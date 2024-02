Croatia Airlines: flotta rinnovata con i primi A220 e stagione più lunga Flotta rinnovata e operatività dei voli allungata, a sostegno della destagionalizzazione della destinazione Croazia. Questi i punti fermi del 2024 di Croatia Airlines, come spiega Martina Strašek Filipčić, area sales manager Italy & Southeast Europe. Questi i punti fermi del 2024 di, come spiega, area sales manager Italy & Southeast Europe. «Operiamo quotidianamente da Roma verso Zagabria/Spalato, due volte a settimana da Roma a Zagabria/Dubrovnik, e due volte a settimana da Roma e Milano verso Spalato. Abbiamo superato con successo il periodo di crisi dell’aviazione migliorando i servizi ma soprattutto portando avanti il nostro progetto più grande della nostra storia come il rinnovo della flotta. Tutti gli aerei saranno sostituiti da un unico modello, l’Airbus 220, con un maggiore comfort di viaggio e una capacità da 100 a 150 posti. In totale sono stati ordinati 15 A220». La prima consegna è attesa per la metà di quest’anno, con un secondo velivolo in arrivo entro la fine dell’anno. I successivi sei aeromobili dovrebbero essere consegnati nel 2025, quattro nel 2026 e tre nel 2027. La compagnia mira anche a sostenere lo sviluppo del turismo della destinazione a livello internazionale. «In alta stagione il numero dei voli dovrebbe aumentare intorno al 6% e i voli su alcune linee stagionali inizieranno alla fine di marzo, cioè prima rispetto allo scorso anno, e saranno operati fino alla fine di ottobre 2024, il che contribuirà all’allungamento della stagione turistica in Croazia». Condividi

\r

“Per il 2024 abbiamo previsto una crescita del +10% della capacità offerta - spiega Massimo Di Perna, senior consultant & acting director Italy del vettore greco -. In particolare, avremo un incremento del 14% sulla rotta da Milano, che ha visto confermati i voli giornalieri anche durante l’inverno. Da Roma, durante il picco estivo - da metà giugno e fino a metà settembre - aggiungeremo una seconda frequenza giornaliera, il sabato”.\r

\r

\r

I passeggeri italiani, una volta giunti ad Atene possono scegliere di proseguire il viaggio attraverso “l’ampio network domestico di Sky express che conta 32 destinazioni, dalle isole più grandi e note a quelle più piccole”.\r

Cresce naturalmente la flotta, che nel 2024 “conterà 27 aeromobili rispetto ai 21 dell’anno scorso. Sono già entrati in servizio lo scorso dicembre due A321neo; attendiamo la consegna di 6 Atr 72-600 di cui 4 in più e 2 in sostituzione di velivoli più datati”.\r

","post_title":"Sky express in allungo sulle rotte italiane: capacità a +10% nel 2024","post_date":"2024-02-05T13:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sky-express"],"post_tag_name":["Sky express"]},"sort":[1707139131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flotta rinnovata e operatività dei voli allungata, a sostegno della destagionalizzazione della destinazione Croazia. Questi i punti fermi del 2024 di Croatia Airlines, come spiega Martina Strašek Filipčić, area sales manager Italy & Southeast Europe.\r

\r

«Operiamo quotidianamente da Roma verso Zagabria/Spalato, due volte a settimana da Roma a Zagabria/Dubrovnik, e due volte a settimana da Roma e Milano verso Spalato. Abbiamo superato con successo il periodo di crisi dell'aviazione migliorando i servizi ma soprattutto portando avanti il nostro progetto più grande della nostra storia come il rinnovo della flotta. Tutti gli aerei saranno sostituiti da un unico modello, l'Airbus 220, con un maggiore comfort di viaggio e una capacità da 100 a 150 posti. In totale sono stati ordinati 15 A220».\r

\r

La prima consegna è attesa per la metà di quest'anno, con un secondo velivolo in arrivo entro la fine dell'anno. I successivi sei aeromobili dovrebbero essere consegnati nel 2025, quattro nel 2026 e tre nel 2027. \r

\r

La compagnia mira anche a sostenere lo sviluppo del turismo della destinazione a livello internazionale. «In alta stagione il numero dei voli dovrebbe aumentare intorno al 6% e i voli su alcune linee stagionali inizieranno alla fine di marzo, cioè prima rispetto allo scorso anno, e saranno operati fino alla fine di ottobre 2024, il che contribuirà all’allungamento della stagione turistica in Croazia».","post_title":"Croatia Airlines: flotta rinnovata con i primi A220 e stagione più lunga","post_date":"2024-02-05T10:45:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707129902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_399282\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Odyssey of the Seas[/caption]\r

