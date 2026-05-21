Airbus: riduzioni di costi del 10%. Tagli: esternalizzazioni, fiere, conferenze Oggi, dopo cinque anni difficili per il suo principale rivale, Boeing, Airbus dovrebbe godere di risultati finanziari eccezionali. Nonostante gli ordini ricevuti, non è in grado di consegnare gli aerei venduti e ha quindi appena lanciato una guerra interna contro le spese “non essenziali” del tutto inaspettata. Infatti ha informato alcuni clienti di ulteriori ritardi nelle consegne dell’A350 previste per la fine del decennio, sollevando nuove preoccupazioni sulle spedizioni provenienti da una fabbrica di componenti statunitense recentemente acquisita dal costruttore europeo, secondo quanto riferito da fonti industriali. Quindi l’azienda ha ordinato di controllare le spese al massimo. “La nostra priorità è interrompere tutte le attività e le spese non strettamente necessarie per le nostre operazioni, senza compromettere né la sicurezza né la qualità”, si legge in una nota interna dell’azienda. “L’obiettivo è ridurre i costi del 10% entro il 2025”, aggiunge. L’obiettivo è eliminare tutte le esternalizzazioni non essenziali. Anche le spese per eventi, conferenze e fiere devono essere ridotte. Si raccomanda di evitare l’avvio di nuovi progetti a meno che non siano assolutamente cruciali. Nel 2019, Airbus ha consegnato 863 aeromobili e quest’anno, con tutti i cambiamenti in atto, l’obiettivo è raggiungere quota 870. Condividi

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«Per la prima volta la Sardegna è collegata con un volo diretto agli Stati Uniti, grazie alla visione e alla fiducia di Delta Air Lines, una delle principali compagnie aeree mondiali, che desideriamo ringraziare per aver creduto nel potenziale della nostra destinazione - ha commentato Silvio Pippobello, ceo Geasar Aeroporto Olbia Costa Smeralda -. Questo risultato è il frutto di un lavoro portato avanti nel corso degli anni insieme agli operatori turistici, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder del territorio, con i quali abbiamo collaborato per sostenere il percorso di crescita e di valorizzazione della destinazione Sardegna sul mercato nordamericano. Oggi si apre una nuova fase per il turismo dell’Isola: un’opportunità importante, non solo per l’aeroporto di Olbia ma anche quello di Alghero e Cagliari, per rafforzare ulteriormente la presenza della Sardegna sui mercati internazionali e proseguire nel percorso di sviluppo della destinazione, aumentando la sua riconoscibilità e attrattività a livello globale».\r

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","post_title":"Delta Air Lines operativa 4 volte a settimana sulla Olbia-New York Jfk","post_date":"2026-05-21T15:11:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779376297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi, dopo cinque anni difficili per il suo principale rivale, Boeing, Airbus dovrebbe godere di risultati finanziari eccezionali. Nonostante gli ordini ricevuti, non è in grado di consegnare gli aerei venduti e ha quindi appena lanciato una guerra interna contro le spese \"non essenziali\" del tutto inaspettata. \r

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Infatti ha informato alcuni clienti di ulteriori ritardi nelle consegne dell'A350 previste per la fine del decennio, sollevando nuove preoccupazioni sulle spedizioni provenienti da una fabbrica di componenti statunitense recentemente acquisita dal costruttore europeo, secondo quanto riferito da fonti industriali.\r

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Quindi l'azienda ha ordinato di controllare le spese al massimo. \"La nostra priorità è interrompere tutte le attività e le spese non strettamente necessarie per le nostre operazioni, senza compromettere né la sicurezza né la qualità\", si legge in una nota interna dell'azienda. \"L'obiettivo è ridurre i costi del 10% entro il 2025\", aggiunge.\r

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L'obiettivo è eliminare tutte le esternalizzazioni non essenziali. Anche le spese per eventi, conferenze e fiere devono essere ridotte. Si raccomanda di evitare l'avvio di nuovi progetti a meno che non siano assolutamente cruciali.\r

