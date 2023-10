Fs: treni a rischio per lo sciopero di 24 ore tra giovedì e venerdì prossimi Trasporti ferroviari a rischio questa settimana: proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, in adesione ad uno sciopero generale. La mobilitazione di 24 ore inizierà alle 21.00 di giovedì 19 ottobre per terminare alle 21 di venerdì 20 ottobre; i treni potranno subire cancellazioni o variazioni di orario. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo anche il call center 800 89 20 21. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in programma a Genova dal 19 al 27 ottobre i festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere. La città della Lanterna è infatti dove tutto iniziò nel 1948, con il viaggio inaugurale della Anna C, la prima nave passeggeri della flotta. La sera di venerdì 20 ottobre la compagnia offrirà quindi alla città uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 20.45 in piazza Matteotti, per uno spettacolo che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot. Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà con uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo della musica elettronica. Lo spettacolo sarà preceduto da un cocktail party a bordo della Costa Toscana, l’ammiraglia della flotta che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù sarà firmato da Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare ai 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo ci sarà anche un red carpet d’eccezione, dove gli ospiti potranno sfilare e diventare i protagonisti di un esclusivo set fotografico. Chiuderà la serata un appuntamento all’insegna della musica italiana: uno speciale showcase di Malika Ayane. Ma il programma dei festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario comprende anche un’iniziativa a favore di un’importante realtà cittadina, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone più bisognose: la comunità di Sant’Egidio. Giovedì 19 ottobre, presso il chiostro della basilica della Santissima Annunziata, gli chef delle navi Costa prepareranno un pranzo speciale per circa 150 ospiti della comunità, con la partecipazione di chef Barbieri. La Costa Crociere foundation sostiene la comunità di Sant’Egidio sin dal 2015, all’interno di un progetto di assistenza alimentare che sino a oggi ha visto la distribuzione di circa 1 milione di pasti. Lunedì 23 ottobre, Angelo Pintus proporrà quindi il suo show al Politeama Genovese, con inizio alle ore 21. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova. Costa raddoppierà l’importo totale, aggiungendo una donazione pari all’incasso della serata. Un secondo momento dedicato al Gaslini sarà poi venerdì 27 ottobre: un gruppo di piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie saliranno a bordo della Toscana, a Genova, per una giornata alla scoperta dell’ammiraglia della compagnia italiana, con attività speciali di intrattenimento e un pranzo pensati appositamente per loro. A far loro compagnia anche Mattia Villardita Spider-Man: l’uomo che travestito come il famoso supereroe porta un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di tutta Italia. Infine, Costa sarà brand sponsor della quarantesima assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si terrà presso il padiglione Blu della Fiera di Genova dal 24 al 26 ottobre. Nell’ambito di questo evento, il 25 ottobre la compagnia proporrà un workshop dedicato ai Guardiani della Costa: il progetto nazionale di educazione ambientale e citizen science promosso dalla fondazione Costa, rivolto in particolare ai giovani. “In tutti questi anni, giorno dopo giorno, abbiamo portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze - sottolinea l'amministratore delegato della compagnia, Mario Zanetti -. In occasione di questo speciale anniversario vogliamo vivere emozioni altrettanto uniche insieme alla città di Genova, con uno spettacolo meraviglioso in una delle piazze più rappresentative della città. Ma anche continuare a essere buoni cittadini della comunità genovese in cui siamo nati, portando un sorriso e un aiuto concreto alle persone più in difficoltà”. [post_title] => Costa compie 75 anni: il programma dei festeggiamenti a Genova [post_date] => 2023-10-16T11:14:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697454883000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporti ferroviari a rischio questa settimana: proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, in adesione ad uno sciopero generale. La mobilitazione di 24 ore inizierà alle 21.00 di giovedì 19 ottobre per terminare alle 21 di venerdì 20 ottobre; i treni potranno subire cancellazioni o variazioni di orario. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo anche il call center 800 89 20 21. [post_title] => Fs: treni a rischio per lo sciopero di 24 ore tra giovedì e venerdì prossimi [post_date] => 2023-10-16T10:58:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697453932000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allianz Partners ha presentato il nuovo portale a marchio Allianz Global Assistance dedicato alla linea Globy, la gamma più completa di prodotti dedicati alle adv e ai to. Ridisegnato con l’obiettivo di facilitare il lavoro degli agenti attraverso una user experience ottimizzata, il nuovo portale Globy include nuove funzionalità, tra le quali la scelta guidata al prodotto più adeguato alle diverse esigenze dei viaggiatori, un preventivatore più semplice e intuitivo, il confronto simultaneo delle caratteristiche di più prodotti, l’accesso a report di vendita personalizzati e l’apertura e consultazione dei sinistri. «Il nuovo portale Globy e le sue nuove funzionalità siamo sicuri contribuiranno a facilitare la vita dei nostri business partner, Agenzie di Viaggio e Tour Operator, che potranno così dedicare più tempo ai loro Clienti - commenta Marco Gioieni, amministratore delegato Allianz Partners Italia - Dopo l’ottimo andamento di Pasqua e del periodo dei ponti, la stagione estiva si è conclusa in chiaroscuro, appesantita dall’impatto del carovita e dei crescenti tassi d’interesse sul potere di acquisto degli italiani. Nonostante