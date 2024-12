EasyJet, accordo con Enilive per il Saf a Malpensa: sarà utilizzato per volare in Norvegia EasyJet ha siglato un accordo con Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, per rifornire alcuni voli in partenza da Milano Malpensa con il Saf. L’acquisto da parte di easyJet di Saf in purezza miscelato al 20% con il jet convenzionale permette alla compagnia aerea di soddisfare il proprio fabbisogno per i voli sulle due nuove rotte verso la Norvegia (Malpensa-Oslo e Malpensa-Tromsø) durante la stagione invernale. Inoltre, la compagnia beneficerà del Saf Support Program 2024 di Sea che ha previsto un contributo di 800€/ton ai vettori che nel corso dell’anno utilizzano questo carburante sugli scali milanesi, per un valore complessivo di 500.000€. Enilive ed easyJet hanno inoltre firmato una lettera di intenti per una potenziale fornitura aggiuntiva di circa 30.000 tonnellate di Saf Enilive in purezza in altri aeroporti italiani in cui la compagnia opera. “I Saf sono fondamentali per la nostra strategia di decarbonizzazione e giocheranno un ruolo cruciale nell’aiutare il settore aereo a raggiungere gli obiettivi net zero – ha sottolineato Raminder Shergill, director of tax & fuel strategy di easyJet -. Siamo quindi entusiasti di collaborare con Enilive e con il nostro partner strategico Sea alla firma di questo accordo, sperando di fornire un altro segnale positivo per stimolare la crescita dell’industria dei Saf”. Condividi

Di conseguenza, il nostro obiettivo finale è quello di arrivare ad operare frequenze giornaliere sulla rotta\": così Shinichi Inoue, presidente e ceo di Ana, All Nippon Airways, a margine dell'evento di gala che ieri sera ha visto protagonista la compagnia aerea giapponese al Four Seasons Milano.\r

\r

Il collegamento diretto tra Milano e Tokyo Haneda, inaugurato il 3 dicembre con tre frequenze alla settimana, ha registrato da subito un load factor oltre il 90% e \"l'andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi è già in linea con quello delle altre destinazioni servite in Europa, a conferma di quanto il volo diretto fosse atteso. Siamo convinti che andrà a stimolare i viaggi nella direzione Giappone-Italia, ad oggi ancora fermi al 40% dei livelli pre-pandemia: questo principalmente a causa della svalutazione dello yen, ma il Belpaese rimane una meta molto attraente per i giapponesi\".\r

\r

Quanto alla composizione del traffico, le previsioni indicano \"un 60% di viaggiatori giapponesi e la restante parte di italiani. L'Italia si conferma quarto mercato europeo per arrivi in Giappone: nel solo mese di agosto i turisti italiani sono addirittura stati i più numerosi tra quelli europei\". \r

\r

Sulla rotta è in servizio un Boeing 787-9 da 215 posti, configurato in tre classi di servizio con 48 posti in business, 21 in Premium economy e 146 in economy. L'aeromobile consente anche il trasporto merci, \"già al completo sul primo volo: la domanda è quindi elevata e lascia spazio ad un futuro impiego di velivoli all-cargo sulla rotta\".\r

\r

Il network di Ana conta attualmente 50 destinazioni domestiche e 36 internazionali (a inizio 2025 si aggiungeranno anche Stoccolma e Istanbul). I passeggeri italiani possono anche volare sulla Roma-Tokyo Haneda, grazie all'accordo di code-share con Ita Airways.\r

\r

\r

\r

","post_title":"All Nippon, Inoue: \"Puntiamo a voli giornalieri sulla Milano-Tokyo Haneda\"","post_date":"2024-12-05T10:10:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733393459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha siglato un accordo con Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, per rifornire alcuni voli in partenza da Milano Malpensa con il Saf.\r

L’acquisto da parte di easyJet di Saf in purezza miscelato al 20% con il jet convenzionale permette alla compagnia aerea di soddisfare il proprio fabbisogno per i voli sulle due nuove rotte verso la Norvegia (Malpensa-Oslo e Malpensa-Tromsø) durante la stagione invernale.\r

Inoltre, la compagnia beneficerà del Saf Support Program 2024 di Sea che ha previsto un contributo di 800€/ton ai vettori che nel corso dell’anno utilizzano questo carburante sugli scali milanesi, per un valore complessivo di 500.000€.\r

