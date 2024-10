Swan Hellenic arricchisce la programmazione con 34 destinazioni off the beaten path Ben 34 destinazioni fuori dalle rotte più battute, molte delle quali non raggiunte nemmeno da altre compagnie di crociera di spedizione. Swan Hellenic ha annunciato gli ultimi itinerari per il 2025-2026. Tra le mete toccate ecco allora Hermanus in Sudafrica, una cittadina a sud-est di Città del Capo che finora non è mai stata visitata da nessuna flotta di navi da crociera. La Diana di Swan Hellenic farà il suo approdo inaugurale qui nel novembre 2025 e tornerà nel 2026, consentendo ai propri ospiti di esplorare i suoi paesaggi, la vita marittima, lo storico villaggio di pescatori e il vecchio porto. I programmi includono la riserva naturale di Fernkloof nelle montagne Kleinrivier, famosa per la sua flora, e un percorso di 12 chilometri lungo la scogliera, con vista sulle migrazioni stagionali delle balene e sulle vivaci colonie di pinguini. L’annuncio di queste ultime crociere arriva mentre la Vega raggiunge il Brasile, dove esplorerà per la prima volta le bellezze di Trancoso, Itacaré, Morro de São Paulo e dell’arcipelago di Abrolhos: un paradiso naturale che si distingue per un ecosistema marino senza pari e una vegetazione ricca di molte specie endemiche e tipicamente tropicali. Tutte mete che saranno visitate nuovamente nel 2025, mentre altre destinazioni della costa brasiliana seguiranno nel 2026. Grazie alle dimensioni contenute delle navi da spedizione ice-class Diana e Vega, l’elenco delle destinazioni si allarga però a tutto il mondo, includendo altre otto destinazioni esclusive, tra cui Væroy (Lofoten, Norvegia), il parco nazionale di Donana (Spagna) ed Elmina (Ghana), Baie des Tortues, Loango National Park e Mayumba (tutti e tre in Gabon), nonché Ilha Baia dos Tigres (Angola). Altre mete Swan Hellenic poco visitate sono poi Kalso (isole Faroe), Kinsale (Irlanda), Batz-sur-Mer (Francia), l’isola di Pantelleria (Italia), Datça (Turchia), l’arcipelago delle Bijagos (Guinea Bissau), l’atollo di Aldabara (Seychelles), Kilwa Kivinje (Tanzania), l’isola di Nosy Vao (Madagascar), Niebla (Cile), l’isola di Guanaja (Honduras), Georgetown (Guyana) e, infine, i fiumi Cajari e Aquiqui, nonché l’ecoregione Gurupa in Amazzonia. Condividi