\r

Quattro crociere ufficiali a tema per celebrare la partnership di Royal Caribbean con l'Eurovision Song Contest. In programma il prossimo mese di maggio, permetteranno ai fan del più grande evento musicale al mondo di vivere il weekend del gran finale dello show a bordo delle Anthem, Explorer, Oasis e Odyssey of the Seas, con esperienze speciali legate all'intrattenimento, alla ristorazione e a molto altro ancora.\r

\r

\"Milioni di fan in tutto il mondo guardano l'Eurovision Song Contest da casa ogni anno. Ora queste crociere danno loro la possibilità di riunirsi e celebrare l'evento in un modo mai visto prima, mentre viaggiano attraverso per l'Europa\", sottolinea Ben Bouldin, vice presidente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Royal Caribbean International.\r

\r

Gli itinerari partiranno il 5 maggio da Barcellona con la Oasis of the Seas, che effettuerà un viaggio di sette notti nel Mediterraneo occidentale. Nella medesima data la Odyssey of the Seas salperà da Civitavecchia, per un tour di 12 notti tra Italia, Grecia, Cipro e Turchia. Il 10 maggio sarà invece la volta dalla Anthem of the Seas da Southampton, per un weekend di due notti nella città di Le Havre, vicino a Parigi. Infine, il giorno successivo la Explorer of the Seas leverà le ancora da Ravenna, per una vacanza di sette notti al largo delle coste italiane, greche e croate.\r

\r

","post_title":"Saranno quattro le crociere ufficiali Rcl a tema Eurovision","post_date":"2024-02-05T09:48:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707126515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione 2023 per R Collection si è conclusa con risultati e numeri positivi, in forte crescita, con un aumento molto interessante rispetto al post-covid, raggiungendo un + 29% su tutto il gruppo in più rispetto al 2022 con una forte presenza della clientela internazionale, con riferimento al mercato americano per un più 35%, mercato canadese più 82% in più e per il mercato australiano più 49% rispetto al 2022.\r

\r

Attualmente il Gruppo si posiziona sul mercato con una collezione di 10 strutture in località iconiche, apprezzate sia da una clientela nazionale che internazionale.\r

\r

Un numero di strutture alberghiere in costante crescita, con la recente acquisizione di due località montane: il Montana Lodge&Spa a la Thuile e il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur, entrambi cinque stelle.\r

\r

Il gruppo, presente nella celebre location del Lago di Como con il Grand Hotel Victoria di Menaggio, cinque stelle lusso, l’Hotel Royal Victoria e Villa Cipressi a Varenna, porta tra le novità 2024 l’apertura ufficiale a maggio del rinnovato lido Victoria Beach per la stagione estiva. Parte del Grand Hotel Victoria a Menaggio, il Victoria Beach è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di rendere la location ancora più unica per gli ospiti, con una spiaggia ad accesso diretto al lago e un sofisticato servizio di ristorazione Food&Beverage.\r

\r

Sempre nella ristorazione, novità anche per il Grand Hotel Victoria di Menaggio sotto la guida dello chef Micol Moranti.\r

\r

Nell’esclusiva Portofino Coast con il Grand Hotel Bristol, le novità riguarderanno il Food&Beverage con la cucina dello Chef Andrea Cannalire per il ristorante Le Cupole, Flamingo e Bistrot Veranda. Con l’acquisizione ufficiale nel 2024, la Marina di Bardi entra nell’esclusivo portfolio del Gruppo, completamente pied dans l'eau, l'unico beach club nella zona che offre una straordinaria vista panoramica sul tramonto.\r

\r

A Varenna, la novità 2024 continuerà ad essere il fine dining Visteria sotto la guida dello Chef Francesco Sarno, sofisticato ed elegante ristorante che offre un’esperienza culinaria immersiva coinvolgendo tutti i sensi e con un’incantevole vista sul lago di Como.","post_title":"R Collection in crescita del 29% con forte presenza della clientela internazionale","post_date":"2024-02-05T09:48:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707126506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora il lungo raggio il primo attore della stagione 2024 di Ita Airways, dopo essere stato determinante nel trainare la buona, anzi sorprendente, performance del vettore nel bilancio 2023. Insieme ad un ulteriore e significativo investimento sulle relazioni con il trade, \"player fondamentali\" che contribuiscono a raggiungere \"il nostro obiettivo di massima soddisfazione del cliente\".\r

