Aeroporto Genova, attivi da oggi i nuovi banchi per il check-in. Entro luglio saranno 22 All’aeroporto di Genova sono operativi da oggi, 21 maggio, i primi 9 check-in situati all’area partenze. L’intervento, parte del piano di ammodernamento del Colombo del valore di 24 milioni di euro, ha previsto la sostituzione delle dotazioni dedicate all’imbarco e al trasporto bagagli, con l’installazione di nuove postazioni e di nastri di trasporto più veloci ed efficienti. L’intervento, parte delha previsto la sostituzione delle dotazioni dedicate all’imbarco e al trasporto bagagli, con l’installazione di nuove postazioni e di nastri di trasporto più veloci ed efficienti. Entro il prossimo luglio, verranno posizionati ulteriori 13 nuovi check-in, che porteranno il numero complessivo delle postazioni a 22 dalle attuali 12. Nel dettaglio, grazie alla maggiore velocità dei nuovi nastri, i bagagli imbarcati confluiranno più rapidamente nel sistema di smistamento bagagli che, localizzato all’interno della nuova ala est, li smista e li indirizza verso i rispettivi voli. Inoltre, i nuovi banchi sono predisposti per una futura automatizzazione del processo di etichettatura e spedizione dei bagagli, che aumenterà ulteriormente l’efficienza complessiva del processo. Insieme al l’installazione dei nuovi banchi check-in è stata completamente riqualificata anche l’intera area che li ospita attraverso un allestimento che riprende quello della nuova al est inaugurata lo scorso anno. «L’installazione dei primi nove nuovi check-in si inserisce nelle attività finalizzate a migliorare ulteriormente i servizi per i viaggiatori – ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Parallelamente, il consistente incremento delle postazioni è stato progettato per sostenere la crescita dei volumi di traffico dell’aeroporto, resa possibile grazie alla realizzazione della nuova ala est che ha raddoppiato la capacità dello scalo portandola a 3 milioni di passeggeri». «Questo nuovo intervento costituisce un passo importante nel percorso di ammodernamento del Cristoforo Colombo che prosegue come da cronoprogramma», ha continuato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova. «Entro l’estate 2026 è prevista l’apertura della nuova Sala Lounge dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e dotata di terrazza panoramica. I prossimi mesi, inoltre, vedranno la conclusione della prima fase del potenziamento delle aree dedicate ai controlli di frontiera, con l’incremento degli spazi di controllo e di attesa e installazione di apparecchiature automatiche per il controllo dei passaporti elettronici (e-gates)». Condividi

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Genova chiuderà il percorso con Beppe Costa di Costa Edutainment, Costanza Musso del Gruppo Grendi e Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali. (Enzo Scudieri) [post_title] => Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking [post_date] => 2026-05-20T13:52:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => duetorrihotels ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Duetorrihotels ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779285120000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto genova attivi da oggi i nuovi banchi per il check in entro luglio saranno 22" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3209,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia si appresta a ridurre da 60 a 30 giorni, nella maggior parte dei casi, la durata del soggiorno senza visto per i turisti provenienti da oltre 90 Paesi, nel quadro degli sforzi per contrastare la criminalità. «L'attuale sistema presenta dei vantaggi, in particolare per l'economia, ma ha anche consentito ad alcune persone di abusarne», ha dichiarato in conferenza stampa la portavoce del governo, Rachada Dhnadirek, ripresa dall'Agi.\r

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Oggi questi visitatori - inclusi quelli dell'area Schengen, degli Stati Uniti, di Israele e della Russia - possono soggiornare nel Paese fino a 60 giorni senza visto. La durata era stata estesa nel luglio 2024 per favorire la ripresa del turismo dopo il Covid-19.\r

Il periodo sarà ora ridotto a 30 giorni per la maggior parte dei Paesi e a 15 giorni per altri Stati, che saranno individuati caso per caso in consultazione con le rispettive ambasciate.\r

Il ministro degli Esteri Sihasak Phuangketkeow aveva spiegato la scorsa settimana che la misura rientra negli sforzi del governo per contrastare la criminalità transnazionale. La Thailandia, aveva precisato, non prende di mira alcun Paese specifico, ma intende colpire individui che abusano del sistema dei visti svolgendo attività illegali durante il soggiorno.\r

Il settore turistico rappresenta oltre il 10% del prodotto interno lordo della Thailandia: il paese del Sud-est asiatico prevede di accogliere quest'anno circa 33,5 milioni di turisti stranieri, oltre tre milioni in meno rispetto alle stime iniziali, anche a causa della guerra in Medio Oriente.","post_title":"Thailandia: la durata sei soggiorni visa free sarà ridotta da 60 a 30 giorni","post_date":"2026-05-21T10:10:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779358217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Berjaya Air ha preso in consegna il primo dei due Atr 72-600 dotati della nuova configurazione di cabina HighLine, interamente dedicata alla business class. L'aeromobile è anche il primo Atr 72-600 della compagnia aerea malese basata a Kuala Lumpur, che attualmente opera con un Atr 72-500 e un Atr 42-500.\r