[gallery ids="477755,477756,477757"] [post_title] => Austria: grand opening per la stagione sciistica di Schladming-Dachstein [post_date] => 2024-10-29T10:58:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => austria-turismo [2] => neve ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Austria turismo [2] => neve ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730199506000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età. Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” . Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli [caption id="attachment_477435" align="alignright" width="300"] Alberto Gutiérrez, il secondo da sinistra, insieme al team Civitatis alla fiera di Rimini[/caption] centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche. I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato.. [post_title] => Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023 [post_date] => 2024-10-23T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729683354000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 12 novembre il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ospiterà l’evento-conferenza #ItaliaDestinazioneBenessere organizzato da Travel Hashtag. Rappresentanti dell’industria del turismo, della politica e delle istituzioni insieme ad una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia, si ritroveranno per condividere tendenze e prospettive del turismo Incoming con un focus specifico sulle potenzialità del segmento Wellness, Spa e Terme. Patrocinato dal Ministero del Turismo, Enit, Confindustria Federterme e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (TS) e supportato da ITA Airways, Frecciarossa, McArthurGlen, Moov Trieste, gettingmarriedinitaly, Kelmer Group, il format internazionale con 14 edizioni realizzate in 5 anni, torna quest’anno in Italia con un nuovo evento esclusivo. [caption id="attachment_477105" align="alignright" width="300"] Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag[/caption] “Durante questa edizione di Travel Hashtag proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione ed allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente” ha dichiarato il fondatore e presidente, Nicola Romanelli. Nella cornice del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, è previsto un fitto programma di interventi, a partire dal benvenuto del Senior Operations Director for Italy & Usa di Minor Europe & Americas Marco Gilardi e i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del presidente di Trieste Airport Antonio Marano. “Il turismo è benessere” sarà il tema della conferenza di apertura, con la partecipazione della Presidente di Enit Alessandra Priante, del presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi, il Direttore del mensile Dove Simona Tedesco, il regional director South Emea di Booking.com Alberto Yates, il presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B Palmiro Noschese, il ceo di N&B Naturalis is Better Domenico Scordari, il Wellness community consultant Luigi Angelini, la Pr & communication officer di Lefay Resorts & Residences Mirella Prandelli, il ceo e fondatore di Studio Apostoli Alberto Apostoli e l’head of italian market dello Slovenian Tourist Board Aljoša Ota. Il tutto guidato dai due presentatori ufficiali di Travel Hashtag, il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi. Nel pomeriggio, spazio ai talk tematici. Si parte dall’approfondimento sul tema “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità”, seguito dal secondo a tema “Valorizzare e comunicare territori di eccellenza”. [caption id="attachment_477106" align="alignleft" width="300"] Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa[/caption] “Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale. L’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Italia conferma il nostro forte interesse nel crescere in questo segmento" - ha dichiarato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels. [post_title] => Travel Hashtag: meno di un mese all'evento #ItaliaDestinazioneBenessere [post_date] => 2024-10-18T13:40:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => spa-e-benessere [1] => wellness ) [post_tag_name] => Array ( [0] => spa e benessere [1] => wellness ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729258835000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Affacciato sull'oceano Pacifico, lo stato messicano di Nayarit "si è guadagnato un meritato posto nelle preferenze dei turisti, soprattutto per la sua riviera: una distesa di quasi 160 chilometri di splendide spiagge che invitano i visitatori ad esplorarle da un capo all'altro". Ivana Cummings, rappresentante del turismo dello stato di Nayarit in Europa, presenta così le peculiarità dello stato che però è molto più di una destinazione balneare: "Nayarit è ricca di cultura, gastronomia, artigianato e decine di monumenti storici che raccontano la nostra incredibile storia e una vasta biodiversità. A Nayarit la parola chiave è “origine”, poiché la storia è stata il punto di partenza di eventi significativi in ​​Messico che hanno lasciato un segno indelebile nella società nazionale e globale, influenzando la sfera economica, politica e sociale in modo profondo e duraturo. "Sta crescendo fortemente l'interesse turistico verso il nostro stato da parte del mercato europeo e nello specifico quello italiano che è molto importante per noi. Dal 2023 abbiamo un volo diretto dall'Italia per Mexico City e da qui con un'ora e mezzo di volo si può raggiungere Nayarit. Ottimi collegamenti anche da Guadalayara. da dove con tre ore circa di auto si può raggiungere la nostra destinazione". Da novembre ad aprile l'oceano si arricchisce ancora di più, "permettendo di nuotare in compagnia di delfini, tartarughe o avvistare le balene. Importanti i centri diving strategicamente situati a San Blas, Santiago Ixcuintla, Guayabitos o la Cruz de Huanacaxtle. Le strutture ricettive soddisfano tutte le esigenze, dai 5 stelle ai boutique hotel con prezzi molto accessibili". (Quirino Falessi) [post_title] => Messico: lo stato di Nayarit cattura le attenzioni dei mercati europeo e italiano [post_date] => 2024-10-18T10:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729248961000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne. Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman. Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040. Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti. Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle. Nuovi voli diretti di Oman Air Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta. [post_title] => L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air [post_date] => 2024-10-17T14:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => oman [1] => oman-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Oman [1] => Oman Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729173817000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476801" align="alignleft" width="222"] Angie Briggs, svp, Industry Partnerships and Engagement & Chief Development Officer[/caption] Brand Usa si arricchisce di nuove figure nel suo leadership team: quattro assunzioni di alto livello che riportano direttamente al presidente e ceo Fred Dixon e si uniscono ad altri dirigenti di lunga data dell'organizzazione, tra cui Donald Richardson, cfo, Aaron Wodin-Schwartz, chief corporate affairs officer; Jake Conte, senior vice president & general counsel; e Monica Lopez, chief of staff & culture, che si è unita all’organizzazione a settembre. La ricerca per un chief marketing officer è ancora in corso. I nuovi assunti, che entrano in squadra questo mese - in vista dell’avvio della Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma a Londra, dal 21 al 24 ottobre - sono: Angie Briggs, senior vice president, Industry Partnerships and Engagement & chief development officer; Chris Heywood, senior vice president, Public Relations & chief communications officer; Janette Roush, senior vice president, Innovation & chief AI officer; Malcolm Smith, senior vice president, Global Markets & chief trade and product development officer. «Investendo in aree come comunicazione globale, sviluppo commerciale e di prodotto, Mice, partnership strategiche e intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra missione per aumentare le visite e la spesa internazionali per offrire benefici alle comunità di tutto il paese e mantenere Brand Usa ai vertici del settore» ha commentato Fred Dixon. [gallery ids="476802,476803,476804"] [post_title] => Brand Usa amplia il team dirigenziale con l'ingresso di quattro nuovi manager [post_date] => 2024-10-15T14:59:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729004377000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’esperienza fine a sé stessa all’esperienza partecipativa, nella quale il viaggiatore è protagonista in prima persona delle proprie passioni: KKM Group, pioniere in Italia dei viaggi esperienziali legati agli eventi, rivoluziona il concetto stesso di travel-experience e lancia a Rimini il nuovo brand KKM Experience – Sport & Events, accompagnato dal pay-off “we are experiences”. «In linea con i trend evidenziati dai principali analisti di mercato - commenta Andrea Cani, CEO KKM Group - il concetto di esperienza è destinato ad accompagnare ancora a lungo le aspettative dei viaggiatori e l’evoluzione del turismo. Con KKM Group siamo stati tra i primi, una decina di anni fa, a puntare sul viaggio-esperienza; oggi, con KKM Experience siamo di nuovo i primi a compiere un salto di qualità, superando il binomio evento/hospitality ormai ampiamente diffuso: la nostra nuova mission è tornare a stupire investendo sui viaggiatori». Le proposte di viaggio KKM Experience sono pensate per piccoli gruppi e prevedono sempre l’accompagnamento di storytellers d’eccezione: giornalisti, ex atleti ed altre personalità legate all’oggetto del viaggio. Tutti i programmi, inoltre, comprendono attività speciali ed esclusive che, spesso, diventano la motivazione trainante del viaggio. Oltre ad assistere alle gare di Champions League, ad esempio, i viaggiatori giocano partite amichevoli negli iconici stadi che ospitano le finali del torneo, guidano sui leggendari circuiti di Formula 1 in attesa di assistere al Gran Premio o bivaccano nel deserto saudita insieme ai piloti del Rally Dakar. La nuova business unit KKM Experience, coordinata da Dario Panella, responsabile dello sviluppo commerciale, debutta ufficialmente sul mercato a TTG dopo un anno di sperimentazione, con un ricco portfolio di viaggi di successo all’attivo, realizzati in collaborazione con agenzie di viaggio partner e aziende. Tra gli appuntamenti in programma in autunno, Ninja Padel a Porto Santo, finali dell’America's Cup a Barcellona, l'ultimo gara di Moto GP della stagione a Valencia e finali della Davis Cup a Malaga. Previsti, tra gli altri, viaggi dedicati agli appassionati di football a Londra, Manchester, Liverpool e Rio de Janeiro e una partenza per Bruxelles riservata agli amanti del Natale. «La nostra grande soddisfazione – dichiara Panella – è constatare l’interesse di molti brand dello sport e del travel che si propongono come nuovi partner, così da permetterci di creare experiences sempre più originali ed autentiche. Parallelamente, grazie alla partnership con importanti realtà del digital e agli accordi con varie community tematiche che spaziano dallo sport alla musica, dal food alla cultura, siamo in grado di intercettare un’ampia fascia di clientela che generalmente non passa dalle agenzie. Questo ci permette di diventare un interessante veicolo promozionale e distributivo per agenzie e operatori che realizzano internamente il prodotto esperienziale». [post_title] => KKM Experience Sport&Events, un nuovo brand che vede il viaggiatore protagonista delle proprie passioni [post_date] => 2024-10-11T13:24:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728653090000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo nel 2024 per Bluserena Hotels & Resorts che prosegue ad aprirsi ai mercati stranieri. L'estate 2024 si è conclusa con ottimi risultati per il gruppo, sia in termini di volumi che di ADR. In particolare Is Serenas Badesi Resort, nel nord della Sardegna, ha superato le aspettative in termini di presenze. L'introduzione della formula Full All Inclusive, un concept di servizio totalmente nuovo in Sardegna per un resort di questo livello, è stata particolarmente apprezzata dagli ospiti. Ora il gruppo si sta preparando all’inverno con Hotel Sansicario Majestic, unico gioiello di montagna del gruppo, che riaprirà il 22 dicembre 2024 per regalare agli ospiti nuove emozioni sulla neve. Nel 2023, Bluserena ha iniziato ad aprirsi verso i mercati esteri, segnando una svolta significativa rispetto al passato. Dopo aver accolto prevalentemente una clientela italiana (95% nel 2022), l'azienda ha iniziato a rivolgersi a un pubblico sempre più globale. Questo cambiamento ha comportato importanti adeguamenti, dalla formazione del personale all'introduzione di servizi più orientati al mercato estero, come l'animazione e l'uso della lingua inglese. Bluserena punta ad arricchire ulteriormente la propria offerta con nuovi servizi nel settore food&beverage, mantenendo sempre un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Contestualmente, il gruppo continua ad attribuire grande importanza al benessere dei propri collaboratori promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. Questo impegno è stato riconosciuto a livello internazionale con il Premio Welcome UNHCR 2024, conferito per aver promosso percorsi di inclusione lavorativa per rifugiati. [post_title] => Bluserena arrichisce l'offerta e prosegue l'apertura sui mercati stranieri [post_date] => 2024-10-11T11:22:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728645758000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "swan hellenic arricchisce la programmazione con 34 destinazioni off the beaten path" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":220,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salutare l’anno vecchio a bordo di una giunca costeggiando gli isolotti rocciosi della baia di Ha Long in Vietnam e dare il benvenuto a quello nuovo con esercizi di Tai Chi, l’antica disciplina orientale che dona benefici psico fisici a chi la pratica. Sono alcune delle numerose esperienze del viaggio in Vietnam proposto da Originaltour, operatore specializzato sulla destinazione, in occasione delle festività di Capodanno, che oltre alle visite dei monumenti e dei luoghi più celebri del paese, si arricchisce di attività che consentono di immergersi nello spirito del luogo. Questo viaggio di gruppo in italiano parte da Milano e da Roma il 28 dicembre con rientro il 6 gennaio. Quote a partire da 2.990 euro a persona in camera doppia con volo a/r da Milano e Roma, le visite con gli ingressi, quasi tutti i pasti, la guida locale di lingua italiana.\r

