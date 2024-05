Maggiore e Gardaland stringono una nuova partnership Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, annuncia la nuova partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo i clienti di Maggiore e gli ospiti del parco potranno godere di vantaggi e agevolazioni. Gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto esclusivo per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento in uno dei parchi più importanti in Italia e in Europa. Per coloro che non sono ancora membri bastano pochi semplici passi per iscriversi gratuitamente al Maggiore Club e godere di questo sconto esclusivo e molti altri vantaggi. Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle comode city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia. Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l’auto in modo rapido e sicuro grazie a Maggiore QuickPass Condividi