tutto, le nostre proiezioni ci confermano un trend positivo nei prossimi 5-6 mesi e possiamo registrare livelli superiori al pre-pandemia. Rimane dunque fondamentale che il settore, nel suo complesso, continui a trovare la capacità di sostenere il desiderio di viaggiare, che rimane forte. Come forte rimane la domanda di sicurezza da parte di chi viaggia e il nostro impegno a garantire la serenità di chi parte attraverso soluzioni semplici, immediate, flessibili. In questo scenario stiamo tuttavia guardando all’innovazione non solo tenendo conto di tali esigenze, ma propendendo verso soluzioni che tengano conto delle esigenze dei nuovi viaggiatori che, malgrado tutti gli aspetti meramente economici che impattano sul viaggio stesso, sono sempre più disposti a cambiare le proprie scelte anche per ridurre l’impatto dei loro viaggi sull’ambiente». [post_title] => Allianz Partners, un nuovo portale Globy per facilitare tour operator e agenzie di viaggio [post_date] => 2023-10-16T10:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697450410000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha siglato una partnership con W2 by GO7 per il trasporto combinato aereo + treno su alcune destinazioni della rete Deutsche Bahn AG. Un ulteriore passo per la compagnia aerea verso una mobilità sempre più integrata e sostenibile, successivo al programma di intermodalità lanciato negli scorsi mesi. In pratica, ogni passeggero in possesso di un biglietto Ita Airways su un volo da Roma Fiumicino e Milano Linate verso l’aeroporto di Francoforte potrà proseguire il proprio viaggio in Germania o Svizzera con un unico titolo di viaggio, che gli permetterà di salire a bordo dei treni Deutsche Bahn e raggiungere la propria destinazione finale. Con questo programma di biglietto combinato treno + aereo, il network Ita si arricchisce di 13 nuove destinazioni, di cui 12 in territorio tedesco (Colonia, Düsseldorf, Stoccarda, Dresda, Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino, Amburgo, Hannover, Norimberga, Munster, Brema) e una in Svizzera (Basilea). L’obiettivo è permettere una più efficiente connettività fra la Germania e l’Italia, garantendo i collegamenti tramite l’hub di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Milano Linate con tutte le destinazioni del network del vettore italiano. [post_title] => Ita Airways avanza sull'intermodalità in coppia con Deutsche Bahn [post_date] => 2023-10-16T09:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697447325000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453983" align="alignleft" width="311"] Felice Casucci, assessore al Turismo della Campania[/caption] “Lavoriamo per un 2024 da record, con l’obiettivo di migliorare i numeri già positivi di quest’anno e di confermare gli standard di qualità che da secoli fanno della Campania una delle mete più ambite dai viaggiatori di mezzo mondo”: Felice Casucci, assessore al Turismo della Campania, e Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, hanno tracciato le prospettive del settore dell’ospitalità in occasione del Ttg Travel Experience. “La nostra regione ha offerto un grande segnale di vitalità, identità e coesione – sottolinea Casucci – promuovendo anche i territori attualmente più in difficoltà come le aree interne e la zona flegrea, la cui natura vulcanica è un elemento di rischio ma anche una enorme opportunità per attirare visitatori da ogni angolo del mondo. E le premesse ci sono tutte, anche alla luce della forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e gli attori privati del mondo del turismo”. [caption id="attachment_453984" align="alignright" width="284"] Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania[/caption] Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania: “La stagione estiva 2023 si è conclusa con numeri molto positivi per quanto riguarda sia gli arrivi sia le presenze. Di qui alla fine dell’anno e poi nel 2024 intendiamo confermare e, se possibile, migliorare quelle performance migliorando costantemente il livello dei servizi offerti ai nostri ospiti”. [post_title] => Campania, obiettivi per un 2024 da record [post_date] => 2023-10-13T08:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697184012000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi. Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti. “Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore. Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019. “I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. [post_title] => E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo [post_date] => 2023-10-12T12:06:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697112408000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo per il turismo sarà un anno dal doppio volto. Non mancheranno infatti come sempre le sfide. Allo stesso tempo, però, si apriranno prospettive inedite, persino inaspettate. Il mondo sta cambiando, le incertezze geopolitiche ed economiche aumentano. Ma paradossalmente proprio il contesto incerto che ci si para davanti potrebbe aprire nuove opportunità per l’industria dei viaggi. Stanno infatti cambiando le priorità di consumo: sempre più persone decidono di cogliere l’occasione di un viaggio subito, piuttosto che rimandarlo e rischiare di non avere più la possibilità di farlo. Lo racconta Gabriele Burgio, a margine di un convegno sulle risorse umane organizzato dal gruppo Allegrini durante la fiera di Rimini. “Per il prossimo anno credo che l’inflazione si attesterà su livelli del 4%-5% - spiega il presidente e amministratore delegato di Alpitour World -. E’ una percentuale elevata? Si, certo ma ci sono stati periodi relativamente recenti in cui si è stati anche sopra la doppia cifra. Piuttosto preoccupa di più il caro petrolio, che sui viaggi incide direttamente. La questione, semmai, è quella che gli americani definiscono il disposable income delle famiglie. E a questo punto entrano in gioco le nuove priorità di consumo. Sono in molti infatti quelli che oggi non vogliono perdere l’opportunità di partire finché ne hanno la possibilità. Lo abbiamo visto noi stessi con la frenesia che ha contraddistinto le prenotazioni per il Natale a Zanzibar e alle Maldive. Il clima di incertezza, in altre