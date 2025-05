I vettori europei cambiano rotta per la crisi fra India Pakistan Il conflitto tra Pakistan e India per il Kashmir ha delle nuove conseguenze: le compagnie aeree europee, temendo l’escalation della tensione tra i due Paesi, hanno deciso di cancellare i loro voli sullo spazio aereo pakistano. Finora, la conseguenza principale del conflitto tra i due Paesi è stata che le due compagnie aeree indiane che volano verso l’Europa e gli Stati Uniti, Air India e IndiGo, hanno dovuto effettuare deviazioni di volo anche di quattro ore per evitare il Pakistan, perché quest’ultimo aveva esplicitamente negato loro la precedenza. Deviazioni Ora, su iniziativa delle compagnie, Lufthansa, Swiss, Ita, LOT e British Airways stanno modificando le loro rotte per evitare il Pakistan. Queste deviazioni comportano un aumento di un’ora di percorrenza, complicando ulteriormente i voli dall’Europa all’Estremo Oriente, che, come è noto, per decisione europea devono evitare la Russia. Le tratte per Bangkok, Mumbai, Delhi e Hyderabad sono interessate dalle deviazioni. KLlmnon ha modificato le sue rotte, ma monitora costantemente la situazione, tenendo conto dei rischi connessi al volo in una zona di conflitto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia. «Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale». « Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente». Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali. Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo. Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC. [gallery ids="489842,489843,489844"] «È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio». L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono». [post_title] => L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma [post_date] => 2025-05-05T15:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746460031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il conflitto tra Pakistan e India per il Kashmir ha delle nuove conseguenze: le compagnie aeree europee, temendo l'escalation della tensione tra i due Paesi, hanno deciso di cancellare i loro voli sullo spazio aereo pakistano. Finora, la conseguenza principale del conflitto tra i due Paesi è stata che le due compagnie aeree indiane che volano verso l'Europa e gli Stati Uniti, Air India e IndiGo, hanno dovuto effettuare deviazioni di volo anche di quattro ore per evitare il Pakistan, perché quest'ultimo aveva esplicitamente negato loro la precedenza. Deviazioni Ora, su iniziativa delle compagnie, Lufthansa, Swiss, Ita, LOT e British Airways stanno modificando le loro rotte per evitare il Pakistan. Queste deviazioni comportano un aumento di un'ora di percorrenza, complicando ulteriormente i voli dall'Europa all'Estremo Oriente, che, come è noto, per decisione europea devono evitare la Russia. Le tratte per Bangkok, Mumbai, Delhi e Hyderabad sono interessate dalle deviazioni. KLlmnon ha modificato le sue rotte, ma monitora costantemente la situazione, tenendo conto dei rischi connessi al volo in una zona di conflitto. [post_title] => I vettori europei cambiano rotta per la crisi fra India Pakistan [post_date] => 2025-05-05T11:48:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746445696000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crollo turismo verso Usa. Non si è trattato, come potrebbe sembrare a prima vista, di un fenomeno passeggero: i giorni passano e il cambiamento di tendenza nel turismo in Europa generato da Donald Trump con i suoi conflitti tariffari inizia a farsi sentire e le maggiori aziende turistiche mondiali se ne stanno accorgendo. Si sta sicuramente rilevando un forte calo della domanda turistica europea verso gli Stati Uniti. A marzo il calo è stato del 17%. Accor e Voyageur du Monde, due importanti imprese del turismo, segnalano una riduzione delle prenotazioni per il prossimo futuro. E il motivo è chiaro: Donald Trump, sia per i dazi che per l'aumento dei controlli alle frontiere. Accor Accor, ad esempio, segnala un calo del 25% nelle prenotazioni da parte di clienti europei negli Stati Uniti. Nel caso di Voyageurs du Monde, il calo è del 20%. Tra i paesi con i problemi più gravi ci sono Spagna, Canada, Egitto e alcuni paesi latinoamericani. In generale, le principali catene alberghiere e le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno messo in guardia gli investitori del mercato azionario dall'instabilità e dalla debolezza del mercato nei prossimi mesi, sempre per lo stesso motivo. [post_title] => Il crollo del turismo europeo verso gli Usa non frena. E' l'effetto Trump [post_date] => 2025-05-05T10:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746441925000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il nuovo collegamento diretto tra Roma e Tbilisi di Georgian Airways, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato. “Questo