Enilive ed easyJet hanno inoltre firmato una lettera di intenti per una potenziale fornitura aggiuntiva di circa 30.000 tonnellate di Saf Enilive in purezza in altri aeroporti italiani in cui la compagnia opera. \r

\"I Saf sono fondamentali per la nostra strategia di decarbonizzazione e giocheranno un ruolo cruciale nell'aiutare il settore aereo a raggiungere gli obiettivi net zero - ha sottolineato Raminder Shergill, director of tax & fuel strategy di easyJet -. Siamo quindi entusiasti di collaborare con Enilive e con il nostro partner strategico Sea alla firma di questo accordo, sperando di fornire un altro segnale positivo per stimolare la crescita dell'industria dei Saf\".","post_title":"EasyJet, accordo con Enilive per il Saf a Malpensa: sarà utilizzato per volare in Norvegia","post_date":"2024-12-05T09:35:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733391322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ripropone l'iniziativa All You Can Fly: dopo il lancio iniziale di agosto torna la possibilità di acquistare il pass al costo di 599 euro e volare per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte.\r

Con una quota di prenotazione di 9,99 euro per volo, il pass consente di viaggiare illimitatamente, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto alle tariffe standard.\r

Ideale per i frequent flyers, l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito.\r

Dall’introduzione del programma ad agosto, il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più richieste sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato 2-3 viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly.\r

\"Il programma - spiega una nota della low cost - aiuta a ottimizzare il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore prima del decollo: questo è essenziale per migliorare l'efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale\".","post_title":"Wizz Air: è di nuovo in vendita il pass All You Can Fly","post_date":"2024-12-05T09:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733390578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Siglato il contratto tra regione Toscana e la società Toremar s.p.a. per la prosecuzione per tutto il 2025 del trasporto marittimo a garanzia della continuità territoriale delle isole dell’arcipelago toscano, in attesa della gara per l’affidamento in concessione dei servizi di cabotaggio che la stessa regione Toscana è in procinto di bandire.\r

\r

La scelta di procedere ad un affidamento dell’intera annualità 2025 è stata adottata per permettere alla società affidataria una miglior gestione delle tariffe estive, oltre che per garantire il prosieguo delle operazioni di manutenzione sui mezzi con un margine temporale ragionevole.\r

«Con questo accordo – dichiara l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Stefano Baccelli – assicuriamo un servizio importante a tutti i cittadini, introducendo tangibili elementi migliorativi rispetto al precedente contratto e mettendo in sicurezza il trasporto marittimo nell’immediato e anche in vista della prossima stagione turistica. Questi mesi serviranno per portare a termine le procedure della gara per l’affidamento del servizio a vantaggio della qualità della vita di chi nelle isole abita o le sceglie come meta di viaggio».\r

\r

Il contratto conferma il programma di esercizio del 2024, con servizi giornalieri verso le isole di Capraia, d’Elba e del Giglio, nonché settimanali verso le isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, permettendo anche l’eventuale introduzione di corse aggiuntive che nel frattempo il mercato non fosse più nelle condizioni di poter garantire, almeno nel periodo invernale. Tale aspetto è stato recentemente evidenziato come critico dal territorio nella tratta Piombino – Portoferraio e sono attualmente allo studio degli uffici regionali possibili modifiche in grado di contenere le conseguenze negative del fenomeno.","post_title":"Toscana, prorogato a Toremar il servizio marittimo verso le isole dell'arcipelago","post_date":"2024-12-05T09:21:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733390466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce dalla riqualificazione dello storico Villa del Bosco e si propone come un lifestyle spa & wellness hotel il nuovo indirizzo Unahotels di Catania, frutto di un accordo di franchising con il gruppo Mhg Italy, già partner con l'Unahotels One Siracusa. La proprietà, attualmente in fase di ristrutturazione, aprirà ufficialmente le proprie porte il prossimo aprile, andando così a rafforzare la presenza del gruppo in città accanto al Palace Catania Una Esperienze.\r

\r

L'Unahotels One Catania disporrà di 55 camere e suite, il ristorante Akademia, una palestra con attrezzature Technogym, una sala meeting da 80 posti e una spa di oltre 1.400 metri quadrati distribuita su due livelli, che includerà due piscine, hammam, sauna finlandese, docce emozionali e trattamenti estetici. Saranno presenti anche spazi social multifunzione, pensati per il lavoro, il relax e l’intrattenimento.\r

