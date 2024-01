Il faro Ue su Ita Airways-Lufthansa: il dossier slitta alla fase 2

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Formazione, destagionalizzazione, lavoro, digitalizzazione. Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore. L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico. La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio». A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati. «I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno». Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi». Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi. «Non solo, - sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia». E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise. «Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio». [post_title] => Santanchè: "Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo" [post_date] => 2024-01-17T12:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705494484000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si protrarrà almeno fino a giugno l'attesa per il via libera dell'Ue all'operazione Ita Airways-Lufthansa. L'antitrust dell'Unione ha infatti ritenuto insufficienti le proposte della compagnia tedesca di cedere alcuni slot dagli aeroporti italiani, Linate in primis, e dunque non le ha sottoposte alle valutazioni dei competitor. In pratica siamo di fronte alla prossima apertura della fase 2, che potrebbe allungarsi fino a 90 giorni lavorativi e con la possibilità di un’ulteriore estensione di due o tre settimane. E così si arriva all'inizio dell'estate. Rinuncia a rotte Come si legge da Il Sole 24 Ore, da Bruxelles chiedono non solo la cessione di slot da Linate ma anche la rinuncia completa ad alcune rotte su cui il gruppo Lufthansa, con l’acquisizione di Ita, avrebbe una posizione dominante ritenuta incompatibile con il mercato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono alcune rotte operate anche dagli altri membri del gruppo Lh, come Brussels Airlines e Austrian Airlines, cioè i collegamenti da Milano verso gli hub di Francoforte, Monaco, Bruxelles, Vienna e Zurigo. Nulla di così sorprendente comunque: lo scorso dicembre era stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ad anticipare un possibile allungamento dell’indagine Ue: «Ci hanno fatto capire che si va alla cosiddetta fase due, quindi serviranno altri mesi di approfondimenti». [post_title] => Il faro Ue su Ita Airways-Lufthansa: il dossier slitta alla fase 2 [post_date] => 2024-01-17T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705489723000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha messo in vendita da oggi, 17 gennaio, i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate. La compagnia, lo scorso 14 agosto 2023, si è aggiudicata la gara indetta da Enac per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed è stata autorizzata dallo stesso ente ad avviare la vendita dei biglietti per la summer, fino al prossimo 26 ottobre. L’operativo sulla Trieste-Linate prevede due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì e una frequenza il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro dal City Airport milanese in serata. L'apertura delle vendite odierna è successiva a quella di ieri sulle rotte in continuità tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, dopo che Ita Airways ha ricevuto le autorizzazioni necessarie dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac. In questo caso l'orario prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa 7 frequenze giornaliere fino a settembre (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile) e 8 frequenze giornaliere ad ottobre; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 5 frequenze giornaliere (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri nei mesi da aprile a luglio). [post_title] => Ita Airways: in vendita da oggi i voli in continuità sulla rotta Trieste-Milano Linate [post_date] => 2024-01-17T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705482009000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono tre le novità del gruppo Constance che, nato nel 1975 a Mauritius, offre oggi 11 hotel e resort di lusso in alcune delle location più magiche dell’oceano Indiano. Due si trovano sull’isola di Rodrigues, la terza a Mauritius. "Molti anni fa siamo stati i primi ad aprire un luxury hotel alle Seychelles e poi alle Maldive e in Madagascar - afferma la group communications manager, Moira Meo -. Ora abbiamo un nuovo gioiello: Rodrigues è un’isola incontaminata, autonoma ma parte della Repubblica di Mauritius, da cui dista un’ora e mezzo di volo. Finalmente, dopo la pandemia, possiamo infatti aggiungere nuovi hotel alla nostra offerta: il C Rodrigues Mourouk è una location che si trovava già sull’isola; è stato totalmente rinnovato e risponde perfettamente al concept giocoso e rilassato dei C Resorts. Con le sue 65 camere, due ville e altrettanti ristoranti è ideale per i viaggiatori consapevoli delle necessità dell’ambiente, per le famiglie che vogliono vivere una vacanza avventurosa e per gli amanti del kitesurf. Proponiamo esperienze nuove, incontrando la comunità locale". Il secondo hotel sull’isola è il Constance Tekoma: un luxury lodge esclusivo con architetture creole rinnovato nel dicembre 2022, dotato di 32 camere con vista mare e terrazza privata, servizi wellness