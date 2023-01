Gruppo Fs: il bilancio delle festività supera i livelli di traffico passeggeri pre-Covid Il Gruppo Fs registra un’ottima performance a chiusura delle festività natalizie e di fine anno: i dati di Trenitalia, come si legge da Fs News, indicano che dal 20 dicembre al 9 gennaio sono stati prenotati oltre 3 milioni di viaggi sui treni a media e lunga percorrenza. Il dato riguarda i Frecciarossa, gli Intercity, gli Eurocity e i collegamenti internazionali e si traduce in un aumento del 5% rispetto al periodo pre-pandemia 2019-20. Il dato che ben rispecchia la predilezione degli italiani all’utilizzo del treno per raggiungere famiglie e amici o trascorrere qualche giorno di vacanza è quello del 23 dicembre, giornata che ha visto oltre il 70% di Frecce e di Intercity in viaggio da Nord a Sud con i posti esauriti. Stesso risultato per il 60% dei treni di rientro da Sud a Nord il 2 e il 5 gennaio. Trend positivo anche per le doppie composizioni di treni Frecciarossa, messe in campo per aumentare la capacità di trasporto dei passeggeri dei treni Nord-Sud nelle giornate di esodo e anche a supporto del maggior traffico su Roma il 5 gennaio per i Funerali del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Altrettanto incoraggianti i numeri riscontrati sul versante internazionale: i collegamenti con la Svizzera hanno registrato oltre il 60% medio di riempimento con punte superiori all’80% il 30 dicembre. In particolare, durante tutto il periodo delle festività il Frecciarossa Milano–Parigi ha registrato un dato medio di riempimento vicino al 90%. I dati registrati da Trenitalia confermano la tendenza del 2022, anno che ha visto per il Gruppo Fs un aumento complessivo di oltre il 40% dei passeggeri sui treni, rispetto al 2021, con punte del 110% per quelli ad Alta Velocità.

\r

Il Gruppo Fs registra un'ottima performance a chiusura delle festività natalizie e di fine anno: i dati di Trenitalia, come si legge da Fs News, indicano che dal 20 dicembre al 9 gennaio sono stati prenotati oltre 3 milioni di viaggi sui treni a media e lunga percorrenza. Il dato riguarda i Frecciarossa, gli Intercity, gli Eurocity e i collegamenti internazionali e si traduce in un aumento del 5% rispetto al periodo pre-pandemia 2019-20. \r

\r

\r

\r

\r

Il dato che ben rispecchia la predilezione degli italiani all'utilizzo del treno per raggiungere famiglie e amici o trascorrere qualche giorno di vacanza è quello del 23 dicembre, giornata che ha visto oltre il 70% di Frecce e di Intercity in viaggio da Nord a Sud con i posti esauriti. Stesso risultato per il 60% dei treni di rientro da Sud a Nord il 2 e il 5 gennaio. \r

\r

Trend positivo anche per le doppie composizioni di treni Frecciarossa, messe in campo per aumentare la capacità di trasporto dei passeggeri dei treni Nord-Sud nelle giornate di esodo e anche a supporto del maggior traffico su Roma il 5 gennaio per i Funerali del Papa Emerito Joseph Ratzinger.\r

\r

Altrettanto incoraggianti i numeri riscontrati sul versante internazionale: i collegamenti con la Svizzera hanno registrato oltre il 60% medio di riempimento con punte superiori all’80% il 30 dicembre. In particolare, durante tutto il periodo delle festività il Frecciarossa Milano–Parigi ha registrato un dato medio di riempimento vicino al 90%. I dati registrati da Trenitalia confermano la tendenza del 2022, anno che ha visto per il Gruppo Fs un aumento complessivo di oltre il 40% dei passeggeri sui treni, rispetto al 2021, con punte del 110% per quelli ad Alta Velocità.\r

\r

","post_title":"Gruppo Fs: il bilancio delle festività supera i livelli di traffico passeggeri pre-Covid","post_date":"2023-01-10T13:35:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673357719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia entra a grandi passi nel nuovo anno riprendendo le attività di promozione in Italia con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del brand e posizionare la destinazione tra le più apprezzate dagli italiani.\r