\r

Emiliana Limosani, cco della compagnia e ceo di Volare, tratteggia l'anno che verrà, in attesa - ancora per qualche tempo - delle decisioni Ue sul via libera al matrimonio con Lufthansa.\r

\r

Che anno sarà?\r

\r

\"Un 2024 di ulteriore espansione per tutto il network: opereremo 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali e apriremo nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago (aprile 2024) Toronto e Riyad (maggio 2024), Accra e Kuwait City (giugno 2024) e Gedda (agosto 2024). In pratica la capacità della summer cresce del 24% rispetto alla stagione 2023, con un aumento maggiore, +43%, sul segmento intercontinentale (+30% sull’internazionale e +15% sul domestico)\".\r

\r

Al momento qual è l'andamento del booking?\r

\r

\"L’inflazione ha causato un aumento generalizzato dei prezzi che inevitabilmente ha influito anche sul costo dei biglietti, sia a livello domestico che globale, unito anche al caro carburante e all’incremento della domanda oltre le previsioni Iata. Stiamo comunque registrando un ottimo andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi, con tassi di riempimento, nello stesso periodo, superiori allo scorso anno sulla maggior parte delle rotte e in particolare nel picco estivo. Sicuramente il complesso contesto mediorientale ha influito negativamente causando perdite economiche, tuttavia abbiamo appena annunciato il ripristino dei voli verso Tel Aviv dal 1° marzo, un mercato di valenza strategica per Ita e per tutto il Sistema Paese\".\r

\r

Forte slancio quindi sulle rotte intercontinentali, Nord America in primis...\r

\r

\"Nel 2023 gli Stati Uniti hanno rappresentato per noi il primo mercato internazionale per passeggeri trasportati e anche per membership Volare. Anche per il 2024 il nostro offerto sugli Stati Uniti rappresenta più del 50% del lungo raggio Ita e le aspettative dal mercato sono incoraggianti con crescite robuste rispetto al 2023 con l’Italia che si conferma meta privilegiata ed economicamente vantaggiosa.\r

\r

Quest'estate, proprio sulle rotte transatlantiche, la competizione è ancora più accesa: ci sono nuovi voli dei vettori americani...\r

\r

\"La presenza dei competitor è sempre uno stimolo a fare sempre meglio sia in termini di servizio che di crescita dell’offerta. Dalla nostra parte abbiamo l’italianità, che si riflette nel prodotto e nel nostro servizio a bordo, tutti plus riconosciuti dalla clientela americana. Inoltre, l’incremento di capacità della concorrenza va di pari passo con la nostra crescita di network con le nuove aperture Chicago e Toronto, entrambe destinazioni interessanti per i flussi verso l’Italia anche e non solo per la forte presenza di comunità con radici italiane. Infatti, gli Stati Uniti sono per noi il mercato più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana\".\r

\r

L'ampliamento della flotta come proseguirà quest'anno?\r

\r

\"Entreranno in servizio oltre 28 nuovi aeromobili: in due anni di attività la flotta è passata da 52 a 83 velivoli, di cui 39 di nuova generazione, che contribuiscono a rendere la compagnia sempre più green ed efficiente. L’obiettivo 2024 è far crescere ulteriormente la nostra flotta fino a 96 aerei, di cui due terzi saranno di nuova generazione\".\r

\r

Come evolve il rapporto con il trade?\r

\r

\"Il trade è un player fondamentale per raggiungere i nostri risultati attraverso la massima soddisfazione dei clienti. I target di massimizzazione di ricavi e profitti saranno perseguiti, per l’anno 2024, attraverso massimo focus sul riempimento della capacità offerta, in particolare quella high yield anche grazie allo sviluppo della partnership con le agenzie di viaggio. Per questo nel 2024 rafforziamo le consolidate relazioni commerciali sviluppate nel 2022-2023 con i partner strategici della distribuzione globale, del mercato Italia e dei primari mercati internazionali. Stiamo rafforzando la partnership con i leader della distribuzione attraverso accordi strutturali con tmc, network, retailer, olta, tour operator, cruise, incentive house e specialisti focalizzati sul prodotto lungo/medio raggio e su traffico high yield. Nel 2024, con un target di più di 290 accordi worldwide con gruppi agenziali che gestiscono circa 16.000 PoS, il coverage degli agenti con i quali definiremo partnership commerciali salirà a più del 75% del revenue intermediato\".\r

\r

Il segmento corporate?\r

\r

\"La strettissima collaborazione con i partner agenziali riguarda direttamente il mondo corporate: vogliamo incrementare la penetrazione di Ita Airways nel segmento bt, per cui offriamo una value proposition segmentata in base a livelli e servizi connessi ai singoli brand tariffari, integrata dai benefici offerti da Volare con i suoi programmi dedicati alle grandi aziende e alle pmi iscritte al Volare Business Club\".\r

