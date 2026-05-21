Delta Air Lines operativa 4 volte a settimana sulla Olbia-New York Jfk

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La crescita del comparto è sostenuta da tre pilastri fondamentali: sostenibilità, tecnologia immersiva e bleisure. L’Italia, quindi, non è più solo una destinazione ambita per il suo fascino culturale e storico, ma è un vero e proprio benchmark operativo per l’intera industria mondiale.\r

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Nel 2025 Roma è infatti entrata stabilmente nella Top 10 globale, risultando un polo congressuale d’eccellenza per la sua capacità di coniugare storia e innovazione, mentre Milano è leader per congressi corporate e innovazione tecnologica. La Capitale, nel 2025, ha ospitato 114 eventi, Milano 100, Bologna 43 e Firenze 38. L’efficacia del “modello Italia”, tuttavia, risiede nel suo policentrismo. Ad attrarre non sono solo i grandi centri, ma anche le città d’arte e i poli fieristici.\r

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La sfida per il 2026 sarà mantenere questo primato attraverso il potenziamento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità verso i centri minori, estendendo ulteriormente i benefici del modello policentrico.\r

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","post_title":"L'Italia prima in Europa e seconda nel mondo per congressi","post_date":"2026-05-21T14:06:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779372401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mare resta il cuore identitario di Rimini, ma cambia il modo di viverlo e soprattutto di raccontarlo. Non più soltanto spiaggia, ombrelloni e vacanza balneare tradizionale, bensì un elemento trasversale capace di connettere esperienze diverse: gastronomia, cultura, wellness, sport, lifestyle ed eventi. È questa la nuova visione della destinazione promossa da VisitRimini, che accompagna il riconoscimento della Bandiera Blu con una campagna di comunicazione nazionale pensata per rafforzare il posizionamento della città sui mercati italiani e internazionali.\r

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Negli anni la Riviera romagnola ha progressivamente trasformato il proprio rapporto con il mare, rendendolo uno scenario dinamico e contemporaneo. Oggi una cena gourmet vista mare, firmata da chef d’eccellenza, diventa un’esperienza immersiva dove paesaggio ed emozione dialogano con l’alta cucina. Allo stesso modo, eventi culturali in spiaggia, percorsi wellness all’alba, attività sportive e itinerari tra porto, darsena ed entroterra contribuiscono a definire una proposta turistica sempre più articolata e destagionalizzata.\r

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In questo contesto, la Bandiera Blu assume un valore che supera il semplice riconoscimento ambientale: diventa il simbolo di una Rimini che evolve senza perdere il legame con la propria storia. “Il mare resta il nostro Dna, ma oggi è anche il nostro linguaggio più contemporaneo” è il concept scelto da VisitRimini per raccontare questa trasformazione.\r

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La nuova campagna video “Rimini: vivila come ti senti davvero” è partita il 18 maggio dagli impianti di Grandi Stazioni a Roma, nelle stazioni Termini e Tiburtina, dove sarà visibile per due settimane. Dal 24 maggio il progetto approderà anche sulla rete autostradale nazionale, intercettando il pubblico in viaggio, mentre in parallelo prenderà il via la pianificazione televisiva su La7 e La7Cinema, con passaggi in prime time sempre per due settimane.\r

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Accanto alla presenza offline, VisitRimini punta anche su una strategia social dedicata, con contenuti studiati per amplificare il nuovo racconto della destinazione e valorizzare un’offerta turistica sempre più esperienziale, sostenibile e accessibile durante tutto l’anno.\r

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Rimini guarda così al futuro con una nuova consapevolezza: il mare non è più soltanto il protagonista dell’estate, ma il filo conduttore di un ecosistema turistico capace di attrarre pubblici differenti in ogni stagione.","post_title":"Rimini riscrive il racconto del mare: dalla Bandiera Blu una nuova idea di destinazione","post_date":"2026-05-21T12:54:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["rimini","visitrimini"],"post_tag_name":["Rimini","visitrimini"]},"sort":[1779368070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines lancia la speciale promozione Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio.\r