\r

“Siamo orgogliosi di essere partner della più grande catena alberghiera italiana, avendo creato un progetto e un brand distintivo nel segmento urban spa e benessere, ispirato al successo dell’hotel pilota di Siracusa - commenta il ceo di Mhg Italy, licenziataria del marchio One, Donald DeVivo -. Intendiamo infatti ampliare la nostra presenza in Sicilia e stiamo già guardando con interesse alle principali destinazioni Italiane per acquisire strutture alberghiere urbane e ridefinire le aree meeting convertendole in grandi oasi rigenerative del benessere per attrarre nuove generazioni di viaggiatori globali e locali”.","post_title":"Il brand Unahotels si espande a Catania con un nuovo accordo di franchising","post_date":"2024-12-05T09:13:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733390016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership sul fronte polizze per Idee per Viaggiare, che stringe un accordo con Europ Assistance. Oltre a un’offerta all risk, sia individuale sia per i gruppi, la compagnia assicurativa metterà a disposizione dei clienti di IpV Quick Assistance: la piattaforma per richiedere assistenza medica in modalità full digital, direttamente dal proprio smartphone. In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati dalla centrale operativa.\r

\r

“Siamo abituati a pensare al di là di ciò che è dato, immaginando sia il viaggio di oggi, sia quello di domani, senza imporci limiti di spazio o tempo. - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare -. Collaborare con Europ Assistance significa offrire ai nostri viaggiatori un supporto su misura che unisce innovazione e affidabilità. Trasformiamo ogni sogno di viaggio in un viaggio da sogno, aiutando a sentirsi sempre protetti e sereni”.\r

\r

“La nostra missione è prenderci cura delle persone con soluzioni semplici e immediate, per poter gestire qualsiasi tipo di imprevisto. - aggiunge Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Mediterranean & Latam Region -. Siamo molto felici di iniziare il nuovo anno nel segno della collaborazione con IpV: un partner che condivide la nostra attenzione al cliente e che, come noi, guarda al futuro. Insieme, ci impegniamo a offrire esperienze di viaggio innovative e sicure, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di domani.”","post_title":"Idee per Viaggiare lancia una nuova partnership con Europ Assistance","post_date":"2024-12-04T15:20:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733325652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eleganza, design contemporaneo e colore sono i tratti distintivi che contraddistinguono la nuova veste dell’hotel del brand Mercure affacciato sul golfo di Napoli e sul Maschio Angioino. Con 99 camere ospitate all’interno di un prestigioso edificio storico di fine 800, il Mercure Napoli Centro Angioino è collocato in una posizione strategica, a pochi minuti dal molo Beverello, punto di partenza per le isole di Capri, Ischia e Procida. La sua posizione consente anche di accedere facilmente ai simboli della città, come piazza del Plebiscito, il palazzo Reale e la galleria Umberto I.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti un’esperienza che vada oltre il semplice soggiorno - dichiara Simona Calabrese, direttrice dell'hotel -. Vogliamo che chi entra nel nostro albergo trovi un ambiente raffinato e accogliente, dove ogni dettaglio è pensato per offrire comfort e autenticità. La struttura unisce un design contemporaneo a elementi della tradizione locale, creando spazi che riflettono l’identità del luogo e permettono agli ospiti di sentirsi accolti con calore e professionalità\".\r

\r

L'hotel è stato rinnovato a marzo 2024 e le camere sono divise tra 14 classic singole, 12 classic twin, 53 superior doppie e 20 privilege doppie. Completamente insonorizzate, tutte le 99 stanze sono dotate di tv satellitare, minibar, cassaforte e prodotti da bagno Nuxe. A disposizione degli ospiti anche una palestra aperta 24 ore su 24 e dotata di attrezzature all’avanguardia Technogym. Grande attenzione è stata posta anche al tema della sostenibilità, eliminando ovunque la plastica, e attivando una serie di iniziative orientate alla riduzione dello spreco alimentare e al risparmio energetico.\r