\r

In alternativa Originaltour propone un tour che abbina Vietnam alla Cambogia dal 28 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025 con immancabile visita al monumentale complesso di Angkor, uno dei siti archeologici più importanti del Sud-Est asiatico, con gli eccezionali resti delle diverse capitali dell'impero Khmer, dal IX al XV secolo. Viaggio da 3.699 euro con sistemazione in camera doppia, voli di linea da Milano, le visite con gli ingressi, quasi tutti i pasti, la guida locale di lingua italiana.\r

\r

[gallery ids=\"477811,477810,477809\"]\r

\r

","post_title":"Il Capodanno di Originaltour è nel Sud-Est asiatico tra Vietnam e Cambogia","post_date":"2024-10-29T12:00:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730203233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noto anche come \"comprensorio sciistico delle 4 montagne\", il territorio di Schladming-Dachstein, in Austria, rappresenta la più grande area sciistica della Stiria. Comprende 44 impianti di risalita per un totale di 123 chilometri di piste interconnesse sulle quattro maggiori montagne sciistiche della regione: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen e Reiteralm.\r

Con “The Grand Festival 2024” dal 6 all'8 dicembre 2024, la regione turistica di Schladming-Dachstein inaugura quest'anno la stagione invernale con tre superstar internazionali e sarà nuovamente un hotspot d’intrattenimento per i 45.000 ospiti previsti. Bryan Adams, Sting e Simply Red sono le star mondiali che si esibiranno nello stadio di arrivo del Planai, dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto di Robbie Williams.\r

\r

«Quest'inverno verrà inaugurata una nuova cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos. Sostituisce la vecchia seggiovia a 2 posti e offre il massimo comfort con 30 cabine panoramiche. Diversamente dal solito, su questo nuovo impianto gli sci vengono trasportati nella cabinovia, rendendo più facile la salita e la discesa, soprattutto per le famiglie. A questo si aggiunge la nuova seggiovia a 8 posti di Kaiblinggrat sull'Hauser Kaibling. Questa porta sull'altopiano Senderplateau con una velocità di circa 21 km/h, diventando così la seggiovia più efficiente della Stiria - ha commentato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein, alla presentazione della nuova stagione invernale -. Tra le novità della prossima stagione c’è anche il comodo accesso tramite nastro trasportatore con una piattaforma elevatrice. I bambini sotto il 1,25 m vengono automaticamente alzati di 15 centimetri e possono così sedersi comodamente e in modo sicuro».\r

\r

77 impianti di risalita, 100 rifugi alpini, oltre 2070 aziende di noleggio attrezzature, circa 32.000 posti letto, e 3.9 milioni di pernottamenti registrati nell’anno: questi gli high-lights con cui la regione dello Schladming-Dachstein si affaccia alla nuova imminente stagione sciistica. Tra i principali mercati di origine dei flussi turistici ci sono Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Italia.\r