La Malesia aveva rimosso il 1° maggio 2022 l'obbligo di Green pass per entrare nel Paese e dal successivo 1° agosto sono stati eliminati anche carta del viaggiatore, test pre-partenza all'arrivo e sorveglianza domiciliare. Tra maggio e ottobre 2022 la destinazione ha accolto 14.998 viaggiatori italiani mentre agosto ha registrato il più alto aumento di arrivi con 5.182 turisti dall'Italia, quasi il doppio di quelli di luglio.\r

In questa cornice, con Kuala Lumpur nella \"hot list\" annuale Eat Category di Lonely Planet dedicata alle destinazioni e alle esperienze del 2023, arriva un momento entusiasmante per pianificare i viaggi. Il nuovo anno si preannuncia come un momento entusiasmante per esplorare, con gran parte del mondo saldamente sulla strada della ripresa.\r

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare in Italia - ha sottolineato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Siamo convinti che la destinazione abbia un grande potenziale di crescita grazie ai suoi eccezionali asset, molti ancora da raccontare, come la natura incontaminata, i grandi spazi naturali e le attività all’aperto sempre più richieste dai viaggiatori, fino alla vita delle città con gallerie d’arte ed eventi culturali che rendono unici i grandi centri urbani senza dimenticare la costa e il cibo. Il nostro compito sarà arricchire il bagaglio di conoscenze che riguarda la Malesia e le sue attrazioni attraverso il lavoro con il trade, i media e gli influencer, aggiornandoli costantemente su nuovi prodotti e nuove esperienze che il Paese può offrire”.","post_title":"La Malesia debutta nel 2023 con il rilancio della promozione sul mercato italiano","post_date":"2023-01-10T12:16:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673352979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea.\r

L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto \"game changer\" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe.\r

\"Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti\".\r

Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.","post_title":"Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati","post_date":"2023-01-10T11:42:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673350962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana.\r

\r

La collaborazione sottoscritta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).\r

\r

Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è infatti quello di unire le forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.\r

\r

Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese, realizzata tramite il Sistema informativo Excelsior da Unioncamere e Anpal, per i prossimi 5 anni viene previsto un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso.\r

\r

Unioncamere e Federalberghi lavoreranno alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi; alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green.\r

\r

Grazie a questa intesa, verranno promosse tra l’altro iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria.","post_title":"Intesa fra Unioncamere e Federalberghi per la formazione","post_date":"2023-01-10T11:25:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673349958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'annunciata ristrutturazione di Salesforce, che ha deciso di lasciare a casa il 10% circa della propria forza lavoro globale, da Oltreoceano arrivano altri segnali negativi sul futuro a breve termine dell'industria dei viaggi e dell'ospitalità. Stando a quanto riporta la piattaforma di informazioni crowdsourcing per i mercati finanziari Seeking Alpha, la banca d'investimenti Usa Jefferies avrebbe infatti declassato il rating sulle azioni Hilton e Marriott dal livello \"buy\" (comprare) a \"Hold\" (mantenere).\r

\r

Con il progressivo attenuamento dell'effetto rimbalzo e la recessione incombente, il trend positivo delle azioni del settore alberghiero sarebbe in fase calante, sostiene Jefferies. L'analista David Katz ritiene inoltre che il recupero post-Covid registrato già a partire dal terzo trimestre del 2020 lascia poco spazio per una facile crescita delle quotazioni. Spiragli positivi ci sono solo in questi primi primi tre mesi del 2023, quando il confronto sarà con il periodo gennaio-marzo 2022 condizionato dalla diffusione della variante Omicron, che ha momentaneamente rallentato la ripresa del settore.\r

\r

Nonostante il taglio del rating, Jefferies ha tuttavia sottolineato che le azioni Hilton e Marriott rimangono tra le migliori del comparto e con ogni probabilità saranno destinate a restare tra gli investimenti considerati core a lungo termine.","post_title":"Investitori Usa più prudenti sui titoli Marriott e Hilton, declassati da \"Buy\" a \"Hold\"","post_date":"2023-01-10T11:02:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673348524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie per il Friuli Venezia Giulia. \"Sono oltre 200mila gli ingressi registrati da PromoTurismoFVG sulle piste da sci del Friuli Venezia Giulia durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 7 gennaio. Nei sei poli di Forni di Sopra/Sauris, Piancavallo, Sappada/Forni Avoltri, Sella Nevea, Tarvisio e di Ravascletto/Zoncolan gli sciatori sono cresciuti in media del 26% rispetto all'anno scorso, con 42 mila persone in più che hanno scelto gli impianti regionali\".\r