parole, spinge a investire sul leisure, sul divertimento. Allo stesso tempo il crescere dei tassi di interesse legato all’inflazione contribuisce a dilazionare decisioni finanziariamente impegnative, come per esempio l’acquisto di una casa. E tutto ciò libera ulteriori risorse per i viaggi”. Ma l’inflazione è naturalmente una sfida anche per le imprese: “Se aumentano i costi c’è il rischio di un restringimento dei margini - ammette Burgio -. Per quanto ci riguarda, però, il 2023 è stato un ottimo anno. Tanto che dovremmo chiudere il bilancio consolidato con marginalità al 6%, se non persino qualcosa di più. Se si pensa che appena una decina di anni fa eravamo all’1%, direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Anzi, posso dire che quest’anno saremo sicuramente nella top 3 europea dei grandi gruppi turistici per livelli di marginalità”. [post_title] => Burgio, Alpitour: il cambio di priorità dei consumi salverà il turismo [post_date] => 2023-10-12T09:00:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697101224000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="263"] Fulvio Avataneo[/caption] Al termine di 3 trimestri nel complesso positivi per l'industria del turismo organizzato, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio con oltre 2.000 iscritti, partecipa a TTG Travel Experience per fare il punto sulle zone d'ombra della ripresa e proporre soluzioni innovative per fronteggiare le incognite che potrebbero mettere nuovamente a rischio il comparto. “Dall'ascolto dei nostri Associati e dall'analisi dei dati sulle prenotazioni raccolti in questi mesi – dichiara il Presidente AIAV, Fulvio Avataneo – sono emersi almeno 3 macrofattori di rischio: in primo luogo il costante aumento dei costi dei servizi turistici, cresciuti ben oltre i livelli attribuibili all'inflazione, in secondo luogo il caos voli, a cui il DL Asset sembra rispondere solo parzialmente, e, non ultima, la sempre più frequente tendenza da parte dei tour operator a praticare prezzi dinamici su pacchetti charterizzati, minando la credibilità commerciale delle agenzie. Se aggiungiamo il clima di incertezza geopolitica, legato anche ai recenti eventi che hanno coinvolto il Medio Oriente, il quadro appare tutt'altro che positivo. Con la nostra partecipazione a TTG intendiamo offrire al settore un insieme di nozioni, avvertimenti, servizi e contenuti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro". Si parte con 2 convegni moderati da Fulvio Avataneo. Il primo, dal titolo “Maggiori Margini = Maggiori Responsabilità” in programma mercoledì 11 ottobre alle 14:00 in Sala Abete, sarà dedicato all’analisi delle strategie commerciali e degli strumenti di tutela legale a disposizione delle agenzie che intendono migliorare le proprie performance economiche, anche nel caso in cui scelgano di privilegiare l'organizzazione diretta rispetto all'intermediazione. Sul palco, Angela Cunzio, Commercialista e Responsabile Servizi Fiscali AIAV, e Veronica Scaletta, Avvocato e Responsabile Servizi Legali AIAV. Nel secondo, “Turismo e Turismi dopo il Piano Strategico”, si farà invece il punto sulle sfide che gravano sul turismo organizzato di domani, tra diversificazione, destagionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità: una tavola rotonda per stimolare idee, punti di vista innovativi e delineare nuovi orizzonti di attività. Il dibattito si svolgerà giovedì 12 ottobre alle 17:00 in Sala Diotallevi 1: partecipano Marco Misischia, Presidente Nazionale CNA Turismo e Commercio, Irene Bongiovanni, Presidente Alleanza Cooperative Turismo e Beni Culturali, Maria Antonietta Princivalle, Fondatore BookingsMed.com – EMT – AIPTM e Bruno Visioni, Vice Presidente di Culturalia AGCI Cultura. “Ci presentiamo a TTG – continua Avataneo – forti dei traguardi raggiunti in questi mesi, a cominciare dall’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust nei confronti di Ryanair, dopo le nostre segnalazioni e quelle di FTO. C’è ancora molto da fare: recentemente siamo tornati a chiedere al Ministero del Turismo di consentire la detrazione fiscale del costo delle vacanze dalle imposte sul reddito; il Diritto alla Vacanza, del resto, conta ormai su una base costituzionale che lo equipara al Diritto alla Salute. Siamo inoltre impegnati nella formazione, in collaborazione con diversi Istituti Professionali per il Turismo e Università, e, non ultimo, nella promozione presso il Ministero del nostro portale Viaggiare Senza Problemi, per offrire a tutto il mercato, trade e non, uno strumento trasparente, gratuito e facilmente accessibile per valutare il possesso da parte delle imprese turistiche dei requisiti di legge necessari per operare sul mercato”. Non solo formazione: a TTG Travel Experience AIAV presenterà i servizi a disposizione delle imprese distributive, a cominciare dalla consulenza qualificata in materia legale, amministrativa e sindacale. Previste anche convenzioni per l'accesso a condizioni favorevoli a prodotti assicurativi specializzati, come la Polizza di Responsabilità Civile Professionale e il Salvagente, fondo di garanzia istituito direttamente da AIAV, al quale possono aderire tutti gli associati, con l'obiettivo di proteggere i viaggiatori in caso di fallimento o insolvenza degli operatori di viaggio/organizzatori che ne fanno parte. E ancora, sistemi informatizzati per l'amministrazione, la privacy, la sicurezza e gestione contabile dell’agenzia a tariffe agevolate. Tra i punti di forza di AIAV, anche l'offerta gratuita di vere e proprie opportunità di business per le agenzie, attraverso piattaforme tematiche, dedicate a specifici rami di attività. Tra le più recenti, Touchpoint, marketplace basato sulla tecnologia della migliore piattaforma di dynamic packaging sul mercato attraverso cui tutte le agenzie possono condividere i loro prodotti, oltre ad avere accesso a migliaia di servizi turistici a condizioni particolarmente competitive. E ancora, TAC, portale specializzato nella raccolta e nella distribuzione di prodotti di nicchia, costruiti da piccoli tour operator tailor made, e QI MARCHIO DI QUALITÀ, l’unico marchio di qualità ministeriale per gli operatori della distribuzione turistica riconosciuto in Italia. Focus anche sull'incoming, con