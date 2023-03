Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: “Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell’Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l’aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59″. Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo. Vettori La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione “senza costi di riemissione o cambio tariffa”, specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole. Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air .

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano. Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito. Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza. L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. I motivi Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà "significativi disagi" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori "disperati" senza altra scelta che scioperare. «Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo». [post_title] => UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati [post_date] => 2023-03-16T13:18:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678972704000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: "Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell'Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l'aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59". Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo. Vettori La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione "senza costi di riemissione o cambio tariffa", specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole. Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air . [post_title] => Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori [post_date] => 2023-03-16T11:26:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678965990000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fraport stima per il 2023 un traffico passeggeri compreso tra l'80% e il 90% dei livelli registrato nel 2019. Il gruppo tedesco che gestisce 31 aeroporti in tutto il mondo, compresi Grecia e Stati Uniti, ha archiviato il 2022 con un totale di 48 milioni di passeggeri, cifra ancora inferiore di circa il 30% rispetto a quelle del 2019. "Mentre la domanda era ancora contenuta all'inizio dell'anno, il numero di passeggeri a Francoforte ha registrato una rapida crescita fino al 300% a partire da aprile", ha dichiarato Stefan Schulte, amministratore delegato di Fraport, in un comunicato. "A metà del 2022, i picchi di traffico con tassi di crescita a tre cifre, combinati con la carenza di personale, ci hanno occasionalmente portato ai nostri limiti durante l'aumento delle operazioni", ha aggiunto. L'operatore del più grande aeroporto tedesco prevede per il 2023 un utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) compreso tra 1,04 e 1,2 miliardi di euro. Nel 2022 l’Ebitda era salito a 1,03 miliardi di euro, dai 757 milioni di euro dell'anno precedente. Questo dato è inferiore di circa il 13% rispetto alla cifra pre-pandemia del 2019. Fraport, che ha pagato l'ultimo dividendo per l'anno fiscale 2018, ha dichiarato che non proporrà un dividendo nemmeno per il 2022 considerato il perdurare delle conseguenze della pandemia sui conti. [post_title] => Fraport stima per quest'anno livelli di traffico tra l'80% e il 90% del 2019 [post_date] => 2023-03-16T10:20:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678962018000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo bond per Baia Camping Village, principale società del gruppo di strutture open air Baia Silvella (titolare del brand Baia Holiday). L'emissione, per un importo nominale complessivo di 10 milioni di euro, ha l’obiettivo di supportare il programma di investimenti della compagnia (circa 35 milioni nel periodo 2023-2026). L’operazione è stata strutturata e collocata da banca Finint e Bcc banca Iccrea e ha visto il coinvolgimento, in qualità di investitori, della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo Veneto Minibond, nonché di Mediocredito Centrale, Bcc banca Iccrea, Volksbank e Mediocredito Trentino Alto Adige. Il bond, di durata pari a sei anni, è totalmente unsecured e permetterà al gruppo di migliorare la propria offerta attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite, tra cui il camping San Nicola in Puglia acquisito nel 2022, al fine di incrementare ulteriormente la qualità nonché la diversificazione dei servizi, con la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici. Finint ha svolto anche il ruolo di banca agente dell’operazione, mentre lo studio legale Advant Nctm ha agito in qualità di deal legal counsel. Il gruppo Baia Silvella, con headquarter a Salò in provincia di Brescia, chiuderà il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e margini operativi lordi (ebitda) per circa 22 milioni, una cifra più che doppia rispetto all’esercizio precedente (ebitda margin del 42%). “Il piano d’investimenti programmato per i prossimi anni ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che offriamo ai propri clienti - spiega Valerio Vezzola, amministratore delegato del gruppo che oggi gestisce 11 camping village distribuiti tra Sardegna, Veneto, Roma, lago di Garda, Trieste, Puglia e Croazia -. Riteniamo che le molte migliorie che andremo ad apportare, e l’esclusività delle location nelle quali sono situati i nostri camping village, saranno un vero plus competitivo. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti nella stagione 2022 e ci prepariamo ad affrontare la prossima certi che le scelte che stiamo compiendo siano quelle giuste”. [post_title] => Il gruppo Baia Silvella (Baia Holiday) emette un bond da 10 mln. Obiettivo investimenti per 35 mln [post_date] => 2023-03-16T09:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678958455000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà per la prossima estate il primo Mandarin Oriental greco. Sviluppato presso il complesso turistico Costa Navarino, nel Peloponneso sud-occidentale, il nuovo resort sorgerà su una collina panoramica che degrada verso il mare, adagiata sul litorale di Navarino Bay. La struttura offrirà 99 suite e ville dotate di piscine private e ampie terrazze, mentre l'offerta gastronomica si declinerà in cinque ristoranti e bar supervisionati da chef Bertrand Valegeas. La spa del Mandarin Oriental, Costa Navarino sarà quindi provvista di una varietà di stanze private per trattamenti e zone umide, a cui si aggiungerà una piscina di 25 metri aperta verso l'esterno con vista sulla baia. A disposizione degli ospiti ci saranno anche esperienze fitness personalizzate, tra yoga, consulenze nutrizionali, lezioni di tennis e programmi di movimento intelligente. Sarà anche possibile accedere a una vasta gamma di esperienze acquatiche, dal paddle boards allo sci nautico; il beach club sarà dotato di un’ampia piscina, a pochi passi dalla spiaggia. Per gli appassionati di golf ci sarà infine un campo a 18 buche che circonderà il resort, così come ampia sarà la gamma di ulteriori attività, tra cui mountain bike, trekking e yachting. [post_title] => Mandarin Oriental sbarca in Grecia. Aprirà a Costa Navarino [post_date] => 2023-03-16T09:05:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678957533000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato. Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare. “La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro". Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis. [post_title] => Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade [post_date] => 2023-03-15T13:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678885739000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chiude a quota 71,4 milioni di euro il fatturato dell'anno finanziario 2021-22 di Hnh Hospitality, terminato lo scorso 31 ottobre. Un risultato che risulta sostanzialmente doppio rispetto ai 34,8 milioni dell'esercizio precedente. Il tutto a fronte di margini operativi consolidati (adjusted ebitda) per 11 milioni di euro (contro i 3,5 milioni dell'anno precedente) e di un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021). L'utile netto della compagnia, infine, è stato di 3,4 milioni. “Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi (non solo la seconda parte dell’anno come nell’esercizio precedente) e che ha consentito di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti sia in termini di occupazione, sia di ricavo medio. – spiega l’amministratore delegato del gruppo, Luca Boccato -. Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, soffre ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio, mentre l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ci ha comunque consentito di raggiungere un utile netto significativo (5% dei ricavi). E tutto ciò nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti (erano dimezzati nel 2021)”. Gli alberghi di città (city hotel) hanno in particolare registrato una ripresa, con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Le strutture a prevalente vocazione corporate e mice hanno invece mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% al 28%. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti hanno visto ridurre il loro peso, dal 42% al 25%. Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite. Nel corso del 2022, il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura del voco Venice - Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding. “Per il 2023 appena iniziato confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso - conclude Boccato -. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici, con un tasso di occupazione del 70%. Questo, invece, ancora inferiore al 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemia”. [post_title] => Hnh raddoppia il fatturato. Ebitda consolidato a quota 11 milioni, utili al 5% dei ricavi [post_date] => 2023-03-15T09:45:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678873554000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_350256" align="alignleft" width="300"] Alessandro Nucara[/caption] Le istituzioni devono intervenire decisamente sugli affitti brevi. Federalberghi vuole controlli e regole chiare contro la concorrenza sleale. Sulla questione è intervenuto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, che ha esposto chiaramente il messaggio durante l’audizione alla Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. «Gli alloggi affittati per brevi periodi rappresentano circa un quarto del totale delle strutture ricettive turistiche nell’Unione europea - ha detto Nucara -. In Italia, gli annunci pubblicati sulla principale piattaforma sono oltre quattrocentomila. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni, a differenza di altri paesi europei, è stato caratterizzato da un’espansione senza regole e senza controlli, generando criticità quali l’esposizione dei consumatori a rischi per la sicurezza, il lavoro sommerso, l’evasione fiscale e la trasformazione del tessuto economico e sociale delle città. E questo crea danni, danni tanto per le imprese tradizionali quanto per quelle che gestiscono le nuove forme di accoglienza in maniera corretta e rispettando le regole. Non vogliamo steccati tra alberghi e chi gestisce altro tipo di ricettività ma solo tra chi rispetta le leggi e chi invece se ne dimentica», ha concluso Nucara. [post_title] => Nucara (Federalberghi): si intervenga rigorosamente sugli affitti brevi [post_date] => 2023-03-14T13:03:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678799024000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swissport ha vinto la gara per l'aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per Aeroméxico all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 26 marzo, Swissport fornirà tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali della compagnia messicana. Aeroméxico si aggiunge all'ampio portafoglio di 50 compagnie clienti che si affidano all’esperienza di Swissport dal suo arrivo in Italia a luglio 2022. La compagnia messicana arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto tra Roma Fiumicino e Città del Messico. Inizialmente la compagnia opererà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette da metà giugno. La nuova partnership avrà durata triennale, fino a marzo 2026. Swissport fornirà ad Aeroméxico i Servizi ai Passeggeri, Rampa, Pulizia e Sicurezza degli aeromobili attraverso il servizio “Cleaning and Aircraft Cabin Search”. I Servizi ai Passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i Servizi di Rampa prevedono l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo, le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di “Cleaning and Aircraft Cabin Search”, svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina. “Siamo onorati ed entusiasti di iniziare una nuova partnership con la compagnia nazionale messicana”. Aeroméxico può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto ad offrire una vasta gamma di servizi tra l'atterraggio e il decollo dei propri voli” afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. "Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa, quando abbiamo rilevato anche l'handling completo dell'hub di ITA Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree." Swissport è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4.8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42.000 voli in partenza, dimostrando da subito la propria capacità di operare rapidamente in qualsiasi aeroporto garantendo continuità e puntualità nelle operazioni, anche con elevati volumi di traffico durante la stagione di picco del trasporto aereo. A Roma Fiumicino, Swissport gestisce le operazioni a terra nell’hub di ITA Airways. Si tratta di uno degli oltre dodici hub - sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per la movimentazione di merci aeree - che Swissport gestisce per un numero di compagnie aeree in crescita in tutto il mondo. Sfruttando le competenze specifiche e le economie di scala di Swissport, le compagnie aeree possono ottenere flessibilità e sostenere la loro crescita. [post_title] => Swissport si aggiudica il ground handling di Aeromexico a Fiumicino [post_date] => 2023-03-14T11:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678793847000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grecia sciopero del controll" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1293,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano.\r