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Nel 2019, Airbus ha consegnato 863 aeromobili e quest'anno, con tutti i cambiamenti in atto, l'obiettivo è raggiungere quota 870.","post_title":"Airbus: riduzioni di costi del 10%. Tagli: esternalizzazioni, fiere, conferenze","post_date":"2026-05-21T13:05:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779368717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines lancia la speciale promozione Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio.\r

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Easytrip consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l’esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l’ampio network di collegamenti offerto dalla compagnia.\r

La flotta\r

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L’allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di qualità e a filiera corta.\r

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Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il golfo dell’Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada, la Costa Brava.\r

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In evidenza sul sito della compagnia i pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici. L’offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il 1 giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti.","post_title":"Grimaldi Lines lancia la promozione \"Easytrip\"","post_date":"2026-05-21T11:53:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779364428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qualche giorno fa su Quality Travel è stata pubblicata una riflessione sul turismo che trovo molto interessante. L'autore non è riportato, e comunque a chiunque sia stato a scriverlo va la mia stima.\r

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L'articolo sostiene una tesi fondata. Infatti da una parte ci sono le grandi compagnie di tour operating, le compagnie di navigazione ecc, che stanno attaccando l'informazione (o disinformazione) sia per la questione carburante, che quella più recente dell'hantavirus, con toni accesi, e molto spesso condivisibili. E chi sono i destinatari di queste critiche? eccoli: giornali, televisioni e radio. Insomma il sistema comunicativo essenziale del nostro Paese.\r

Aporia\r

Ora il punto è questo: com'è possibile che le stesse aziende che criticano il sistema dell'informazione, poi fanno, sempre su quei mezzi di in comunicazione campagne pubblicitarie dai costi elevatissimi?\r

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E' quello che in filosofia si chiama aporia. Cioè una situazione irrisolvibile. Il fatto è che il sistema turistico è troppo appiattito sul sistema della grande comunicazione, e quindi continua a comprare spazi anche su quei mezzi che non fanno altro che terrorizzare i futuri clienti. \r

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E' un atteggiamento di dissociazione. O li combattete o li sponsorizzate. Le due cose insieme sono inconciliabili.","post_title":"Il gotha del turismo contro la disinformazione. E poi ci fa le campagne.","post_date":"2026-05-21T11:19:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779362382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates compie un nuovo passo avanti nell'ampio programma di rinnovo della flotta, con il retrofit del primo Airbus A380, inizialmente configurato in due classi e ora dotato di una cabina Premium economy.\r

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L'A380 ha effettuato i suoi primi voli commerciali sulla rotta Dubai-Birmingham, con una cabina completamente rinnovata. La nuova configurazione comprende 76 posti in business class, 56 posti in Premium economy e 437 posti in economy class. Si tratta del primo dei 15 A380 “a due classi” che la compagnia prevede di trasformare nell'ambito del programma globale di rinnovo delle cabine.\r

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Ed è una novità assoluta nella flotta Emirates: la Premium economy occupa infatti il ponte superiore dell'A380, solitamente riservato alla business class e alle aree premium. Con una configurazione 2-3-2, questa cabina offre sedili in pelle con ampia reclinabilità, poggiagambe e poggiapiedi, poggiatesta regolabili in sei posizioni, prese di ricarica individuali e uno schermo di intrattenimento da 13,3 pollici.\r

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Questo prodotto, già introdotto gradualmente dal 2022 su alcuni A380 e Boeing 777 sul ponte inferiore, costituisce un asse strategico per Emirates al fine di colmare il divario tra la classe economica e la business, in un mercato in cui la Premium economy è sempre più richiesta.\r

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«Il programma di ristrutturazione di Emirates si basa sul principio fondamentale di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza davvero di alto livello ogni volta che scelgono di viaggiare con noi - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. A tal fine, il nostro team di ingegneri ha lavorato senza sosta e a ritmo serrato, in stretta collaborazione con un ecosistema di partner e fornitori, per rinnovare meticolosamente e integrare i migliori prodotti della categoria su ogni aeromobile coinvolto nel programma. Il nostro programma di retrofit ha alzato l’asticella in ogni fase, in termini di complessità, portata e cura dei dettagli».\r

