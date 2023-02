Croatia Airlines rilancia su Milano: “Al Tove per aumentare la brand awareness in Italia” “Confidiamo che questa stagione porti buoni risultati sulla Milano-Spalato, dopo l’estate soddisfacente del 2022”. Martina Strasek Filipcic, area sales manager Southeast Europe e Anamarija Jurinjak, head of marketing di Croatia Airlines, guardano con attesa al secondo anno di operatività della rotta che sarà attiva dal 14 maggio al prossimo 15 ottobre 2023, con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Voli che si sommano a quelli operativi da Roma Fiumicino, annuali e giornalieri, per Spalato e due volte a settimana per Dubrovnik (sabato e domenica, 16 aprile al 28 ottobre 2023). Una conferma dell’attenzione al mercato italiano “da sempre molto importante per noi, voliamo su Roma da 30 anni! La nostra partecipazione qui al Tove è un’opportunità in più per aumentare la visibilità della compagnia sul mercato italiano e in particolare tra le agenzie di viaggio, che restano uno dei nostri canali distributivi primari”. Croatia Airlines, che a livello globale per l’estate registra un aumento di capacità a doppia cifra grazie anche all’ingresso di nuove destinazioni nel network internazionale, ha recentemente varato il rinnovo della flotta “con un ordine per 15 Airbus A220, in consegna tra il 2024 e il 2026”.