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Il vettore conta di accogliere in flotta il secondo Atr 72-600 nel prossimo mese di ottobre: i due nuovi velivoli sostituiranno gli aerei più datati.\r

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Gli Atr 72-600 sono configurati con 26 posti in una disposizione 1+1, rispetto all'attuale capienza massima di 78 posti. Il primo Atr 72-600 entrerà in servizio domani, 22 maggio, operando tra l'aeroporto di Subang a Kuala Lumpur e l'isola di Redang. Due giorni dopo, inizierà i voli tra l'isola di Redang e l'aeroporto Selatar di Singapore.\r

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Berjaya Air fa parte di Berjaya Corporation, il cui vasto portafoglio di interessi include il Taaras Beach and Spa Resort sull'isola di Redang.\r

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Secondo i piani della compagnia, a giugno decolleranno anche voli tra Subang e Samui in Thailandia - un mercato non servito dalla Malesia che sarebbe maturo per i “viaggi regionali premium”.\r

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Berjaya Air sta valutando altri collegamenti a lungo termine, tra cui destinazioni indonesiane come Batam e Pekanbaru, nonché Phu Quoc in Vietnam, con l'obiettivo di servire gli hotel e i resort del Gruppo Berjaya.","post_title":"Berjaya Air: in flotta il primo Atr 72-600 configurato in sola business class","post_date":"2026-05-21T09:49:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779356962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo del benessere, come accertato dal Global Wellness Institute, è ormai diventato una scelta culturale.\r

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È in questo scenario che nasce e si sviluppa il modello Five Dimensions Wellness, il primo brand italiano di ospitalità rigenerativa ideato da Paola Rizzitelli, consulente di Economia del Benessere e autrice del libro 'F.R.A.M.S. – Le cinque dimensioni del benessere', che ora annuncia un importante sviluppo: un questionario di self-assessment da compilare al check-in e al check-out. Una misurazione concreta dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite - prima e dopo il soggiorno - per trasformare ogni permanenza in un atto consapevole di rigenerazione personale, da vivere durante il viaggio e da portare a casa come nuova competenza per la propria quotidianità.\r

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Il modello Five Dimensions Wellness non misura solo il benessere individuale: portando l'attenzione anche sulla dimensione ambientale, mette in relazione l'ospite con il territorio che lo accoglie, stimolando una consapevolezza più profonda del proprio impatto sul contesto naturale e culturale circostante.\r

Il questionario\r

Il questionario è uno strumento semplice e accessibile, validato da un comitato scientifico multidisciplinare. È già attivo in via di sperimentazione presso l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) e presso Casa Raphael di Roncegno Terme (TN) - dove viene consegnato agli ospiti non coinvolti in percorsi terapeutici - ed è in fase di attivazione al Vojon – Bioagriturismo e Cantina Biologica di Ponti sul Mincio (MN). L'obiettivo è estenderlo progressivamente a tutte le realtà che aderiranno al progetto.ranno al progetto.\r

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«Molte persone hanno capito che andare in vacanza oggi non significa soltanto prendersi una pausa dalla routine quotidiana - afferma Vincenzo Primitivo, medico-chirurgo esperto in Longevity Medicine, Biohacking & Health Optimization, membro dell'Expert Hub di Five Dimensions Wellness® - ma anche un'occasione per migliorare la propria qualità di vita. L'intenzione a volte non è sufficiente: riuscire a valutare tramite test e questionari specifici gli effetti di un soggiorno su vari aspetti del benessere è un passo significativo. Significa far comprendere all'ospite come il proprio equilibrio si ripercuota sulla salute — informazioni che possono davvero influenzare lo stile di vita e diventare fondamentali anche da un punto di vista strettamente clinico».\r

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Non basta offrire esperienze di qualità se l'ospite non è invitato a riflettere su di sé prima e dopo il soggiorno. Il questionario si articola in due momenti distinti. Al check-in, l'ospite fotografa il proprio stato di partenza sulle cinque dimensioni del modello FRAMS - fisica, relazionale, ambientale, mentale, spirituale - cuore filosofico e scientifico del brand. Al check-out, risponde agli stessi quesiti, misurando in modo concreto i cambiamenti percepiti e porta a casa consapevolezza nuova di sé.\r

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Un doppio vantaggio: l'ospite viene guidato a scoprire il proprio benessere e a osservarne l'evoluzione nel corso del soggiorno, mentre la struttura ottiene una comprensione più profonda dei bisogni reali dei propri ospiti e dell'impatto concreto dell'esperienza offerta.\r

