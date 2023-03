Emirates in allungo sul futuro apre un centro di eccellenza per la robotica aeronautica Emirates imprime una nuova accelerata agli investimenti in tecnologia con la sigla di una partnership con la Dubai Future Foundation per il lancio dell’Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics. Un accordo che “è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l’industria aeronautica – ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer del vettore di Dubai -. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell’aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l’uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l’efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell’era digitale, facendo un uso maggiore dell’intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all’avanguardia”. Emirates Group e Dubai Future Labs assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull’industria, con casi d’uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall’industria aeronautica globale. Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l’interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; e standard e regolamenti dell’aviazione. Ecear esplorerà inoltre da vicino l’intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l’Intelligenza Artificiale generativa e la biometria.