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","post_title":"Emirates: la Premium economy debutta sul primo dei 15 A380 in fase di rinnovo","post_date":"2026-05-21T11:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779361758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alidays interviene a sostegno del mercato trade e lancia la nuova promozione \"Viaggia Easy\", iniziativa che poggia su due pilastri commerciali immediati: la conferma della pratica con un acconto di 100 euro per persona e la possibilità di cancellare il viaggio senza dover fornire alcuna motivazione prima della scadenza delle penali, che vengono indicate chiaramente già in fase di preventivo.\r

Una risposta concreta\r

La formula si inserisce all'interno di una visione più ampia, in cui l'operatore milanese riafferma il proprio ruolo di partner della rete delle agenzie di viaggio, fornendo soluzioni concrete per mettere in sicurezza le vendite sulle destinazioni intercontinentali prima che le fluttuazioni tariffarie penalizzino i preventivi. Consentendo la conferma delle pratiche con un impegno economico contenuto e la possibilità di cambiare idea, l'iniziativa permette alle agenzie di disinnescare la prudenza legata al contesto attuale. “Viaggia Easy”, in vigore fino al 31 luglio, si concentra sul segmento tailor made stanziali come ad esempio metropoli statunitensi, l’oceano Indiano e l’Egitto.\r

Flessibilità\r

«L’attuale scenario internazionale impone alle imprese del turismo di evolvere, trasformando la flessibilità da semplice opzione a vero e proprio pilastro commerciale. Con questa iniziativa non abbiamo voluto lanciare una semplice campagna tattica, ma strutturare uno strumento di vendita solido, capace di dare respiro al business dei nostri partner agenziali. Sostenere il medio e lungo raggio oggi significa rimuovere quegli elementi di attrito che rallentano le prenotazioni, permettendo ai consulenti di viaggio di operare con tutele certe e di offrire al mercato risposte tempestive, sicure e adeguate al clima di generale cautela» commenta Daniele Catania, cco di Alidays.\r

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L’operazione, che si applica alle partenze programmate entro la metà di dicembre, rappresenta dunque un investimento sulla fiducia del comparto. Fornendo certezze immediate sui costi e sulle finestre di cancellazione, il tour operator punta a stabilizzare il flusso di prenotazioni anche in funzione della stagione autunnale, dimostrando come la natura sartoriale del prodotto possa coniugarsi con formule di tutela agili e vicine alle esigenze reali del mercato.","post_title":"Alidays a sostegno delle agenzie con la formula \"Viaggia Easy\"","post_date":"2026-05-21T10:45:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779360341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Castello di Tornano è ora un resort immerso in una natura incontaminata e in una storia millenaria.\r

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Acquistato nel 2022 da una coppia di inglesi, Wendy e David Braben, appassionati di arte, vino e storia, la struttura è stata al centro di un progetto di restyling.\r

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«La proprietà ha avviato subito un progetto di ristrutturazione – spiega Gianluca Tedesco, amministratore delegato del Castello di Tornano – che procede tuttora. L’obiettivo è offrire ospitalità di alto livello, in un contesto sostenibile al 100 per cento».\r

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Il Castello comprende 22 camere ed un cottage indipendente, con giardino privato e jacuzzi, per un totale di 57 posti letto. E’ circondato da 120 ettari, che includono 20 ettari occupati da vigneti e 1600 piante di ulivo.\r

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«Dal 2023 abbiamo avviato il processo di riconversione biologica – aggiunge Tedesco - ed ora siamo bio al 100%. Manteniamo un orto biologico, dove coltiviamo in prodotti che utilizziamo nel ristorante (50 posti interni e 70 all’esterno). Vogliamo restituire al territorio un concetto di sostenibilità inteso come ciclo naturale. Per questo tutto quello che facciamo punta al riciclo».\r

Il restyling\r

Il radicale restyling ha interessato tutte le camere, il ristorante, i bar, i giardini. «Non solo, ma siamo intervenuti anche nei vigneti – continua l’a.d. – e nel 2024 c’è stata la prima vendemmia e l’uscita del primo Chianti Classico della famiglia Braben. Il vino è stato inserito tra le 20 eccellenze della regione Toscana per il Chianti».\r