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«L'obiettivo non è stilare una classifica o certificare uno stato di salute - spiega Paola Rizzitelli - ma fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: chiedere all'ospite come sta. Davvero. Una struttura dedicata al benessere ha il dovere di farselo raccontare. Ma c'è di più: proporre questo questionario significa anche mettere l'ospite di fronte a domande che raramente si pone. Hai capito cosa ti manca per stare bene? Sei disposto a fermarti un momento per ascoltarti? Sai guardare il tuo benessere nelle sue cinque dimensioni? Trovare il tempo per dedicarsi tempo, sperimentare nuove pratiche e portarle a casa come competenze per la propria quotidianità: è questo che vogliamo che l'ospite scopra, non solo durante il soggiorno, ma anche a casa».","post_title":"Turismo del benessere: la ricerca di Five Dimensions Wellness","post_date":"2026-05-21T09:40:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779356442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways, insieme a Sea Milan Airports e Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, hanno avviato un'iniziativa di raccolta e riciclo della carta utilizzata a bordo dei voli da e per Milano Linate e Amsterdam, Parigi e Bruxelles.\r

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Il progetto introduce una raccolta differenziata degli imballaggi di carta utilizzati durante il servizio di bordo, tra cui bicchieri e tovaglioli, confezioni in cartoncino e bustine in carta, che verranno separati dagli altri rifiuti già a bordo e inseriti in sacchi dedicati così da essere avviati, una volta a terra, a un flusso specifico per il loro corretto trattamento e riciclo.\r

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Sea integra il nuovo flusso nelle operazioni a terra, dal conferimento dei sacchi dedicati alla gestione logistica, fino all’invio della carta agli impianti autorizzati. Comieco supporta l’iniziativa con linee guida tecniche per la corretta separazione dei materiali e attività di monitoraggio della qualità della raccolta, contribuendo a massimizzare l’efficienza del sistema e a diffondere buone pratiche lungo la filiera.\r

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Dopo una fase pilota della durata di cinque mesi, il progetto prevederà una successiva estensione ad altri aeroporti e l’ampliamento delle tipologie di materiali raccolti, in coerenza con i programmi di sostenibilità dei partner.\r

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L'iniziativa mira a ridurre l’impatto ambientale delle attività connesse al viaggio aereo nonché a sensibilizzare passeggeri e operatori sull’importanza della raccolta differenziata, dimostrando che persino in contesti complessi come la filiera del trasporto aereo è possibile adottare soluzioni sostenibili.\r

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Al 38,8%, Otto s.s., riconducibile a Gian Marco e Giovanni Vivado, Gaetano Rizzi, Matteo Gatti e Famiglia Lentini; con il 5,9% Gruppo GZeta; e infine con l'1,2% I Will s.r.l..\r

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«È inoltre in fase di definizione - spiega una nota della compagnia - un’ulteriore tranche pari al 14,1% del capitale, relativa a un investimento di euro 100.000,00 oltre sovrapprezzo pari a euro 400.000,00, attualmente oggetto di trattativa con un imprenditore del settore aviation operante all’estero e in fase di trasferimento in Italia».\r

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La società comunica inoltre che è stato deliberato un aumento di capitale pari a euro 710.000,00 oltre sovrapprezzo per euro 400.000: alla data odierna risultano già sottoscritti e versati euro 650.000.\r

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Si terrà infine entro il mese di luglio un’assemblea straordinaria finalizzata alla deliberazione di un ulteriore aumento di capitale, nell’ambito del percorso di sviluppo industriale e commerciale della società. Il nuovo consiglio di amministrazione della società è composto da Claudio Senzioni in qualità di presidente, Gian Marco Vivado quale amministratore delegato e Cesare Bruzzone, Gaetano Rizzi e Giovanni Vivado nel ruolo di consiglieri.\r

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Contestualmente, Airidea sta avviando il processo di quotazione su Euronext Growth Milan, anche attraverso le agevolazioni previste dal progetto regionale “Quota Liguria”, promosso da Regione Liguria e Filse a sostegno della crescita e dell’accesso ai mercati dei capitali da parte delle pmi liguri. \r

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«Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda del vettore e amministratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova».","post_title":"Airidea: Global Group (principe Domenico Pallavicino) acquisisce il 40% delle quote","post_date":"2026-05-20T14:58:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779289135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sugli Stati Uniti per Royal Air Maroc, con un programma di voli speciali, su misura per i fan che raggiungeranno gli Usa in vista dei Mondiali di calcio. La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell'Atlante.\r

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Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all'operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini.\r

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La compagnia sottolinea il carattere inedito dell'iniziativa, in particolare l'apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l'annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles.\r

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Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l'11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l'intero torneo, rendendo New York la principale porta d'ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio.\r

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Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale.\r