Lo rende noto l'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. \"Un chiaro segnale dell'attrattività turistica del nostro territorio - sottolinea Bini -, frutto di investimenti mirati e di un'attenta valorizzazione dei poli montani\". Gli skipass staccati, spiega, sono aumentati del 26% durante il periodo natalizio rispetto al 2021 e i passaggi registrati sulle piste sono cresciuti del 14%. In aumento anche gli incassi di PromoTurismoFVG, che gestisce gli impianti: soltanto durante le vacanze natalizie sono stati pari a circa 3,8 milioni, in crescita di oltre il 15% rispetto alla scorsa stagione. \r

\r

I poli montani del Fvg si preparano ora a ospitare le gare del Festival olimpico invernale della gioventù europea, Eyof 2023, in programma dal 21 al 28 gennaio. \"Eyof - conclude Bini - sarà l'occasione per dimostrare l'attrattività e l'offerta di alto livello della nostra montagna, in un contesto transfrontaliero ed europeo che non ha eguali\".","post_title":"Friuli: pienone per le festività. Oltre 200 mila gli ingressi registrati","post_date":"2023-01-10T10:47:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673347667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha messo a segno per il 2022 l'obiettivo del superamento dei numeri pre-pandemia, sia per il traffico passeggeri sia per la capacità offerta. Ma il processo di recupero non è stato omogeneo a livello geografico.\r

\r

La compagnia aerea turca ha trasportato complessivamente 71,8 milioni di passeggeri - ancora il 3% in meno rispetto al livello dell'intero 2019 - ma ha comunque registrato una crescita del 6,2% del traffico passeggeri internazionale, a seguito di un aumento del 7,5% della capacità. In questo quadro globale il traffico sulle rotte dell'Asia-Pacifico ha sofferto ed è diminuito di quasi un quarto rispetto al dato 2019.\r

I servizi in Asia-Pacifico sono stati il secondo generatore di traffico per il vettore nel 2019, subito dopo i voli europei.\r

\r

Turkish Airlines ha registrato una forte crescita del traffico sulle rotte del Nord America e dell'America Latina, dove ha peraltro aggiunto una notevole capacità. Tuttavia, lo scorso anno il traffico e la capacità domestici sono diminuiti significativamente, di oltre il 10%, rispetto ai livelli pre-crisi. Turkish Airlines ha trasportato 25,5 milioni di passeggeri domestici, con una riduzione del 16%.","post_title":"Turkish Airlines chiude il 2022 sfiorando il numero passeggeri pre-crisi","post_date":"2023-01-10T09:55:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673344556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude bene il 2022 di Giver, che si prepara all'anno appena iniziato con ottime prospettive, sostenute dai due cataloghi principali dell'operatore genovese, Grande Nord e crociere fluviali, in distribuzione proprio a partire da oggi nelle agenzie. \"Dopo la pausa d’arresto totale del 2020 e un timido accenno di ripresa nel tardo 2021, l'anno scorso abbiamo finalmente registrato un trend di vendita importante che ci riempie di soddisfazione e ci fa guardare con fiducia a un 2023 con numeri e risultati vicini a quelli pre-Covid 19, quando le nostre proposte sulle principali arterie d'acqua europee, quali Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba, andavano costantemente esaurite - spiega la product manager crociere fluviali, Anna Maria Vullo -. Per quanto riguarda le nostre proposte invernali abbiamo registrato il tutto esaurito sui due itinerari Danubio, mercatini di Natale il 13 dicembre e Capodanno con partenza il 27; risultato molto vicino anche per l’altra crociera di Capodanno con la River Voyager, nave a 5 stelle interamente noleggiata per il pubblico italiano, che prevedeva il Gran Tour d’Olanda e delle Fiandre. L’offerta 2023 sarà sostanzialmente in linea con quella del 2022 ma vedrà una novità nella crociera di Pasqua dall'8 al 13 aprile con arrivo a Praga e navigazione lungo l’Elba, in Sassonia, da Bad Schandau a Magdeburgo a bordo della 4 stelle Johannes Brahms\".\r