L’evento di apertura della stagione sciistica 2024-2025\r

[caption id=\"attachment_477758\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Schladming Dachstein The Grand Festival 2024[/caption]\r

\r

Per la prima volta tre superstar internazionali si esibiranno in tre giorni consecutivi per aprire la stagione invernale a Schladming. Venerdì 6 dicembre Bryan Adams aprirà la serie di concerti eseguendo i suoi successi e le canzoni del suo nuovo album, scritto durante la pandemia. Sabato 7 dicembre sarà la volta di Sting, che si esibirà con la sua nuova band. E, Mick Hucknall dei Simply Red festeggerà i suoi 40 anni di attività con il concerto dell'8 dicembre.\r

\r

«Con Bryan Adams, Sting e Simply Red, quest'anno abbiamo a Schladming ben tre superstar mondiali che da generazioni sono al vertice del successo - afferma Schattleitner -. Rimanere al vertice così a lungo è possibile solo se ci si concentra sulla qualità impegnandosi in modo continuativo per raggiungere prestazioni di massimo livello. E questo è esattamente ciò a cui aspiriamo come Regione Turistica di Schladming-Dachstein e quindi, insieme ai nostri partner, ci impegneremo anche in futuro per continuare a offrire agli ospiti della nostra regione esperienze ed emozioni uniche”.\r

In occasione del \"Grand Festival 2024\" sono disponibili online pacchetti speciali comprensivi di biglietti per il concerto e alloggio nella regione.\r

Non solo sci\r

Oltre allo sci tradizionale, la regione di Schladming-Dachstein in Austria offre numerose altre attività invernali. Ci sono infatti circa 300 chilometri di sentieri per escursioni e ciaspolate, tra cui il Bodensee stiriano e il percorso Stoderzinken con vista sulla valle dell'Enns. Cinque piste per il pattinaggio su ghiaccio, tra cui il lago Putterersee, la più grande pista naturale della Stiria. Inoltre si può esplorare la regione con romantiche gite in slitta trainata da cavalli a Ramsau am Dachstein, mentre gli amanti della bici possono affrontare i percorsi invernali con le fat bike, perfette per i terreni innevati.\r

\r

«Negli ultimi dieci anni siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, e una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei servizi offerti e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale» ha concluso Schattleitner.\r

\r

A completare l'attrattività di questo territorio, contribuisce sicuramente anche l’offerta gastronomica, che punta su una cucina alpina di alta qualità.\r

Grazie al programma \"Cucina alpina by Richard Rauch”, da cinque anni lo chef stellato Richard Rauch collabora con i rifugi della regione per creare piatti che uniscono tradizione e innovazione, utilizzando prodotti locali come cacciagione, formaggio di capra e salmerino. Prima della stagione, si tengono workshop per sperimentare e perfezionare le ricette, con l’obiettivo di offrire una cucina autentica e ricercata. Questa proposta culinaria è molto apprezzata dai turisti, e arricchisce così l’esperienza l’esperienza del viaggio, sostenendo al contempo la produzione locale.\r

\r

[gallery ids=\"477755,477756,477757\"]","post_title":"Austria: grand opening per la stagione sciistica di Schladming-Dachstein","post_date":"2024-10-29T10:58:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["austria","austria-turismo","neve"],"post_tag_name":["Austria","Austria turismo","neve"]},"sort":[1730199506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2008, anno in cui a Madrid ha iniziato a operare secondo un format innovativo nato dalle esperienze di viaggio di Alberto Gutiérrez, il cammino di Civitatis procede senza indugi. Oltre 10 milioni i clienti che, complessivamente, nel 2023 hanno personalizzato il proprio viaggio in 160 Paesi del mondo scegliendo fra le 90 mila proposte di un catalogo online, che settimanalmente si arricchisce di nuovi spunti per una clientela di tutte le età.\r

\r

Dopo essersi consolidato in Spagna, nel Centro e Sud America, Civitatis ha ora fra le sue priorità l’Italia, dove opera dal 2016 e che lo scorso anno ha movimentato 400 mila turisti, (con una crescita a tre cifre sul 2022). Dallo scorso settembre affiliato alla Fto, l’associazione di Confcommercio che in Italia rappresenta l’intera filiera del turismo organizzato, Civitatis ha avviato importanti progetti nel nostro Paese. “Stiamo cercando un country manager e altre figure di marketing, che possano dare un’ulteriore spinta a un mercato per noi strategico – afferma il ceo Gutiérrez - . Intendiamo arrivare prima possibile al nostro obiettivo, ma senza fretta, per individuare chi condivide la nostra filosofia e potrà ulteriormente sviluppare contatti e sinergie con tutti i principali attori del trade, per noi fondamentali, e con loro contribuire a uno sviluppo responsabile del turismo organizzato” .\r