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Tra i progetti in corso anche la Cantina con il Lago. «Nel 2027 inaugureremo la Cantina – sottolinea Tedesco - che utilizzerà i pannelli solari ed un sistema geotermico , veramente innovativo. L’obiettivo è impatto zero sulla natura. Per la proprietà sostenibilità significa anche preservare l’ambiente lavorativo di tutto il team. Per questo il resort è sempre aperto, ad esclusione di gennaio e febbraio, mesi dedicati alla manutenzione».\r

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Il Castello di Tornano organizza Esperienze in Azienda, dai corsi di cucina, alle degustazioni del vino, fino alle cocktail class e ai pic nic. Nel 2027 sarà inaugurata la Villa: 400 metri quadrati con 8 posti letto, piscina privata: sarà proposta per eventi privati o soggiorni settimanali.\r

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Inoltre è pronto il progetto per la realizzazione di una piccola Spa che sorgerà tra il bosco ed il ruscello. Attualmente la clientela del Castello è per la maggior parte composta da europei, in particolare tedeschi, francesi ed inglesi. Il 30% invece è costituito da turisti americani ed italiani.\r

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«Organizziamo 8/10 matrimoni all’anno – conclude l’a.d. -. La struttura è ideale per eventi di circa 60 persone alle quali possiamo garantire tutto, dai posti letto, al ristorante ed altri spazi comuni».\r

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","post_title":"Castello di Tornano, completato il restyling del resort nel Chianti","post_date":"2026-05-21T10:31:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779359517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Quest’anno Mangia’s compie 53 anni, quindi non è esattamente una start- up, ma nel corso del tempo abbiamo deciso di ripensare il nostro modello di business. Siamo intervenuti contemporaneamente su tutte le nostre strutture alberghiere e ci siamo presentati al mercato in modo nuovo: siamo saliti dalle 4 alle 5 stelle e poi alle 5 stelle lusso e ci siamo rivolti ai possibili investitori istituzionali. Questo ci consente di avere una capacità operativa illimitata in Sicilia e Sardegna. Sulla nostra strada abbiamo incontrato due partner fantastici: nel 2022 la società Hotel Investment Partners, con un portafoglio di oltre 70 strutture in Spagna, Portogallo, Grecia e Italia - il fondo Blackstone ne detiene il 65% e nel 2023 il fondo Gic ne ha rilevato il 35% - e nel 2024 il fondo Arrow Global».\r

Una storia partita da lontano\r

Nell’ambito del froum di Deloitte “Luxury Hospitality Reloaded”, il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha spiegato il modello di business di un gruppo che gestisce 17 strutture alberghiere, con oltre 4000 camere. L’evoluzione di Mangia’s è iniziata nel 2019, quando, con un passaggio generazionale, Marcello Mangia ha assunto il suo ruolo, guardando a innovazione, sostenibilità e riposizionamento sul mercato internazionale.\r

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«Abbiamo tanti investimenti in pipeline - prosegue il manager - , come il Mangia’s Costa Ragusa, 5 stelle e 5 stelle lusso, che aprirà il 22 giugno, trasformando la destinazione in un polo turistico. Siamo diventati il partner italiano per questi fondi di investimento che ci hanno aiutato a crescere. La nostra azienda si è trasformata profondamente ed è stato impegnativo, ma ora la compagnia rispetta tutti gli standard ed è come se fossimo quotati in Borsa, due volte».\r

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«Oggi l’ospitalità è molto sofisticata, ha un approccio di alto livello. Non basta più essere un ottimo gestore alberghiero. Bisogna strutturarsi in modo nuovo e diventano fondamentali la parte tecnologica e la connessione con il partner investitore. Assistiamo il fondo da tutti i punti di vista e collaboriamo nella parte progettuale sfruttando e prestando la nostra competenza. Inoltre, quando possibile, siamo sul territorio, anche appoggiandoci alla banca Unicredit, che ci ha fatto crescere».\r

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(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Marcello Mangia: «Ecco come cambia il modello di business»","post_date":"2026-05-21T09:45:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779356732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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","post_title":"Air Transat potenzia il network 2026 dall’Italia tra Canada, Caraibi e America Latina","post_date":"2026-05-20T14:30:17+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779287417000]}]}}