nuovo collegamento si aggiunge alla nostra attuale offerta che già comprende destinazioni italiane come Milano e Forlì - ha sottolineato Irakli Mezvirishvili, ceo di Georgian Airlines Group -. Garantiamo così sei voli settimanali tra l’Italia e la capitale georgiana. Con questa capacità e questa strategia intendiamo rafforzare il business tra il nostro paese e l'Italia, un mercato per noi fondamentale sia in termini turistici sia commerciali. Al momento trasportiamo circa 150 passeggeri per volo con i nostri Boeing 737-800, ma abbiamo già in programma un'espansione dei collegamenti verso altri Paesi europei". Grande soddisfazione è stata espressa anche da Aeroporti di Roma. “È un giorno importante per Fiumicino, perché inauguriamo una nuova rotta tra due capitali europee, Roma e Tbilisi, che rafforza la connettività con una regione in forte crescita e strategica per la nostra economia e per il turismo,” ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr. “La nuova rotta si inserisce in un network internazionale in forte espansione. Nel 2024 Fiumicino è stato incluso tra i dieci aeroporti meglio connessi al mondo e ha recentemente ottenuto il rinnovo della prestigiosa certificazione Skytrax 5 stelle, un riconoscimento che solo altri undici scali al mondo possono vantare,” ha proseguito Bassato. “Oggi oltre 100 compagnie operano da Fiumicino, e siamo fiduciosi che anche Georgian Airways troverà in Roma un hub strategico. Il collegamento con Tbilisi, attualmente stagionale, presenta un forte potenziale di crescita e potrebbe trasformarsi presto in una tratta annuale.” Il nuovo volo non solo potenzia l’offerta per i viaggiatori, ma rafforza anche il ruolo di Roma come snodo cruciale per i collegamenti aerei globali. (Quirino Falessi) [post_title] => Georgian Airways: con Roma salgono a sei a settimana i voli Italia-Georgia [post_date] => 2025-05-05T10:22:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746440524000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una destinazione dal carattere unico, visitabile tutto l'anno, con un grande focus sulla natura e sul turismo d'avventura, oltre che su una consolidata offerta culturale che va a braccetto con un'interessante prodotto gastronomico. Questo il traguardo cui tende il Montenegro, come spiegato da Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro (nella foto), presentando la nuova campagna 'Uncover Your Wild Side'. "Vogliamo offrire esperienze autentiche e sostenibili. Per questo continueremo a diversificare la nostra proposta promuovendo attività fuori stagione ed esplorando le regioni meno conosciute del Paese, come le montagne e le aree rurali. Un'altra area chiave di crescita è il turismo Mice, sviluppando le infrastrutture e le strutture per attrarre eventi aziendali internazionali". In questo quadro, l'ente guarda con particolare interesse al mercato Italia: "Abbiamo varato una misura di incentivazione per aumentare gli arrivi aerei organizzati attraverso una campagna di marketing congiunta con i tour operator dei mercati chiave, tra cui appunto l'Italia. Questa iniziativa dovrebbe migliorare significativamente la connettività tra il Montenegro e l'Italia. Ad oggi la nostra compagnia aerea nazionale, Air Montenegro, opera voli diretti tutto l'anno tra i due paesi: la rotta Podgorica-Roma è servita con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì, con un volo aggiuntivo il mercoledì da giugno a settembre. Inoltre, Wizz Air opera tutto l'anno la tratta Podgorica-Milano, con tre voli a settimana". Ai collegamenti aerei si sommano quelli via mare: "Durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, una linea di traghetti collega Bar e Bari; inoltre, nello stesso periodo, è attiva anche una linea di traghetti tra Ancona e Bar, che opera due volte a settimana". L'industria turista è strategica per l'economia del paese: "Nel 2023 l'incidenza sul Pil del comparto turismo era del 29,1%, pari a circa 1,9 miliardi di euro. Nel 2019 il dato si attestava al 30,8%, il che indica una forte ripresa e un quasi ritorno ai livelli pre-pandemia. Le previsioni del Wttc stimano che entro il 2034 questa cifra salirà al 33,1% del Pil, confermando ulteriormente il ruolo vitale di questo settore nello sviluppo economico sostenibile del Montenegro". [post_title] => Montenegro: natura protagonista di esperienze autentiche e sostenibili [post_date] => 2025-05-05T09:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746438348000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air fa marcia indietro sull'annunciato avvio della nuova rotta da Milano Malpensa ad Abu Dhabi, il cui decollo era programmato per giugno, con voli giornalieri. Con una scarna nota, la low cost ungherese comunica che "A causa di cambiamenti imprevisti nelle condizioni di mercato e di considerazioni operative, abbiamo preso la difficile decisione di sospendere il lancio della nostra