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Easytrip consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l’esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l’ampio network di collegamenti offerto dalla compagnia.\r

La flotta\r

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L’allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di qualità e a filiera corta.\r

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Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il golfo dell’Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada, la Costa Brava.\r

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In evidenza sul sito della compagnia i pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici. L’offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il 1 giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti.","post_title":"Grimaldi Lines lancia la promozione \"Easytrip\"","post_date":"2026-05-21T11:53:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779364428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 28 maggio The Sense Experience Resort 5 stelle lusso, nel cuore del golfo di Follonica, ospiterà un esclusivo recruiting day dedicato alla selezione di nuove figure da inserire all’interno della struttura per la stagione 2026.\r

Immerso nella natura della Maremma Toscana, il resort si conferma punto di riferimento dell’hôtellerie di alta gamma e luogo ideale dove costruire un percorso professionale dinamico, stimolante e orientato alla crescita. L’evento, promosso da Icon Collection, rappresenta molto più di una semplice giornata di colloqui: sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con una realtà che mette al centro le persone, valorizzando talento, motivazione e spirito di squadra.\r

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Le figure richieste\r

Durante il recruiting day sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure professionali, tra cui front office & shift lLeader, personale di sala (commis de rang e chef de rang), facchini. Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, offrendo ai candidati la possibilità di conoscere da vicino l’ambiente, i valori e le prospettive professionali offerte dal gruppo.\r

Icon Collection investe costantemente nella crescita delle proprie persone attraverso percorsi formativi dedicati, opportunità di carriera e benefit pensati per garantire benessere e qualità della vita lavorativa.\r

Tra i principali benefit offerti concrete opportunità di crescita professionale all’interno del gruppo, formazione continua e percorsi di sviluppo personalizzati, premi stagionali, alloggio dedicato, mensa aziendale attiva anche nei giorni off, un giorno libero extra in occasione del compleanno.\r

È possibile partecipare presentandosi direttamente il 28 maggio oppure inviando il proprio curriculum vitae in anticipo all’indirizzo hr@iconcollection.it.","post_title":"The Sense Experience Resort: appuntamento di recruiting il 28 maggio","post_date":"2026-05-21T11:30:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779363044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Genova sono operativi da oggi, 21 maggio, i primi 9 check-in situati all’area partenze. L’intervento, parte del piano di ammodernamento del Colombo del valore di 24 milioni di euro, ha previsto la sostituzione delle dotazioni dedicate all’imbarco e al trasporto bagagli, con l’installazione di nuove postazioni e di nastri di trasporto più veloci ed efficienti.\r

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Entro il prossimo luglio, verranno posizionati ulteriori 13 nuovi check-in, che porteranno il numero complessivo delle postazioni a 22 dalle attuali 12.\r

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Nel dettaglio, grazie alla maggiore velocità dei nuovi nastri, i bagagli imbarcati confluiranno più rapidamente nel sistema di smistamento bagagli che, localizzato all’interno della nuova ala est, li smista e li indirizza verso i rispettivi voli. Inoltre, i nuovi banchi sono predisposti per una futura automatizzazione del processo di etichettatura e spedizione dei bagagli, che aumenterà ulteriormente l’efficienza complessiva del processo.\r

Insieme al l’installazione dei nuovi banchi check-in è stata completamente riqualificata anche l’intera area che li ospita attraverso un allestimento che riprende quello della nuova al est inaugurata lo scorso anno.\r

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«L’installazione dei primi nove nuovi check-in si inserisce nelle attività finalizzate a migliorare ulteriormente i servizi per i viaggiatori - ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Parallelamente, il consistente incremento delle postazioni è stato progettato per sostenere la crescita dei volumi di traffico dell’aeroporto, resa possibile grazie alla realizzazione della nuova ala est che ha raddoppiato la capacità dello scalo portandola a 3 milioni di passeggeri».\r

