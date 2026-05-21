Dat Volidellemarche: oltre 10.000 passeggeri sulle rotte da Ancona per Milano e Roma Bilancio positivo, a sei mesi dall’apertura, dei voli Dat Volidellemarche sulle rotte da Ancona per Milano Linate e Roma Fiumicino. La compagnia spiega in una nota che «sin dall’avvio delle operazioni abbiamo garantito standard elevati di regolarità e puntualità, entrambi superiori al 97%, trasportando circa 10.000 passeggeri sulle rotte di Milano e Roma». Luigi Vallero, direttore generale della Dat Volidellemarche, sottolinea che «il nostro servizio è assolutamente affidabile e competitivo, e i risultati confermano che siamo sulla strada giusta. Gli accordi di interlinea con alcune delle più prestigiose compagnie aeree internazionali quali Finnair, Qatar Airways, Sas, e a breve Emirates permettono di raggiungere mete in tutto il mondo. In sintesi, acquistando un solo biglietto aereo a tariffe particolarmente vantaggiose si possono raggiungere i 5 continenti spedendo i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport e recuperandoli alla destinazione finale». Non è tutto: Vallero anticipa come «imminente» la sigla di un nuovo accordo con una compagnia aerea «di primaria rilevanza internazionale. Sono già in corso i test tecnici per l’integrazione dei voli nei sistemi di prenotazione, un passaggio che contribuirà a rafforzare ulteriormente la percezione e l’utilità del collegamento con Fiumicino». Soddisfatto Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport: «I collegamenti in continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate sono pienamente coerenti con la strategia dell’aeroporto di Ancona, focalizzata sulle esigenze del territorio. Linate rappresenta una risposta concreta alla domanda del traffico business verso la capitale economica italiana, mentre Fiumicino, oltre al collegamento diretto con Roma, costituisce una porta di accesso verso il network nazionale e internazionale. DAT si conferma il partner ideale, distinguendosi per serietà, affidabilità ed efficienza». Condividi

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L’agricoltura riceve fondi europei, sostegni, deroghe, compensazioni climatiche e aiuti straordinari. E il turismo? Gettito Eppure il settore porta allo Stato qualcosa come 70–90 miliardi di gettito fiscale l’anno. Una quantità di denaro tale che, se il turismo fosse una multinazionale, diventerebbe una monopolista mondiale. Ma c’è un problema: il turismo italiano ha una caratteristica dal punto di vista politico. Funziona anche quando viene ignorato. Le persone continuano a venire: a Roma per il Colosseo, a Venezia per Venezia, in Toscana per fingere di voler trasferirsi in un casale con i cipressi, a Milano per dire che “non sembra Italia”. Quindi lo Stato osserva il settore come si osserva un cactus: “Non sembra avere bisogno d’acqua. Ottimo, passiamo oltre“. 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Sempre l’11 giugno, l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del gruppo Fsi ha indetto uno sciopero a cui aderirà il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione durerà 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00. Il giorno successivo, venerdì 12 giugno, stop del personale divisione trasporto ferroviario della società Eav di Napoli. La protesta sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13. Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la lista dei treni garantiti. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni. Settore aereo Nel mese di giugno ci sarà spazio anche per una protesta del settore aereo. La data in questione è sabato 13 giugno, giornata in cui si fermeranno: società Enav dell’aeroporto di Verona, dalle 6 a mezzanotte; personale di Sky Service operante presso lo scalo di Milano Linate (Piazzale Ovest) per 4 ore, dalle 12 alle 16. In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro. Per evitare rallentamenti ai controlli di sicurezza in aeroporto, ci si può invece affidare al servizio di Fast Track nei principali scali italiani. Infine, tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, stop del servizoo marittimo di Blujet Area dello Stretto di Messina per 24 ore: dalle 21 dell’11 alle 20.59 del 12. 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Acquistato nel 2022 da una coppia di inglesi, Wendy e David Braben, appassionati di arte, vino e storia, la struttura è stata al centro di un progetto di restyling.\r

