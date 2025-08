Etihad Airways: cinque i nuovi aeromobili entrati in flotta a luglio Nuovo traguardo per Etihad Airways all’interno del programma di ampliamento della flotta: lo scorso luglio è stato il mese con il più elevato numero di consegne di aeromobili nei 22 anni di storia della compagnia aerea. Sono stati cinque i velivoli entrati in flotta, incluso il primo A321Lr, due Boeing 787 Dreamliner, un Airbus A350-1000 e un Airbus A320. I cinque aeromobili aumenteranno significativamente la capacità di Etihad attraverso il network globale, contribuendo a raggiungere l’obiettivo di trasportare 38 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030. “Luglio è stato un mese straordinario per Etihad Airways – afferma Antonoaldo Neves, amministratore delegato del vettore -. La consegna di cinque aeromobili è il nostro programma di consegne più intenso fino ad oggi e dimostra il nostro ambizioso percorso di crescita. Questi aeromobili ci consentiranno di servire più destinazioni, offrire frequenze più elevate e offrire le esperienze che i nostri ospiti si aspettano”. Il programma di consegna riflette l’approccio strategico di Etihad alla modernizzazione della flotta, con ogni tipo di aeromobile che soddisfa specifici requisiti di rete. Il Boeing 787 Dreamliner supporterà le operazioni a lungo raggio verso destinazioni in Asia, Australia e Nord America, mentre l’Airbus A350-1000 aumenterà la capacità sulle rotte ad elevata domanda di viaggio. Il programma di espansione della flotta prosegue oltre luglio, con la consegna prevista di 20 aeromobili aggiuntivi all’anno nel corso del 2025 e del 2026. Condividi