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«Questo nuovo intervento costituisce un passo importante nel percorso di ammodernamento del Cristoforo Colombo che prosegue come da cronoprogramma», ha continuato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova. «Entro l’estate 2026 è prevista l’apertura della nuova Sala Lounge dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e dotata di terrazza panoramica. I prossimi mesi, inoltre, vedranno la conclusione della prima fase del potenziamento delle aree dedicate ai controlli di frontiera, con l’incremento degli spazi di controllo e di attesa e installazione di apparecchiature automatiche per il controllo dei passaporti elettronici (e-gates)».","post_title":"Aeroporto Genova, attivi da oggi i nuovi banchi per il check-in. Entro luglio saranno 22","post_date":"2026-05-21T11:26:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779362761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qualche giorno fa su Quality Travel è stata pubblicata una riflessione sul turismo che trovo molto interessante. L'autore non è riportato, e comunque a chiunque sia stato a scriverlo va la mia stima.\r

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L'articolo sostiene una tesi fondata. Infatti da una parte ci sono le grandi compagnie di tour operating, le compagnie di navigazione ecc, che stanno attaccando l'informazione (o disinformazione) sia per la questione carburante, che quella più recente dell'hantavirus, con toni accesi, e molto spesso condivisibili. E chi sono i destinatari di queste critiche? eccoli: giornali, televisioni e radio. Insomma il sistema comunicativo essenziale del nostro Paese.\r

Aporia\r

Ora il punto è questo: com'è possibile che le stesse aziende che criticano il sistema dell'informazione, poi fanno, sempre su quei mezzi di in comunicazione campagne pubblicitarie dai costi elevatissimi?\r

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E' quello che in filosofia si chiama aporia. Cioè una situazione irrisolvibile. Il fatto è che il sistema turistico è troppo appiattito sul sistema della grande comunicazione, e quindi continua a comprare spazi anche su quei mezzi che non fanno altro che terrorizzare i futuri clienti. \r

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E' un atteggiamento di dissociazione. O li combattete o li sponsorizzate. Le due cose insieme sono inconciliabili.","post_title":"Il gotha del turismo contro la disinformazione. E poi ci fa le campagne.","post_date":"2026-05-21T11:19:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779362382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates compie un nuovo passo avanti nell'ampio programma di rinnovo della flotta, con il retrofit del primo Airbus A380, inizialmente configurato in due classi e ora dotato di una cabina Premium economy.\r

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L'A380 ha effettuato i suoi primi voli commerciali sulla rotta Dubai-Birmingham, con una cabina completamente rinnovata. La nuova configurazione comprende 76 posti in business class, 56 posti in Premium economy e 437 posti in economy class. Si tratta del primo dei 15 A380 “a due classi” che la compagnia prevede di trasformare nell'ambito del programma globale di rinnovo delle cabine.\r

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Ed è una novità assoluta nella flotta Emirates: la Premium economy occupa infatti il ponte superiore dell'A380, solitamente riservato alla business class e alle aree premium. Con una configurazione 2-3-2, questa cabina offre sedili in pelle con ampia reclinabilità, poggiagambe e poggiapiedi, poggiatesta regolabili in sei posizioni, prese di ricarica individuali e uno schermo di intrattenimento da 13,3 pollici.\r

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Questo prodotto, già introdotto gradualmente dal 2022 su alcuni A380 e Boeing 777 sul ponte inferiore, costituisce un asse strategico per Emirates al fine di colmare il divario tra la classe economica e la business, in un mercato in cui la Premium economy è sempre più richiesta.\r

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«Il programma di ristrutturazione di Emirates si basa sul principio fondamentale di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza davvero di alto livello ogni volta che scelgono di viaggiare con noi - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. A tal fine, il nostro team di ingegneri ha lavorato senza sosta e a ritmo serrato, in stretta collaborazione con un ecosistema di partner e fornitori, per rinnovare meticolosamente e integrare i migliori prodotti della categoria su ogni aeromobile coinvolto nel programma. Il nostro programma di retrofit ha alzato l’asticella in ogni fase, in termini di complessità, portata e cura dei dettagli».\r

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","post_title":"Emirates: la Premium economy debutta sul primo dei 15 A380 in fase di rinnovo","post_date":"2026-05-21T11:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779361758000]}]}}