\r

Dinamismo, disponibilità, creatività e precisione sono le regole d’ ingaggio di un gruppo di lavoro che oggi conta complessivamente 380 elementi, prevalentemente under 33. Di questi, una decina operativi in Italia, Paese dove Civitatis propone oltre 5 mila attività in 437 località. Numeri destinati a crescere con il consolidamento della squadra e grazie all’inserimento di visite guidate, escursioni, attività ed esperienze tradizionali e insolite in piccoli\r

\r

[caption id=\"attachment_477435\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Alberto Gutiérrez, il secondo da sinistra, insieme al team Civitatis alla fiera di Rimini[/caption]\r

\r

centri che meritano di essere scoperti o riscoperti, così da limitare il sovraffollamento delle mete più classiche.\r

\r

I principali network del settore e oltre 5 mila agenzie italiane hanno fatto di Civitatis un partner di fiducia con cui interfacciarsi e collaborare per migliorare la qualità dei servizi e fare di ogni viaggio un prodotto di alto artigianato. Interlocutori preziosi che Civitatis, dal 2018, supporta con un programma dedicato, assistenza ad hoc e un ufficio agenzie che accoglie le richieste e ottimizza i tempi di lavoro di ogni richiesta. L’operatore spagnolo sarà presente alla Bmt di Napoli e alla Bit di Milano, ma per definire roadshow eventi, campagne e visite commerciali mirate nelle principali città italiane attende il nuovo responsabile di area e la definizione di uno staff ancor più strutturato..","post_title":"Prosegue la crescita di Civitatis in Italia: 400 mila i pax nel 2023","post_date":"2024-10-23T11:35:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729683354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 novembre il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ospiterà l’evento-conferenza #ItaliaDestinazioneBenessere organizzato da Travel Hashtag.\r

\r

Rappresentanti dell’industria del turismo, della politica e delle istituzioni insieme ad una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia, si ritroveranno per condividere tendenze e prospettive del turismo Incoming con un focus specifico sulle potenzialità del segmento Wellness, Spa e Terme.\r

Patrocinato dal Ministero del Turismo, Enit, Confindustria Federterme e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (TS) e supportato da ITA Airways, Frecciarossa, McArthurGlen, Moov Trieste, gettingmarriedinitaly, Kelmer Group, il format internazionale con 14 edizioni realizzate in 5 anni, torna quest’anno in Italia con un nuovo evento esclusivo.\r

\r

[caption id=\"attachment_477105\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag[/caption]\r

\r

“Durante questa edizione di Travel Hashtag proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione ed allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente” ha dichiarato il fondatore e presidente, Nicola Romanelli.\r

\r

Nella cornice del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, è previsto un fitto programma di interventi, a partire dal benvenuto del Senior Operations Director for Italy & Usa di Minor Europe & Americas Marco Gilardi e i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del presidente di Trieste Airport Antonio Marano. \r

\r

“Il turismo è benessere” sarà il tema della conferenza di apertura, con la partecipazione della Presidente di Enit Alessandra Priante, del presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi, il Direttore del mensile Dove Simona Tedesco, il regional director South Emea di Booking.com Alberto Yates, il presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B Palmiro Noschese, il ceo di N&B Naturalis is Better Domenico Scordari, il Wellness community consultant Luigi Angelini, la Pr & communication officer di Lefay Resorts & Residences Mirella Prandelli, il ceo e fondatore di Studio Apostoli Alberto Apostoli e l’head of italian market dello Slovenian Tourist Board Aljoša Ota. Il tutto guidato dai due presentatori ufficiali di Travel Hashtag, il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi.\r

\r

Nel pomeriggio, spazio ai talk tematici. Si parte dall’approfondimento sul tema “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità”, seguito dal secondo a tema “Valorizzare e comunicare territori di eccellenza”.\r

\r

[caption id=\"attachment_477106\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa[/caption]\r