\r

Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito.\r

Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza.\r

L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. \r

I motivi\r

Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire\r

\r

I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. \r

\r

Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà \"significativi disagi\" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori \"disperati\" senza altra scelta che scioperare.\r

\r

«Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo».\r

\r

","post_title":"UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati","post_date":"2023-03-16T13:18:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678972704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. \r

\r

Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: \"Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell'Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l'aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59\". Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo.\r

Vettori\r

La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione \"senza costi di riemissione o cambio tariffa\", specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole.\r

\r

Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air .","post_title":"Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori","post_date":"2023-03-16T11:26:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678965990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fraport stima per il 2023 un traffico passeggeri compreso tra l'80% e il 90% dei livelli registrato nel 2019. Il gruppo tedesco che gestisce 31 aeroporti in tutto il mondo, compresi Grecia e Stati Uniti, ha archiviato il 2022 con un totale di 48 milioni di passeggeri, cifra ancora inferiore di circa il 30% rispetto a quelle del 2019.\r

\r

\"Mentre la domanda era ancora contenuta all'inizio dell'anno, il numero di passeggeri a Francoforte ha registrato una rapida crescita fino al 300% a partire da aprile\", ha dichiarato Stefan Schulte, amministratore delegato di Fraport, in un comunicato. \"A metà del 2022, i picchi di traffico con tassi di crescita a tre cifre, combinati con la carenza di personale, ci hanno occasionalmente portato ai nostri limiti durante l'aumento delle operazioni\", ha aggiunto.\r