\r

\"Per quanto riguarda il Grand Nord, abbiamo concluso la stagione estiva 2022 in Europa settentrionale con numeri e fatturato analoghi allo stesso periodo del 2019. Il trend è continuato con gli altrettanto ottimi risultati della programmazione invernale per Rovaniemi e il Mondo di Babbo Natale, nonché Tromsø per l’osservazione dell’aurora boreale: prodotti entrambi supportati da rotazioni charter per voli diretti da Milano Malpensa operate in collaborazione con Enter Air, Trade Air e Neos - aggiunge la product manager Grande Nord, Cristina Ferrando -. Tale tendenza positiva ci ha portati a operare, in occasione dell’Immacolata, un volo supplementare da Roma per Rovaniemi; esperimento riuscito che apre una nuova era per le partenze con voli diretti Giver anche dal Centro-Sud. Per l’estate 2023 verrà quindi rinnovata la formula di programmi con accompagnatore esclusivo Giver in Norvegia operati con volo di linea, per quanto riguarda la destinazione fiordi, e con voli charter diretti per le destinazioni al di sopra del circolo polare artico. Tra le novità, l’introduzione di un itinerario in navigazione dalla Norvegia alle Svalbard a bordo della Trollfjord di Hurtigruten con partenze fisse e accompagnatore in esclusiva per il pubblico italiano. Riconfermata inoltre la programmazione con accompagnatore esclusivo per l’Islanda. A completare l’offerta del Grande Nord, i viaggi tailor made, nonché il ritorno della programmazione Canada e Alaska che per l’estate 2023 completerà la gamma dei viaggi verso il Grande Nord\".","post_title":"Giver, più offerta per il 2023. In distribuzione i cataloghi crociere fluviali e Grande Nord","post_date":"2023-01-10T09:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673344430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ripresa del traffico aerei passeggeri è proseguita anche nel mese di novembre 2022: la Iata segnala che il traffico misurato in passeggeri-chilometro - Rpk - è aumentato del 41,3% rispetto al novembre 2021; a livello globale, siamo al 75,3% dei livelli di novembre 2019.\r

\r

Il traffico internazionale è aumentato dell'85,2% rispetto a novembre 2021. L'Asia-Pacifico ha continuato a registrare i risultati più forti rispetto all'anno precedente, con tutte le regioni che hanno registrato un miglioramento rispetto al 2021. Il trend del traffico domestico registra una crescita del 3,4% rispetto a novembre 2021, ma le restrizioni ai viaggi in Cina hanno continuato a frenare il risultato globale. Il traffico nazionale totale di novembre 2022 ha raggiunto il 77,7% dei numeri 2019.\r

Politica scientifica\r

\"I risultati del traffico di novembre confermano che i consumatori stanno godendo appieno della libertà di viaggiare - ha commentato Willie Walsh, direttore generale dell'associazione internazionale delle compagnie aeree -. Purtroppo, le reazioni alla riapertura dei viaggi internazionali da parte della Cina a gennaio ci ricordano che molti governi stanno ancora giocando a fare politica scientifica quando si tratta di Covid-19 e di viaggi\".\r

\r

Epidemiologi, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e altri hanno affermato che la reintroduzione dei test per i viaggiatori provenienti dalla Cina può fare ben poco per contenere un virus che è già presente in tutto il mondo. Inoltre, le obiezioni della Cina a queste misure politiche sono compromesse dai suoi stessi requisiti di test prima della partenza per le persone che viaggiano in Cina. I governi dovrebbero concentrarsi sull'utilizzo degli strumenti disponibili per gestire efficacemente il Covid-19, tra cui il miglioramento delle terapie e delle vaccinazioni, piuttosto che ripetere politiche che negli ultimi tre anni hanno fallito più volte\".","post_title":"Iata: traffico passeggeri in crescita anche per il mese di novembre 2022","post_date":"2023-01-10T09:45:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673343941000]}]}}