il progetto Go On Italy, portale a costo zero per le agenzie di viaggio che realizzano pacchetti e itinerari turistici in Italia e desiderano condividere i loro prodotti su un marketplace diffuso in tutto il mondo e tradotto in quattro lingue. Proprio per incentivare le sinergie tra offerta turistica dei territori e sistema del turismo organizzato, quest'anno lo stand di AIAV è posizionato all'interno del padiglione Italia (C7) di fronte allo spazio espositivo di CNA Turismo e Commercio, di cui AIAV è parte integrante. I professionisti del turismo, quindi, potranno incontrare il variegato mondo di imprenditori e artigiani che costituiscono l'ossatura dell'economia dei territori e contribuiscono, con il loro lavoro, a creare quelle esperienze autentiche che i turisti, interni e stranieri, domandano con sempre maggiore frequenza in agenzia. [post_title] => AIAV al TTG, le ombre e le sfide della ripresa nei due convegni al TTG [post_date] => 2023-10-11T12:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697027079000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BTO 2023 si svolgerà il 22 e 23 novembre a Firenze, il tema di quest’anno è: Sapiens - Humans meet AI. L’Advisory Board di oltre 80 esperti italiani si è riunito il 22 settembre per comporre il programma definitivo che sarà ricchissimo, internazionale e indagherà il tema del momento, l’Intelligenza Artificiale, con un taglio originale. Nei nuovi scenari delineati dai potenti software di Intelligenza Artificiale, AI generativa, e da Chat GPT in particolare, si prende atto di una rivoluzione profonda dai forti risvolti economici, sociali ed etici. Ma, a differenza del dibattito attuale, principalmente polarizzato sul conflitto tra intelligenza artificiale e umana, abbiamo invece immaginato BTO come un viaggio che superi la contrapposizione tra i due elementi. Ci soffermeremo soprattutto sul fattore umano, Sapiens, sempre centrale soprattutto nel turismo, e proveremo a dare risposte alle domande che tutti gli operatori della lunga filiera turistica, si pongono: Quali i tempi di questa rivoluzione? Quali gli impatti più significativi a breve termine? Quali gli spazi per l’intelligenza e le interazioni umane? Come evolverà il concetto stesso di “relazione”? Anche la nuova declinazione grafica, da pochi giorni online, segue il tema centrale di BTO 2023 e rappresenta, in modo innovativo e audace, il processo di sintonizzazione tra uomo e intelligenza artificiale. BTO 2023 ospiterà al suo interno altri eventi legati a temi specifici ma con un denominatore comune: l’innovazione. Il 22 e 23 novembre, nella la splendida location della Stazione Leopolda, si terranno: Italy Ambassador Awards (IAW) il primo premio italiano per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia. Hospitality Project Investment in Tuscany, un evento focalizzato sul mondo degli investimenti nel settore turistico, sullo sviluppo alberghiero, sulle opportunità che il territorio offre e sulla relativa presentazione di progetti. L’ufficializzazione dell’accordo con Phocuswright, la principale autorità nella travel research, che prevede la presentazione di una ricerca appositamente avviata per BTO, sulle applicazioni AI nel mondo del turismo e il loro impatto nei prossimi anni. Tra pochi giorni verranno pubblicati speaker e temi specifici, declinati nei programmi dei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food & Wine e Hospitality. È già possibile, comunque, l’acquisto dei biglietti online con formule personalizzate e forti agevolazioni per i giovani sotto i 26 anni (biglietto Young People) e per gli operatori della Toscana. L’Early Booking scade il 31 ottobre. Rimanendo in tema giovani, svelati i dieci vincitori della call for Young Speaker, l’iniziativa di BTO finalizzata a guardare il futuro del turismo con gli occhi di chi ne sarà protagonista. Dopo il successo del 2022, ancora più numerose le proposte arrivate nelle scorse settimane, dalle ricerche accademiche alle start up, passando per analisi di mercato ed esperienze divenute buone pratiche. Sul sito sono indicati i nomi dei giovani under 35 che sono stati selezionati e che, quindi, saliranno sul palco di BTO nei panel di apertura e chiusura dell’evento. Lato comunicazione, sono online le due Call per il social media team e per il Tuscany team di BTO 2023. Come ogni anno BTO si apre a una narrazione social molto personale da affiancare a quella istituzionale. Per contribuire live al racconto e all’analisi dei contenuti di BTO 2023, ci rivolgiamo a persone da coinvolgere sulla base della motivazione e della creatività narrativa sulle piattaforme social. Tra le diverse competenze che andranno valutate, sono state inserite per la prima volta quelle sugli strumenti di Intelligenza Artificiale. BTO, a sua volta, offre un’esperienza molto diversa rispetto ai semplici visitatori: i vincitori avranno infatti la possibilità di entrare nel back stage dell’evento con privilegiate opportunità di networking diretto con gli speaker nazionali e internazionali. La scadenza è 17 ottobre 2023. Ultima novità, ma non per importanza, BTO on Tour, una serie di incontri in alcuni territori italiani a forte vocazione turistica che si stanno svolgendo in questo periodo e ci condurranno al grande evento di Firenze. BTO on Tour è un’iniziativa di formazione itinerante di BTO – Be Travel Onlife, in collaborazione con il Sistema delle Camere di Commercio italiane. Dopo la data e il successo di pubblico della prima tappa in Alta Valtellina, le prossime date sono: Siena il 17 ottobre e Pietrasanta il 7 novembre. [post_title] => BTO 2023 dedicata all'intelligenza artificiale e ai giovani [post_date] => 2023-10-11T09:46:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697017596000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fs treni a rischio per lo sciopero di 24 ore tra giovedi e venerdi prossimi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1277,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in programma a Genova dal 19 al 27 ottobre i festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere. La città della Lanterna è infatti dove tutto iniziò nel 1948, con il viaggio inaugurale della Anna C, la prima nave passeggeri della flotta.\r

