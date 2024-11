Lufthansa: la cabina di prima classe Allegris debutta sull’A350-900 che vola a Bangalore e Mumbai Sono Bangalore e Mumbai le prime destinazioni che saranno raggiunte dall’A350-900 dotato della nuova Lufthansa Allegris, la nuova cabina di prima classe destinata alle rotte lungo raggio. Le date previste per il debutto sono, rispettivamente, il 9 e il 15 novembre. Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, aveva anticipato che: «A metà ottobre abbiamo finalmente potuto prendere in consegna il primo Airbus A350 con la nuova cabina di prima classe. Ora siamo in fase di perfezionamento e attendiamo l’approvazione ufficiale delle autorità tedesche, dopodiché saremo in grado di far decollare l’aeromobile con i passeggeri tra pochi giorni». Secondo Spohr, «Entro la fine dell’anno prevediamo di avere in dotazione altri due di questi A350 con Allegris in tutte e quattro le classi di viaggio, e ancora di più all’inizio del 2025, con tre [ulteriori] esemplari». Oltre agli A350-900 in arrivo, si prevede che anche i nuovi Boeing 787-9 cominceranno ad essere equipaggiati con Allegris, così come i nuovi A350-1000 e i 777-9 di Lufthansa saranno dotati di cabine rinnovate. Condividi

