dello scorso anno, Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv si è dichiarato soddisfatto: “La compagnia ha concluso un 2023 sicuramente positivo con un +5% in termini di viaggi last minute rispetto al 2022, nonostante una flessione generale per la questione relativa all’Egitto. Ci stiamo quindi preparando a un 2024 con una domanda in forte crescita, confermando le tratte su Sicilia, Sardegna, Albania, Baleari, Tunisia e Marocco. Il tutto coinvolgendo 26 navi e 31 linee”. E i dati supportano la strategia di Gnv, visto l’aumento del 7% sulle prenotazioni rispetto al 2023, in particolare sulle rotte tra Italia e Medio Oriente.\r

\r

In relazione ai piani futuri Della Valle ha confermato inoltre l'aggiunta di una terza nave sulla rotta Genova-Palermo durante l'alta stagione e “miglioramenti sulle rotte per la Sardegna, in particolare sulla tratta Olbia, Genova e Civitavecchia. Si sta lavorando a migliorie generali anche sulla linea di collegamento alla Tunisia, oltre che aggiornamenti riguardanti i servizi di prenotazione e rinnovo del programma di fidelizzazione My Gnv”. Avendo quindi domandato se ci sia da aspettarsi un allargamento della flotta, il chief passengers sales&marketing officer ha così risposto: “E' in arrivo a novembre direttamente dalla Cina il Polaris, primo di quattro traghetti di ultimissima generazione in grado di ospitare 1.500 passeggeri grazie alle 650 cabine presenti a bordo. Questi nuovi innesti ci consentiranno di allargare la flotta con navi dotate di impianti in grado di ridurre del 30% i consumi durante il tragitto. L’obiettivo è quindi introdurre progressivamente a partire dal 2026 nuovi traghetti a gas naturale con un impatto ambientale migliore del 50%.”\r

\r

Chiedendo se l’aggiunta di nuove navi più green sia da leggere come una risposta alla nuova normativa europea riguardante le emissioni, Della Valla ha confermato: “La nostra scelta ci permette di adeguare l’offerta alla tassa europea sulle emissioni, che sta spingendo noi armatori ad adottare tecnologie sempre più verdi. Questo ha causato malumori nel settore obbligandoci a un aumento generale sui costi delle rotte. A nome del gruppo Msc, posso però annunciare che siamo stati in grado di limitare il rincaro a soli 4 euro in più per tratta”. Il rappresentante Gnv non si è comunque dichiarato soddisfatto del fatto che la norma ponga condizioni stringenti solo in alcune branche industriale. Servirebbe infatti più uniformità in termini di legislazione: “Un esempio è fornito dal settore automobilistico, che al momento inquina il 90% in più del trasporto navale”.\r

\r

Interrogato infine sulla possibilità di altri miglioramenti in termini di servizi a bordo, Della Valle ha prontamente risposto: “L’attenzione da parte nostra non si sta concentrando su una crescita in soli termini di sostenibilità, ma anche di connettività. Tutte le navi della flotta si stanno dotando di antenne collegate al sistema Starlink di Elon Musk, così da garantire una copertura totale nelle aree comuni e nelle cabine. Il servizio sarà disponibile su ciascuna delle nostre unità a partire da quest’estate”.","post_title":"Gnv tra promo San Valentino e questione norme green. Matteo Della Valle a tutto campo","post_date":"2024-02-08T11:39:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707392373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461077\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Claudio Busca[/caption]\r

Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». \r

Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023.\r

«Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. \r

\r

IA\r

La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. \r

Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti».","post_title":"Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo","post_date":"2024-02-08T11:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707391235000]}]}}