\r

La sera di venerdì 20 ottobre la compagnia offrirà quindi alla città uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 20.45 in piazza Matteotti, per uno spettacolo che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot. Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà con uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo della musica elettronica.\r

\r

Lo spettacolo sarà preceduto da un cocktail party a bordo della Costa Toscana, l’ammiraglia della flotta che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù sarà firmato da Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare ai 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo ci sarà anche un red carpet d’eccezione, dove gli ospiti potranno sfilare e diventare i protagonisti di un esclusivo set fotografico. Chiuderà la serata un appuntamento all’insegna della musica italiana: uno speciale showcase di Malika Ayane.\r

\r

Ma il programma dei festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario comprende anche un’iniziativa a favore di un’importante realtà cittadina, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone più bisognose: la comunità di Sant’Egidio. Giovedì 19 ottobre, presso il chiostro della basilica della Santissima Annunziata, gli chef delle navi Costa prepareranno un pranzo speciale per circa 150 ospiti della comunità, con la partecipazione di chef Barbieri. La Costa Crociere foundation sostiene la comunità di Sant’Egidio sin dal 2015, all’interno di un progetto di assistenza alimentare che sino a oggi ha visto la distribuzione di circa 1 milione di pasti.\r

\r

Lunedì 23 ottobre, Angelo Pintus proporrà quindi il suo show al Politeama Genovese, con inizio alle ore 21. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova. Costa raddoppierà l’importo totale, aggiungendo una donazione pari all’incasso della serata. Un secondo momento dedicato al Gaslini sarà poi venerdì 27 ottobre: un gruppo di piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie saliranno a bordo della Toscana, a Genova, per una giornata alla scoperta dell’ammiraglia della compagnia italiana, con attività speciali di intrattenimento e un pranzo pensati appositamente per loro. A far loro compagnia anche Mattia Villardita Spider-Man: l’uomo che travestito come il famoso supereroe porta un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di tutta Italia.\r

\r

Infine, Costa sarà brand sponsor della quarantesima assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si terrà presso il padiglione Blu della Fiera di Genova dal 24 al 26 ottobre. Nell’ambito di questo evento, il 25 ottobre la compagnia proporrà un workshop dedicato ai Guardiani della Costa: il progetto nazionale di educazione ambientale e citizen science promosso dalla fondazione Costa, rivolto in particolare ai giovani.\r

\r

“In tutti questi anni, giorno dopo giorno, abbiamo portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze - sottolinea l'amministratore delegato della compagnia, Mario Zanetti -. In occasione di questo speciale anniversario vogliamo vivere emozioni altrettanto uniche insieme alla città di Genova, con uno spettacolo meraviglioso in una delle piazze più rappresentative della città. Ma anche continuare a essere buoni cittadini della comunità genovese in cui siamo nati, portando un sorriso e un aiuto concreto alle persone più in difficoltà”.\r

\r

","post_title":"Costa compie 75 anni: il programma dei festeggiamenti a Genova","post_date":"2023-10-16T11:14:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697454883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporti ferroviari a rischio questa settimana: proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, in adesione ad uno sciopero generale.\r

La mobilitazione di 24 ore inizierà alle 21.00 di giovedì 19 ottobre per terminare alle 21 di venerdì 20 ottobre; i treni potranno subire cancellazioni o variazioni di orario. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.\r

\r

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo anche il call center 800 89 20 21.","post_title":"Fs: treni a rischio per lo sciopero di 24 ore tra giovedì e venerdì prossimi","post_date":"2023-10-16T10:58:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697453932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners ha presentato il nuovo portale a marchio Allianz Global Assistance dedicato alla linea Globy, la gamma più completa di prodotti dedicati alle adv e ai to.\r

\r

Ridisegnato con l’obiettivo di facilitare il lavoro degli agenti attraverso una user experience ottimizzata, il nuovo portale Globy include nuove funzionalità, tra le quali la scelta guidata al prodotto più adeguato alle diverse esigenze dei viaggiatori, un preventivatore più semplice e intuitivo, il confronto simultaneo delle caratteristiche di più prodotti, l’accesso a report di vendita personalizzati e l’apertura e consultazione dei sinistri.\r

\r

«Il nuovo portale Globy e le sue nuove funzionalità siamo sicuri contribuiranno a facilitare la vita dei nostri business partner, Agenzie di Viaggio e Tour Operator, che potranno così dedicare più tempo ai loro Clienti - commenta Marco Gioieni, amministratore delegato Allianz Partners Italia - Dopo l’ottimo andamento di Pasqua e del periodo dei ponti, la stagione estiva si è conclusa in chiaroscuro, appesantita dall’impatto del carovita e dei crescenti tassi d’interesse sul potere di acquisto degli italiani. Nonostante tutto, le nostre proiezioni ci confermano un trend positivo nei prossimi 5-6 mesi e possiamo registrare livelli superiori al pre-pandemia. Rimane dunque fondamentale che il settore, nel suo complesso, continui a trovare la capacità di sostenere il desiderio di viaggiare, che rimane forte. Come forte rimane la domanda di sicurezza da parte di chi viaggia e il nostro impegno a garantire la serenità di chi parte attraverso soluzioni semplici, immediate, flessibili. In questo scenario stiamo tuttavia guardando all’innovazione non solo tenendo conto di tali esigenze, ma propendendo verso soluzioni che tengano conto delle esigenze dei nuovi viaggiatori che, malgrado tutti gli aspetti meramente economici che impattano sul viaggio stesso, sono sempre più disposti a cambiare le proprie scelte anche per ridurre l’impatto dei loro viaggi sull’ambiente».\r