nuova rotta Milano Malpensa - Abu Dhabi". Un debutto che lo scorso settembre aveva annunciato a Milano lo stesso ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi: "Sebbene fossimo entusiasti di offrire questo servizio ai nostri clienti - prosegue la nota -, un’attenta analisi ha determinato che, al momento, non sarebbe sostenibile. Rimaniamo comunque impegnati a esplorare future opportunità in linea con la domanda dei clienti e i nostri obiettivi strategici". [post_title] => Wizz Air cancella la Milano-Abu Dhabi prevista al decollo il prossimo giugno [post_date] => 2025-05-02T15:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746199063000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates avanti tutta sul rinnovo della flotta: i Boeing 777 e gli Airbus A380 con cabine completamente rinnovate sono pronti a raggiungere otto nuove destinazioni. In particolare, gli A380 saranno operativi su Bangkok, Hong Kong, Nizza e Perth, mentre i Boeing 777 voleranno verso Madrid, Kuala Lumpur, Phuket e Francoforte, con un ulteriore servizio con Boeing 777 riconfigurato anche su Dublino. Il numero complessivo di città servite con aeromobili rinnovati – tra Boeing 777, Airbus A380 e i nuovi A350 in consegna – supererà così quota 70. Il programma di riammodernamento della compagnia procede a ritmo sostenuto: i team del centro ingegneristico Emirates Engineering lavorano 24 ore su 24 per completare interventi di restyling totale, da prua a poppa, con una media di un aereo wide-body rinnovato ogni tre settimane. Quest'anno Emirates accoglierà anche il suo primo A350 a lungo raggio. L’aeromobile farà il suo debutto in Australia con l’apertura della nuova rotta su Adelaide, operativa dal 1° dicembre. «Grazie al recente potenziamento della nostra flotta, che include Airbus A380 e Boeing 777 rinnovati e i nuovi A350, offriamo ai passeggeri in oltre 70 città e mercati in crescita la possibilità di godere di un'esperienza premium di nuova generazione, arricchita dal nostro servizio pluripremiato. L’intensificazione del nostro programma di riammodernamento ci permetterà, entro la fine dell’anno, di posizionarci tra i leader di settore nell’offerta di posti in Premium Economy. E nei prossimi due anni, consolideremo definitivamente la nostra leadership in questo segmento» ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. L’espansione della Premium Economy rappresenta un elemento strategico distintivo per la nostra compagnia, rafforzando la nostra competitività e rispondendo alla crescente domanda di esperienze di viaggio premium da parte dei passeggeri. L’introduzione del nostro primo A350 a lungo raggio sulla rotta per Adelaide sottolinea il ruolo centrale dell’Australia come punto di ancoraggio orientale della nostra rete globale». [post_title] => Emirates: i B777 e gli A380 con cabine rinnovate raggiungono nuove destinazioni [post_date] => 2025-05-02T10:38:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746182336000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac. Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore. Prezzo di listino Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari. “Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary. [post_title] => Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing [post_date] => 2025-05-02T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179387000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue la comunicazione della Commissione europea che annuncia l’avvio degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Ancona, a partire dal 1° novembre 2025. C'è tempo fino alle ore 15:30 del 30 giugno 2025 per partecipare al bando, che interessa le seguenti rotte: Ancona-Milano Linate, Ancona-Roma Fiumicino e Ancona-Napoli. "Come stabilito dal Decreto di Imposizione n. 83 dell’8 aprile 2025 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si legge in una nota dell'Enac - i vettori comunitari che intendono operare una o più delle rotte indicate in conformità agli oneri di servizio pubblico del Decreto stesso, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, devono presentare all’Ente nazionale per l’aviazione civile l’accettazione del servizio secondo le modalità indicate". Pubblicate sulla medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le comunicazioni della Commissione relative ai tre bandi di gara per l'affidamento in esclusiva e con "compensazione finanziaria dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte per un periodo di due anni (1° novembre 2025 - 31 ottobre 2027)". [post_title] => Ancona: pubblicato il bando Ue per le rotte in continuità territoriale [post_date] => 2025-05-02T09:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746177987000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i vettori europei cambiano rotta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1433,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.\r

