Grimaldi Lines lancia la promozione “Easytrip” Grimaldi Lines lancia la speciale promozione Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio. Easytrip consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l’esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l’ampio network di collegamenti offerto dalla compagnia. La flotta Le navi della flotta Grimaldi Lines sono traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L’allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di qualità e a filiera corta. Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il golfo dell’Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada, la Costa Brava. In evidenza sul sito della compagnia i pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici. L’offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il 1 giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti. Condividi

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Contestualmente, Airidea sta avviando il processo di quotazione su Euronext Growth Milan, anche attraverso le agevolazioni previste dal progetto regionale “Quota Liguria”, promosso da Regione Liguria e Filse a sostegno della crescita e dell’accesso ai mercati dei capitali da parte delle pmi liguri. \r

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«Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda del vettore e amministratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova».","post_title":"Airidea: Global Group (principe Domenico Pallavicino) acquisisce il 40% delle quote","post_date":"2026-05-20T14:58:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779289135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sugli Stati Uniti per Royal Air Maroc, con un programma di voli speciali, su misura per i fan che raggiungeranno gli Usa in vista dei Mondiali di calcio. La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell'Atlante.\r

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Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all'operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini.\r

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La compagnia sottolinea il carattere inedito dell'iniziativa, in particolare l'apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l'annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles.\r

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Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l'11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l'intero torneo, rendendo New York la principale porta d'ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio.\r

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Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale.\r

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Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti.","post_title":"Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio","post_date":"2026-05-20T14:46:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779288391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Move Viaggi risponde alle nuove esigenze del mondo del turismo introducendo un modello fondato su qualità, persone e sostenibilità.\r

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Fondata nel 2021 e guidata da un team di consulenti specializzati, offre esperienze di viaggio ed eventi su misura. Propone un modello innovativo con la consulenza al centro. Il consulente diventa infatti un partner strategico che accompagna il cliente nella definizione dell’esperienza e, attraverso l’assistenza, garantisce personalizzazione, competenza e supporto.\r

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Le tappe\r

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Il percorso si sviluppa a partire dalla progettazione su misura (Design), segue l’accesso a esperienze esclusive (Access), con un attento coordinamento che va dall’idea alla realizzazione (Execution) e crea una relazione continuativa con il cliente (Continuity). Un impegno reso possibile dalla collaborazione con un network globale di brand di luxury hospitality, istituzioni culturali, fornitori privati ed esperti locali e da un’operatività che supera i limiti geografici ed esperienziali. Attiva nell’area della mobilità con un’attenzione al business travel e con un’ampia gamma di progetti legati al Mice, il cuore di Move Viaggi è il viaggio: attraverso il travel advisory & experience design propone esperienze uniche supportate da un’assistenza operativa 24/7.\r

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Move Viaggi è una società benefit, con un impegno concreto a generare un impatto positivo attraverso iniziative sociali, piani di benessere aziendale e la promozione di un turismo responsabile. Oggi l'operatore conta otto filiali nel Nord Italia, con una sede centrale a Milano e una rete di agenzie associate. Opera nel mercato b2c - con clientela italiana di fascia medio-alta - e nel b2b - collaborando con aziende e agenzie di viaggio tramite un marketplace che consente di accedere a contratti, accordi commerciali e servizi.\r

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Attiva nell’outgoing e nel supporto a viaggi incoming in Italia, l’azienda sviluppa esperienze internazionali e valorizza il territorio nazionale. I numeri a fine 2025 confermano la solidità del modello di Move Viaggi: oltre 21 milioni di euro di fatturato annuo, più di 20.000 clienti serviti, oltre 500 global partners e più di 400 esperienze tailor made realizzate nei settori sport, musica, arte, cultura e food & wine.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Move Viaggi al servizio del mercato con una piattaforma di consulenza esperienziale","post_date":"2026-05-20T12:25:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779279947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494791\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Cani[/caption]\r

KKM Group ha scelto il weekend del 15-17 maggio per riunire una cinquantina di agenti di viaggio al Club del Sole di Rimini e presentare la propria visione in un momento di mercato delicato in cerca di indicazioni sulla direzione da prendere. La risposta del gruppo è una scommessa sulla qualità: quella del servizio, delle persone e della tecnologia.\r

Una risposta consapevole con un messaggio di positività in perfetta sintonia con lo spirito di KKM Group. Tra sessioni di lavoro, un inedito beach workshop dedicato agli incontri one-to-one, momenti di networking, sport e relax, condividendo un drink in riva al mare in grande armonia e spirito di collaborazione.\r

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Il gruppo continua a investire sull’infrastruttura tecnologica e su nuovi accordi con dmc e fornitori di prodotto, a supporto dell’intera programmazione. Una gestione sempre più centralizzata consente di migliorare le sinergie interne, creare massa critica e rafforzare la capacità di risposta anche nelle situazioni più complesse.\r