e spa. Rodrigues è un’isola di 108 chilometri quadrati, che offre la possibilità di fare diving, snorkeling, fishing, hiking ed è una delle top 10 destination del mondo per il kitesurfing. "La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo, il cuore delle nostre scelte - continua poi Moira Meo -. Sosteniamo le comunità delle isole, siamo plastic-free, evitiamo lo spreco alimentare e ospitiamo biologi marini ed esperti che spieghino agli ospiti come proteggere i coralli e le uova di tartaruga. La terza novità di quest’anno è il Constance Sakoa Boutik a Mauritius: un boutique hotel con 16 camere, posto sulla costa nord, tra giardini tropicali e la bellissima spiaggia di Trou aux Biches. È l’indirizzo perfetto per chi cerca un luogo esclusivo ma vicino alla quotidianità dell’isola e della sua gente". Le tre nuove aperture sono l’occasione per sottolineare le caratteristiche di Constance: innanzitutto le persone e lo spirito familiare: «Il nostro motto è Arrivi come ospite, parti come amico". E poi l’attenzione alla gastronomia, con chef stellati, e al vino, tanto che ogni hotel ha una ricca cantina e un sommelier. Durante la pandemia gli hotel e resort di Constance, a eccezione di Mauritius, sono sempre stati operativi; il 2023 è stato un anno record e le previsioni per il 2024 sono molto positive. "Le strutture più amate dagli italiani sono l’Ephelia alle Seychelles, il Tsarabanjina in Madagascar e il Moofushi alle Maldive, che ha registrato i maggiori volumi in termini di vendite – conclude Moira Meo -. Per il 2024 abbiamo registrato una forte crescita della domanda del mercato dei viaggi di nozze e, rispetto all’anno scorso, è cresciuto l’advance-booking». [gallery ids="459436,459437,459438"] [post_title] => Il 2024 del gruppo Constance si apre con tre novità a Rodrigues e Mauritius [post_date] => 2024-01-16T11:47:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705405626000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maxi recruiting per il Gruppo Lufthansa che prevede di assumere circa 13.000 nuovi dipendenti nel 2024. Il gruppo tedesco cerca, in modo particolare, personale di bordo, tecnici e specialisti del settore IT oltre a figure per altri settori, come il personale di terra negli hub Lufthansa di Francoforte e Monaco. Il programma prevede l'assunzione di oltre 3.500 assistenti di volo e circa 1.000 per la cabina di pilotaggio. Inoltre, circa 2.000 tecnici, 800 apprendisti e 900 esperti informatici. «In un settore come il nostro, il successo dipende da coloro che danno il meglio ogni giorno per ispirare i nostri clienti - ha dichiarato Michael Niggemann, membro del Consiglio di amministrazione di Deutsche Lufthansa AG e responsabile delle risorse umane e delle Infrastrutture -. Per questo motivo continuiamo a concentrarci sull'attrazione di nuovi dipendenti e sull'essere un datore di lavoro attrattivo. Dopotutto, sono i nostri colleghi in volo e a terra a essere presenti ogni giorno per i nostri passeggeri e a dare un volto ai nostri marchi e alle nostre aziende» Lufthansa ha assunto più di 13.000 nuovi dipendenti nel 2023. In totale, oltre 95.000 persone lavorano attualmente per il gruppo tedesco in più di 90 Paesi. Le offerte di lavoro e altre opportunità di carriera sono disponibili sul sito web del vettore. [post_title] => Il Gruppo Lufthansa assumerà oltre 13.000 nuovi dipendenti nel 2024 [post_date] => 2024-01-16T10:08:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705399691000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enac, con una lettera inviata ad Assoclearance (l'associazione che gestisce l'assegnazione degli slot negli aeroporti) e all'Assessorato regionale dei Trasporti, ha sbloccato l'assegnazione delle bande orarie per i voli in regime di oneri di servizio pubblico. In particolare - spiega l'Ente nazionale per l'aviazione civile - rispetto ai movimenti orari sull'aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva. «In questo modo - sottolinea l'Enac - i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi» e in particolare quelli successivi al 31 marzo. A seguito delle autorizzazioni ricevute da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita Airways «sta lavorando all'alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l'acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore». Lo rende noto la compagnia, spiegando che darà «adeguata e tempestiva comunicazione dell'adeguamento dei propri sistemi». [post_title] => Voli Sardegna: l'Enac fa luce sulla questione slot, sbloccate le prenotazioni per l'estate [post_date] => 2024-01-16T09:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705398991000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è di nuovo a caccia di personale in Italia da inserire nel team di cabin crew, in parallelo all'espansione del network globale che ad oggi conta più di 170 destinazioni collegate dallo scalo di Doha (da ultimo la rotta su Venezia che sarà operativa da giugno e quella di Amburgo da luglio). Appuntamento quindi a Roma con il walk-in recruitment day di sabato 3 febbraio presso Aleph Rome Hotel - Curio Collection by Hilton. L'iniziativa rientra nei piani della compagnia aerea di continuare a investire in talenti altamente motivati per offrire la sua leggendaria ospitalità e un servizio di classe mondiale, creando esperienze memorabili per i clienti, come dimostrano gli innumerevoli premi che continua a ricevere (World's Best Business Class, Best Airline