\r

«Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale».\r

\r

« Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente».\r

\r

Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali.\r

\r

Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo.\r

\r

Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.\r

\r

[gallery ids=\"489842,489843,489844\"]\r

\r

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio».\r

\r

L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono».\r

\r

","post_title":"L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma","post_date":"2025-05-05T15:47:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746460031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conflitto tra Pakistan e India per il Kashmir ha delle nuove conseguenze: le compagnie aeree europee, temendo l'escalation della tensione tra i due Paesi, hanno deciso di cancellare i loro voli sullo spazio aereo pakistano.\r

\r

Finora, la conseguenza principale del conflitto tra i due Paesi è stata che le due compagnie aeree indiane che volano verso l'Europa e gli Stati Uniti, Air India e IndiGo, hanno dovuto effettuare deviazioni di volo anche di quattro ore per evitare il Pakistan, perché quest'ultimo aveva esplicitamente negato loro la precedenza.\r

Deviazioni\r

Ora, su iniziativa delle compagnie, Lufthansa, Swiss, Ita, LOT e British Airways stanno modificando le loro rotte per evitare il Pakistan. Queste deviazioni comportano un aumento di un'ora di percorrenza, complicando ulteriormente i voli dall'Europa all'Estremo Oriente, che, come è noto, per decisione europea devono evitare la Russia.\r

\r

Le tratte per Bangkok, Mumbai, Delhi e Hyderabad sono interessate dalle deviazioni.\r

\r

KLlmnon ha modificato le sue rotte, ma monitora costantemente la situazione, tenendo conto dei rischi connessi al volo in una zona di conflitto.","post_title":"I vettori europei cambiano rotta per la crisi fra India Pakistan","post_date":"2025-05-05T11:48:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746445696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crollo turismo verso Usa. Non si è trattato, come potrebbe sembrare a prima vista, di un fenomeno passeggero: i giorni passano e il cambiamento di tendenza nel turismo in Europa generato da Donald Trump con i suoi conflitti tariffari inizia a farsi sentire e le maggiori aziende turistiche mondiali se ne stanno accorgendo. \r

\r

Si sta sicuramente rilevando un forte calo della domanda turistica europea verso gli Stati Uniti. A marzo il calo è stato del 17%. Accor e Voyageur du Monde, due importanti imprese del turismo, segnalano una riduzione delle prenotazioni per il prossimo futuro. E il motivo è chiaro: Donald Trump, sia per i dazi che per l'aumento dei controlli alle frontiere.\r

Accor\r

Accor, ad esempio, segnala un calo del 25% nelle prenotazioni da parte di clienti europei negli Stati Uniti. Nel caso di Voyageurs du Monde, il calo è del 20%. Tra i paesi con i problemi più gravi ci sono Spagna, Canada, Egitto e alcuni paesi latinoamericani.\r

\r

In generale, le principali catene alberghiere e le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno messo in guardia gli investitori del mercato azionario dall'instabilità e dalla debolezza del mercato nei prossimi mesi, sempre per lo stesso motivo. ","post_title":"Il crollo del turismo europeo verso gli Usa non frena. E' l'effetto Trump","post_date":"2025-05-05T10:45:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746441925000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo collegamento diretto tra Roma e Tbilisi di Georgian Airways, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato.\r

“Questo nuovo collegamento si aggiunge alla nostra attuale offerta che già comprende destinazioni italiane come Milano e Forlì - ha sottolineato Irakli Mezvirishvili, ceo di Georgian Airlines Group -. Garantiamo così sei voli settimanali tra l’Italia e la capitale georgiana. Con questa capacità e questa strategia intendiamo rafforzare il business tra il nostro paese e l'Italia, un mercato per noi fondamentale sia in termini turistici sia commerciali. Al momento trasportiamo circa 150 passeggeri per volo con i nostri Boeing 737-800, ma abbiamo già in programma un'espansione dei collegamenti verso altri Paesi europei\".\r