\r

","post_title":"Allianz Partners, un nuovo portale Globy per facilitare tour operator e agenzie di viaggio","post_date":"2023-10-16T10:00:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697450410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato una partnership con W2 by GO7 per il trasporto combinato aereo + treno su alcune destinazioni della rete Deutsche Bahn AG. Un ulteriore passo per la compagnia aerea verso una mobilità sempre più integrata e sostenibile, successivo al programma di intermodalità lanciato negli scorsi mesi.\r

In pratica, ogni passeggero in possesso di un biglietto Ita Airways su un volo da Roma Fiumicino e Milano Linate verso l’aeroporto di Francoforte potrà proseguire il proprio viaggio in Germania o Svizzera con un unico titolo di viaggio, che gli permetterà di salire a bordo dei treni Deutsche Bahn e raggiungere la propria destinazione finale.\r

Con questo programma di biglietto combinato treno + aereo, il network Ita si arricchisce di 13 nuove destinazioni, di cui 12 in territorio tedesco (Colonia, Düsseldorf, Stoccarda, Dresda, Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino, Amburgo, Hannover, Norimberga, Munster, Brema) e una in Svizzera (Basilea).\r

L’obiettivo è permettere una più efficiente connettività fra la Germania e l’Italia, garantendo i collegamenti tramite l’hub di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Milano Linate con tutte le destinazioni del network del vettore italiano.","post_title":"Ita Airways avanza sull'intermodalità in coppia con Deutsche Bahn","post_date":"2023-10-16T09:08:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697447325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453983\" align=\"alignleft\" width=\"311\"] Felice Casucci, assessore al Turismo della Campania[/caption]\r

\r

“Lavoriamo per un 2024 da record, con l’obiettivo di migliorare i numeri già positivi di quest’anno e di confermare gli standard di qualità che da secoli fanno della Campania una delle mete più ambite dai viaggiatori di mezzo mondo”: Felice Casucci, assessore al Turismo della Campania, e Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, hanno tracciato le prospettive del settore dell’ospitalità in occasione del Ttg Travel Experience.\r

\r

“La nostra regione ha offerto un grande segnale di vitalità, identità e coesione – sottolinea Casucci – promuovendo anche i territori attualmente più in difficoltà come le aree interne e la zona flegrea, la cui natura vulcanica è un elemento di rischio ma anche una enorme opportunità per attirare visitatori da ogni angolo del mondo. E le premesse ci sono tutte, anche alla luce della forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e gli attori privati del mondo del turismo”.\r

\r

[caption id=\"attachment_453984\" align=\"alignright\" width=\"284\"] Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania[/caption]\r

\r

Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania: “La stagione estiva 2023 si è conclusa con numeri molto positivi per quanto riguarda sia gli arrivi sia le presenze. Di qui alla fine dell’anno e poi nel 2024 intendiamo confermare e, se possibile, migliorare quelle performance migliorando costantemente il livello dei servizi offerti ai nostri ospiti”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Campania, obiettivi per un 2024 da record","post_date":"2023-10-13T08:00:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697184012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.\r

\r

Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.\r

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. \r

\r

Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti.\r

\r

“Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.\r

\r

Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro.\r

\r

In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.\r

\r

Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019.\r

\r

“I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.","post_title":"E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo","post_date":"2023-10-12T12:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697112408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il prossimo per il turismo sarà un anno dal doppio volto. Non mancheranno infatti come sempre le sfide. Allo stesso tempo, però, si apriranno prospettive inedite, persino inaspettate. Il mondo sta cambiando, le incertezze geopolitiche ed economiche aumentano. Ma paradossalmente proprio il contesto incerto che ci si para davanti potrebbe aprire nuove opportunità per l’industria dei viaggi. Stanno infatti cambiando le priorità di consumo: sempre più persone decidono di cogliere l’occasione di un viaggio subito, piuttosto che rimandarlo e rischiare di non avere più la possibilità di farlo.\r

\r

Lo racconta Gabriele Burgio, a margine di un convegno sulle risorse umane organizzato dal gruppo Allegrini durante la fiera di Rimini. “Per il prossimo anno credo che l’inflazione si attesterà su livelli del 4%-5% - spiega il presidente e amministratore delegato di Alpitour World -. E’ una percentuale elevata? Si, certo ma ci sono stati periodi relativamente recenti in cui si è stati anche sopra la doppia cifra. Piuttosto preoccupa di più il caro petrolio, che sui viaggi incide direttamente. La questione, semmai, è quella che gli americani definiscono il disposable income delle famiglie. E a questo punto entrano in gioco le nuove priorità di consumo. Sono in molti infatti quelli che oggi non vogliono perdere l’opportunità di partire finché ne hanno la possibilità. Lo abbiamo visto noi stessi con la frenesia che ha contraddistinto le prenotazioni per il Natale a Zanzibar e alle Maldive. Il clima di incertezza, in altre parole, spinge a investire sul leisure, sul divertimento. Allo stesso tempo il crescere dei tassi di interesse legato all’inflazione contribuisce a dilazionare decisioni finanziariamente impegnative, come per esempio l’acquisto di una casa. E tutto ciò libera ulteriori risorse per i viaggi”.\r

\r

Ma l’inflazione è naturalmente una sfida anche per le imprese: “Se aumentano i costi c’è il rischio di un restringimento dei margini - ammette Burgio -. Per quanto ci riguarda, però, il 2023 è stato un ottimo anno. Tanto che dovremmo chiudere il bilancio consolidato con marginalità al 6%, se non persino qualcosa di più. Se si pensa che appena una decina di anni fa eravamo all’1%, direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Anzi, posso dire che quest’anno saremo sicuramente nella top 3 europea dei grandi gruppi turistici per livelli di marginalità”.\r