in the Middle East, World's Best Business Class Lounge e World's Best Business Class Lounge Dining). Oltre a programmi di formazione, il personale di bordo potrà viaggiare in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo con il supporto dei migliori benefit del settore, offerti dalla pluripremiata compagnia aerea che da aprile a settembre 2023, ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri, attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad, votato da Skytrax come "World’s Best Airport’. [post_title] => Qatar Airways seleziona personale di bordo a Roma, il prossimo 3 febbraio [post_date] => 2024-01-15T12:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705320911000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam rende omaggio ai Paesi dell'America Latina in cui opera attraverso cinque livree speciali su altrettanti aeromobili. L’iniziativa si svilupperà in tutto il 2024: a fare da apripista è stata Latam Airlines Brasile lo scorso 11 gennaio, con un Airbus A320neo con i colori verde-giallo. Seguiranno poi i velivoli con i colori che identificano le filiali della Colombia, Cile, Perù e, infine, dell’Ecuador. «Attraverso questa iniziativa, cerchiamo di sottolineare ulteriormente i legami con ciascuno dei territori in cui operiamo, evidenziando l'orgoglio per le origini di tutti i dipendenti che mobilitano nel gruppo Latam Airlines e rafforzando le connessioni che il gruppo offre alle persone nei loro paesi, nella regione e nel mondo - ha dichiarato Martin St. George, vicepresidente commerciale e marketing del Gruppo Latam Airlines -. Sono molte le culture sudamericane che costituiscono il gruppo: la diversità è una parte essenziale e questo progetto è un modo per onorare e abbracciare le differenze, perché sappiamo che sono una grande ricchezza della regione». La vernice speciale, che viene realizzata da 30 lavoratori della filiale brasiliana, mantiene le caratteristiche del logo Latam già applicato sui suoi aeromobili, modificandone solo i colori utilizzati. La progettazione dell'A320neo di Latam Airlines Brazil è iniziata lunedì scorso presso la base di São Carlos a San Paolo, il più grande centro di manutenzione del gruppo. Il gruppo aereo dispone attualmente di 332 aeromobili: 56 Boeing per il trasporto passeggeri (modelli 767, 777 e 787) e 256 Airbus (modelli A319, A320, A320neo, A321 e A321neo). Inoltre, Latam Cargo dispone di 20 aerei cargo. [post_title] => Latam: cinque livree speciali omaggiano i Paesi sudamericani in cui opera il vettore [post_date] => 2024-01-15T11:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705319936000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha scelto Allianz Partners, per assicurare ai propri clienti i servizi di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità. Per i prossimi tre anni i clienti Avis Budget Group potranno viaggiare in Italia e in Europa in serenità sapendo di poter contare su un servizio di soccorso stradale e assistenza alla mobilità affidabile, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. “Siamo lieti di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di un partner strategico e di rilievo quale Allianz Partners, che, come Avis Budget Group, si impegna ogni giorno a offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di servizio nelle rispettive industry. Questa collaborazione è l’ulteriore conferma dell’impegno di Avis Budget Group nel fornire un’esperienza di noleggio flessibile e conveniente, offrendo prodotti come Avis QuickPass e Kiosk oltre alla possibilità di cancellazione gratuita". commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, U.K. and European Central Operations di Avis Budget Group. Chi richiede assistenza potrà farlo scegliendo il canale di accesso più comodo, immediato e adeguato a ricevere il supporto necessario, telefonando o utilizzando la WebApp dedicata. In aggiunta al servizio di soccorso stradale o di riparazione sul posto, i clienti di Avis Budget Group potranno accedere ad una serie di servizi di mobilità complementari che consentono il proseguimento del viaggio, quali ad esempio l’accesso ad un veicolo sostitutivo e il recupero del medesimo attraverso un servizio taxi, o il pernottamento in hotel. “Siamo davvero lieti di annunciare questa nuova partnership con Avis Budget Group, perché rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo riconosciuto ad Allianz Partners come player di riferimento nel mercato assicurativo e dell’assistenza grazie alla nostra affidabilità e all’adozione di soluzioni all’avanguardia, in grado di combinare i servizi di assistenza stradale con quelli di mobilità, attraverso un approccio completamente digitale. Ad Avis Budget Group ci legano anche valori condivisi quali quelli dell’attenzione e centralità del Cliente, e dell’offerta di un servizio innovativo che gli permetta di affrontare ogni viaggio con la massima serenità.”, ha dichiarato Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia. [post_title] => Avis Budget Group in partnership triennale con Allianz Partners [post_date] => 2024-01-15T11:39:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705318752000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il faro ue su ita airways lufthansa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2291,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione, destagionalizzazione, lavoro, digitalizzazione. Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore.\r