\r

L'operatore del più grande aeroporto tedesco prevede per il 2023 un utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) compreso tra 1,04 e 1,2 miliardi di euro. Nel 2022 l’Ebitda era salito a 1,03 miliardi di euro, dai 757 milioni di euro dell'anno precedente. Questo dato è inferiore di circa il 13% rispetto alla cifra pre-pandemia del 2019. Fraport, che ha pagato l'ultimo dividendo per l'anno fiscale 2018, ha dichiarato che non proporrà un dividendo nemmeno per il 2022 considerato il perdurare delle conseguenze della pandemia sui conti.","post_title":"Fraport stima per quest'anno livelli di traffico tra l'80% e il 90% del 2019","post_date":"2023-03-16T10:20:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678962018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo bond per Baia Camping Village, principale società del gruppo di strutture open air Baia Silvella (titolare del brand Baia Holiday). L'emissione, per un importo nominale complessivo di 10 milioni di euro, ha l’obiettivo di supportare il programma di investimenti della compagnia (circa 35 milioni nel periodo 2023-2026). L’operazione è stata strutturata e collocata da banca Finint e Bcc banca Iccrea e ha visto il coinvolgimento, in qualità di investitori, della finanziaria regionale Veneto Sviluppo tramite il fondo Veneto Minibond, nonché di Mediocredito Centrale, Bcc banca Iccrea, Volksbank e Mediocredito Trentino Alto Adige.\r

\r

Il bond, di durata pari a sei anni, è totalmente unsecured e permetterà al gruppo di migliorare la propria offerta attraverso l’ammodernamento delle strutture ricettive gestite, tra cui il camping San Nicola in Puglia acquisito nel 2022, al fine di incrementare ulteriormente la qualità nonché la diversificazione dei servizi, con la realizzazione di realtà abitative turistiche (residence) e nuovi parchi acquatici. Finint ha svolto anche il ruolo di banca agente dell’operazione, mentre lo studio legale Advant Nctm ha agito in qualità di deal legal counsel.\r

\r

Il gruppo Baia Silvella, con headquarter a Salò in provincia di Brescia, chiuderà il bilancio 2022 con ricavi consolidati in crescita a oltre 50 milioni di euro (+30% rispetto all’esercizio 2021) e margini operativi lordi (ebitda) per circa 22 milioni, una cifra più che doppia rispetto all’esercizio precedente (ebitda margin del 42%). “Il piano d’investimenti programmato per i prossimi anni ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che offriamo ai propri clienti - spiega Valerio Vezzola, amministratore delegato del gruppo che oggi gestisce 11 camping village distribuiti tra Sardegna, Veneto, Roma, lago di Garda, Trieste, Puglia e Croazia -. Riteniamo che le molte migliorie che andremo ad apportare, e l’esclusività delle location nelle quali sono situati i nostri camping village, saranno un vero plus competitivo. Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti nella stagione 2022 e ci prepariamo ad affrontare la prossima certi che le scelte che stiamo compiendo siano quelle giuste”.","post_title":"Il gruppo Baia Silvella (Baia Holiday) emette un bond da 10 mln. Obiettivo investimenti per 35 mln","post_date":"2023-03-16T09:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678958455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà per la prossima estate il primo Mandarin Oriental greco. Sviluppato presso il complesso turistico Costa Navarino, nel Peloponneso sud-occidentale, il nuovo resort sorgerà su una collina panoramica che degrada verso il mare, adagiata sul litorale di Navarino Bay. La struttura offrirà 99 suite e ville dotate di piscine private e ampie terrazze, mentre l'offerta gastronomica si declinerà in cinque ristoranti e bar supervisionati da chef Bertrand Valegeas.\r

