Delta: il ceo Ed Bastian si scusa con i passeggeri per ritardi e voli cancellati

“Se recentemente avete riscontrato ritardi e cancellazioni dei voli, mi scuso”: questa volta tocca a Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines, metterci la faccia e scusarsi con i passeggeri, attraverso un post su LinkedIn e un’e-mail inviata agli iscritti al programma Sky Miles, alla luce dell’attuale situazione negli aeroporti statunitensi.

La persistente carenza di personale e l’aumento della domanda hanno portato a frequenti cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree su entrambe le sponde dell’Atlantico, causando il caos per i vacanzieri durante l’avvio della stagione estiva.

Secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightaware.com, Delta ha cancellato oltre 400 voli da lunedì, di cui 89 giovedì, a causa del maltempo che ha esacerbato la carenza di personale.

“Abbiamo impiegato anni per affermare Delta come leader del settore in termini di affidabilità e, sebbene la maggior parte dei nostri voli continui a operare in orario, questo livello di interruzione e incertezza è inaccettabile. Avete scelto di investire il vostro tempo, le vostre risorse e la vostra fedeltà con Delta e vi aspettate giustamente un’esperienza di livello mondiale su ogni volo, che include la migliore affidabilità del settore”.

“A giugno abbiamo volato oltre il 96% delle partenze programmate, con oltre l’80% dei voli arrivati entro 14 minuti dall’orario di arrivo previsto” ha aggiunto Bastian, sottolineando che la compagnia sta lavorando per accelerare le assunzioni.

Inoltre, in vista del picco di traffico atteso per il weekend del 4 luglio, Delta offre la possibilità di un cambio volo gratuito che consente ai passeggeri di riprenotare il viaggio prima o dopo i giorni di questo fine settimana. Non sono quindi previste differenze tariffarie o spese di cambio, purché i clienti viaggino tra la stessa origine e la stessa destinazione. I passeggeri possono modificare i loro piani di viaggio tramite My Trips o l’app Fly Delta. I viaggi prenotati devono essere effettuati entro l’8 luglio 2022.