\r

","post_title":"Burgio, Alpitour: il cambio di priorità dei consumi salverà il turismo","post_date":"2023-10-12T09:00:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697101224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"263\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Al termine di 3 trimestri nel complesso positivi per l'industria del turismo organizzato, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio con oltre 2.000 iscritti, partecipa a TTG Travel Experience per fare il punto sulle zone d'ombra della ripresa e proporre soluzioni innovative per fronteggiare le incognite che potrebbero mettere nuovamente a rischio il comparto. \r

\r

“Dall'ascolto dei nostri Associati e dall'analisi dei dati sulle prenotazioni raccolti in questi mesi – dichiara il Presidente AIAV, Fulvio Avataneo – sono emersi almeno 3 macrofattori di rischio: in primo luogo il costante aumento dei costi dei servizi turistici, cresciuti ben oltre i livelli attribuibili all'inflazione, in secondo luogo il caos voli, a cui il DL Asset sembra rispondere solo parzialmente, e, non ultima, la sempre più frequente tendenza da parte dei tour operator a praticare prezzi dinamici su pacchetti charterizzati, minando la credibilità commerciale delle agenzie. Se aggiungiamo il clima di incertezza geopolitica, legato anche ai recenti eventi che hanno coinvolto il Medio Oriente, il quadro appare tutt'altro che positivo. Con la nostra partecipazione a TTG intendiamo offrire al settore un insieme di nozioni, avvertimenti, servizi e contenuti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro\". \r

\r

Si parte con 2 convegni moderati da Fulvio Avataneo. Il primo, dal titolo “Maggiori Margini = Maggiori Responsabilità” in programma mercoledì 11 ottobre alle 14:00 in Sala Abete, sarà dedicato all’analisi delle strategie commerciali e degli strumenti di tutela legale a disposizione delle agenzie che intendono migliorare le proprie performance economiche, anche nel caso in cui scelgano di privilegiare l'organizzazione diretta rispetto all'intermediazione. Sul palco, Angela Cunzio, Commercialista e Responsabile Servizi Fiscali AIAV, e Veronica Scaletta, Avvocato e Responsabile Servizi Legali AIAV. \r

\r

Nel secondo, “Turismo e Turismi dopo il Piano Strategico”, si farà invece il punto sulle sfide che gravano sul turismo organizzato di domani, tra diversificazione, destagionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità: una tavola rotonda per stimolare idee, punti di vista innovativi e delineare nuovi orizzonti di attività. Il dibattito si svolgerà giovedì 12 ottobre alle 17:00 in Sala Diotallevi 1: partecipano Marco Misischia, Presidente Nazionale CNA Turismo e Commercio, Irene Bongiovanni, Presidente Alleanza Cooperative Turismo e Beni Culturali, Maria Antonietta Princivalle, Fondatore BookingsMed.com – EMT – AIPTM e Bruno Visioni, Vice Presidente di Culturalia AGCI Cultura. \r

\r

“Ci presentiamo a TTG – continua Avataneo – forti dei traguardi raggiunti in questi mesi, a cominciare dall’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust nei confronti di Ryanair, dopo le nostre segnalazioni e quelle di FTO. C’è ancora molto da fare: recentemente siamo tornati a chiedere al Ministero del Turismo di consentire la detrazione fiscale del costo delle vacanze dalle imposte sul reddito; il Diritto alla Vacanza, del resto, conta ormai su una base costituzionale che lo equipara al Diritto alla Salute. Siamo inoltre impegnati nella formazione, in collaborazione con diversi Istituti Professionali per il Turismo e Università, e, non ultimo, nella promozione presso il Ministero del nostro portale Viaggiare Senza Problemi, per offrire a tutto il mercato, trade e non, uno strumento trasparente, gratuito e facilmente accessibile per valutare il possesso da parte delle imprese turistiche dei requisiti di legge necessari per operare sul mercato”.\r

\r

Non solo formazione: a TTG Travel Experience AIAV presenterà i servizi a disposizione delle imprese distributive, a cominciare dalla consulenza qualificata in materia legale, amministrativa e sindacale. Previste anche convenzioni per l'accesso a condizioni favorevoli a prodotti assicurativi specializzati, come la Polizza di Responsabilità Civile Professionale e il Salvagente, fondo di garanzia istituito direttamente da AIAV, al quale possono aderire tutti gli associati, con l'obiettivo di proteggere i viaggiatori in caso di fallimento o insolvenza degli operatori di viaggio/organizzatori che ne fanno parte. E ancora, sistemi informatizzati per l'amministrazione, la privacy, la sicurezza e gestione contabile dell’agenzia a tariffe agevolate.\r

\r

Tra i punti di forza di AIAV, anche l'offerta gratuita di vere e proprie opportunità di business per le agenzie, attraverso piattaforme tematiche, dedicate a specifici rami di attività. Tra le più recenti, Touchpoint, marketplace basato sulla tecnologia della migliore piattaforma di dynamic packaging sul mercato attraverso cui tutte le agenzie possono condividere i loro prodotti, oltre ad avere accesso a migliaia di servizi turistici a condizioni particolarmente competitive. E ancora, TAC, portale specializzato nella raccolta e nella distribuzione di prodotti di nicchia, costruiti da piccoli tour operator tailor made, e QI MARCHIO DI QUALITÀ, l’unico marchio di qualità ministeriale per gli operatori della distribuzione turistica riconosciuto in Italia.\r