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«La proprietà ha avviato subito un progetto di ristrutturazione – spiega Gianluca Tedesco, amministratore delegato del Castello di Tornano – che procede tuttora. L’obiettivo è offrire ospitalità di alto livello, in un contesto sostenibile al 100 per cento».\r

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Il Castello comprende 22 camere ed un cottage indipendente, con giardino privato e jacuzzi, per un totale di 57 posti letto. E’ circondato da 120 ettari, che includono 20 ettari occupati da vigneti e 1600 piante di ulivo.\r

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«Dal 2023 abbiamo avviato il processo di riconversione biologica – aggiunge Tedesco - ed ora siamo bio al 100%. Manteniamo un orto biologico, dove coltiviamo in prodotti che utilizziamo nel ristorante (50 posti interni e 70 all’esterno). Vogliamo restituire al territorio un concetto di sostenibilità inteso come ciclo naturale. Per questo tutto quello che facciamo punta al riciclo».\r

Il restyling\r

Il radicale restyling ha interessato tutte le camere, il ristorante, i bar, i giardini. «Non solo, ma siamo intervenuti anche nei vigneti – continua l’a.d. – e nel 2024 c’è stata la prima vendemmia e l’uscita del primo Chianti Classico della famiglia Braben. Il vino è stato inserito tra le 20 eccellenze della regione Toscana per il Chianti».\r

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Tra i progetti in corso anche la Cantina con il Lago. «Nel 2027 inaugureremo la Cantina – sottolinea Tedesco - che utilizzerà i pannelli solari ed un sistema geotermico , veramente innovativo. L’obiettivo è impatto zero sulla natura. Per la proprietà sostenibilità significa anche preservare l’ambiente lavorativo di tutto il team. Per questo il resort è sempre aperto, ad esclusione di gennaio e febbraio, mesi dedicati alla manutenzione».\r

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Il Castello di Tornano organizza Esperienze in Azienda, dai corsi di cucina, alle degustazioni del vino, fino alle cocktail class e ai pic nic. Nel 2027 sarà inaugurata la Villa: 400 metri quadrati con 8 posti letto, piscina privata: sarà proposta per eventi privati o soggiorni settimanali.\r

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Inoltre è pronto il progetto per la realizzazione di una piccola Spa che sorgerà tra il bosco ed il ruscello. Attualmente la clientela del Castello è per la maggior parte composta da europei, in particolare tedeschi, francesi ed inglesi. Il 30% invece è costituito da turisti americani ed italiani.\r

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«Organizziamo 8/10 matrimoni all’anno – conclude l’a.d. -. La struttura è ideale per eventi di circa 60 persone alle quali possiamo garantire tutto, dai posti letto, al ristorante ed altri spazi comuni».\r

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È in questo scenario che nasce e si sviluppa il modello Five Dimensions Wellness, il primo brand italiano di ospitalità rigenerativa ideato da Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere e autrice del libro 'F.R.A.M.S. – Le cinque dimensioni del benessere', che ora annuncia un importante sviluppo: un questionario di self-assessment da compilare al check-in e al check-out. Una misurazione concreta dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite - prima e dopo il soggiorno - per trasformare ogni permanenza in un atto consapevole di rigenerazione personale, da vivere durante il viaggio e da portare a casa come nuova competenza per la propria quotidianità.\r

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Il modello Five Dimensions Wellness non misura solo il benessere individuale: portando l'attenzione anche sulla dimensione ambientale, mette in relazione l'ospite con il territorio che lo accoglie, stimolando una consapevolezza più profonda del proprio impatto sul contesto naturale e culturale circostante.\r

Il questionario\r

Il questionario è uno strumento semplice e accessibile, validato da un comitato scientifico multidisciplinare. È già attivo in via di sperimentazione presso l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) e presso Casa Raphael di Roncegno Terme (TN) - dove viene consegnato agli ospiti non coinvolti in percorsi terapeutici - ed è in fase di attivazione al Vojon – Bioagriturismo e Cantina Biologica di Ponti sul Mincio (MN). L'obiettivo è estenderlo progressivamente a tutte le realtà che aderiranno al progetto.ranno al progetto.\r