\r

Un'ultima battuta sui risultati 2023.\r

\r

\"Siamo molto soddisfatti, i risultati commerciali hanno superato ogni stima e previsione. Abbiamo chiuso l’anno con un breakeven operativo, anticipando di un anno quanto era previsto nel piano industriale e riportando un ebitda positivo di qualche decina di milioni, migliorando di oltre 350 milioni il valore del 2022. I passeggeri trasportati sono stati 15 milioni, +50% sul 2023: il segmento intercontinentale, poi, ha raddoppiato il numero di passeggeri e raggiunto ebit già nel 2023. Il load factor medio è stato del 79%, con il dato all'82% per il traffico intercontinentale, ma la crescita più consistente di prestazione la registriamo sul settore domestico che in confronto al 2022 migliora di 8 p.p. I ricavi totali, a quota 2,4 miliardi (+67%) vedono ancora una volta il segmento lungo raggio a coprire il 50% del totale e raddoppiando gli incassi registrati nell’anno precedente\".","post_title":"Ita Airways, Limosani: \"Lungo raggio, trade e traffico high yield i punti fermi 2024\"","post_date":"2024-02-05T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707125413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'intelligenza artificiale nei processi di manutenzione di Vueling. Il vettore del gruppo Iag ha scelto la tecnologia predittiva \"Skywise Predictive Maintenance\" di Airbus con l'obiettivo di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni.\r

\r

\"Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - ha commentato Isabel García Álvarez, direttrice della pianificazione operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri.\"\r

\r

Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione. Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. \r

\r

Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance”, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste.\r

\r

La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un'ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili.","post_title":"Vueling efficienta la manutenzione della flotta con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale","post_date":"2024-02-02T09:28:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706866083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria.\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali.\r

\r

«La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze».\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».\r

\r

","post_title":"GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas","post_date":"2024-02-01T12:48:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706791688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. \"Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti\".\r

\r

Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. \"Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave\".\r

\r

Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. \"La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi\".\r

\r

Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b.","post_title":"Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove","post_date":"2024-02-01T09:45:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706780732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La spinta positiva della domanda di viaggio internazionale ha trainato i conti dei primi nove mesi dell'esercizio 2023-24 del gruppo All Nippon Airways, che ha centrato utili da record.\r

\r

Nei nove mesi chiusi lo scorso 31 dicembre «la domanda complessiva di passeggeri ha continuato a riprendersi costantemente - spiega una nota del gruppo giapponese - nonostante i rischi geopolitici globali. Inoltre, nonostante l'aumento dei costi variabili dovuto all'ampliamento della scala delle operazioni, i profitti hanno registrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie alla continua gestione dei costi». La casa madre Ana Hd, ha dunque registrato un utile operativo di 210,1 miliardi di yen, un utile ordinario di 207,1 miliardi di yen e un utile netto attribuibile ai proprietari della capogruppo di 148,9 miliardi di yen.\r

\r

«I risultati finanziari positivi del Gruppo Ana evidenziano l'espansione delle operazioni internazionali, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella redditività complessiva della compagnia aerea rispetto al periodo precedente - ha dichiarato Kimihiro Nakahori, vicepresidente esecutivo e group cfo Ana Hd -. Questo successo sottolinea l'impatto dell'ampliamento del raggio d'azione globale sulla performance finanziaria del gruppo, l'impegno di tutti i membri del team e la continua gestione dei costi».\r

\r

Il traffico internazionale, in particolare, ha registrato aumenti sia del volume dei passeggeri sia dei ricavi, grazie alla solida domanda commerciale proveniente dal Giappone, agli sforzi aggressivi per catturare la domanda di viaggi inbound verso la destinazione e alla domanda leisure proveniente dallo stesso Giappone.\r

\r

Nel terzo trimestre, i ricavi delle attività passeggeri sono aumentati in modo significativo rispetto al piano iniziale. Sulle rotte internazionali, Anaha catturato la domanda in ripresa a prezzi unitari elevati, mentre sulle rotte domestiche la domanda leisure è stata forte. Tuttavia, come annunciato in precedenza, si prevede un aumento delle spese di manutenzione nel quarto trimestre. Il gruppo ha comunque rivisto al rialzo le previsioni finanziarie consolidate per l'anno fiscale 2023.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Ana centra utili record nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023-24","post_date":"2024-01-31T10:44:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706697860000]}]}}