\r

Focus anche sull'incoming, con il progetto Go On Italy, portale a costo zero per le agenzie di viaggio che realizzano pacchetti e itinerari turistici in Italia e desiderano condividere i loro prodotti su un marketplace diffuso in tutto il mondo e tradotto in quattro lingue. Proprio per incentivare le sinergie tra offerta turistica dei territori e sistema del turismo organizzato, quest'anno lo stand di AIAV è posizionato all'interno del padiglione Italia (C7) di fronte allo spazio espositivo di CNA Turismo e Commercio, di cui AIAV è parte integrante. I professionisti del turismo, quindi, potranno incontrare il variegato mondo di imprenditori e artigiani che costituiscono l'ossatura dell'economia dei territori e contribuiscono, con il loro lavoro, a creare quelle esperienze autentiche che i turisti, interni e stranieri, domandano con sempre maggiore frequenza in agenzia. \r

\r

\r

\r

","post_title":"AIAV al TTG, le ombre e le sfide della ripresa nei due convegni al TTG","post_date":"2023-10-11T12:24:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697027079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BTO 2023 si svolgerà il 22 e 23 novembre a Firenze, il tema di quest’anno è: Sapiens - Humans meet AI. L’Advisory Board di oltre 80 esperti italiani si è riunito il 22 settembre per comporre il programma definitivo che sarà ricchissimo, internazionale e indagherà il tema del momento, l’Intelligenza Artificiale, con un taglio originale.\r

\r

Nei nuovi scenari delineati dai potenti software di Intelligenza Artificiale, AI generativa, e da Chat GPT in particolare, si prende atto di una rivoluzione profonda dai forti risvolti economici, sociali ed etici. Ma, a differenza del dibattito attuale, principalmente polarizzato sul conflitto tra intelligenza artificiale e umana, abbiamo invece immaginato BTO come un viaggio che superi la contrapposizione tra i due elementi.\r

\r

Ci soffermeremo soprattutto sul fattore umano, Sapiens, sempre centrale soprattutto nel turismo, e proveremo a dare risposte alle domande che tutti gli operatori della lunga filiera turistica, si pongono: Quali i tempi di questa rivoluzione? Quali gli impatti più significativi a breve termine? Quali gli spazi per l’intelligenza e le interazioni umane? Come evolverà il concetto stesso di “relazione”? \r

\r

Anche la nuova declinazione grafica, da pochi giorni online, segue il tema centrale di BTO 2023 e rappresenta, in modo innovativo e audace, il processo di sintonizzazione tra uomo e intelligenza artificiale.\r

\r

BTO 2023 ospiterà al suo interno altri eventi legati a temi specifici ma con un denominatore comune: l’innovazione. Il 22 e 23 novembre, nella la splendida location della Stazione Leopolda, si terranno: Italy Ambassador Awards (IAW) il primo premio italiano per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia. \r

\r

Hospitality Project Investment in Tuscany, un evento focalizzato sul mondo degli investimenti nel settore turistico, sullo sviluppo alberghiero, sulle opportunità che il territorio offre e sulla relativa presentazione di progetti. L’ufficializzazione dell’accordo con Phocuswright, la principale autorità nella travel research, che prevede la presentazione di una ricerca appositamente avviata per BTO, sulle applicazioni AI nel mondo del turismo e il loro impatto nei prossimi anni.\r

\r

Tra pochi giorni verranno pubblicati speaker e temi specifici, declinati nei programmi dei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food & Wine e Hospitality. È già possibile, comunque, l’acquisto dei biglietti online con formule personalizzate e forti agevolazioni per i giovani sotto i 26 anni (biglietto Young People) e per gli operatori della Toscana. L’Early Booking scade il 31 ottobre.\r

\r

Rimanendo in tema giovani, svelati i dieci vincitori della call for Young Speaker, l’iniziativa di BTO finalizzata a guardare il futuro del turismo con gli occhi di chi ne sarà protagonista. Dopo il successo del 2022, ancora più numerose le proposte arrivate nelle scorse settimane, dalle ricerche accademiche alle start up, passando per analisi di mercato ed esperienze divenute buone pratiche. Sul sito sono indicati i nomi dei giovani under 35 che sono stati selezionati e che, quindi, saliranno sul palco di BTO nei panel di apertura e chiusura dell’evento.\r

\r

Lato comunicazione, sono online le due Call per il social media team e per il Tuscany team di BTO 2023. Come ogni anno BTO si apre a una narrazione social molto personale da affiancare a quella istituzionale. Per contribuire live al racconto e all’analisi dei contenuti di BTO 2023, ci rivolgiamo a persone da coinvolgere sulla base della motivazione e della creatività narrativa sulle piattaforme social.\r

\r

Tra le diverse competenze che andranno valutate, sono state inserite per la prima volta quelle sugli strumenti di Intelligenza Artificiale. BTO, a sua volta, offre un’esperienza molto diversa rispetto ai semplici visitatori: i vincitori avranno infatti la possibilità di entrare nel back stage dell’evento con privilegiate opportunità di networking diretto con gli speaker nazionali e internazionali. La scadenza è 17 ottobre 2023.\r

\r

Ultima novità, ma non per importanza, BTO on Tour, una serie di incontri in alcuni territori italiani a forte vocazione turistica che si stanno svolgendo in questo periodo e ci condurranno al grande evento di Firenze. BTO on Tour è un’iniziativa di formazione itinerante di BTO – Be Travel Onlife, in collaborazione con il Sistema delle Camere di Commercio italiane. Dopo la data e il successo di pubblico della prima tappa in Alta Valtellina, le prossime date sono: Siena il 17 ottobre e Pietrasanta il 7 novembre.","post_title":"BTO 2023 dedicata all'intelligenza artificiale e ai giovani","post_date":"2023-10-11T09:46:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697017596000]}]}}