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«Molte persone hanno capito che andare in vacanza oggi non significa soltanto prendersi una pausa dalla routine quotidiana - afferma Vincenzo Primitivo, medico-chirurgo esperto in Longevity Medicine, Biohacking & Health Optimization, membro dell'Expert Hub di Five Dimensions Wellness® - ma anche un'occasione per migliorare la propria qualità di vita. L'intenzione a volte non è sufficiente: riuscire a valutare tramite test e questionari specifici gli effetti di un soggiorno su vari aspetti del benessere è un passo significativo. Significa far comprendere all'ospite come il proprio equilibrio si ripercuota sulla salute — informazioni che possono davvero influenzare lo stile di vita e diventare fondamentali anche da un punto di vista strettamente clinico».\r

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Non basta offrire esperienze di qualità se l'ospite non è invitato a riflettere su di sé prima e dopo il soggiorno. Il questionario si articola in due momenti distinti. Al check-in, l'ospite fotografa il proprio stato di partenza sulle cinque dimensioni del modello FRAMS - fisica, relazionale, ambientale, mentale, spirituale - cuore filosofico e scientifico del brand. Al check-out, risponde agli stessi quesiti, misurando in modo concreto i cambiamenti percepiti e porta a casa consapevolezza nuova di sé.\r

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Un doppio vantaggio: l'ospite viene guidato a scoprire il proprio benessere e a osservarne l'evoluzione nel corso del soggiorno, mentre la struttura ottiene una comprensione più profonda dei bisogni reali dei propri ospiti e dell'impatto concreto dell'esperienza offerta.\r

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«L'obiettivo non è stilare una classifica o certificare uno stato di salute - spiega Paola Rizzitelli - ma fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: chiedere all'ospite come sta. Davvero. Una struttura dedicata al benessere ha il dovere di farselo raccontare. Ma c'è di più: proporre questo questionario significa anche mettere l'ospite di fronte a domande che raramente si pone. Hai capito cosa ti manca per stare bene? Sei disposto a fermarti un momento per ascoltarti? Sai guardare il tuo benessere nelle sue cinque dimensioni? Trovare il tempo per dedicarsi tempo, sperimentare nuove pratiche e portarle a casa come competenze per la propria quotidianità: è questo che vogliamo che l'ospite scopra, non solo durante il soggiorno, ma anche a casa».","post_title":"Turismo del benessere: la ricerca di Five Dimensions Wellness","post_date":"2026-05-21T09:40:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779356442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sugli Stati Uniti per Royal Air Maroc, con un programma di voli speciali, su misura per i fan che raggiungeranno gli Usa in vista dei Mondiali di calcio. La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell'Atlante.\r

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Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all'operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini.\r

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La compagnia sottolinea il carattere inedito dell'iniziativa, in particolare l'apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l'annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles.\r

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Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l'11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l'intero torneo, rendendo New York la principale porta d'ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio.\r

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Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale.\r

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Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti.","post_title":"Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio","post_date":"2026-05-20T14:46:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779288391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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Il lusso alberghiero come piattaforma di relazione tra impresa, cultura e territorio. È questa la visione che guida il ritorno di “Talenti. Storie di imprese straordinarie”, il format firmato Duetorrihotels che, dopo il debutto del 2025, rilancia un nuovo ciclo di incontri ospitati nei cinque stelle del gruppo.\r

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Il progetto, ideato e curato da Sec & Partners, punta a trasformare gli hotel storici della compagnia in hub di networking e contenuti, mettendo in dialogo imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana all’interno di location iconiche dell’ospitalità luxury.\r

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Quattro le tappe del calendario 2026: Verona il 26 maggio al Due Torri Hotel, Bologna il 15 ottobre al Grand Hotel Majestic già Baglioni, Firenze il 26 ottobre all’Hotel Bernini Palace e Genova il 4 novembre all’Hotel Bristol Palace.\r

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Più che semplici appuntamenti istituzionali, gli incontri si configurano come un racconto corale del fare impresa italiano, dove leadership, innovazione e radicamento territoriale diventano elementi centrali di una narrazione che rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento dell’hôtellerie esperienziale e culturale.\r