\r

La spa del Mandarin Oriental, Costa Navarino sarà quindi provvista di una varietà di stanze private per trattamenti e zone umide, a cui si aggiungerà una piscina di 25 metri aperta verso l'esterno con vista sulla baia. A disposizione degli ospiti ci saranno anche esperienze fitness personalizzate, tra yoga, consulenze nutrizionali, lezioni di tennis e programmi di movimento intelligente. Sarà anche possibile accedere a una vasta gamma di esperienze acquatiche, dal paddle boards allo sci nautico; il beach club sarà dotato di un’ampia piscina, a pochi passi dalla spiaggia. Per gli appassionati di golf ci sarà infine un campo a 18 buche che circonderà il resort, così come ampia sarà la gamma di ulteriori attività, tra cui mountain bike, trekking e yachting.\r

\r

","post_title":"Mandarin Oriental sbarca in Grecia. Aprirà a Costa Navarino","post_date":"2023-03-16T09:05:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678957533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Pubblicazione e distribuzione, per i brand di catena Nicolaus Club e Valtur, dei nuovi cataloghi Summer 2023; eventi ad hoc pensati per generare un impatto forte; webinar specificamente orientati alla vendita del prodotto e alla rapida messa a fuoco dei plus differenzianti; educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta; incontri vocati alla messa a fuoco di scenari e risorse. Sono le iniziative che il gruppo Nicolaus sta pensando di mettere in campo per supportare le agenzie di viaggi. Il tutto con l'obiettivo di coinvolgere la distribuzione nelle logiche di sviluppo legate al nuovo corso, che prevede un posizionamento nel segmento upscale e un’interlocuzione ancora più puntuale con i diversi segmenti di mercato.\r

\r

Da sempre parola chiave, la formazione riveste quindi anche nel 2023 un ruolo di primo piano per la compagnia pugliese e sarà oggetto di diverse iniziative, tra cui sei weekend di traininig a Cervinia, durante i quali si potrà non solo scoprire il format della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, al suo debutto con il Valtur Cristallo Ski Resort, ma anche approfondire le linee guida della progettualità e degli sviluppi del gruppo Nicolaus in qualità di hospitality company. Progettati come strumenti di formazione a 360 gradi sul prodotto e sulle risorse ideali per rispondere alle esigenze della clientela sono inoltre i webinar NicolHouse, i cui cicli sono dedicati sia alla programmazione italiana sia a quella internazionale, nonché le pillole di webinar WhelloDay: una formazione rapida di 35 minuti su novità di prodotto, offerte commerciali e sulle funzionalità di HelloBook. Nei prossimi mesi, infine, il road show E…state con noi proseguirà a ritmi serratissimi: sono previste, infatti, 16 ulteriori tappe, che toccheranno Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari, con l’obiettivo di presidiare tutto il territorio nazionale in modo capillare.\r

\r

“La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro gruppo si è evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in espansione - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Per questo motivo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle agenzie, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro\".\r

\r

Ma questo intenso programma di appuntamenti ed eventi è solo una parte del piano trade. A sostegno della domanda, la compagnia mette infatti in campo per i brand Nicolaus Club e Valtur una promozione Bambino Gratis pensata per le famiglie: una selezione ampia di resort, in Italia e all’estero, in cui prenotando fino al 31 marzo il bambino può viaggiare completamente gratis.","post_title":"Educational, webinar, incontri, eventi... Nicolaus lancia un ambizioso piano trade","post_date":"2023-03-15T13:08:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678885739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiude a quota 71,4 milioni di euro il fatturato dell'anno finanziario 2021-22 di Hnh Hospitality, terminato lo scorso 31 ottobre. Un risultato che risulta sostanzialmente doppio rispetto ai 34,8 milioni dell'esercizio precedente. Il tutto a fronte di margini operativi consolidati (adjusted ebitda) per 11 milioni di euro (contro i 3,5 milioni dell'anno precedente) e di un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021). L'utile netto della compagnia, infine, è stato di 3,4 milioni.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi (non solo la seconda parte dell’anno come nell’esercizio precedente) e che ha consentito di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti sia in termini di occupazione, sia di ricavo medio. – spiega l’amministratore delegato del gruppo, Luca Boccato -. Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, soffre ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio, mentre l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ci ha comunque consentito di raggiungere un utile netto significativo (5% dei ricavi). E tutto ciò nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti (erano dimezzati nel 2021)”.\r