\r

L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.\r

\r

La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio».\r

\r

A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati.\r

\r

«I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno».\r

\r

Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi».\r

\r

Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi.\r

\r

«Non solo, - sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia».\r

\r

E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise.\r

\r

«Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio».","post_title":"Santanchè: \"Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo\"","post_date":"2024-01-17T12:28:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705494484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si protrarrà almeno fino a giugno l'attesa per il via libera dell'Ue all'operazione Ita Airways-Lufthansa. L'antitrust dell'Unione ha infatti ritenuto insufficienti le proposte della compagnia tedesca di cedere alcuni slot dagli aeroporti italiani, Linate in primis, e dunque non le ha sottoposte alle valutazioni dei competitor.\r

\r

In pratica siamo di fronte alla prossima apertura della fase 2, che potrebbe allungarsi fino a 90 giorni lavorativi e con la possibilità di un’ulteriore estensione di due o tre settimane. E così si arriva all'inizio dell'estate.\r

Rinuncia a rotte\r

Come si legge da Il Sole 24 Ore, da Bruxelles chiedono non solo la cessione di slot da Linate ma anche la rinuncia completa ad alcune rotte su cui il gruppo Lufthansa, con l’acquisizione di Ita, avrebbe una posizione dominante ritenuta incompatibile con il mercato. Sotto la lente di ingrandimento ci sono alcune rotte operate anche dagli altri membri del gruppo Lh, come Brussels Airlines e Austrian Airlines, cioè i collegamenti da Milano verso gli hub di Francoforte, Monaco, Bruxelles, Vienna e Zurigo.\r

\r

Nulla di così sorprendente comunque: lo scorso dicembre era stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ad anticipare un possibile allungamento dell’indagine Ue: «Ci hanno fatto capire che si va alla cosiddetta fase due, quindi serviranno altri mesi di approfondimenti».","post_title":"Il faro Ue su Ita Airways-Lufthansa: il dossier slitta alla fase 2","post_date":"2024-01-17T11:08:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1705489723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita da oggi, 17 gennaio, i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate. La compagnia, lo scorso 14 agosto 2023, si è aggiudicata la gara indetta da Enac per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed è stata autorizzata dallo stesso ente ad avviare la vendita dei biglietti per la summer, fino al prossimo 26 ottobre.\r