\r

Come commenta Simona Calabrese, “abbiamo siglato un accordo con una delle principali app dedicate al recupero del surplus alimentare per ridurre gli sprechi delle colazioni. Destiniamo anche dei prodotti alla comunità locale tramite la parrocchia nel quartiere dell’hotel. Inoltre, a livello impiantistico, abbiamo installato sistemi di rilevazione di eventuali perdite d’acqua, così da potere intervenire in tempo reale sui guasti e contenere al minimo lo spreco di un bene così prezioso, soprattutto in questa zona”.\r

\r

Napoli, città dai mille contrasti e dal fascino eterno, accoglie i visitatori con i suoi quartieri vivaci come il rione Sanità e i quartieri Spagnoli, che convivono con l’eleganza delle residenze nobiliari e la modernità delle zone più commerciali. Questo mix di storia, cultura ed energia contemporanea si riflette anche nello stile e nell'offerta del Mercure Napoli Centro Angioino, ideata per gli ospiti che vogliono vivere un’esperienza autentica nella città partenopea.\r

\r

Tra i vari servizi pensati per la clientela internazionale, l’hotel propone tour guidati nel rione Sanità, quartiere protagonista di un'importante rinascita socio-culturale partita dalla comunità locale, visite ai pittoreschi vicoli di Spaccanapoli, celebri per l’artigianato e le atmosfere incantevoli, o tour per la leggendaria Napoli Sotterranea. Oltre alla clientela leisure, l'hotel aperto tutto l'anno si rivolge anche al mondo business, che nel periodo da ottobre a maggio rappresenta il 50% dell'occupazione durante la settimana.\r

\r

[caption id=\"attachment_480357\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il buffet della colazione[/caption]\r

\r

“La terrazza panoramica con vista sul Maschio Angioino è la location più apprezzata dai nostri ospiti per la colazione. Nel segno della tradizione e della sostenibilità i prodotti del buffet, come le mitiche sfogliatelle e il caffè, provengono da fornitori locali. Inoltre, presso il bar Angioino Caffè è possibile assaggiare il celebre Limoncello Spritz”.\r

\r

Dal Mercure Napoli Centro Angioino è possibile accedere facilmente a tutti i mezzi di trasporto: la stazione della metropolitana è a pochi passi dall’hotel e da lì è possibile raggiungere in poco tempo sia l’aeroporto di Capodichino (a soli 5 chilometri) che la stazione centrale (a 2 km).\r

Mille di questi Mercure\r

Quest’anno Mercure Hotels ha raggiunto un importante traguardo con l'apertura del suo millesimo hotel. Il marchio è da sempre sinonimo di scoperta ed esplorazione del territorio, e al centro della propria mission e identità c'è il programma Discover Local, concepito proprio per approfondire il legame degli ospiti con il luogo che li accoglie. In questo modo ogni hotel Mercure, a qualunque latitudine, invita i propri ospiti a esplorare i sapori regionali e le esperienze culturali, facendosi così ambasciatore del territorio. Gli alberghi del brand, presenti in oltre 65 paesi, sono situati non solo nei centri città, ma anche al mare o in montagna.\r

\r

[gallery ids=\"480351,480352,480350,480354,480356,480353\"]","post_title":"Nuovo look per il Mercure Napoli Centro Angioino","post_date":"2024-12-04T11:03:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733310226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Level è pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia: a distanza di sette anni dalla nascita, la low costo lungo raggio del gruppo Iag ha infatti ottenuto il proprio certificato di operatore aereo (Coa) e si prepara ad aggiungere nuovi aeromobili alla flotta. \r

\r

Con l'arrivo del Coa e della licenza di esercizio inizia l'ultima fase del processo che si protrarrà da qui al 2025, durante il quale si svolgeranno progressivamente le procedure necessarie per ottenere i permessi operativi per volare in ogni Paese del network: Argentina, Cile e Stati Uniti.\r

\r

Per ora quindi, fino al completamento della transizione nel 2025, Level continuerà a operare con il codice “IB” della compagnia madre Iberia: di fatto la compagnia ha operato finora come brand virtuale del vettore spagnolo.\r

\r

“Questo è un giorno storico per Level - ha dichiarato il ceo, Rafael Jiménez Hoyos -. L'ottenimento del Coa è un passo fondamentale per la nostra compagnia aerea, che contribuirà a realizzare il nostro piano di crescita ed espansione, creando al contempo un'eredità e un know-how per i voli a lungo raggio a Barcellona. Questo traguardo segna l'inizio di una nuova fase, in cui continueremo a lavorare con lo stesso impegno per consolidare Level come compagnia aerea efficiente, innovativa e orientata al passeggero, che collega Barcellona con il mondo direttamente e senza scali.”\r