\r

Gli alberghi di città (city hotel) hanno in particolare registrato una ripresa, con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Le strutture a prevalente vocazione corporate e mice hanno invece mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% al 28%. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti hanno visto ridurre il loro peso, dal 42% al 25%. Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite.\r

\r

Nel corso del 2022, il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura del voco Venice - Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding. “Per il 2023 appena iniziato confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso - conclude Boccato -. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici, con un tasso di occupazione del 70%. Questo, invece, ancora inferiore al 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemia”.","post_title":"Hnh raddoppia il fatturato. Ebitda consolidato a quota 11 milioni, utili al 5% dei ricavi","post_date":"2023-03-15T09:45:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678873554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350256\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

Le istituzioni devono intervenire decisamente sugli affitti brevi. Federalberghi vuole controlli e regole chiare contro la concorrenza sleale. Sulla questione è intervenuto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, che ha esposto chiaramente il messaggio durante l’audizione alla Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato.\r

\r

«Gli alloggi affittati per brevi periodi rappresentano circa un quarto del totale delle strutture ricettive turistiche nell’Unione europea - ha detto Nucara -. In Italia, gli annunci pubblicati sulla principale piattaforma sono oltre quattrocentomila. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni, a differenza di altri paesi europei, è stato caratterizzato da un’espansione senza regole e senza controlli, generando criticità quali l’esposizione dei consumatori a rischi per la sicurezza, il lavoro sommerso, l’evasione fiscale e la trasformazione del tessuto economico e sociale delle città.\r

\r

E questo crea danni, danni tanto per le imprese tradizionali quanto per quelle che gestiscono le nuove forme di accoglienza in maniera corretta e rispettando le regole. Non vogliamo steccati tra alberghi e chi gestisce altro tipo di ricettività ma solo tra chi rispetta le leggi e chi invece se ne dimentica», ha concluso Nucara.","post_title":"Nucara (Federalberghi): si intervenga rigorosamente sugli affitti brevi","post_date":"2023-03-14T13:03:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678799024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Swissport ha vinto la gara per l'aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per Aeroméxico all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 26 marzo, Swissport fornirà tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali della compagnia messicana. Aeroméxico si aggiunge all'ampio portafoglio di 50 compagnie clienti che si affidano all’esperienza di Swissport dal suo arrivo in Italia a luglio 2022. \r

La compagnia messicana arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto tra Roma Fiumicino e Città del Messico. Inizialmente la compagnia opererà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette da metà giugno. La nuova partnership avrà durata triennale, fino a marzo 2026. \r

Swissport fornirà ad Aeroméxico i Servizi ai Passeggeri, Rampa, Pulizia e Sicurezza degli aeromobili attraverso il servizio “Cleaning and Aircraft Cabin Search”. I Servizi ai Passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i Servizi di Rampa prevedono l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo, le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di “Cleaning and Aircraft Cabin Search”, svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina. \r

“Siamo onorati ed entusiasti di iniziare una nuova partnership con la compagnia nazionale messicana”. Aeroméxico può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto ad offrire una vasta gamma di servizi tra l'atterraggio e il decollo dei propri voli” afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. \"Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa, quando abbiamo rilevato anche l'handling completo dell'hub di ITA Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree.\"\r

Swissport è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4.8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42.000 voli in partenza, dimostrando da subito la propria capacità di operare rapidamente in qualsiasi aeroporto garantendo continuità e puntualità nelle operazioni, anche con elevati volumi di traffico durante la stagione di picco del trasporto aereo. \r

A Roma Fiumicino, Swissport gestisce le operazioni a terra nell’hub di ITA Airways. Si tratta di uno degli oltre dodici hub - sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per la movimentazione di merci aeree - che Swissport gestisce per un numero di compagnie aeree in crescita in tutto il mondo. Sfruttando le competenze specifiche e le economie di scala di Swissport, le compagnie aeree possono ottenere flessibilità e sostenere la loro crescita.","post_title":"Swissport si aggiudica il ground handling di Aeromexico a Fiumicino","post_date":"2023-03-14T11:37:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678793847000]}]}}