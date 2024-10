Costa Crociere nominata Best company agli Adci Awards dedicati all’eccellenza creativa Una brand integration altamente innovativa, che si è inserita organicamente all’interno di uno degli eventi di maggior risonanza nel panorama mediatico italiano, rispondendo alle aspettative di un pubblico moderno e sempre connesso. E’ l’iniziativa legata al festival di Sanremo 2024 che ha permesso a Costa Crociere di ottenere il titolo di Best company agli Adci Awards 2024, il riconoscimento dedicato all’eccellenza creativa nel panorama italiano. “Questo premio celebra la nostra visione capace di anticipare e superare le aspettative dei nostri clienti, introducendo esperienze di intrattenimento innovative che trasformano ogni viaggio in un’avventura indimenticabile – sottolinea la vice president marketing & direct sales di Costa Crociere, Giovanna Loi -. La nostra missione è quella di creare momenti che lasciano un segno, spingendo sempre più in là i confini di ciò che un’esperienza di crociera può offrire”. In tale contesto, prosegue Giovanna Loi, “la collaborazione con l’agenzia creativa LePub ha giocato un ruolo cruciale in questo processo, dando vita a una campagna pubblicitaria che ha saputo catturare l’essenza del brand Costa: dinamismo, eccitazione e un legame indissolubile con il mondo dell’entertainment”. Condividi