Le tappe del 2026\r

A Verona saliranno sul palco Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare del Veneto, Silvia Nicolis del Museo Nicolis e Giordano Riello, presidente di Giordano Riello International Group. Bologna metterà invece al centro heritage industriale e innovazione con Francesco Majani di Majani 1796, Gianluca Pavanello di Macron e Marianna Vollaro di Endura.\r

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A Firenze il focus sarà sul dialogo tra tradizione familiare e nuovi linguaggi imprenditoriali grazie agli interventi di Vittoria Ferragamo de Il Borro, Monica Sarti del Lanificio Faliero e Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio. Genova chiuderà il percorso con Beppe Costa di Costa Edutainment, Costanza Musso del Gruppo Grendi e Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia.\r

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Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking","post_date":"2026-05-20T13:52:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels"],"post_tag_name":["Duetorrihotels"]},"sort":[1779285120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sublimis - La terrazza[/caption]\r

Bwh Hotels Italy & South-East Europe allunga sulla Liguria e annuncia l'arrivo di due nuove strutture, il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da Siho – Hotel Operations.\r

L’operazione porta a 13 il numero di strutture del network sul territorio ligure e segna al contempo un importante traguardo per Siho, la società di gestione di Bwh Hotels, che con questi nuovi ingressi raggiunge quota 6 hotel in due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì.\r

«L'ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l'offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper-upscale all'economy più innovativo - dichiara Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure».\r

La gestione delle strutture è affidata a Siho, società nata per gestire gli hotel affiliati. La società si inserisce nella più ampia strategia di espansione del gruppo, affiancandosi alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l'esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili.\r

«Siamo orgogliosi di queste nuove aperture che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come Siho sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali – aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di Siho -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale».\r

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Le strutture\r

Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BwhHotels posizionandosi nel segmento di alta gamma sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una suggestiva villa storica del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della Riviera, l’hotel si affaccia direttamente sul mare del golfo Paradiso. Il 4 stelle dispone di 21 camere, tutte caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare. Concepito come rifugio “Adults Only” (dai 16 anni in su) per chi ricerca tranquillità e relax assoluto, il Sublimis invita a immergersi nella magia del borgo offrendo servizi esclusivi e momenti dedicati al benessere.\r

Contemporaneamente, Bwh Hotels espande la sua presenza a Genova con il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western. Situato nel quartiere San Vincenzo, l’hotel si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole. Le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali: un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere.\r

","post_title":"Bwh Hotels amplia il portfolio in Liguria: arrivano Sublims e Nologo","post_date":"2026-05-20T12:18:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779279494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean in prima fila per offrire ai crocieristi la possibilità di seguire in diretta la Fifa World Cup 2026, trasmessa da Sport 24. Dall'11 giugno al 19 luglio 2026, gli ospiti e gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni dello stadio durante le crociere a bordo delle sue navi.\r

Durante il torneo, Royal Caribbean trasformerà tutte le navi della flotta in centri di energia e i tifosi non perderanno mai una partita: tutte le sfide della competizione saranno trasmesse in tempo reale su Sport 24 Special Event Channels sui televisori delle cabine e in tutti gli spazi a bordo, come i ponti piscina, i teatri, il Playmakers Sports Bar & Arcade.\r

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Attività a tema\r

Gli ospiti potranno inoltre partecipare ad attività a bordo incentrate sul torneo. In qualità di host city supporter ufficiale di Miami per la World Cup 2026, Royal Caribbean collabora con il Fifa World Cup 2026 Miami Host Committee per offrire ai tifosi, ai viaggiatori e alla comunità locale la possibilità di vivere il più grande evento sportivo del mondo attraverso una serie di iniziative interattive in tutta la città di Miami.\r

In dettaglio, il Fifa Fan Festival Miami dedicato alle famiglie si svolgerà durante i 23 giorni del torneo al Bayfront Park nel centro di Miami, con trasmissioni in diretta di tutte le partite su maxischermi, intrattenimento dal vivo di alto livello, specialità gastronomiche locali ed esperienze di brand immersive.\r