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Aeroporti di Roma. “È un giorno importante per Fiumicino, perché inauguriamo una nuova rotta tra due capitali europee, Roma e Tbilisi, che rafforza la connettività con una regione in forte crescita e strategica per la nostra economia e per il turismo,” ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr.\r

“La nuova rotta si inserisce in un network internazionale in forte espansione. Nel 2024 Fiumicino è stato incluso tra i dieci aeroporti meglio connessi al mondo e ha recentemente ottenuto il rinnovo della prestigiosa certificazione Skytrax 5 stelle, un riconoscimento che solo altri undici scali al mondo possono vantare,” ha proseguito Bassato. “Oggi oltre 100 compagnie operano da Fiumicino, e siamo fiduciosi che anche Georgian Airways troverà in Roma un hub strategico. Il collegamento con Tbilisi, attualmente stagionale, presenta un forte potenziale di crescita e potrebbe trasformarsi presto in una tratta annuale.”\r

Il nuovo volo non solo potenzia l’offerta per i viaggiatori, ma rafforza anche il ruolo di Roma come snodo cruciale per i collegamenti aerei globali.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Georgian Airways: con Roma salgono a sei a settimana i voli Italia-Georgia","post_date":"2025-05-05T10:22:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746440524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione dal carattere unico, visitabile tutto l'anno, con un grande focus sulla natura e sul turismo d'avventura, oltre che su una consolidata offerta culturale che va a braccetto con un'interessante prodotto gastronomico.\r

\r

Questo il traguardo cui tende il Montenegro, come spiegato da Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro (nella foto), presentando la nuova campagna 'Uncover Your Wild Side'. \"Vogliamo offrire esperienze autentiche e sostenibili. Per questo continueremo a diversificare la nostra proposta promuovendo attività fuori stagione ed esplorando le regioni meno conosciute del Paese, come le montagne e le aree rurali. Un'altra area chiave di crescita è il turismo Mice, sviluppando le infrastrutture e le strutture per attrarre eventi aziendali internazionali\".\r

\r

In questo quadro, l'ente guarda con particolare interesse al mercato Italia: \"Abbiamo varato una misura di incentivazione per aumentare gli arrivi aerei organizzati attraverso una campagna di marketing congiunta con i tour operator dei mercati chiave, tra cui appunto l'Italia. Questa iniziativa dovrebbe migliorare significativamente la connettività tra il Montenegro e l'Italia. Ad oggi la nostra compagnia aerea nazionale, Air Montenegro, opera voli diretti tutto l'anno tra i due paesi: la rotta Podgorica-Roma è servita con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì, con un volo aggiuntivo il mercoledì da giugno a settembre. Inoltre, Wizz Air opera tutto l'anno la tratta Podgorica-Milano, con tre voli a settimana\".\r

\r

Ai collegamenti aerei si sommano quelli via mare: \"Durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, una linea di traghetti collega Bar e Bari; inoltre, nello stesso periodo, è attiva anche una linea di traghetti tra Ancona e Bar, che opera due volte a settimana\".\r

\r

L'industria turista è strategica per l'economia del paese: \"Nel 2023 l'incidenza sul Pil del comparto turismo era del 29,1%, pari a circa 1,9 miliardi di euro. Nel 2019 il dato si attestava al 30,8%, il che indica una forte ripresa e un quasi ritorno ai livelli pre-pandemia. Le previsioni del Wttc stimano che entro il 2034 questa cifra salirà al 33,1% del Pil, confermando ulteriormente il ruolo vitale di questo settore nello sviluppo economico sostenibile del Montenegro\".","post_title":"Montenegro: natura protagonista di esperienze autentiche e sostenibili","post_date":"2025-05-05T09:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746438348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air fa marcia indietro sull'annunciato avvio della nuova rotta da Milano Malpensa ad Abu Dhabi, il cui decollo era programmato per giugno, con voli giornalieri.\r

\r

Con una scarna nota, la low cost ungherese comunica che \"A causa di cambiamenti imprevisti nelle condizioni di mercato e di considerazioni operative, abbiamo preso la difficile decisione di sospendere il lancio della nostra nuova rotta Milano Malpensa - Abu Dhabi\".\r