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Il programma dell’evento si è sviluppato dedicando la giornata centrale alle sessioni formative. Andrea Cani, ceo KKM Group, ha aperto i lavori sottolineando i valori del gruppo: “La nostra peculiarità è nel servizio. Non ci limitiamo a sviluppare una programmazione ricca di esclusive, ma garantiamo agli agenti di viaggio assistenza e supporto concreti.\r

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“Il booking, tanto nel caso di KKM Experiences quanto in Enjoy Destinations, è affidato esclusivamente a product manager di lunga esperienza, che offrono consulenza qualificata, gestiscono direttamente le prenotazioni e intervengono nelle eventuali problematiche operative. A questo si aggiungono la gestione centralizzata delle relazioni con i fornitori a livello globale, senza rimandi a corrispondenti locali, e il presidio diretto della biglietteria aerea: un aspetto particolarmente strategico in una fase in cui riprotezioni, cancellazioni e variazioni operative dei voli sono purtroppo all’ordine del giorno e richiedono risposte rapide e competenti”.\r

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.La convention è stata l’occasione per presentare ufficialmente due nuovi ingressi nel team: Marta Anghinetti, che si occuperà dello sviluppo della rete distributiva, e Danilo Gorla, responsabile dello sviluppo IT e delle relazioni con i partner. Due figure chiave per accompagnare una nuova fase di crescita strutturata, fondata sul rafforzamento della distribuzione, sull’evoluzione tecnologica e su relazioni sempre più solide con il trade e con i partner.","post_title":"KKM Group, dalla convention di Rimini l'importanza del servizio","post_date":"2026-05-20T10:57:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779274650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all'aeroporto di Palermo per il nuovo cargo terminal, infrastruttura moderna ed efficiente, con spazi tre volte più grandi rispetto a quelli utilizzati nel passato, in grado di gestire agevolmente il traffico merci.\r

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La nuova area è stata realizzata all'interno dell'ex aerostazione arrivi, dopo mesi di lavori per effettuare interventi di ammodernamento e riqualificazione. L'edificio, infatti, è stato oggetto di una profonda rivisitazione degli spazi interni e dell'intera impiantistica, oltre che di un adeguamento alle più recenti normative in materia antincendio e antisismica.\r

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L'infrastruttura - con una superficie di circa 900 metri quadrati destinati alla lavorazione delle merci, sempre operativa - è dotata delle più avanzate tecnologie per la sicurezza, tra cui sistemi di videosorveglianza, rilevazione ed estrazione fumi e apparati di screening di ultima generazione. Tra questi, una macchina radiogena cargo per merci e forniture e una macchina radiogena standard per gli operatori, in linea con i più elevati standard internazionali.\r

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«L'attivazione della nuova area cargo rappresenta un passaggio strategico importante perché consente all'aeroporto di Palermo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato della logistica e del trasporto merci aereo, uno dei segmenti oggi a maggiore crescita e valore aggiunto - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo - Questa infrastruttura crea nuove opportunità di business per il territorio, favorendo lo sviluppo dell'e-commerce, dell'agroalimentare di qualità, della logistica integrata e dei traffici commerciali internazionali».\r

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All’interno dell’area si trovano anche gli uffici, i locali tecnici e di servizio. Dal punto di vista operativo, la struttura è stata progettata per garantire la massima efficienza nella movimentazione delle merci.\r

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Il cargo terminal rappresenta inoltre il primo step di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, che nei prossimi anni potrà portare a un ulteriore significativo ampliamento degli spazi dedicati al traffico merci, fino al triplo delle superfici attuali.","post_title":"Aeroporto Palermo: operativo il nuovo terminal dedicato al traffico cargo","post_date":"2026-05-20T10:18:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779272317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo ha annunciato martedì uno sconto del 60% sulle tariffe aeree tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, nell'ambito degli sforzi per incentivare il turismo e i viaggi tra Egitto e Italia.\r

\"Al fine di stimolare il turismo tra Egitto e Italia - si legge in una nota della compagnia - Air Cairo offre una promozione speciale sui voli tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, e viceversa, con uno sconto del 60% sulle tariffe aeree\".\r

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L'offerta è valida per viaggi tra il 18 e il 28 maggio 2026 e tra il 15 giugno e il 6 agosto 2026. Le prenotazioni sono aperte dal 18 maggio al 15 luglio 2026.\r