L’operativo sulla Trieste-Linate prevede due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì e una frequenza il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro dal City Airport milanese in serata.\r

L'apertura delle vendite odierna è successiva a quella di ieri sulle rotte in continuità tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, dopo che Ita Airways ha ricevuto le autorizzazioni necessarie dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac.\r

\r

In questo caso l'orario prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa 7 frequenze giornaliere fino a settembre (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile) e 8 frequenze giornaliere ad ottobre; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 5 frequenze giornaliere (1 frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri nei mesi da aprile a luglio).","post_title":"Ita Airways: in vendita da oggi i voli in continuità sulla rotta Trieste-Milano Linate","post_date":"2024-01-17T09:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705482009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre le novità del gruppo Constance che, nato nel 1975 a Mauritius, offre oggi 11 hotel e resort di lusso in alcune delle location più magiche dell’oceano Indiano. Due si trovano sull’isola di Rodrigues, la terza a Mauritius. \"Molti anni fa siamo stati i primi ad aprire un luxury hotel alle Seychelles e poi alle Maldive e in Madagascar - afferma la group communications manager, Moira Meo -. Ora abbiamo un nuovo gioiello: Rodrigues è un’isola incontaminata, autonoma ma parte della Repubblica di Mauritius, da cui dista un’ora e mezzo di volo. Finalmente, dopo la pandemia, possiamo infatti aggiungere nuovi hotel alla nostra offerta: il C Rodrigues Mourouk è una location che si trovava già sull’isola; è stato totalmente rinnovato e risponde perfettamente al concept giocoso e rilassato dei C Resorts. Con le sue 65 camere, due ville e altrettanti ristoranti è ideale per i viaggiatori consapevoli delle necessità dell’ambiente, per le famiglie che vogliono vivere una vacanza avventurosa e per gli amanti del kitesurf. Proponiamo esperienze nuove, incontrando la comunità locale\".\r

\r

Il secondo hotel sull’isola è il Constance Tekoma: un luxury lodge esclusivo con architetture creole rinnovato nel dicembre 2022, dotato di 32 camere con vista mare e terrazza privata, servizi wellness e spa. Rodrigues è un’isola di 108 chilometri quadrati, che offre la possibilità di fare diving, snorkeling, fishing, hiking ed è una delle top 10 destination del mondo per il kitesurfing. \"La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo, il cuore delle nostre scelte - continua poi Moira Meo -. Sosteniamo le comunità delle isole, siamo plastic-free, evitiamo lo spreco alimentare e ospitiamo biologi marini ed esperti che spieghino agli ospiti come proteggere i coralli e le uova di tartaruga. La terza novità di quest’anno è il Constance Sakoa Boutik a Mauritius: un boutique hotel con 16 camere, posto sulla costa nord, tra giardini tropicali e la bellissima spiaggia di Trou aux Biches. È l’indirizzo perfetto per chi cerca un luogo esclusivo ma vicino alla quotidianità dell’isola e della sua gente\".\r

\r

Le tre nuove aperture sono l’occasione per sottolineare le caratteristiche di Constance: innanzitutto le persone e lo spirito familiare: «Il nostro motto è Arrivi come ospite, parti come amico\". E poi l’attenzione alla gastronomia, con chef stellati, e al vino, tanto che ogni hotel ha una ricca cantina e un sommelier. Durante la pandemia gli hotel e resort di Constance, a eccezione di Mauritius, sono sempre stati operativi; il 2023 è stato un anno record e le previsioni per il 2024 sono molto positive. \"Le strutture più amate dagli italiani sono l’Ephelia alle Seychelles, il Tsarabanjina in Madagascar e il Moofushi alle Maldive, che ha registrato i maggiori volumi in termini di vendite – conclude Moira Meo -. Per il 2024 abbiamo registrato una forte crescita della domanda del mercato dei viaggi di nozze e, rispetto all’anno scorso, è cresciuto l’advance-booking».\r

