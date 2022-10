Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l’Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma. Ancora oggi Emirates è l’unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l’estero. In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna – Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. “In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città – ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia – per offrire un’ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d’affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l’asticella in termini di comfort, servizio e qualità”. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte – ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi – migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell’aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.

