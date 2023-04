Delta in rosso nel primo trimestre. Ma le stime per i prossimi mesi sono oltremodo positive Primo trimestre 2023 in rosso per Delta Air Lines (363 milioni di dollari) segnato dall’aumento delle spese per il lavoro e il carburante che ha adombrato il forte aumento delle entrate. Al contempo, però, la compagnia di Atlanta stima un profitto maggiore del previsto per il secondo trimestre, in concomitanza all’inizio della stagione estiva. Il ceo, Ed Bastian, come diversi altri suoi competitor, da mesi segnala che la domanda di viaggi non mostra segni di indebolimento nonostante l’inflazione elevata, i fallimenti di un paio di banche e una diffusa incertezza sull’economia. “Il secondo trimestre si presenta molto bene. Il quadro della domanda è forte – ha dichiarato Bastian – Delta sta guadagnando slancio, con le migliori persone del settore che hanno generato quasi 5 miliardi di dollari di utile operativo negli ultimi dodici mesi”. Per il trimestre che chiuderà a giugno la compagnia conta “di ottenere entrate record e un margine operativo rettificato dal 14 al 16%, con utili per azione da 2,00 a 2,25 dollari”. E ancora, “Con una solida redditività del trimestre di marzo e una solida prospettiva per quello di giugno, siamo fiduciosi nella nostra previsione per l’intero anno di una crescita dei ricavi dal 15 al 20% su base annua, utili da 5 a 6 dollari per azione e free cash flow di oltre 2 miliardi di dollari”. I ricavi del primo trimestre di Delta sono aumentati del 36% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 12,76 miliardi di dollari.