\r

[gallery ids=\"459436,459437,459438\"]","post_title":"Il 2024 del gruppo Constance si apre con tre novità a Rodrigues e Mauritius","post_date":"2024-01-16T11:47:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705405626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maxi recruiting per il Gruppo Lufthansa che prevede di assumere circa 13.000 nuovi dipendenti nel 2024. \r

\r

Il gruppo tedesco cerca, in modo particolare, personale di bordo, tecnici e specialisti del settore IT oltre a figure per altri settori, come il personale di terra negli hub Lufthansa di Francoforte e Monaco.\r

\r

Il programma prevede l'assunzione di oltre 3.500 assistenti di volo e circa 1.000 per la cabina di pilotaggio. Inoltre, circa 2.000 tecnici, 800 apprendisti e 900 esperti informatici.\r

\r

«In un settore come il nostro, il successo dipende da coloro che danno il meglio ogni giorno per ispirare i nostri clienti - ha dichiarato Michael Niggemann, membro del Consiglio di amministrazione di Deutsche Lufthansa AG e responsabile delle risorse umane e delle Infrastrutture -. Per questo motivo continuiamo a concentrarci sull'attrazione di nuovi dipendenti e sull'essere un datore di lavoro attrattivo. Dopotutto, sono i nostri colleghi in volo e a terra a essere presenti ogni giorno per i nostri passeggeri e a dare un volto ai nostri marchi e alle nostre aziende»\r

\r

Lufthansa ha assunto più di 13.000 nuovi dipendenti nel 2023. In totale, oltre 95.000 persone lavorano attualmente per il gruppo tedesco in più di 90 Paesi. Le offerte di lavoro e altre opportunità di carriera sono disponibili sul sito web del vettore.\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Lufthansa assumerà oltre 13.000 nuovi dipendenti nel 2024","post_date":"2024-01-16T10:08:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705399691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enac, con una lettera inviata ad Assoclearance (l'associazione che gestisce l'assegnazione degli slot negli aeroporti) e all'Assessorato regionale dei Trasporti, ha sbloccato l'assegnazione delle bande orarie per i voli in regime di oneri di servizio pubblico.\r

\r

In particolare - spiega l'Ente nazionale per l'aviazione civile - rispetto ai movimenti orari sull'aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva.\r

\r

«In questo modo - sottolinea l'Enac - i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi» e in particolare quelli successivi al 31 marzo.\r

\r

A seguito delle autorizzazioni ricevute da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita Airways «sta lavorando all'alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l'acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore». Lo rende noto la compagnia, spiegando che darà «adeguata e tempestiva comunicazione dell'adeguamento dei propri sistemi». ","post_title":"Voli Sardegna: l'Enac fa luce sulla questione slot, sbloccate le prenotazioni per l'estate","post_date":"2024-01-16T09:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705398991000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è di nuovo a caccia di personale in Italia da inserire nel team di cabin crew, in parallelo all'espansione del network globale che ad oggi conta più di 170 destinazioni collegate dallo scalo di Doha (da ultimo la rotta su Venezia che sarà operativa da giugno e quella di Amburgo da luglio).\r

Appuntamento quindi a Roma con il walk-in recruitment day di sabato 3 febbraio presso Aleph Rome Hotel - Curio Collection by Hilton.\r

L'iniziativa rientra nei piani della compagnia aerea di continuare a investire in talenti altamente motivati per offrire la sua leggendaria ospitalità e un servizio di classe mondiale, creando esperienze memorabili per i clienti, come dimostrano gli innumerevoli premi che continua a ricevere (World's Best Business Class, Best Airline in the Middle East, World's Best Business Class Lounge e World's Best Business Class Lounge Dining).\r

Oltre a programmi di formazione, il personale di bordo potrà viaggiare in oltre 170 destinazioni in tutto il mondo con il supporto dei migliori benefit del settore, offerti dalla pluripremiata compagnia aerea che da aprile a settembre 2023, ha trasportato oltre 19 milioni di passeggeri, attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad, votato da Skytrax come \"World’s Best Airport’.","post_title":"Qatar Airways seleziona personale di bordo a Roma, il prossimo 3 febbraio","post_date":"2024-01-15T12:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705320911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam rende omaggio ai Paesi dell'America Latina in cui opera attraverso cinque livree speciali su altrettanti aeromobili.\r