\r

Una volta concluse tutte le formalità, Level inizierà a operare con il codice Iata “LL”. La compagnia continuerà a rafforzare la connettività diretta tra Barcellona e gli aeroporti chiave attualmente già serviti: New York, Boston, Miami, San Francisco, Los Angeles, Buenos Aires e Santiago del Cile.\r

\r

In questa nuova fase, è previsto l'ingresso in flotta di un settimo aeromobile, nelle prossime settimane, e di un ottavo nel 2026 (sempre Airbus A330-200).\r

\r

","post_title":"Level ottiene il proprio Coa e aggiunge nuovi aeromobili alla flotta","post_date":"2024-12-04T10:09:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733306978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo sviluppo sostenibile è la strategia scelta dal governo polinesiano e da Tahiti Tourism per tutelare una realtà molto fragile.\r

\r

«Ogni 5 anni le Isole di Tahiti definiscono una strategia di sviluppo coinvolgendo il governo, professionisti del settore e la popolazione. - spiega infatti Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourism - Abbiamo fatto questa indagine tra il 2020 e il 2022, nel difficile periodo del Covid, quando tutti hanno compreso cosa significhi lavorare senza il turismo e che non è possibile continuare a svilupparsi e a crescere. La Polinesia non è mai stata una destinazione per il turismo di massa.\r

\r

Nel 2019 abbiamo avuto 36mila turisti: quanti, cioè, visitano Venezia in 3 giorni o Barcellona in 2. Le isole di Tahiti sono 180, in un’area vasta quanto l’Europa. Anche se siamo molto lontano da un turismo di massa, abbiamo voluto capire come svilupparci nel modo migliore guardando a un turismo sostenibile. Innanzitutto il team del ministero del turismo è stato formato sul tema da esperti del Gstc, il Global Sustainable Tourism Council. Il Council è un riferimento internazionale nei criteri di sostenibilità: fornisce criteri relativi alla destinazione, agli alloggi e alle diverse attività proposte ai visitatori e rilascia certificazioni autorevoli sugli standard delle strutture di accoglienza.\r

\r

È stato il nostro grande impegno nel 2023, ora stiamo mettendo a punto un piano d’azione concreto per i prossimi 2 anni: realizzeremo con il Gstc un audit per comprendere quale debba essere l’impegno a tutela della destinazione e a che punto siamo, in cosa dobbiamo migliorarci. Valuteremo poi quale sia l’impronta di carbonio di tutta la Polinesia Francese. Abbiamo anche fatto un importante sondaggio tra la popolazione per capire quale sia la percezione del turismo e del suo sviluppo: hanno partecipato oltre 4000 persone in tutto l’arcipelago. Adesso sappiamo esattamente quali isole vogliano svilupparsi e con quale tipo di turismo: piccole guest-house, grandi strutture alberghiere di lusso o scali crocieristici: 8 polinesiani su 10 sono favorevoli a uno sviluppo sostenibile dell’arcipelago. Abbiamo incontrato i responsabili del governo e ci siamo chiesti come sviluppare il settore dell’accoglienza nei prossimi 5/10 anni.\r

\r

Se in passato si investiva soprattutto su Bora Bora e Tahiti, oggi è stato fatto un inventario su tutta la terra emersa disponibile dell’arcipelago. In accordo con le richieste della popolazione programmeremo lo sviluppo per il futuro. Naturalmente, secondo i criteri della sostenibilità, abbiamo fatto un sondaggio anche sulla soddisfazione dei visitatori. La Polinesia francese non si limita a parlare di Sostenibilità. Prevediamo azioni concrete insieme con i nostri partner. Infine, per quanto riguarda i prezzi, voglio ricordare che sono alti non perché vogliamo essere cari, ma perché la domanda è alta e l’offerta è ridotta. Credo sia giusto proteggere la nostra destinazione nella sua unicità».","post_title":"Le Isole di Tahiti e la sostenibilità: un percorso indispensabile per preservarne la bellezza","post_date":"2024-12-04T10:00:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733306455000]}]}}