\r

“Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale. L’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Italia conferma il nostro forte interesse nel crescere in questo segmento\" - ha dichiarato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels.","post_title":"Travel Hashtag: meno di un mese all'evento #ItaliaDestinazioneBenessere","post_date":"2024-10-18T13:40:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["spa-e-benessere","wellness"],"post_tag_name":["spa e benessere","wellness"]},"sort":[1729258835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Affacciato sull'oceano Pacifico, lo stato messicano di Nayarit \"si è guadagnato un meritato posto nelle preferenze dei turisti, soprattutto per la sua riviera: una distesa di quasi 160 chilometri di splendide spiagge che invitano i visitatori ad esplorarle da un capo all'altro\".\r

\r

Ivana Cummings, rappresentante del turismo dello stato di Nayarit in Europa, presenta così le peculiarità dello stato che però è molto più di una destinazione balneare: \"Nayarit è ricca di cultura, gastronomia, artigianato e decine di monumenti storici che raccontano la nostra incredibile storia e una vasta biodiversità.\r

\r

\r

A Nayarit la parola chiave è “origine”, poiché la storia è stata il punto di partenza di eventi significativi in ​​Messico che hanno lasciato un segno indelebile nella società nazionale e globale, influenzando la sfera economica, politica e sociale in modo profondo e duraturo.\r

\r

\"Sta crescendo fortemente l'interesse turistico verso il nostro stato da parte del mercato europeo e nello specifico quello italiano che è molto importante per noi. Dal 2023 abbiamo un volo diretto dall'Italia per Mexico City e da qui con un'ora e mezzo di volo si può raggiungere Nayarit. Ottimi collegamenti anche da Guadalayara. da dove con tre ore circa di auto si può raggiungere la nostra destinazione\". \r

\r

Da novembre ad aprile l'oceano si arricchisce ancora di più, \"permettendo di nuotare in compagnia di delfini, tartarughe o avvistare le balene. Importanti i centri diving strategicamente situati a San Blas, Santiago Ixcuintla, Guayabitos o la Cruz de Huanacaxtle. Le strutture ricettive soddisfano tutte le esigenze, dai 5 stelle ai boutique hotel con prezzi molto accessibili\". \r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Messico: lo stato di Nayarit cattura le attenzioni dei mercati europeo e italiano","post_date":"2024-10-18T10:56:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1729248961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne.\r

\r

Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman.\r

\r

Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040.\r

\r

Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti.\r

\r

Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle.\r

\r

Nuovi voli diretti di Oman Air\r

\r

Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta.","post_title":"L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air","post_date":"2024-10-17T14:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman","oman-air"],"post_tag_name":["Oman","Oman Air"]},"sort":[1729173817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476801\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Angie Briggs, svp, Industry Partnerships and Engagement & Chief Development Officer[/caption]\r

Brand Usa si arricchisce di nuove figure nel suo leadership team: quattro assunzioni di alto livello che riportano direttamente al presidente e ceo Fred Dixon e si uniscono ad altri dirigenti di lunga data dell'organizzazione, tra cui Donald Richardson, cfo, Aaron Wodin-Schwartz, chief corporate affairs officer; Jake Conte, senior vice president & general counsel; e Monica Lopez, chief of staff & culture, che si è unita all’organizzazione a settembre. La ricerca per un chief marketing officer è ancora in corso.\r

I nuovi assunti, che entrano in squadra questo mese - in vista dell’avvio della Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma a Londra, dal 21 al 24 ottobre - sono: Angie Briggs, senior vice president, Industry Partnerships and Engagement & chief development officer; Chris Heywood, senior vice president, Public Relations & chief communications officer; Janette Roush, senior vice president, Innovation & chief AI officer; Malcolm Smith, senior vice president, Global Markets & chief trade and product development officer.\r

«Investendo in aree come comunicazione globale, sviluppo commerciale e di prodotto, Mice, partnership strategiche e intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra missione per aumentare le visite e la spesa internazionali per offrire benefici alle comunità di tutto il paese e mantenere Brand Usa ai vertici del settore» ha commentato Fred Dixon.\r

[gallery ids=\"476802,476803,476804\"]","post_title":"Brand Usa amplia il team dirigenziale con l'ingresso di quattro nuovi manager","post_date":"2024-10-15T14:59:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1729004377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’esperienza fine a sé stessa all’esperienza partecipativa, nella quale il viaggiatore è protagonista in prima persona delle proprie passioni: KKM Group, pioniere in Italia dei viaggi esperienziali legati agli eventi, rivoluziona il concetto stesso di travel-experience e lancia a Rimini il nuovo brand KKM Experience – Sport & Events, accompagnato dal pay-off “we are experiences”. \r