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Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti.","post_title":"Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio","post_date":"2026-05-20T14:46:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779288391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di internazionalizzazione di Travel Hashtag che, dal 20 al 22 ottobre, tornerà in Nord America con tre appuntamenti consecutivi pensati per rafforzare il dialogo commerciale tra il trade internazionale e l’offerta turistica italiana.\r

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Il calendario 2026 prevede le tappe di Toronto il 20 ottobre, Philadelphia il 21 ottobre e New York City il 22 ottobre, confermando l’evoluzione del format nella sua dimensione B2B internazionale e il ruolo sempre più strategico della piattaforma nel presidio dei mercati long haul ad alta domanda verso l’Italia.\r

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Se New York rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel percorso overseas del format, Philadelphia segna il debutto assoluto della manifestazione in una delle città simbolo della storia americana, mentre Toronto coincide con il primo ingresso ufficiale nel mercato canadese. Un passaggio significativo per Travel Hashtag, che amplia così il proprio raggio d’azione in un’area considerata sempre più dinamica per i flussi verso il nostro Paese.\r

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Alla base del progetto resta una formula volutamente selettiva, costruita attorno a incontri mirati tra operatori italiani e una platea ristretta di buyer locali, con l’obiettivo di favorire relazioni commerciali di qualità in un contesto informale e ad alto tasso relazionale.\r

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«Come da tradizione, la versione internazionale del nostro format sarà riservata a una ristretta e qualificata selezione di buyer locali, con l’obiettivo di favorire relazioni autentiche attraverso incontri “lenti”, conversazioni approfondite e momenti di networking informali accompagnati da proposte enogastronomiche espressive dei territori coinvolti – spiega Nicola Romanelli, ideatore del format - La nostra missione è continuare ad alimentare l’attenzione verso l’Italia nei mercati che mostrano maggiore apertura alla nostra offerta, creando occasioni di confronto dirette, efficaci e senza fronzoli».\r

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Con questa nuova espansione nordamericana, Travel Hashtag consolida quindi il proprio posizionamento come piattaforma di networking turistico internazionale focalizzata sulla costruzione di connessioni commerciali ad alto valore aggiunto, in una fase in cui il mercato nordamericano continua a rappresentare uno dei principali driver della domanda incoming verso l’Italia.","post_title":"Travel Hashtag accelera sul Nord America: debutto a Toronto e Philadelphia, torna New York","post_date":"2026-05-20T14:45:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["mercato-americano","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Mercato americano","Travel hashtag"]},"sort":[1779288352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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","post_title":"Air Transat potenzia il network 2026 dall’Italia tra Canada, Caraibi e America Latina","post_date":"2026-05-20T14:30:17+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779287417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512964\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Due Torri Hotel - Verona[/caption]\r

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Il lusso alberghiero come piattaforma di relazione tra impresa, cultura e territorio. È questa la visione che guida il ritorno di “Talenti. Storie di imprese straordinarie”, il format firmato Duetorrihotels che, dopo il debutto del 2025, rilancia un nuovo ciclo di incontri ospitati nei cinque stelle del gruppo.\r

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Il progetto, ideato e curato da Sec & Partners, punta a trasformare gli hotel storici della compagnia in hub di networking e contenuti, mettendo in dialogo imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana all’interno di location iconiche dell’ospitalità luxury.\r

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Quattro le tappe del calendario 2026: Verona il 26 maggio al Due Torri Hotel, Bologna il 15 ottobre al Grand Hotel Majestic già Baglioni, Firenze il 26 ottobre all’Hotel Bernini Palace e Genova il 4 novembre all’Hotel Bristol Palace.\r

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Più che semplici appuntamenti istituzionali, gli incontri si configurano come un racconto corale del fare impresa italiano, dove leadership, innovazione e radicamento territoriale diventano elementi centrali di una narrazione che rafforza il posizionamento del gruppo nel segmento dell’hôtellerie esperienziale e culturale.\r

Le tappe del 2026\r

A Verona saliranno sul palco Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare del Veneto, Silvia Nicolis del Museo Nicolis e Giordano Riello, presidente di Giordano Riello International Group. Bologna metterà invece al centro heritage industriale e innovazione con Francesco Majani di Majani 1796, Gianluca Pavanello di Macron e Marianna Vollaro di Endura.\r

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A Firenze il focus sarà sul dialogo tra tradizione familiare e nuovi linguaggi imprenditoriali grazie agli interventi di Vittoria Ferragamo de Il Borro, Monica Sarti del Lanificio Faliero e Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio. Genova chiuderà il percorso con Beppe Costa di Costa Edutainment, Costanza Musso del Gruppo Grendi e Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia.\r

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Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking","post_date":"2026-05-20T13:52:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels"],"post_tag_name":["Duetorrihotels"]},"sort":[1779285120000]}]}}