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Air Cairo dispone attualmente di una flotta di 42 aeromobili di tre diversi modelli, tra cui 33 Airbus, di cui 15 Airbus A320 CEO. La compagnia aerea possiede anche 18 Airbus A320neo, sei ATR 72-600 e tre Embraer 190. Punta ad aumentare la flotta a 60 aeromobili entro il 2027, in linea con il suo piano di espansione volto ad ampliare la flotta, sviluppare la rete e incrementare la frequenza dei voli settimanali sulle rotte esistenti per agevolare i viaggi da, verso e attraverso gli aeroporti egiziani.","post_title":"Air Cairo, sconto del 60% sulle tariffe tra Cairo-Milano","post_date":"2026-05-20T10:05:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779271536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La Ferrovia Retica punta i riflettori sulla riapertura del Landwasser World, l'articolato insieme di esperienze lungo la linea dell’Albula, naturale prosecuzione del viaggio oltre il Bernina, facilmente raggiungibile dall’Italia e anch’essa riconosciuta Patrimonio mondiale Unesco.\r

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Aperto stagionalmente da maggio a ottobre presso il paese alpino di Filisur, il Landwasser World nasce come polo di esperienze turistiche nella regione dell'omonimo e celebre viadotto, uno dei simboli assoluti dell’ingegneria ferroviaria alpina. Giunto al suo secondo anno, il progetto riparte per la stagione estiva 2026 con un’offerta ancora più ricca di esperienze, pensate per grandi e piccoli.\r

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La Navetta del viadotto: un viaggio a passo d’uomo sul viadotto di Landwasser, che consente di scattare foto mozzafiato direttamente a bordo. Il percorso prosegue fino a una nuova fermata, da cui è possibile scendere e raggiungere una terrazza panoramica ideale per fotografie e ricordi “instagrammabili”.\r

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Il Landwasser Express: un trenino su gomma, adatto a famiglie e bambini, che attraversa la foresta e conduce sotto il viadotto, offrendo una prospettiva inedita sull’opera, con punto ristoro incluso.\r

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Il treno storico del 1920: in servizio quotidiano sulla tratta Filisur-Davos, per rivivere l’atmosfera dei primi viaggi ferroviari alpini.\r

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Gli impianti di risalita, tradizionalmente utilizzati in inverno per lo slittino, restano ora aperti anche in estate, offrendo nuove opportunità per esplorare il territorio in quota. Ma non è tutto: è possibile godere di esperienze in fattoria al Ranch Farsox e presso l‘azienda agricola biologica Las Sorts, per scoprire l’agricoltura biologica alpina, osservare gli animali e degustare prodotti genuini. Un’attività autentica ed educativa, particolarmente adatta alle famiglie con bambini.\r

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Il Museo ferroviario interattivo di Bergün, aperto tutto l’anno, dedicato alla storia della ferrovia e alle grandi opere ingegneristiche.\r

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","post_title":"Ferrovia Retica: protagonista dell'estate il Landwasser World, sulla linea dell'Albula","post_date":"2026-05-20T09:25:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779269140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio riconoscimento per Riccione. La città ha infatti conquistato la Bandiera Azzurra 2026, riconoscimento assegnato alle località che si distinguono nella promozione della salute, del benessere e degli stili di vita attivi. È stata premiata anche con la Bandiera Blu, conferita dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che soddisfano criteri di qualità legati alle acque di balneazione, ai servizi offerti, alla pulizia delle spiagge e agli approdi turistici.\r

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La Bandiera Blu certifica la qualità delle acque e dei servizi della destinazione balneare, la Bandiera Azzurra consolida così il posizionamento di Riccione come città del benessere attivo: una destinazione capace di unire qualità ambientale, sport, mare e cura degli spazi pubblici.\r

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Riccione continua, inoltre, a investire anche su mobilità dolce, accessibilità e rigenerazione urbana. Il percorso intrapreso include il potenziamento del Metromare fino a Cattolica, l’incremento delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, la promozione di soluzioni di car e bike sharing, lo sviluppo di piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri, insieme alla redazione del Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Anche i grandi interventi urbani, dal nuovo viale Ceccarini al Lungomare del sole, si inseriscono in questa visione, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità, riduzione del consumo di suolo ed efficientamento energetico.\r

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Insieme alla Bandiera Azzurra che valorizza una delle anime più autentiche della città: quella di destinazione dove sport, qualità della vita e movimento all’aria aperta non sono solo parte dell’offerta turistica, ma elementi centrali dell’esperienza urbana quotidiana. Tra gli aspetti che hanno contribuito all’assegnazione del riconoscimento spicca la presenza di un percorso podistico inserito nel tessuto urbano e affacciato sull’Adriatico, che consente di correre e camminare in un contesto sicuro, accessibile e di grande valore paesaggistico.\r

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Guardando al 2026, Riccione rafforzerà ulteriormente il proprio impegno contro la sedentarietà con un calendario di camminate bisettimanali aperte a tutti, in partenza dal porto, pensate per promuovere la pratica motoria diffusa e stili di vita sani per cittadini, turisti e persone di tutte le età.\r

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","post_title":"Riccione conquista la Bandiera Blu e la Bandiera Azzurra","post_date":"2026-05-20T08:56:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779267362000]}]}}