L’iniziativa si svilupperà in tutto il 2024: a fare da apripista è stata Latam Airlines Brasile lo scorso 11 gennaio, con un Airbus A320neo con i colori verde-giallo. Seguiranno poi i velivoli con i colori che identificano le filiali della Colombia, Cile, Perù e, infine, dell’Ecuador.\r

«Attraverso questa iniziativa, cerchiamo di sottolineare ulteriormente i legami con ciascuno dei territori in cui operiamo, evidenziando l'orgoglio per le origini di tutti i dipendenti che mobilitano nel gruppo Latam Airlines e rafforzando le connessioni che il gruppo offre alle persone nei loro paesi, nella regione e nel mondo - ha dichiarato Martin St. George, vicepresidente commerciale e marketing del Gruppo Latam Airlines -. Sono molte le culture sudamericane che costituiscono il gruppo: la diversità è una parte essenziale e questo progetto è un modo per onorare e abbracciare le differenze, perché sappiamo che sono una grande ricchezza della regione».\r

La vernice speciale, che viene realizzata da 30 lavoratori della filiale brasiliana, mantiene le caratteristiche del logo Latam già applicato sui suoi aeromobili, modificandone solo i colori utilizzati. La progettazione dell'A320neo di Latam Airlines Brazil è iniziata lunedì scorso presso la base di São Carlos a San Paolo, il più grande centro di manutenzione del gruppo.\r

Il gruppo aereo dispone attualmente di 332 aeromobili: 56 Boeing per il trasporto passeggeri (modelli 767, 777 e 787) e 256 Airbus (modelli A319, A320, A320neo, A321 e A321neo). Inoltre, Latam Cargo dispone di 20 aerei cargo.","post_title":"Latam: cinque livree speciali omaggiano i Paesi sudamericani in cui opera il vettore","post_date":"2024-01-15T11:58:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705319936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha scelto Allianz Partners, per assicurare ai propri clienti i servizi di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità.\r

Per i prossimi tre anni i clienti Avis Budget Group potranno viaggiare in Italia e in Europa in serenità sapendo di poter contare su un servizio di soccorso stradale e assistenza alla mobilità affidabile, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.\r

“Siamo lieti di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di un partner strategico e di rilievo quale Allianz Partners, che, come Avis Budget Group, si impegna ogni giorno a offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di servizio nelle rispettive industry. Questa collaborazione è l’ulteriore conferma dell’impegno di Avis Budget Group nel fornire un’esperienza di noleggio flessibile e conveniente, offrendo prodotti come Avis QuickPass e Kiosk oltre alla possibilità di cancellazione gratuita\". commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, U.K. and European Central Operations di Avis Budget Group.\r

Chi richiede assistenza potrà farlo scegliendo il canale di accesso più comodo, immediato e adeguato a ricevere il supporto necessario, telefonando o utilizzando la WebApp dedicata.\r

In aggiunta al servizio di soccorso stradale o di riparazione sul posto, i clienti di Avis Budget Group potranno accedere ad una serie di servizi di mobilità complementari che consentono il proseguimento del viaggio, quali ad esempio l’accesso ad un veicolo sostitutivo e il recupero del medesimo attraverso un servizio taxi, o il pernottamento in hotel.\r

“Siamo davvero lieti di annunciare questa nuova partnership con Avis Budget Group, perché rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo riconosciuto ad Allianz Partners come player di riferimento nel mercato assicurativo e dell’assistenza grazie alla nostra affidabilità e all’adozione di soluzioni all’avanguardia, in grado di combinare i servizi di assistenza stradale con quelli di mobilità, attraverso un approccio completamente digitale. Ad Avis Budget Group ci legano anche valori condivisi quali quelli dell’attenzione e centralità del Cliente, e dell’offerta di un servizio innovativo che gli permetta di affrontare ogni viaggio con la massima serenità.”, ha dichiarato Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia.","post_title":"Avis Budget Group in partnership triennale con Allianz Partners","post_date":"2024-01-15T11:39:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705318752000]}]}}