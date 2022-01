EasyJet sempre più green: primo vettore a operare voli commerciali alimentati a idrogeno

EasyJet compie un ulteriore, significativo passo sulla rotta della sostenibilità preparandosi a diventare la prima grande compagnia aerea a operare voli commerciali alimentati a idrogeno. La data fissata in calendario sarebbe quella del 2030, grazie alla collaborazione con la Cranfield Aerospace Solutions, con sede all’Università di Cranfield (Hertfordshire) che seguirà lo sviluppo della tecnologia necessaria, per consentire al vettore di ridurre la sua impronta di carbonio.

Cranfield ha ottenuto il sostegno dalla Civil Aviation Authority (Caa) e del governo, con un contributo di 7,5 milioni di sterline per lo sviluppo del progetto.

“EasyJet rimane assolutamente impegnata nello sviluppo di un’attività sempre più sostenibile e verso un futuro caratterizzato da voli a zero emissioni – ha dichairato David Morgan, direttore delle operazioni di volo della compagnia aerea -. Non vediamo l’ora di collaborare con Cranfield per sostenere la sviluppo di questa tecnologia”.