Inoltre, il marchio di Royal Caribbean prenderà vita in tutta la città di Miami con un branding dinamico nei punti chiave della città, portando in ogni strada tutta l'energia e l'entusiasmo dei Mondiali.","post_title":"Royal Caribbean porta la Fifa World Cup 2026 in crociera","post_date":"2026-05-20T11:48:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779277718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Italia il turismo è trattato un po’ come quel parente ricco che “tanto se la cava da solo”. Ogni estate arrivano milioni di persone, lasciano soldi in hotel, ristoranti, taxi, musei, aperitivi a 14 euro, e lo Stato incassa felice Iva, contributi, tasse e imposte varie. Poi però, quando arriva il momento di redistribuire qualcosa al settore, improvvisamente partono i colpi di tosse istituzionali.\r

L’industria ottiene piani strategici, tavoli tecnici, incentivi 4.0, 5.0, 6.0 e probabilmente presto anche 7.0 “con blockchain emozionale”. L’agricoltura riceve fondi europei, sostegni, deroghe, compensazioni climatiche e aiuti straordinari. E il turismo?\r

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Gettito\r

Eppure il settore porta allo Stato qualcosa come 70–90 miliardi di gettito fiscale l’anno. Una quantità di denaro tale che, se il turismo fosse una multinazionale, diventerebbe una monopolista mondiale.\r

Ma c’è un problema: il turismo italiano ha una caratteristica dal punto di vista politico. Funziona anche quando viene ignorato. Le persone continuano a venire: a Roma per il Colosseo, a Venezia per Venezia, in Toscana per fingere di voler trasferirsi in un casale con i cipressi, a Milano per dire che “non sembra Italia”.\r

Quindi lo Stato osserva il settore come si osserva un cactus: “Non sembra avere bisogno d’acqua. Ottimo, passiamo oltre“. Il risultato è che il turismo italiano spesso sopravvive grazie a: imprenditori familiari, lavoratori stagionali con superpoteri e stipendi da fame, città storiche costruite 700 0 500 anni prima, l'enogastronomia che è il nuovo giocattolo in bocca a tutti.\r

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Hobby\r

Nel frattempo, quando si parla di investimenti pubblici, il turismo viene trattato come un hobby collettivo anziché come una delle principali strutture nazionali. Poi arriva agosto, il Paese si riempie, gli aeroporti esplodono, i treni sono saturi, le città d’arte non respirano più e tutti ricordano improvvisamente che il turismo “è una risorsa strategica”.\r

Fino a settembre. Poi si torna a finanziare un nuovo tavolo di studio sulla competitività del settore. Naturalmente senza aria condizionata, perché i fondi non bastano.","post_title":"Il turismo italiano: la mucca da mungere che deve pure sorridere","post_date":"2026-05-20T10:46:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779274013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La giornata più complessa per gli scioperi nel mese di giugno sarà quella di giovedì 11 giugno: per quella data, il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria si fermerà per 23 ore, aderendo alla protesta della sigla sindacale Cub Trasporti/SGB. Più precisamente, dalle ore 3:00 dell’11 giugno alle 2:00 del 12.\r

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Sempre l’11 giugno, l’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del gruppo Fsi ha indetto uno sciopero a cui aderirà il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione durerà 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.\r

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Il giorno successivo, venerdì 12 giugno, stop del personale divisione trasporto ferroviario della società Eav di Napoli. La protesta sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13.\r

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Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la lista dei treni garantiti. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni.\r

Settore aereo\r

Nel mese di giugno ci sarà spazio anche per una protesta del settore aereo. La data in questione è sabato 13 giugno, giornata in cui si fermeranno: società Enav dell’aeroporto di Verona, dalle 6 a mezzanotte; personale di Sky Service operante presso lo scalo di Milano Linate (Piazzale Ovest) per 4 ore, dalle 12 alle 16.\r

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In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro.\r

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Per evitare rallentamenti ai controlli di sicurezza in aeroporto, ci si può invece affidare al servizio di Fast Track nei principali scali italiani. Infine, tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, stop del servizoo marittimo di Blujet Area dello Stretto di Messina per 24 ore: dalle 21 dell’11 alle 20.59 del 12.","post_title":"Gli scioperi di giugno, dalle ferrovie al trasporto aereo","post_date":"2026-05-20T10:41:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779273714000]}]}}