\r

«In linea con i trend evidenziati dai principali analisti di mercato - commenta Andrea Cani, CEO KKM Group - il concetto di esperienza è destinato ad accompagnare ancora a lungo le aspettative dei viaggiatori e l’evoluzione del turismo. Con KKM Group siamo stati tra i primi, una decina di anni fa, a puntare sul viaggio-esperienza; oggi, con KKM Experience siamo di nuovo i primi a compiere un salto di qualità, superando il binomio evento/hospitality ormai ampiamente diffuso: la nostra nuova mission è tornare a stupire investendo sui viaggiatori». \r

\r

Le proposte di viaggio KKM Experience sono pensate per piccoli gruppi e prevedono sempre l’accompagnamento di storytellers d’eccezione: giornalisti, ex atleti ed altre personalità legate all’oggetto del viaggio. Tutti i programmi, inoltre, comprendono attività speciali ed esclusive che, spesso, diventano la motivazione trainante del viaggio. Oltre ad assistere alle gare di Champions League, ad esempio, i viaggiatori giocano partite amichevoli negli iconici stadi che ospitano le finali del torneo, guidano sui leggendari circuiti di Formula 1 in attesa di assistere al Gran Premio o bivaccano nel deserto saudita insieme ai piloti del Rally Dakar. \r

\r

La nuova business unit KKM Experience, coordinata da Dario Panella, responsabile dello sviluppo commerciale, debutta ufficialmente sul mercato a TTG dopo un anno di sperimentazione, con un ricco portfolio di viaggi di successo all’attivo, realizzati in collaborazione con agenzie di viaggio partner e aziende. \r

\r

Tra gli appuntamenti in programma in autunno, Ninja Padel a Porto Santo, finali dell’America's Cup a Barcellona, l'ultimo gara di Moto GP della stagione a Valencia e finali della Davis Cup a Malaga. Previsti, tra gli altri, viaggi dedicati agli appassionati di football a Londra, Manchester, Liverpool e Rio de Janeiro e una partenza per Bruxelles riservata agli amanti del Natale.\r

\r

«La nostra grande soddisfazione – dichiara Panella – è constatare l’interesse di molti brand dello sport e del travel che si propongono come nuovi partner, così da permetterci di creare experiences sempre più originali ed autentiche. Parallelamente, grazie alla partnership con importanti realtà del digital e agli accordi con varie community tematiche che spaziano dallo sport alla musica, dal food alla cultura, siamo in grado di intercettare un’ampia fascia di clientela che generalmente non passa dalle agenzie. Questo ci permette di diventare un interessante veicolo promozionale e distributivo per agenzie e operatori che realizzano internamente il prodotto esperienziale». \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"KKM Experience Sport&Events, un nuovo brand che vede il viaggiatore protagonista delle proprie passioni","post_date":"2024-10-11T13:24:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728653090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo nel 2024 per Bluserena Hotels & Resorts che prosegue ad aprirsi ai mercati stranieri.\r

L'estate 2024 si è conclusa con ottimi risultati per il gruppo, sia in termini di volumi che di ADR. In particolare Is Serenas Badesi Resort, nel nord della Sardegna, ha superato le aspettative in termini di presenze. L'introduzione della formula Full All Inclusive, un concept di servizio totalmente nuovo in Sardegna per un resort di questo livello, è stata particolarmente apprezzata dagli ospiti. Ora il gruppo si sta preparando all’inverno con Hotel Sansicario Majestic, unico gioiello di montagna del gruppo, che riaprirà il 22 dicembre 2024 per regalare agli ospiti nuove emozioni sulla neve.\r

\r

Nel 2023, Bluserena ha iniziato ad aprirsi verso i mercati esteri, segnando una svolta significativa rispetto al passato. Dopo aver accolto prevalentemente una clientela italiana (95% nel 2022), l'azienda ha iniziato a rivolgersi a un pubblico sempre più globale. Questo cambiamento ha comportato importanti adeguamenti, dalla formazione del personale all'introduzione di servizi più orientati al mercato estero, come l'animazione e l'uso della lingua inglese.\r

\r

Bluserena punta ad arricchire ulteriormente la propria offerta con nuovi servizi nel settore food&beverage, mantenendo sempre un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Contestualmente, il gruppo continua ad attribuire grande importanza al benessere dei propri collaboratori promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. Questo impegno è stato riconosciuto a livello internazionale con il Premio Welcome UNHCR 2024, conferito per aver promosso percorsi di inclusione lavorativa per rifugiati.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Bluserena arrichisce l'offerta e prosegue l'apertura sui mercati stranieri","post_date":"2024-10-11T11:22:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728645758000]}]}}