\r

Un debutto che lo scorso settembre aveva annunciato a Milano lo stesso ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi: \"Sebbene fossimo entusiasti di offrire questo servizio ai nostri clienti - prosegue la nota -, un’attenta analisi ha determinato che, al momento, non sarebbe sostenibile. Rimaniamo comunque impegnati a esplorare future opportunità in linea con la domanda dei clienti e i nostri obiettivi strategici\".","post_title":"Wizz Air cancella la Milano-Abu Dhabi prevista al decollo il prossimo giugno","post_date":"2025-05-02T15:17:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746199063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates avanti tutta sul rinnovo della flotta: i Boeing 777 e gli Airbus A380 con cabine completamente rinnovate sono pronti a raggiungere otto nuove destinazioni.\r

In particolare, gli A380 saranno operativi su Bangkok, Hong Kong, Nizza e Perth, mentre i Boeing 777 voleranno verso Madrid, Kuala Lumpur, Phuket e Francoforte, con un ulteriore servizio con Boeing 777 riconfigurato anche su Dublino.\r

Il numero complessivo di città servite con aeromobili rinnovati – tra Boeing 777, Airbus A380 e i nuovi A350 in consegna – supererà così quota 70. Il programma di riammodernamento della compagnia procede a ritmo sostenuto: i team del centro ingegneristico Emirates Engineering lavorano 24 ore su 24 per completare interventi di restyling totale, da prua a poppa, con una media di un aereo wide-body rinnovato ogni tre settimane.\r

Quest'anno Emirates accoglierà anche il suo primo A350 a lungo raggio. L’aeromobile farà il suo debutto in Australia con l’apertura della nuova rotta su Adelaide, operativa dal 1° dicembre.\r

«Grazie al recente potenziamento della nostra flotta, che include Airbus A380 e Boeing 777 rinnovati e i nuovi A350, offriamo ai passeggeri in oltre 70 città e mercati in crescita la possibilità di godere di un'esperienza premium di nuova generazione, arricchita dal nostro servizio pluripremiato. L’intensificazione del nostro programma di riammodernamento ci permetterà, entro la fine dell’anno, di posizionarci tra i leader di settore nell’offerta di posti in Premium Economy. E nei prossimi due anni, consolideremo definitivamente la nostra leadership in questo segmento» ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -.\r

L’espansione della Premium Economy rappresenta un elemento strategico distintivo per la nostra compagnia, rafforzando la nostra competitività e rispondendo alla crescente domanda di esperienze di viaggio premium da parte dei passeggeri. L’introduzione del nostro primo A350 a lungo raggio sulla rotta per Adelaide sottolinea il ruolo centrale dell’Australia come punto di ancoraggio orientale della nostra rete globale».\r

","post_title":"Emirates: i B777 e gli A380 con cabine rinnovate raggiungono nuove destinazioni","post_date":"2025-05-02T10:38:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746182336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac.\r

\r

Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore.\r

Prezzo di listino\r

Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari.\r

\r

“Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing","post_date":"2025-05-02T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746179387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue la comunicazione della Commissione europea che annuncia l’avvio degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Ancona, a partire dal 1° novembre 2025.\r

\r

C'è tempo fino alle ore 15:30 del 30 giugno 2025 per partecipare al bando, che interessa le seguenti rotte: Ancona-Milano Linate, Ancona-Roma Fiumicino e Ancona-Napoli. \r

\r

\"Come stabilito dal Decreto di Imposizione n. 83 dell’8 aprile 2025 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si legge in una nota dell'Enac - i vettori comunitari che intendono operare una o più delle rotte indicate in conformità agli oneri di servizio pubblico del Decreto stesso, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, devono presentare all’Ente nazionale per l’aviazione civile l’accettazione del servizio secondo le modalità indicate\". \r

\r

Pubblicate sulla medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le comunicazioni della Commissione relative ai tre bandi di gara per l'affidamento in esclusiva e con \"compensazione finanziaria dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte per un periodo di due anni (1° novembre 2025 - 31 ottobre 2027)\".","post_title":"Ancona: pubblicato il bando Ue per le rotte in continuità territoriale","post_date":"2025-05-02T09:26:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746177987000]}]}}